Gli SMS con l’avvento delle app di messaggistica sono diventati una funzione ormai praticamente superata ma c’è ancora chi la utilizza, in particolare tra chi ha ancora poca dimestichezza con gli smartphone. Gli SMS poi sono utilizzati dalle aziende per informare i propri clienti o per l’invio dei codici necessari per autorizzare l’attivazione di servizi online o pagamenti digitali.

Proprio in questi giorni alcuni clienti di Vodafone non riuscivano a ricevere gli SMS. Il disservizio, che pare abbia riguardato anche ho. Mobile, ha avuto comunque breve durata. Se avete attiva un’offerta di telefonia mobile di Vodafone e non riuscite più a ricevere gli SMS ci sono diversi modi per ripristinare questa funzione con il minimo sforzo e senza particolari competenze dal punto di vista tecnico. Basta seguire i consigli della guida di SOStaritte.it.

#33*1234*16#

Se avete problemi con i Vodafone SMS potete provare una delle seguenti procedure:

Spegnere e riaccendere il telefono

La prima cosa da fare quando c’è un problema con il proprio smartphone è quello di spegnere il telefono, attendere qualche secondo e riaccenderlo in modo che possa resettarsi autonomamente. In alternativa potete tentare il riavvio per produrre lo stesso effetto.

Controllare la SIM

Quando la vostra SIM di Vodafone ha la memoria piena si blocca in automatico la ricezione degli SMS dato che non c’è sufficiente spazio. In questo caso basta quindi cancellare qualche vecchio messaggio.

Se non ricevete gli SMS da parte di aziende terze

Nel caso in cui non riuscite a ricevere gli SMS da parte dalla vostra banca, Poste Italiane o altre aziende il consiglio è quello di rivolgersi direttamente al loro servizio clienti. È anche possibile che abbiate erroneamente attivato il blocco per questo tipo di messaggi. In questo caso dovete controllare le impostazioni del vostro telefono.

Codici di sblocco

Un altro metodo consigliato dagli stessi operatori di Vodafone per ripristinare la ricezione degli SMS è quello di inserire appositi codici tramite il tastierino del telefono e cliccando poi sul bottone per avviare la chiamata.

#330*1234# seguito da ##002#

seguito da oppure #33*1234*16#

oppure #35*1234*16#

Una volta inserito il codice è sufficiente spegnere il telefono, attendere qualche secondo e poi riaccenderlo.

Come richiedere assistenza

Se avete ancora problemi a ricevere gli SMS non resta che contattare il servizio clienti di Vodafone al 190. Il servizio è gratuito e disponibile tutti i giorni dalle 8 alle 22. Inizialmente potrete porre il vostro quesito a TOBi, l’assistente personale di Vodafone, ma in ogni momento se lo ritenete necessario potete chiedergli di parlare con un operatore in carne ed ossa. Potete interagire con TOBi anche dall’app o dal sito dell’operatore. In alterativa potete consultare le guide e FAQ contenute nella sezione Supporto sempre dall’app o sul sito.

Gli sconti sulla fibra per i clienti mobile di Vodafone

Caratteristiche delle offerte fisso Internet Unlimited Casa Wireless+ Qual è la velocità di navigazione? fino a 2,5 Gbps in download in FTTH fino a 300 Mbps in download in FWA Le chiamate sono incluse? Sì e sono illimitate, ma solo con acquisto online Sì e sono illimitate, ma solo con acquisto online Quanto costa? 24,90 €/mese o 22,90 €/mese per i già clienti mobile 27,90 €/mese Qual è il costo di attivazione? 19,90 € o gratuita per i già clienti mobile che l'acquistano entro il 10/9/23 96 €, che si possono dividere in 24 rate da 4 €/mese

Vi ricordiamo che se siete clienti di Vodafone per la telefonia mobile avete la possibilità di attivare una delle sue offerte fibra ottica a prezzo ribassato. IN base alla copertura si può accedere a diverse tipologie di reti. Sulla FTTH (Fiber to the Home) potete navigare alla massima velocità con un tempo di risposta praticamente immediato. Altrimenti si può attivare una connessione in fibra misto rame o FTTC (Fiber to the Cabinet) fino a 300 Mbps in download a seconda della distanza della vostra abitazione dalla cabina stradale. Potete verificare gratis la copertura su SOStariffe.it.

Internet Unlimited

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

chiamate illimitate (solo con acquisto online)

modem con Wi-Fi Optimizer

3 mesi di Apple TV+ (poi, salvo disattivazione, si rinnova a 6,99 euro al mese)

240 euro di bonus per le offerte luce & gas di Pulsee fino all’11/9/23 con acquisto online

L’offerta costa 24,90 euro al mese senza vincoli, invece di 27,90 euro al mese. L’attivazione è di 19,90 euro in prima fattura.

Se però si è già cliente di Vodafone per il mobile il costo di Internet Unlimited senza chiamate incluse è di 22,90 euro al mese senza vincoli. L’attivazione è gratuita acquistandola entro il 10/9/23.

Se invece abitate in un piccolo Comune lontano dalle grandi città o comunque non siete raggiunti dalla fibra ottica potete attivare invece attivare l’offerta FWA (Fixed Wireless Access) di Vodafone per navigare sulla fibra misto radio:

Casa Wireless+

navigazione senza limiti fino a 300 Mbps in download in FWA

chiamate illimitate (solo con acquisto online)

modem con Wi-Fi Optimizer

antenna FWA da esterno in base alla copertura

3 mesi di Apple TV+ (poi, salvo disattivazione, si rinnova a 6,99 euro al mese)

240 euro di bonus per le offerte luce & gas di Pulsee fino all’11/9/23 con acquisto online

L’offerta costa 27,90 euro al mese senza vincoli. L’attivazione è di 96 euro, che si possono dividere in 24 rate da 4 euro al mese.

