Ecco l’identikit delle famiglie aventi diritto al bonus bollette e gli sconti che si possono ottenere a marzo 2024. Oltre a un focus su come trovare le migliori offerte luce e gas del Mercato Libero per risparmiare sulle spese di energia e metano.

Nuovi beneficiari per il bonus bollette 2024: come richiederlo a Marzo

Bonus bollette: a marzo 2024 possono ottenere gli sconti in fattura sulle spese di energia elettrica e metano le famiglie che abbiano un ISEE fino a 9.530 euro. Questo tetto sale a 20mila euro nel caso di nuclei con almeno quattro figli a carico. Ecco l’identikit dei beneficiari dei bonus luce e gas, l’agevolazione statale che aiuta i clienti domestici più vulnerabili a fronteggiare il pagamento delle spese per le forniture di casa.

Bonus bollette: a chi spettano gli sconti a Marzo 2024

BENEFICIARI BONUS BOLLETTE NEL 2023 BENEFICIARI BONUS BOLLETTE A MARZO 2024 Famiglie con ISEE non superiore a 15.000 €

Famiglie numerose con ISEE non superiore a 30.000 €

Percettori di reddito o pensione di cittadinanza

Famiglie che accudiscono una persona che necessiti di utilizzare apparecchi elettromedicali salvavita Famiglie con ISEE non superiore a 9.530 €

Famigli numerose con ISEE non superiore a 20.000 €

Percettori di reddito o pensione di cittadinanza

Famiglie che accudiscono una persona che necessiti di utilizzare apparecchi elettromedicali salvavita

Dal 1° gennaio 2024 è terminato il sistema di rafforzamento degli aiuti statali in fattura che, negli ultimi due anni, ha garantito un importante sostegno economico alle famiglie più vulnerabili nel pagamento delle spese di energia elettrica e metano.

A marzo 2024, dunque, è in vigore il tetto ISEE ordinario per l’accesso all’agevolazione. Questo significa che possono ottenere il beneficio:

le famiglie con un ISEE 2024 non superiore a 9.530 euro ;

; le famiglie numerose (almeno 4 figli a carico) con un ISEE 2024 non superiore a 20mila euro ;

; i percettori di reddito o pensione di cittadinanza;

i nuclei familiari in cui è presente un componente che si trova in condizioni di disagio fisico e necessita di apparecchi elettromedicali salvavita (bonus elettrico per disagio fisico).

Tuttavia, come stabilito dalla manovra di bilancio 2024, sino alla fine di questo mese, le famiglie con un ISEE 2023 compreso tra i 9.530 euro e i 15mila euro annui (cioè la fascia potenziata nella manovra dell’anno scorso) potranno ricevere il bonus sociale luce e gas. Sempre al 31 marzo 2024 terminerà, a meno di ulteriori proroghe, il contributo straordinario applicato in automatico a chi già riceve il bonus elettrico.

Bonus bollette: le modalità per ottenerlo a Marzo 2024

Il bonus bollette per disagio economico non va richiesto: questa agevolazione è erogata in automatico a fronte della presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e di un ISEE valido ed entro la soglia stabilita di accesso al bonus. In questo modo, gli aventi diritto al beneficio si vedranno accreditare lo sconto direttamente in bolletta.

L’erogazione del bonus elettrico per disagio fisico dipende, invece, dalla presentazione di un’apposita domanda ai Comuni o ai CAF abilitati. Nella documentazione richiesta dovrà figurare, tra l’altro, un certificato ASL che attesti:

la situazione di grave condizione di salute;

la necessità di utilizzare apparecchiature elettromedicali per supporto vitale;

il tipo di apparecchiatura utilizzata e le ore di utilizzo giornaliero;

l’indirizzo presso il quale l’apparecchiatura è installata.

Bonus bollette: quanto vale lo sconto per luce e gas a Marzo 2024

TIPOLOGIA DI BONUS A QUANTO AMMONTA LO SCONTO IN BOLLETTA Bonus elettrico per disagio economico Da un minimo di 77,44 € a un massimo di 113,75 € (importo pieno del bonus) nel primo trimestre 2024 Bonus gas per disagio economico Da un minimo di 10,92 € a un massimo di 90,09 € (importo pieno del bonus) nel primo trimestre 2024 Bonus elettrico per disagio fisico Da un minimo di 139,08 € a un massimo di 450,18 € nell’intero 2024

A quanto ammonta il bonus bollette a marzo 2024? Per quanto riguarda l’importo del bonus elettrico per disagio economico, gli sconti nel primo trimestre 2024 (1° gennaio – 31 marzo 2024) vanno da un minimo di 77,44 euro (per famiglie con 1 o 2 componenti) a un massimo di 113,75 euro (per famiglie con più di 4 componenti). L’erogazione di questo bonus dipende infatti dal numero dei componenti del nucleo familiare.

Ai nuclei che nel 2023 hanno ottenuto il bonus grazie a un’attestazione ISEE il cui valore era compreso tra i 9.530 euro e i 15mila euro (con meno di 4 figli tra i componenti), il bonus è riconosciuto all’80% del bonus ordinario.

Il bonus gas per disagio economico prevede uno sconto che va da un minimo di 10,92 euro a un massimo di 90,09 euro, sempre nel primo trimestre 2024. Questo bonus è erogato sulla base di:

numero di componenti del nucleo familiare;

del nucleo familiare; tipo di utilizzo del gas naturale in casa;

in casa; zona climatica in cui si trova la fornitura;

Anche per la fornitura gas, il bonus bollette è riconosciuto in misura ridotta per i nuclei che nel 2023 abbiano ottenuto il bonus grazie a un’attestazione ISEE il cui valore era compreso tra 9.530 euro e 15mila euro.

Per tutto il 2024, invece, il bonus elettrico per disagio fisico prevede sconti tra un minimo di 139,08 euro e un massimo di 450,18 euro. L’importo effettivo attribuito a ciascun richiedente dipenderà dalla tipologia di apparecchiature elettromedicali salvavita utilizzate, dalla potenza contrattuale e dal tempo giornaliero di utilizzo.

