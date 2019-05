Nuove offerte ho mobile: le novità di maggio 2019 per chi cambia operatore

ho. Mobile è l’operatore low cost di Vodafone, che lo ha lanciato sul mercato con l’obiettivo di contrastare l’ascesa di Iliad in Italia. Non è infatti un caso che il MVNO (Mobile Virtual Network Operator) abbia fatto il suo debutto poche settimane dopo quello del concorrente francese.

ho. Mobile utilizza l’infrastruttura di rete del provider britannico per erogare i suoi servizi di telefonia mobile ed è quindi in grado di offrire una copertura del 99% della popolazione italiana, di cui il 98% in 4G basic. Gli utenti hanno quindi la possibilità di navigare su smartphone e tablet ad una velocità fino a 30 Mbps al secondo in download ed upload.

Per questo mese di maggio ho. propone tre tariffe identiche per quanto riguarda i servizi offerti ma differenti nel prezzo. Il costo infatti dipende dall’operatore di provenienza. Tutte le promozioni offrono minuti ed SMS illimitati e ben 50 GB di traffico per navigare su Internet o accedere ad app e servizi online in mobilità.

La proposta più economica è rivolta solo a coloro che provengono da altri MVNO. L’offerta media in termini di prezzo può essere sottoscritta solo da chi arriva da Iliad e Kena Mobile, l’operatore low cost di Tim. Infine, la tariffa più costosa è rivolta a tutti e può essere attivata da chiunque e prescindere dal gestore di provenienza. Gli utenti Vodafone non sono comunque incentivati a passare ad ho. per una questione di costi di attivazione.

Perché passare a ho. Mobile

Scegliere ho. Mobile arrivando da un altro operatore permette di ottenere diversi vantaggi. Il primo è quello di accedere ad offerte senza costi extra. Il provider, ad esempio, una volta esauriti i Gigabyte previsti dalla propria offerta blocca la navigazione Internet per impedire all’utente di spendere ulteriormente. Quest’ultimo potrà poi riprendere ad utilizzare lo smartphone per accedere al web in ogni momento facendo ripartire la propria offerta allo stesso prezzo e iniziando un nuovo ciclo di un mese.

Le offerte di ho. includono senza alcun costo aggiuntivo i servizi più utilizzati dagli utenti come:

SMS ho. Chiamato

42121 per credito residuo

Avviso di chiamata

Navigazione hotspot

Trasferimento di chiamata

App per la gestione dell’offerta

Il MVNO inoltre ha bloccato automaticamente i servizi digitali a pagamento come oroscopi, suonerie, SMS bancari per evitare che l’utente li attivi inavvertitamente pagando con il proprio credito residuo. Sono bloccate anche le chiamate verso numeri a pagamento come 199, 144, 166 e 899. Altre numerazioni speciali come quelle utilizzate dai call center o associate a concorsi e per partecipare a trasmissioni televisive sono invece abilitate ma non sono incluse nella tariffa e sono a pagamento. L’utente ha comunque la possibilità di disattivare il blocco in ogni momento dall’app di ho.

ho. Mobile assicura che la sua offerta si rinnoverà ogni mese, sempre lo stesso giorno. In questo modo il cliente avrà la certezza di sapere esattamente quando gli viene scalato il credito. L’operatore low cost è tra i primi promotori di una tariffazione a 30 giorni ed quindi contro ai rinnovi delle offerte a 28 giorni, pratica che sostanzialmente costringe l’utente a pagare per 13 mesi invece che per 12.

L’azienda non pone vincoli ai suoi clienti, che non hanno nemmeno l’obbligo di fornire i dati della carta di credito o IBAN per rinnovare la tariffa sottoscritta. La ricarica può essere effettuata tramite diverse modalità e si può scegliere quella che si preferisce. Inoltre, non sono previsti costi di disattivazione o penali nel caso si decida di cambiare promozione od operatore.

ho. permette poi ai suoi clienti di non doversi preoccupare di spendere troppo quando si trovano all’estero per chiamare o navigare su internet. Nei Paesi dell’Unione Europea infatti è possibile utilizzare i minuti e gli SMS previsti dall’offerta senza alcun costo aggiuntivo. Per quanto riguarda i Gigabyte, invece, la tariffazione cambia a seconda della promozione.

ho. garantisce il massimo supporto dal punto di vista amministrativo tramite la sua app, gli operatori specializzati del proprio call center (numeri gratuiti 192121 se chiami da numero ho. o 800688788 da altro operatore) o facendo una richiesta all’interno della community ho.fficina per ottenere risposte dai tecnici del MVNO o confrontarsi con gli altri utenti.

Infine, ho. fornisce una propria app per iPhone e Android per gestire ogni dettaglio della propria offerta con il massimo della semplicità e chiarezza. La piattaforma consente ad esempio di visualizzare i minuti, SMS e Gigabyte residui, le promozioni attive, il credito residuo, configurare Internet o ricaricare online.

L’operatore garantisce la massima trasparenza a chi decide di aderire alla sua proposta ma richiede che sia l’utente in prima persona ad utilizzare la SIM e che segua i principi di buona fede correttezza che si trovano nelle Condizioni Generali di Contratto.

Di seguito sono presentate le offerte di ho. Mobile oggi disponibili e le modalità con cui attivarle:

1. ho. 6,99

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G basic per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 6,99 euro al mese invece di 12,99 euro. I nuovi clienti dovranno comunque spendere 9,99 euro per l’attivazione e l’acquisto di una nuova SIM a cui aggiunge un primo rinnovo di 7 euro. La promozione non prevede nessun costo aggiuntivo né particolari vincoli. In Europa gli utenti potranno utilizzare tutti i minuti e gli SMS previsti dal piano e 2 GB di traffico dati. ho. consente di navigare sulla rete 4G di Vodafone ma la banda è limitata a 30 Mbps. L’offerta può essere sottoscritta in tutti i negozi autorizzati dall’operatore.

Questa particolare promozione è disponibile solo per gli utenti che arrivano da:

Coop Voce

Daily Telecom Mobile

Digi Mobil

Digitel

ERG Mobile

Fastweb

Fastweb (Pre-2016)

Foll-In

Green Telecomunicazioni

Iliad

Kena Mobile

Lycamobile

NT Mobile

NV mobile

Noitel

Optima Mobile

Plintron

Poste Mobile

Poste Mobile (Pre-2014)

Rabona Mobile (Pre-24/03/19)

Rabona Mobile

Tiscali

UnoMobile – Carrefour

Welcome Italia

La portabilità del numero deve essere effettuata entro 15 giorni dall’attivazione della SIM, altrimenti il costo della promozione salirà a 12,99 euro al momento del secondo rinnovo.

Attiva ho. 6,99

2. ho. 8,99

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G basic per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 8,99 euro al mese invece di 12,99 euro. I nuovi clienti dovranno comunque spendere 9,99 euro per l’attivazione e l’acquisto di una nuova SIM a cui aggiunge un primo rinnovo di 9 euro. La promozione non prevede nessun costo aggiuntivo né particolari vincoli. In Europa gli utenti potranno utilizzare tutti i minuti e gli SMS previsti dal piano e 2 GB di traffico dati. ho. consente di navigare sulla rete 4G di Vodafone ma la banda è limitata a 30 Mbps. L’offerta può essere sottoscritta in tutti i negozi autorizzati dall’operatore.

L’offerta è dedicata a chi arriva da:

Iliad

Kena Mobile

Daily Telecom Mobile

Digi Mobil

La portabilità del numero deve essere effettuata entro 15 giorni dall’attivazione della SIM, altrimenti il costo della promozione salirà a 12,99 euro al momento del secondo rinnovo.

3. ho. 12,99

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G basic per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 12,99 euro al mese. I nuovi clienti dovranno comunque spendere 9,99 euro per l’attivazione e l’acquisto di una nuova SIM a cui aggiunge un primo rinnovo di 13 euro. La promozione non prevede nessun costo aggiuntivo né particolari vincoli. In Europa gli utenti potranno utilizzare tutti i minuti e gli SMS previsti dal piano e 2 GB di traffico dati. ho. consente di navigare sulla rete 4G di Vodafone ma la banda è limitata a 30 Mbps. L’offerta può essere sottoscritta in tutti i negozi autorizzati dall’operatore.

Tale tariffe è disponibile per chi arriva da:

TIM

Wind

Tre

Poste Mobile

Fastweb

Iliad

Coop Voce

Daily Telecom

Digi Mobil

Digitel

Foll-In

Green Telecomunicazioni

Kena Mobile

Lycamobile

NT Mobile

NV mobile

Noitel

Optima

Plintron

Rabona Mobile (Pre-24/03/19)

Rabona Mobile

Tiscali

UnoMobile – Carrefour

Welcome Italia

Fastweb (Pre-2016)

Poste Mobile (Pre-2014)

Per chi invece proviene da altri operatori il costo per l’acquisto di una nuova SIM e per l’attivazione è di 29,99 euro.

Attiva ho. 12,99

ho. offre diverse modalità per acquistare una delle sue SIM. L’utente può scegliere di farlo online tramite il sito o l’app pagando in modo sicuro con carta di credito o di debito (Visa, Mastecard, Postepay, PayPal). La card verrà consegnata gratuitamente direttamente nella casetta delle lettere, quindi senza bisogno di fissare un appuntamento con il corriere. L’attivazione avverrà dall’app tramite videochiamata guidata con un addetto dell’operatore.

L’acquisto della SIM può avvenire sempre online ma con ritiro nella propria edicola preferita. L’utente deve semplicemente inserire i suoi dati e documenti e segnalare l’edicola più vicina. Il pagamento può avvenire direttamente in loco mentre l’attivazione della SIM avverrà automaticamente in pochi minuti.

In alternativa, è possibile acquistare una card telefonica negli oltre 3mila punti vendita di ho. sparsi per l’Italia. L’operatore sul proprio sito consente di trovare il negozio più vicino visualizzandolo su una mappa interattiva. Basta inserire il proprio indirizzo e scegliere il punto vendita che si preferisce per sapere dove si trova (https://www.ho-mobile.it/trova-negozio.html).