Il primo ottobre Fastweb Mobile ha annunciato una nuova rimodulazione di alcune sue offerte di telefonia mobile. I rincari diventeranno effettivi dall’1/11/23 e comporterà un aumento del costo mensile per i piani da 5 cent a 5 euro. La rimodulazione Fastweb è già stata applicata a un primo gruppo di clienti selezionati a partire dall’1/11/22 ed è stata poi estesa nel tempo ad altri utenti.

I clienti che non hanno intenzione di accettare gli aumenti hanno sempre la possibilità di cambiare offerta dall’area personale MyFastweb su sito e app, recedere dall’attuale tariffa o passare a un altro operatore senza costi aggiuntivi entro un tempo limite.

Rimodulazione Fastweb: cosa succede a novembre 2023

Rimodulazione Fastweb I dettagli Cosa cambia a novembre? dall’1/11/23 il costo di alcune offerte mobili aumenta da 5 cent a 5 €/mese Ci sono ulteriori modifiche? alcune offerte potrebbero ricevere un surplus di traffico dati per arrivare da 50 GB a 300 GB inclusi

altre tariffe verranno sostituite con promozioni attualmente disponibili per i nuovi clienti

a Fastweb SpA, Casella Postale 126 – 20092 Cinisello Balsamo (MI) PEC all’indirizzo fwgestionedisattivazioni@pec.fastweb.it

all’indirizzo in un negozio di Fastweb

contattando il Servizio Clienti al 192193

dall’area MyFastweb sul sito o app

La rimodulazione Fastweb verrà applicata dal primo novembre e alcune offerte mobile verranno sostituite con le proposte attualmente disponibili per i nuovi clienti. La buona notizia è che l’operatore per alcune promozioni aumenterà la quantità di traffico dati incluso. Ad esempio, il primo gruppo di utenti che hanno subito i rincari hanno ricevuto un minimo di 50 GB al mese fino a un massimo di 300 GB al mese.

“È importante per noi offrirti un servizio eccellente e a prova di futuro, – – si legge nell’SMS inviato dall’operatore il primo ottobre, in fattura o nell’area personale MyFastweb per motivare la rimodulazione – con una tecnologia sempre all’avanguardia e a impatto zero sull’ambiente, dove il nostro costante impegno per garantire qualità e innovazione non scenda a compromessi con le tue aspettative e con la sostenibilità del pianeta. Mantenere questo equilibrio tra innovazione e sostenibilità richiede risorse e il recente aumento dei costi di energia e materie prime fuori dal nostro controllo ha reso ulteriormente complicato garantirti il miglior servizio possibile“.

Ecco alcune delle offerte coinvolte dalla rimodulazione Fastweb a novembre:

Fastweb Mobile aumenta da 5 cent a 5 euro al mese

aumenta da 5 cent a 5 euro al mese Fastweb Mobile Ver2 aumenta da 5 cent a 5 euro al mese

aumenta da 5 cent a 5 euro al mese Fastweb Mobile Ver3 aumenta da 5 cent a 5 euro al mese

aumenta da 5 cent a 5 euro al mese Fastweb NeXXt Mobile aumenta da 2 a 5 euro al mese

aumenta da 2 a 5 euro al mese Fastweb NeXXt Mobile Mini aumenta da 5 cent a 5 euro al mese

aumenta da 5 cent a 5 euro al mese Fastweb NeXXt Mobile Unlimited aumenta da 2 a 5 euro al mese

aumenta da 2 a 5 euro al mese Mobile 250 aumenta da 1,26 a 5 euro al mese

aumenta da 1,26 a 5 euro al mese Mobile 500 aumenta da 1,26 a 5 euro al mese

aumenta da 1,26 a 5 euro al mese Mobile 700 8GB aumenta da 2 a 5 euro al mese

aumenta da 2 a 5 euro al mese Mobile Freedom aumenta da 1,14 a 5 euro al mese

aumenta da 1,14 a 5 euro al mese Mobile Freedom 10GB aumenta da 1,17 a 5 euro al mese

aumenta da 1,17 a 5 euro al mese Mobile Freedom Special aumenta da 2 a 5 euro al mese

aumenta da 2 a 5 euro al mese Mobile Fuel aumenta da 1,09 a 5 euro al mese

aumenta da 1,09 a 5 euro al mese Mobile Giga aumenta da 2 a 5 euro al mese

aumenta da 2 a 5 euro al mese Mobile Voce aumenta da 1 a 5 euro al mese

Rimodulazione Fastweb: le migliori offerte degli altri operatori di ottobre 2023

Le migliori offerte per chi arriva da Fastweb Minuti, SMS e Giga Prezzo 1 Super 20 di PosteMobile minuti e SMS a consumo + 20 GB in 4G 4 €/mese 2 Super Mobile di Optima Italia minuti e SMS illimitati + 100 GB in 4G+ fino a 60 Mbps 4,95 €/mese 3 Spusu 70 di Spusu 2000 minuti e 500 SMS + 70 GB in 4G+ 5,98 €/mese 4 ho. 5,99 di ho. Mobile minuti e SMS illimitati + 100 GB in 4G fino a 30 Mbps 5,99 €/mese 5 Kena 6,99 130GB Promo Plus minuti illimitati, 200 SMS + 130 GB in 4G fino a 60 Mbps + 50 GB con autoricarica + 100 GB per 6 mesi primo mese gratis, poi 6,99 €/mese 6 Mobile Smart 70 di Tiscali minuti illimitati e 100 SMS + 70 GB in 4G fino a 150 Mbps 7,99 €/mese 7 Giga 100 di Iliad minuti e SMS illimitati + 100 GB in 4G/4G+ 7,99 €/mese 8 TIM Power Supreme Easy

minuti e SMS illimitati + 150 GB in 4G primo mese gratis, poi 7,99 €/mese 9 Giga 150 di Iliad

minuti e SMS illimitati + 150 GB anche in 5G 9,99 €/mese

Chi decide di non accettare la rimodulazione Fastweb ha tempo fino al 15/1/24 per recedere dalla propria offerta senza penali o costi di disattivazione nelle seguenti modalità:

raccomandata A/R a Fastweb SpA, Casella Postale 126 – 20092 Cinisello Balsamo (MI)

a Fastweb SpA, Casella Postale 126 – 20092 Cinisello Balsamo (MI) PEC all’indirizzo fwgestionedisattivazioni@pec.fastweb.it con allegata copia del documento d’identità e con causale “modifica delle condizioni contrattuali”

all’indirizzo con allegata copia del documento d’identità e con causale “modifica delle condizioni contrattuali” in un negozio di Fastweb

contattando il Servizio Clienti al 192193

dall’area MyFastweb sul sito o app specificando nelle note “modifica delle condizioni contrattuali”

Se all’0fferta è abbinato l’acquisto a rate di un dispositivo si può scegliere se continuare con la rateizzazione o pagare in un’unica soluzione.

Se avete intenzione di cambiare operatore il consiglio è quello di non recedere da Fastweb ma richiedere direttamente la portabilità del numero al nuovo gestore in modo da non perderlo. Il trasferimento del contatto è sempre gratuito e richiede un massimo di 3 giorni lavorativi. Per confrontare le offerte dei diversi operatori potete utilizzare il comparatore di SOStariffe.it. Il nostro strumento gratuito vi permette infatti di ottenere con pochi clic tutte le informazioni che vi servono per scegliere la soluzione più economica in base alle vostre esigenze ed abitudini di consumo. Potrete poi attivarla comodamente online cliccando sul tasto “Scopri”, che vi re-indirizzerà verso il sito dell’operatore da cui completare l’acquisto.

Tra le migliori offerte per chi arriva da Fastweb a ottobre sono disponibili:

1. Super 20 di PosteMobile

chiamate a 18 cent al minuto

SMS a 18 cent

20 GB per navigare in 4G+ fino a 300 Mbps in download

per navigare in 4G+ fino a 300 Mbps in download 3,64 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di PosteMobile costa 4 euro al mese. Non c’è contributo per l’attivazione mentre la SIM costa 10 euro, a cui dovete aggiungere altri 10 euro per una prima ricarica. La spedizione è gratuita.

Attiva PosteMobile Super 20 »

2. Optima Super Mobile Smart

minuti illimitati e 200 SMS

100 GB per navigare in 4G fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload

per navigare in 4G fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload 4,5 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Optima Italia costa 4,95 euro al mese. Non c’è contributo per l’attivazione mentre la SIM costa 14,90 euro acquistandola online, invece di 19,90 euro.

Attiva Optima Super Mobile »

3. Spusu 70

2000 minuti e 500 SMS

70 GB per navigare in 4G+ fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload

per navigare in 4G+ fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload 5,45 GB per navigare in roaming in Ue

140 GB di riserva da utilizzare quando si finiscono i Giga inclusi

da utilizzare quando si finiscono i Giga inclusi Riserva dati per trasformare i minuti, SMS e Giga non consumati durante il mese in traffico dati aggiuntivo da utilizzare a partire primo rinnovo e che non ha scadenza

L’offerta di Spusu costa 5,98 euro al mese per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,90 euro mentre SIM e spedizione sono gratis. In alternativa potete richiedere un’eSIM online senza costi aggiuntivi. Si può anche cambiare offerta quando si vuole gratuitamente.

Confronta le offerte di Spusu »

4. ho. 5,99

minuti e SMS illimitati

100 GB per navigare in 4G fino a 30 Mbps

per navigare in 4G fino a 30 Mbps 5,5 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di ho. Mobile costa 5,99 euro al mese a cui dovete aggiungere una ricarica da 6 euro da cui verrà scalato il prezzo del primo rinnovo. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite. Grazie all’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati potete provarla per un mese e decidere poi se continuare con l’operatore o richiedere online con due clic il recesso senza penali o costi aggiuntivi insieme al rimborso di tutte le spese sostenute.

Attiva ho, 5,99 »

5. Kena 6,99 130GB Promo Plus

minuti illimitati e 200 SMS

130 GB per navigare in 4G

per navigare in 4G 100 GB per 6 mesi

50 GB in più al mese con autoricarica attivandola entro il 24/1/24

con autoricarica attivandola entro il 24/1/24 7 GB per navigare in roaming in Ue

Il primo mese è gratis, poi l’offerta di Kena Mobile si rinnova a 6,99 euro al mese. Attivazione, SIM e spedizione sono gratis.

Attiva Kena 6,99 130GB »

6. Mobile Smart 70 di Tiscali

minuti illimitati e 100 SMS

70 GB per navigare in 4G fino a 150 Mbps in download

per navigare in 4G fino a 150 Mbps in download 7,26 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Tiscali costa 7,99 euro al mese. Non c’è contributo per l’attivazione mentre la SIM costa 10 euro. La spedizione è gratuita.

Attiva Mobile Smart 70 di Tiscali »

7. Giga 100 di Iliad

minuti e SMS illimitati

100 GB per navigare in 4G/4G+

per navigare in 4G/4G+ 7 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Iliad costa 7,99 euro al mese per sempre. Non ci sono né vincoli né costi nascosti e si può quindi disattivarla quando si vuole senza spese aggiuntive o penali. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratuite. In alternativa potete richiedere un’eSIM online a 9,99 euro.

Attiva qui Giga 100 di Iliad »

Iliad vi permette di abbinare alle sue offerte l’acquisto di iPhone 15 a rate senza anticipo a partire da 39,16 euro al mese per 20 rate. Potete pagare tramite un finanziamento a tasso zero e prima rata dopo un mese, salvo approvazione da parte di Younited. La consegna del telefono è gratuita. Il servizio di trade-in di Iliad poi vi permette di dare in permuta un vecchio iPhone, MacBook o Apple Watch per ottenere una rateizzazione più conveniente con la promessa di restituire il telefono o uno sconto fino a 735 euro che vi verrà scalato direttamente dal finanziamento.

8. TIM Power Supreme Easy

minuti e SMS illimitati

150 GB in 4G con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 100 GB con addebito su credito residuo)

con TIM Ricarica Automatica (altrimenti 100 GB con addebito su credito residuo) 8 GB per il roaming nei Paesi Ue

Il primo mese e attivazione sono gratis acquistandola online, poi l’offerta di TIM si rinnova a 7,99 euro al mese. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

Attiva TIM Power Supreme Easy »

Con TIM potete acquistare iPhone 15 a rate senza anticipo a partire da 33 euro al mese per 30 rate. Potete pagare con finanziamento TIMFin (TAEG-TAN 0,00%, salvo approvazione) con carta di credito o debito. I clienti fisso possono addebitare le rate in bolletta. La consegna del telefono è gratuita. Con TIM Rivaluta Smartphone potete dare in permuta un vecchio telefono per avere iPhone 15 a partire da 7 euro al mese per 30 rate.

Chi passa a TIM per il mobile ma è già suo cliente per la rete fissa può avere Giga illimitati fino a 6 SIM della famiglia (anche se non intestate al titolare della connessione di casa) con TIM Unica Power. La promozione costa 1,90 euro al mese, che vi verranno addebitati direttamente in bolletta, e permette di avere altri vantaggi come 3 mesi gratis di TIMVISION con Disney+ e 6 mesi di Amazon Prime (poi 9,99 euro al mese). Se però si associano a TIM Unica Power almeno 3 SIM entro il 28/11/23 il prezzo è azzerato.

9. Giga 150 di Iliad

minuti e SMS illimitati

150 GB per navigare anche in 5G in oltre 3.000 Comuni in Italia

per navigare anche in 5G in oltre 3.000 Comuni in Italia 10 GB per navigare in roaming in Ue

L’offerta di Iliad costa 9,99 euro al mese per sempre. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratuite.

Attivando Giga 150 o qualsiasi altra tariffa di Iliad da 9,99 euro al mese con pagamento automatico su conto corrente o carta di credito avrete incluso anche uno sconto di 5 euro al mese sull’offerta Internet Casa di Iliad. Al costo di 19,99 euro al mese per sempre, invece di 24,99 euro al mese, avrete quindi un’offerta fisso con inclusi:

navigazione illimitata fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload in FTTH GPON (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi) o fino a 2,5 Gbps e 500 Mbps in upload in FTTH EPON

chiamate illimitate

attivazione

modem con supporto al Wi-Fi di ultima generazione in comodato d’uso gratuito

Il contributo per l’installazione della linea è di 39,99 euro. Potete aggiungere anche fino a 4 Wi-Fi Extender a 1,99 euro al mese per ogni dispositivo e la protezione di McAfee per i dispositivi connessi a 2,99 euro al mese.

Attiva l’offerta fibra di Iliad »

