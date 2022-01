Nuova serie Sky Atlantic di gennaio 2022

Sky Atlantic è uno dei canale TV di Sky , ovvero il canale 110 o il canale 456 del Digitale terrestre: quali sono le serie TV nuove e più belle che sarà possibile vedere a gennaio 2022 ? Scopriamolo insieme in questa guida, nella quale saranno messi in evidenza i costi per chi volesse sottoscrivere per la prima volta uno dei pacchetti di Sky.

Sky TV permette di poter godere di una programmazione molto ampia, che comprende tanti canali sui quali vedere tanti film e serie TV. Qual è il costo da sostenere ogni mese? Quali sono i pacchetti che si possono attivare?

Analizziamo di seguito le informazioni relative alle offerte Sky e alla programmazione di Sky Atlantic (canale 110 o il canale 456 del Digitale terrestre), concentrandoci su quelle che sono le serie TV disponibili a gennaio 2022.

Confronta le offerte di Sky »

Cosa comprende il pacchetto Sky TV

Sky TV è disponibile al costo scontato di 14,90 euro al mese, invece di 25 euro, per un periodo promozionale pari a 18 mesi. L’offerta comprende:

serie TV;

documentari e news;

le produzioni originali Sky.

La programmazione di Sky TV sarà disponibile in qualsiasi momento: i programmi on demand saranno sempre a propria disposizione. Nell’ipotesi in cui si volesse fare una prova, è disponibile l’esperienza Sky Q, al costo di 9 euro per 30 giorni e nella quale sono inclusi Sky TV, Sky Cinema, Sky Sport, Sky Kids e Sky Calcio.

Prova Sky Q »

Nel caso in cui si volesse personalizzare la propria offerta, sarà possibile aggiungere dei pacchetti scegliendo la offerte Sky Smart, disponibili per 18 mesi, scontate e rinnovabili. Per esempio, si potrà aggiungere il pacchetto Sky Cinema, al costo di 24,90 euro al mese, che comprende:

i canali Sky Cinema per una scelta di film completa e di qualità;

le prime visioni con i titoli più attesi;

i nuovi film targati Sky Original con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale;

i Blockbuster di Hollywood;

i film più premiati e acclamati in prima visione;

i grandi successi, anche di animazione, per tutta la famiglia;

i campioni d’incasso italiani;

tantissimi film tra cui scegliere on demand;

le grandi saghe e collezioni a tema.

Scopri le offerte di Sky »

In aggiunta, sono disponibili i seguenti pacchetti:

Intrattenimento Plus , disponibile al costo di 19,90 euro al mese, invece di 30 euro, e nella quale sono inclusi tutti i contenuti di Sky TV e Netflix, con il piano Netflix standard;

Sky Calcio , che ha un costo di 5 euro al mese e comprende più di 800 partite dei campionati italiani ed europei;

Sky Sport , che ha un costo di 16 euro al mese, invece di 20 euro, e include il calcio europeo e lo sport internazionale;

Sky Kids, che ha un costo di 5 euro al mese, e comprende programmi per bambini e ragazzi di tutte le età.

Scopri un pacchetto Sky »

Oltre che con Sky Q via Internet, i pacchetti Sky legati all’intrattenimento potranno essere attivati con Sky Q via satellite, al costo di 29 euro una tantum (invece di 219 euro) e Sky Q via satellite con Sky Q Platinum, al costo di 29 euro una tantum (invece di 369 euro). Uno dei punti di forza offerti da Sky è, inoltre, Sky Primafila, un servizio a pagamento che mette a disposizione i film appena usciti dalle sale cinematografiche da noleggiare in qualsiasi momento.

Prova Sky Q »

Sky TV nel dettaglio

Analizzando più nel dettaglio l’offerta di Sky TV, questo pacchetto include al suo interno:

la TV firmata Sky, con show, serie TV, documentari e news;

un’ampia scelta di serie TV italiane e internazionali, anche in contemporanea con le uscite USA;

le produzioni Sky Original;

gli show di Sky di cui tutti parlano e che possono essere apprezzati da tutta la famiglia.

Nella pratica, Sky TV non è altro che il pacchetto base di qualsiasi offerta Sky: lo si avrà a prescindere e potrà essere arricchito dall’aggiunta di tanti altri contenuti.

Personalizza Sky TV»

Annunci Google

Inoltre, sarà possibile anche attivare il pacchetto Sky TV + Sky Wi-Fi, che permette di aggiungere ai contenuti del gigante dell’intrattenimento, anche una connessione Internet casa di tutto rispetto, con la quale è possibile navigare alla velocità della fibra ottica FTTH, ovvero fino a 1 Giga in download e a 300 Mega in upload.

Clicca sul link in basso per conoscere i vantaggi di questo pacchetto.

Scopri Sky Wifi + Sky TV »

Nuova serie Sky Atlantic: cosa vedere a gennaio 2022

Tra le serie TV più interessanti che si possono vedere su Sky Atlantic, troviamo:

Succession, serie TV premiata persino ai Golden Globe 2022; Euphoria; Landscrapers; Hannibal; Yellowjackets; Yellowstone; Temple.

Scopriamo qualcosa in più su ognuna di loro.

1. Succession

Succession è una serie TV giunta alla sua terza stagione: proprio questa stagione è stata premiata ai Golden Globe 2022 come miglior serie TV drammatica. Sono stati premiati anche gli attori protagonisti, ovvero Jeremy Strong e Sarah Snook, i quali hanno ricevuto rispettivamente il premio come Miglior attore protagonista e Miglior attrice non protagonista. Su Sky è possibile vedere tutte e 3 le stagioni on demand.

2. Euphoria

La seconda stagione di Euphoria è disponibile dal 10 gennaio 2022: si tratta di una serie TV super attesa (non è un caso che si tratti di una produzione di HBO), firmata da Sam Levinson, con Zendaya. I nuovi episodi saranno disponibili non solo su Sky Atlantic, ma anche su NOW, in contemporanea con la messa in onda in America. Sono attualmente disponibili in versione originale, con i sottotitoli in italiano, ma dal 17 gennaio sarà disponibile anche la versione doppiata.

Scegli il meglio di Sky »

3. Landscrapers – Un crimine quasi perfetto

Serie TV composta da soli 4 episodi, disponibile per la prima volta in Italia a partire dal 14 gennaio 2022. Landscapers – Un crimine quasi perfetto (Landscapers) è una miniserie televisiva anglo-statunitense diretta da Will Sharpe e sceneggiata da Ed Sinclair. Si basa sulla storia reale dell’omicidio del 1998 di William e Patricia Wycherley, due cittadini del Nottinghamshire.

4. Hannibal

Giunta alla sue terza stagione, per un totale di 39 episodi, Hannibal è una serie televisiva statunitense tratta dai romanzi di Thomas Harris. È stata sviluppata per il network NBC da Bryan Fuller.

5. Yellowjackets

Serie TV statunitense, creata Ashley Lyle e Bart Nickerson. Le protagoniste sono 4 adolescenti, coinvolte in un incidente aereo: al momento è composta da una sola stagione, da 10 episodi in totale.

Scegli l’intrattenimento di Sky»

6. Yellowstone

Si tratta di un’altra serie statunitense, appartenente al genere western, creata nel 2018 e giunta oggi alla sua quarta stagione (per un totale di 39 episodi). Segue le vicende della famiglia Dutton, proprietaria di un ranch nel Montana.

7. Temple

Questa serie è un medical thriller Sky Original, con Mark Strong nei panni del dottor Milton. La seconda stagione è disponibile in prima visione su Sky Atlantic dal 27 dicembre 2021. Se vi piacciono le serie TV con protagonisti i dottori, questa potrebbe appassionarsi perché è diversa dalle classiche storie super sentimentali (ogni riferimento alla serie giunta alla sua diciassettesima edizione non è assolutamente casuale).

Attiva Sky TV»