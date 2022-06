A partire dal primo rinnovo successivo al 13 luglio 2022 entrerà in vigore una nuova rimodulazione tariffaria per i clienti con un' offerta mobile prepagata WINDTR E. Tale rimodulazione comporterà un aumento dei Giga mensili inclusi nell'offerta a cui, però, si accompagnerà un incremento del canone mensile. In entrambi i casi, l'aumento dipenderà dal tipo di offerta attivato. Ecco come evitare la rimodulazione WINDTRE e gli aumenti.

Rimodulazione WINDTRE luglio 2022: nuovi aumenti in arrivo, ecco come evitarli

Come da tradizione, l’estate si conferma periodo di rimodulazioni per il mercato di telefonia mobile. Tra le modifiche unilaterali in arrivo nel corso delle prossime settimane c’è una nuova rimodulazione annunciata da WINDTRE per alcuni suoi clienti con un’offerta mobile prepagata attiva. I clienti rimodulati riceveranno una comunicazione via SMS contenente tutte le specifiche relative alla modifica contrattuale dell’offerta. Tale modifica, però, può essere evitata.

Rimodulazione WINDTRE: nuovi aumenti da luglio 2022

NUOVA RIMODULAZIONE WINDTRE LUGLIO 2022 LE SPECIFICHE Aumento Giga inclusi dal 15 giugno

da un minimo di 15 Giga in più al mese ad un massimo di Giga illimitati ogni mese (dipende dall’offerta) Aumento canone mensile importo variabile in base all’offerta

La nuova rimodulazione, annunciata da WINDTRE sul suo sito web, comporterà un incremento del canone mensile dell’offerta rimodulata. Contestualmente, però, è previsto anche un miglioramento del bundle della tariffa. In particolare, si registrerà un aumento dei Giga inclusi. Tale rimodulazione è stata giustificata dall’operatore come necessaria “per esigenze di mercato legate al crescente bisogno di traffico dati”.

È importante sottolineare che sia l’aumento del canone mensile che l’aumento dei Giga dovranno essere valutati caso per caso. L’operatore non ha rivelato l’importo preciso degli aumenti e, nella sua comunicazione, ha sottolineato che i Giga aumenteranno da un minimo di 15 GB al mese fino ad un massimo di Giga illimitati ogni mese. Da notare che per alcune offerte i Giga illimitati presenteranno una velocità massima di 10 Mbps.

Le specifiche della rimodulazione verranno descritte nella comunicazione che WINDTRE invierà via SMS all’utente. L’aumento dei Giga sarà attivo a partire dal 14 giugno. Per quanto riguarda l’aumento del canone mensile, invece, il nuovo costo delle offerte entrerà in vigore dal primo rinnovo successivo al 13 luglio. In ogni caso, gli utenti potranno esercitare il diritto di recesso (entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione) oppure rifiutare la rimodulazione.

Le comunicazioni relative alla rimodulazione sono partite sul finire del mese di maggio e continueranno per i prossimi giorni. Per le offerte Junior (riservate ai minorenni) ci sarà anche una comunicazione per il recapito telefonico del genitore.

Rimodulazione WINDTRE: come evitare l’aumento di luglio 2022

COME EVITARE LA RIMODULAZIONE WINDTRE TUTTI I DETTAGLI Esercitare il diritto di recesso disattivazione della SIM

passaggio ad altro operatore Rifiutare la modifica inviare un messaggio SMS al numero 40400 con testo NVAR

Ci sono due modi per evitare gli aumenti legati alla nuova rimodulazione delle offerte WINDTRE. Per gli utenti, infatti, c’è la possibilità di:

esercitare il diritto di recesso , entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, con la disattivazione della SIM o con il passaggio ad altro operatore s enza penali e costi extra

, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, con la o con il enza penali e costi extra rifiutare la comunicazione inviando un messaggio SMS al numero 40400 con testo NVAR entro 30 giorni dalla comunicazione di rimodulazione ricevuta

Per poter esercitare il diritto di recesso è possibile inviare una comunicazione a WINDTRE con causale di recesso: “modifica delle condizioni contrattuali” attraverso uno dei seguenti canali:

inviando una lettera raccomandata A/R al seguente indirizzo: Wind Tre S.p.A. CD MILANO RECAPITO BAGGIO Casella Postale 159 20152 MILANO MI

inviando una PEC, scrivendo a servizioclienti159@pec.windtre.it

dall’Area Clienti del sito dell’operatore

recandosi presso un punto vendita WINDTRE

chiamando al 159

Chi ha un’offerta con dispositivo acquistato a rate potrà decidere se pagare le rate residue in un’unica soluzione oppure continuare con la rateizzazione.

Le migliori offerte mobile per evitare la rimodulazione WINDTRE

LE OFFERTE DA ATTIVARE MINUTI, SMS E GIGA INCLUSI COSTO MENSILE Super Power 20 di PosteMobile minuti ed SMS illimitati

20 GB in 4G 4,99 euro al mese spusu 50 di spusu 2000 minuti e 500 SMS

50 GB in 4G 5,98 euro al mese Easy di Elimobile minuti illimitati e 100 SMS

100 GB in 4G 6,99 euro al mese Fastweb Mobile minuti illimitati e 100 SMS

90 GB in 4G e 5G 7,95 euro al mese Giga 80 di Iliad minuti ed SMS illimitati

80 GB in 4G 7,99 euro al mese Giga 120 di Iliad minuti ed SMS illimitati

120 GB in 4G e in 5G 9,99 euro al mese

Uno dei metodi per evitare la rimodulazione è rappresentato dal passaggio ad un nuovo operatore con la contestuale attivazione di un’offerta più conveniente. Le opzioni, in questo caso, non mancano di certo. Per un quadro completo sulle offerte è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte telefonia mobile oppure l’App di SOStariffe.it per dispositivi mobili.

Tra le migliori offerte disponibili troviamo Super Power 20 di PosteMobile. La tariffa include:

minuti ed SMS illimitati

20 GB in 4G

Il costo è di 4,99 euro al mese con una spesa iniziale di 20 euro (10 euro di attivazione e 10 euro di prima ricarica).

Scopri Super Power 20 di PosteMobile »

Da valutare anche spusu 50 di spusu (operatore virtuale su rete WINDTRE). L’offerta include:

2000 minuti e 500 SMS ogni mese

50 GB in 4G

100 GB di Riserva Dati (che si ricarica ogni mese con minuti, SMS e Giga non utilizzati il mese precedente)

spusu 50 presenta un costo di 5,98 euro al mese con attivazione di 10 euro.

Scopri spusu 50 »

Un’altra offerta da tenere d’occhio è Easy di Elimobile, uno dei nuovi operatori virtuali del mercato di telefonia mobile (su rete WINDTRE). L’offerta include:

minuti illimitati e 100 SMS

100 GB in 4G

Easy di Elimobile presenta un costo di 6,99 euro al mese con attivazione di 9,99 euro.

Scopri Easy di Elimobile »

A disposizione degli utenti c’è anche Fastweb Mobile. L’offerta include:

minuti illimitati e 100 SMS

90 GB in 4G e 5G

Fastweb Mobile presenta un costo di 7,95 euro al mese con attivazione di 10 euro.

Scopri l’offerta di Fastweb Mobile »

Da valutare anche le offerte Iliad. L’operatore propone Giga 80:

minuti ed SMS illimitati

80 GB in 4G

Giga 80 costa 7,99 euro al mese con attivazione di 9,99 euro.

Scopri Giga 80 »

C’è poi Giga 120:

minuti ed SMS illimitati

120 GB in 4G e in 5G

Giga 120 presenta un costo di 9,99 euro al mese con attivazione di 9,99 euro.

Scopri Giga 120 »