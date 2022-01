Iliad conferma il debutto imminente delle offerte fibra

Nel corso dei prossimi giorni o, al massimo, delle prossime settimane ci sarà il debutto ufficiale delle offerte fibra ottica per Internet a casa di Iliad. L'operatore ha annunciato la volontà di entrare nel mercato di rete fissa italiano circa un anno e mezzo fa e, dopo una serie di rinvii, sembra ora davvero tutto pronto per l'atteso debutto. Non si tratta di un'indiscrezione ma di una conferma ufficiale arrivata direttamente da Iliad in queste ore. Vediamo tutti i dettagli.

Iliad sta per fare il suo debutto ufficiale nel mercato delle offerte fibra ottica. La conferma ufficiale arriva direttamente da Benedetto Levi, CEO di Iliad Italia, nel corso di un’intervista rilasciata ad Il Sole 24 Ore nella giornata di ieri. Stando alle parole di Levi, infatti, il debutto delle offerte di rete fissa di Iliad è solo una “questione di giorni” ed è, quindi, da considerarsi “oramai imminente” l’arrivo delle prime offerte fibra dell’operatore che ha contribuito a rivoluzionare il mercato di telefonia mobile.

Per il momento, non sono stati rivelati ulteriori dettagli in merito alle tempistiche di lancio delle nuove offerte. Levi ha sottolineato che l’obiettivo è quello di mantenere la stessa linea adottata con le offerte di telefonia mobile. Di conseguenza, anche le nuove offerte Internet casa di Iliad si caratterizzeranno per “semplicità, trasparenza e chiarezza”. Basterà attendere pochi giorni per scoprire, invece, l’effettiva convenienza delle proposte e quali saranno le caratteristiche e i vantaggi a disposizione degli utenti.

Fin dal lancio, Iliad metterà a disposizione la rete in fibra ottica FTTH di Open Fiber, uno dei principali provider presenti sul mercato italiano. Grazie alla rete FTTH sarà possibile navigare con una velocità massima di 2.500 Mega in download e 500 Mega in upload. In un secondo momento, sottolinea Levi nel corso dell’intervista rilasciata a Il Sole 24 Ore, sarà disponibile sfruttare anche la rete FiberCop che permetterà di raggiungere un numero ancora maggiore di clienti.

In attesa di scoprire le caratteristiche delle offerte di rete fissa di Iliad, ricordiamo che consultando il comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa è possibile individuare le migliori proposte attualmente disponibili sul mercato. Ad oggi, prima del debutto di Iliad, è possibile attivare diverse offerte con un canone mensile inferiore ai 25 euro. Scegliere un nuovo abbonamento oggi, quindi, può rappresentare una scelta davvero conveniente, senza la necessità di attendere il debutto del nuovo provider.

Le migliori offerte per passare ad Iliad a gennaio 2022

In attesa di scoprire quali saranno le offerte fibra ottica dell’operatore, è possibile valutare subito il passaggio ad una delle offerte Iliad di telefonia mobile. È possibile, infatti, che per i suoi clienti mobile l’operatore riservi qualche bonus aggiuntivo o qualche agevolazione in grado di rendere ancora più conveniente l’attivazione di un nuovo abbonamento di rete fissa.

La prima offerta da considerare è Giga 120. La tariffa in questione mette a disposizione degli utenti:

minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e minuti illimitati dall’Italia verso oltre 60 destinazioni internazionali

120 GB in 4G e 5G ogni mese

tutti i servizi accessori (Mi Richiami, HotSpot, Controllo del credito residuo, Segreteria telefonica) sono inclusi nel canone senza costi aggiuntivi

in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e fino a 7 GB al mese senza costi aggiuntivi oltre al solo canone mensile

Giga 120 presenta un costo di 9,99 euro al mese con attivazione di 9,99 euro una tantum. L’offerta è attivabile da tutti i nuovi clienti, con portabilità del numero da qualsiasi operatore oppure richiedendo un nuovo numero di cellulare.

Da valutare c’è anche l’attivazione della più economica Giga 80. Quest’offerta presenta le seguenti caratteristiche:

minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e minuti illimitati dall’Italia verso oltre 60 destinazioni internazionali

80 GB in 4G ogni mese

tutti i servizi accessori (Mi Richiami, HotSpot, Controllo del credito residuo, Segreteria telefonica) sono inclusi nel canone senza costi aggiuntivi

in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e fino a 5 GB al mese senza costi aggiuntivi oltre al solo canone mensile

Giga 80 di Iliad presenta un costo periodico di 7,99 euro al mese con un contributo di attivazione di 9,99 euro una tantum. L’offerta è attivabile da tutti i nuovi clienti, con o senza portabilità del numero.

