Le spese natalizie sono state molto impegnative e vorresti poter affrontare i prossimi acquisti senza troppi pensieri? Prova a conoscere meglio i servizi Salvadanaio digitale e Stipendio in Anticipo che ti offre il nuovo conto corrente BBVA, un prodotto a canone zero con carta di debito gratuita e che ti offre anche il 10% di Cashback sugli acquisti. Scopri le condizioni di questa offerta.

Troppe spese a Natale? Ecco come rimediare con il Conto Salvadanaio e Stipendio in Anticipo di BBVA

Vorresti poter ottenere un anticipo sulla busta paga per poter far fronte a tutte le spese dopo questo intenso periodo natalizio? Desidereresti ottenere anche un servizio che ti aiuti a risparmiare mese dopo mese per avere delle somme da poter spendere per realizzare un progetto a cui tieni particolarmente? In entrambi i casi la risposta potrebbe essere il conto BBVA, la nuova offerta della banca spagnola ti propone il suo conto corrente a zero spese che ti garantisce anche dei servizi utili per gestire i tuoi risparmi.

Puoi facilmente capire se le condizioni delle promozioni e dei servizi associati al conto BBVA sono vantaggiose per te utilizzando il comparatore di SOStariffe.it. Questo servizio ti aiuta ad individuare i migliori conti correnti per il tuo profilo utente (ad esempio, giovane, pensionato o famiglia) o puoi personalizzare l’analisi dei prodotti indicando i servizi che ti interessano di più (canone zero, prelievi gratuiti, operazioni online, ecc…).

Puoi effettuare la tua prima ricerca del conto corrente ideale cliccando sul link in basso.

Scopri il miglior conto corrente per le tue spese»

Conto BBVA, ecco chi puoi aprirlo e cosa offre

Il BBVA per i clienti italiani ha una proposta all digital e ha deciso di non aprire filiali fisiche in Italia. “La nostra proposta per il mercato italiano punta a combinare l’offerta di prodotti e la solidità di una banca tradizionale con l’esperienza dei clienti, oggi sempre più digitalizzati” – ha sottolineato il presidente e amministratore delegato di BBVA – “Vogliamo portare in Italia il meglio di questi due mondi: una banca digitale universale”.

I numeri delle attività di questo istituto tradizionale, fondato nel 1857, sono:

presente in 25 Paesi

29 mila sportelli ATM nel mondo

più di 111 mila dipendenti

78 milioni i clienti dichiarati

Il conto corrente online BBVA offrirà ai clienti italiani queste condizioni e servizi:

canone zero

carta di debito a zero spese con possibilità di rateizzare gli acquisti

prelievi superiori a 100 euro gratuiti sia in Italia che nell’eurozona presso gli sportelli ATM di tutte le banche

prelievi in area extra Ue 2 euro

bonifici ordinari e istantanei SEPA gratuiti verso tutte le banche

assistenza 24 ore su 24 e 7 giorni su 7

Potrai aprire il conto corrente se hai compiuto almeno 18 anni e risiedi in Italia, per completare la procedura di attivazione dovrai presentare la tua carta di identità, il passaporto, la patente di guida o la tessera sanitaria.

Scopri di più sul Conto BBVA »

Le tue spese con BBVA

Dopo lo shopping natalizio sarà meglio programmare i tuoi prossimi acquisti, in modo da non pesare ulteriormente sul tuo budget. Per ogni necessità imprevista con BBVA puoi contare su alcuni servizi per risparmiare o avere degli aiuti per le spese extra. Il conto corrente BBVA ti offre infatti almeno 3 funzioni che ti supporteranno nella gestione delle spese e nell’organizzare i tuoi risparmi per realizzare i tuoi progetti o regali, i servizi in questione sono:

Accredito anticipato dello stipendio

Salvadanaio digitale

Programma il tuo conto

Stipendio in Anticipo

Iniziamo proprio dall’anticipo sulla busta paga, con BBVA potrai ottenere fino a 1.500 euro come accredito anticipato. I costi di questo servizio dipendono da due fattori: dalla somma e dai giorni di anticipo.

Puoi attivare questo servizio dall’app, pagherai l’Anticipo solo se utilizzerai questa soluzione.

Il tuo Conto Salvadanaio

Quando ti trovi a dover sostenere tante spese, come nel periodo di Natale, può essere molto utile pianificare per tempo i tuoi acquisti. Se vuoi poter regalare ad un amico o ad un parente un nuovo dispositivo o un accessorio per il pc hai bisogno chissà di risparmiare. Utilizza l’app per programmare le tue entrate e le tue uscite in modo da mettere da parte il necessario piano piano e non trovarti poi a dover fare sacrifici.

Hai inoltre la possibilità di utilizzare il Conto Salvadanaio a costo zero, questo servizio ti offre più possibilità per il tuo risparmio. Puoi per esempio puoi decidere di trasferire periodicamente somme di denaro dal tuo conto corrente al salvadanaio digitale (ogni mese, 1 volta ogni tanto o ogni trimestre).

Questo conto salvadanaio ti permette di risparmiare senza sforzi programmando delle semplici regole come per esempio: Saldo minimo e massimo. Il saldo massimo infatti ti permette di programmare il conto in modo tale che, quando il saldo supera il limite preimpostato, i soldi extra passeranno al Conto Salvadanaio; il saldo minimo invece è la funzione che consente di pianificare accrediti da un conto all’altro se il saldo del BBVA principale scende al di sotto di una soglia prestabilita.

Le altre due opzioni per organizzare i tuoi progetti di risparmio sono Risparmia stipendio e Arrotonda acquisti. La prima funzione ti aiuta a trasferire automaticamente ogni mese una parte del tuo stipendio nel tuo Conto Salvadanaio, la seconda invece è un’opzione che se attivata trasferirà nel Salvadanaio gli spiccioli delle tue spese (quindi se il conto è pari a 10,50 euro, gli 0,50 euro per arrivare a 11 euro saranno accreditati nel conto risparmio).

Gran Cashback sugli acquisti

Tra gli incentivi che possono aiutarti in questo periodo di spese c’è il servizio di rimborso sugli acquisti, il bonus proposto ai clienti che aprono il conto corrente è un il Gran Cashback 10% BBVA sulle spese. L’indennizzo sarà attivato in automatico con l’apertura del conto e con l’attivazione della carta di debito, la soglia massima considerata per i rimborsi è 500 euro quindi il cashback che potrai cumulare è pari a 50 euro. Questo incentivo sarà valido su tutti gli acquisti del primo mese; dal secondo mese, e fino alla fine del primo anno, il rimborso sarà pari all’1% delle somme spese, potendo risparmiare fino a 30 euro.

Non tutti i tuoi acquisti rientrano tra quelli rimborsabili, per esempio non avrai cashback per quello che spendi in:

scommesse o spese in sale giochi

trasferimenti di contanti o pagamenti ad altre banche

Rateizzare le spese

Hai un’altra opportunità che ti aiuterà a gestire meglio i tuoi risparmi e a fare tutte le spese, si tratta del Pay&Plan. Questo servizio ti permette, dopo aver fatto un acquisto, di pagare a rate l’importo delle tue spese, puoi rateizzare fino a 5 spese realizzate negli ultimi 90 giorni.

Potrai individuare le spese rateizzabili controllando i tuoi movimenti online o tramite l’app, apparirà un’etichetta accanto agli acquisti che potrai pagare a poco a poco. Il Pay&Plan avrà dei costi di commissione che dipenderanno dal numero di rate e dalle somme richieste. Potrai suddividere la restituzione delle tue spese in un massimo di 10 tranche e partendo da un minimo di 3 rate. L’importo minimo per cui puoi attivare il servizio è 50 euro. Le commissioni minime sono pari a 0,50 euro e il massimo è di 60 euro.

Come per il cashback, ci sono delle condizioni molto precise da rispettare riguardo alle spese per le quali si può richiedere la rateizzazione. Ecco quali sono gli acquisti e gli importi non dilazionabili:

servizi finanziari o bancari

acquisto di criptovalute o pagamenti in criptovalute

scommesse e gioco d’azzardo

rate, mutui e pagamenti a società recupero crediti

prelievi contanti

Supporto per i clienti

Anche se non ci sono filiali attive sul territorio nazionale potrai contare su diversi canali per chiedere informazioni sui servizi e sul conto corrente BBVA. L’assistenza clienti è attiva tutti i giorni 24 ore su 24 e potrai parlare con gli operatori telefonando al numero 800.172.639 se ti trovi in Italia, o al +39.02.30301081 se sei all’estero.

Hai anche altre opportunità per avere chiarimenti o supporto sui tuoi prodotti BBVA, puoi scrivere nella sezione i Miei messaggi se sei cliente effettuando il login sul sito o sull’app BBVA. Ci sono anche i profili social che ti garantiscono un altro canale per rivolgere le tue domande alla banca.

