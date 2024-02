Sky Sport Plus, tutti i dettagli sul nuovo servizio a febbraio 2024

Sky Sport Plus è il nuovo servizio a cui accedere tramite il canale Sky Sport Tennis per un'esperienza ancora più coinvolgente per tutti i tornei ATP e WTA

Nasce Sky Sport Plus: come funziona e quanto costa il nuovo servizio

Sky dopo l’annuncio dell’accordo per trasmettere fino al 2028 oltre 80 tornei a stagione di tennis tra ATP e WTA, pari a più di 4mila partite, ha annunciato il lancio di Sky Sport Plus. La funzione permetterà di seguire in modo ancora più semplice e coinvolgente le grandi sfide maschili e femminili. Si può passare da un campo o una superficie all’altra con ovviamente i tennisti italiani in primo piano. Grazie alle telecamere ATP e WTA non vi perderete neanche un colpo decisivo.

Sky Sport Plus: funzioni e come accedere al servizio a febbraio 2024

Sky Sport Plus I dettagli Quali funzioni ha? tutti i campi dei tornei seguiti dalla produzione internazionale ATP e WTA con il commento originale

seguiti dalla produzione internazionale ATP e WTA con il uno o più incontri in diretta

le partite dei giocatori italiani disponibili

disponibili sezione Classifiche con il ranking di singolare ATP e WTA in diretta live Come accedere al servizio? accedere al canale Sky Sport Tennis al 203

al durante i tornei cliccare sul tasto verde del telecomando Sky Q via Satellite o il tasto interattività su Sky Glass Quanto costa? Gratuito

Per accedere a Sky Sport Plus basta collegarsi al canale Sky Sport Tennis al 203. Durante i tornei dovrete quindi premere il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi ad Internet. Le funzioni previste dal servizio sono:

tutti i campi dei tornei acquisiti da Sky seguiti dalla produzione internazionale ATP e WTA con il commento originale

seguiti dalla produzione internazionale ATP e WTA con il possibilità di vedere uno o più incontri in diretta

possibilità di seguire le partite dei giocatori italiani disponibili

disponibili sezione Classifiche per visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA

Potete oggi utilizzare Sky Sport Plus oggi per il torneo WTA 1000 di Doha, tornei ATP 500 di Rotterdam, ATP 250 di Delray Beach e Buenos Aires. Dall’inizio della prossima stagione sarà disponibile anche per Premier League inglese e per Formula 1.

Le offerte di Sky

Le offerte di Sky per lo sport Cosa vedere Costo mensile Prova Sky Q tutti pacchetti di Sky compresi Sky Calcio e Sky Sport 9 € per 30 giorni Sky TV + Sky Sport + Netflix Champions League, Europe League, motori, tennis, basket e altri sport 24,90 €/mese per 18 mesi

Se non avete ancora un abbonamento a Sky e amate lo sport potete quindi scegliere tra i seguenti pacchetti:

Sky TV + Sky Sport

Sky TV

Champions League (121 partite su 137 a stagione)

Europa League

Conference League

i motori con Moto GP, Moto2, Moto3, World Superbike e Formula 1

canale dedicato Sky Sport Tennis con Wimbledon e tutti i tornei ATP Masters 1000, Nitto ATP Finals, Intesa San Paolo Next Gen ATP Finals, 5 tornei ATP 500 e 7 tornei ATP 250

basket con NBA (regular season, playoff, finals e All Star Weekend), Euroleague ed Eurocup

rugby, atletica, golf con DP World Tour, la Ryder Cup e i Grandi Major della stagione e altri sport

Sky Go

Il prezzo è di 24,90 euro al mese per 18 mesi, invece di 45 euro al mese, senza vincoli ma con possibilità di rinnovarla al costo dell’offerta corrente. La promozione è disponibile, salvo proroghe, fino al 10/3/24. Il contributo per l’attivazione è a partire da 9 euro con Sky Q via Internet. Se avete un profilo di DAZN potete vedere 10 partite per giornata di Serie A sul canale 214 al costo di 7,50 euro al mese. Potete attivare l’offerta dalla sezione “Servizi aggiuntivi” nell’area “Il mio account“.

Attiva Sky TV + Sky Sport »

Prova Sky Q

Intrattenimento Plus (Sky TV + Netflix Standard)

Sky Famiglia

Sky Kids

Sky Cinema con Paramount+

Sky Calcio

Sky Sport

Al costo di 9 euro potete verte per trenta giorni tutti i pacchetti di Sky senza vincoli e senza parabola. Alla scadenza si può acquistare un abbonamento e personalizzarlo componendolo con i pacchetti che vi interessano in base alle offerte in corso.

Prova Sky Q »

L’offerta di NOW TV

L’offerta di NOW TV per lo sport Cosa vedere Costo mensile NOW Sport con opzione Premium (visione in contemporanea su 2 dispositivi) 3 partite di Serie A, Serie BTK, Serie C NOW, Champions League, Europa League, Conference League, Premier League, Bundesliga e Ligue 1 9,99 per un mese con vincolo di 12 mesi , poi 14,99 €/mese

, poi 14,99 €/mese 14,99 per un mese, poi 19,99 €/mese

NOW TV è l’app per seguire tutti i contenuti inclusi nei pacchetti Sky Calcio e Sky Sport senza abbonamento alla pay TV. A partire da marzo, poi, chi ha un abbonamento al servizio avrà la stessa copertura di eventi per quanto riguarda il tennis e potrà seguire tutti gli incontri ATP e WTA.

Pass Sport

Serie A (3 partite per giornata)

tutta la Serie BTK e Serie C

Champions League (121 partite su 137 a stagione)

Europa League

Conference League

I motori con Moto GP, Moto2, Moto3, World Superbike e Formula 1

canale dedicato Sky Sport Tennis con Wimbledon e tutti i tornei ATP Masters 1000, Nitto ATP Finals, Intesa San Paolo Next Gen ATP Finals, 5 tornei ATP 500 e 7 tornei ATP 250

basket con NBA (regular season, playoff, finals e All Star Weekend), Euroleague ed Eurocup

rugby, atletica, golf con DP World Tour, la Ryder Cup e i Grandi Major della stagione e altri sport

opzione Premium con visione in contemporanea su 2 dispositivi, audio Dolby Digital 5.1 e contenuti on demand senza pubblicità)

Il prezzo è 9,99 euro per un mese con vincolo di 12 mesi, poi 14,99 euro al mese. Altrimenti potete scegliere un abbonamento senza vincoli a 14,99 euro per un mese, poi 19,99 euro al mese.

Attiva il Pass Sport »

Offerte in evidenza DAZN STANDARD € , con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Disney+ Standard € , con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Prova Sky Q € , con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

« notizia precedente Ritiro dedicato: annunciati i prezzi minimi per il 2024 notizia successiva »