Migliori offerte fibra ottica luglio 2020

Le offerte fibra ottica di tipo FTTH permettono di navigare alla velocità di 1 Giga in download e di 200 Mega in upload: si tratta in assoluto delle massime che possono essere raggiunte. Nel momento in cui si va alla ricerca di una nuova promozione in fibra ottica da sottoscrivere, il primo passaggio deve essere rappresentato dalla verifica della copertura. Perché?

L’Italia è in un certo senso in fase embrionale per quanto riguarda la fibra ottica: sicuramente le principali città da Nord a Sud dispongono già di una copertura adeguata, ma il resto del Paese risulta del tutto scoperto.

Sapere a quale velocità reale si potrà viaggiare non significa dover rinunciare alla connessione Internet casa se non si è coperti dalla fibra ottica. Si avrà comunque la possibilità di attivare la stessa promozione, navigando:

con la fibra FTTC , ovvero a 200 Mega in download e 20 Mega in upload;

con la connessione ADSL, ovvero a 20 Mega in download e 1 Mega in upload.

Le migliori offerte fibra ottica a confronto

Le migliori proposte in fibra ottica hanno tutte un costo inferiore a 30 euro e sono tutte promozioni all inclusive: prevedono quindi sia la connessione Internet casa fino a 1 Giga in download, sia le chiamate gratuite verso numeri fissi e mobili attraverso la tecnologia VoIP, che si basa sulle mera connessione.

Le migliori offerte fibra ottica confrontate, che permettono di viaggiare alla velocità della fibra FTTH, ovvero di 1 Giga in download e di 200-300 Mega in upload, sono:

Fastweb Casa, disponibile anche nella versione Fastweb Casa + mobile;

Super Fibra Unlimited di WINDTRE;

Internet Unlimited di Vodafone;

Super Fibra di TIM.

Le abbiamo confrontate tra loro per evidenziare quali sono le principali differenze esistenti.

Offerta fibra ottica Prezzo Velocità Modem incluso Attivazione inclusa Internet Mobile Intrattenimento Chiamate gratuite e illimitate verso fissi e mobili Fastweb Casa 29,95 euro al mese, per sempre 1 Giga in download 200 Mega in upload Sì Sì Solo se si attiva l’opzione Fastweb Casa + Mobile, che ha un prezzo scontato di 25,95 euro al mese No Sì Super Fibra Unlimited 26,98 euro al mese 1 Giga in download 200 Mega in upload Sì Sì Sì NO Sì Internet Unlimited 27,90 euro al mese per i primi 4 anni 20,90 euro al mese dal quinto anno in poi 1 Giga in download 200 Mega in upload Sì Sì Sì 6 mesi di Amazon Prime Video Sì Super Fibra 29,90 euro al mese 1 Giga in download 200 Mega in upload Sì Sì NO TIMVISION Plus e 6 mesi di Disney+ Sì

1. Fastweb Casa

Fastweb Casa è la promozione in fibra ottica di Fastweb che, al costo di 29,95 euro al mese fissi per sempre, dà ha diritto a:

le chiamate gratuite verso la rete fissa, senza lo scatto alla risposta;

le chiamate gratuite verso i cellulari, senza lo scatto alla risposta;

la connessione illimitata fino a 1 Giga in download e 200 Mega in upload;

il modem e il costo di attivazione gratuiti.

In alternativa, è possibile attivare anche l’opzione Fastweb Casa + Mobile: si tratta di un’offerta a tempo limitato che può essere attivata entro il 7 luglio 2020 solo nel caso in cui si scelga di attivare una SIM in promozione. Ha un costo pari a 25,95 euro al mese: prevede quindi uno sconto di 4 euro rispetto al costo standard di Fastweb Casa.

Nell’offerta sono previsti:

le chiamate gratuite verso la rete fissa, senza lo scatto alla risposta;

le chiamate gratuite verso i cellulari, senza lo scatto alla risposta;

la connessione illimitata fino a 1 Giga in download e 200 Mega in upload;

il modem e il costo di attivazione gratuiti;

una SIM mobile.

2. Super Fibra Unlimited

Super Fibra Unlimited di WINDTRE dà diritto a:

le chiamate gratuite verso la rete fissa, senza lo scatto alla risposta;

le chiamate gratuite verso i cellulari, senza lo scatto alla risposta;

la connessione illimitata fino a 1 Giga in download e 200 Mega in upload;

il modem e il costo di attivazione gratuiti;

una SIM in promozione, al costo di 9,99 euro nella quale sono inclusi minuti e GIGA illimitati, che può essere attivata online oppure recandosi presso uno dei negozi WINDTRE.

L’offerta fibra ottica di WINDTRE un costo in promozione pari a 26,98 euro al mese, disponibile per le attivazioni online fino al 6 luglio 2020. Il modem, che ha un costo di 5,99 euro al mese per i primi 48 mesi non è obbligatorio: si può quindi anche decidere di attivare la promozione senza modem, rinunciando così anche al servizio di assistenza gratuito incluso.

3. Internet Unlimited

La promozione Internet casa proposta da Vodafone, Internet Unlimited, include:

le chiamate gratuite verso la rete fissa, senza lo scatto alla risposta;

le chiamate gratuite verso i cellulari, senza lo scatto alla risposta;

la connessione illimitata fino a 1 Giga in download e 200 Mega in upload;

il modem e il costo di attivazione gratuiti;

una SIM dati con 30 Giga al mese per navigare da tablet, smartphone o chiavetta;

la Vodafone TV;

6 mesi di Amazon Prime Video.

Ha un costo di 27,90 euro al mese per i primi 4 anni. A partire dal quinto anno, una volta che sono state saldate le rate del modem e del costo di attivazione, avrà un costo ridotto, pari a 20,90 euro al mese.

4. Super Fibra

La migliore proposta Internet casa senza telefono di TIM si chiama Super Fibra con la quale si avranno a propria disposizione:

le chiamate gratuite verso la rete fissa, senza lo scatto alla risposta;

le chiamate gratuite verso i cellulari, senza lo scatto alla risposta;

la connessione illimitata fino a 1 Giga in download e 200 Mega in upload;

il modem e il costo di attivazione gratuiti;

TIMVISION Plus e Disney+ in un unico pacchetto: dopo 6 mesi di gratuità, Disney+ potrà essere mantenuto al costo di 3 euro al mese.

L’offerta fibra ottica di TIM ha un costo mensile pari a 29,90 euro al mese, per sempre: può essere attivata online fino al 12 luglio 2020 per avere accesso al costo in promozione, che non subirà variazioni nel corso del tempo.

