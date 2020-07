Conti correnti con carta di credito: le migliori offerte di Luglio 2020

La carta di credito è uno strumento molto amato dagli utenti, la comodità di poter pagare anche grosse somme e di vedersele accreditare sul conto solo il mese successivo è un servizio molto sfruttato e utile.

Nelle offerte per aprire un nuovo conto corrente è spesso inclusa la possibilità di richiedere anche una carta di credito. Attenzione però a non confondere le promozioni con carte di debito con quelle di credito.

I due prodotti hanno dei meccanismi di funzionamento molto diversi. La carta di debito è una prepagata, né più né meno la Postepay ricaricabile. Questi strumenti attingono direttamente al budget precaricato sulla carta e non è possibile superare il tetto di spesa.

Le carte di credito invece hanno una propria soglia di spesa e gli importi pagati vi vengono anticipati dalla banca che poi li scala dal vostro conto il mese successivo. I tetti massimi sono differenti da circuito a circuito e possono anche essere personalizzati in base al vostro contratto.

Le carte di debito vengono rilasciate anche ai clienti senza un conto presso la banca, le carte di credito invece sono riservate solo agli utenti con un rapporto attivo proprio per garantire la banca da eventuali spese scoperte.

Come trovare i migliori conti correnti

Per individuare i conti correnti che includono le carte di credito incluse nel canone abbiamo utilizzato il comparatore di SosTariffe.it. L’algoritmo ha quindi analizzato le differenti proposti degli istituti e ha stilato una classifica delle offerte più convincenti.

I risultati evidenziano le condizioni proposte dalla banca, i costi mensili o annuali di canone e gestione del conto corrente e gli altri servizi offerti a chi apra un conto corrente. In generale i conti online hanno minori spese di apertura del rapporto e di gestione, soprattutto se si compiono poche operazioni agli sportelli fisici e si utilizzano l’app e il portale della banca. I conti tradizionali hanno canoni elevati ma un’operatività più conveniente quando ci si reca in banca.

Ecco quali sono i migliori conti correnti con carte di Luglio 2020:

My Genius Unicredit

Conto Illimity

We Bank

Conto corrente N26

Conto Tinaba

1. My Genius Unicredit

Uno dei conti a zero spese che vi permette di richiedere una carta di credito è My Genius di Unicredit. Il conto modulare è un prodotto per nuovi clienti e può essere modificato, anche ogni mese, scegliendo di attivare i moduli abbinati al piano.

I clienti My Genius attivando solo il conto corrente base, senza moduli, avranno:

accesso alle funzioni di Banca Multicanale gratis, questo servizio permette di gestire il conto da diversi dispositivi

app Mobile Banking, via Tablet o telefono

carta di credito internazionale My One a zero spese

accredito dello stipendio

domiciliazione utenze

prelievo senza carta

I clienti che abbiano già un conto Unicredit o Buddybank o che siano possessori della Genius Card non potranno aprire questo tipo di conto corrente.

La banca ha attivato anche una promozione speciale per i nuovi clienti, se si chiederà l’apertura di My Genius, entro il 30 Settembre 2020, si potrà ottenere un bonus di 150 euro sul conto corrente se:

si chiederà di accreditare lo stipendio o la pensione Dicembre 2020

si effettuerà un versamento di almeno 500 euro sul conto e li si manterranno in giacenza fino al 31 Dicembre

I moduli di My Genius sono:

Silver con canone di 9 euro al mese

con canone di 9 euro al mese Gold costo mensile di 12 euro

costo mensile di 12 euro Platinum 22 euro di canone al mese

Attivando questi moduli gli utenti potranno contare su servizi extra come bonifici online gratis, una carta Card Click e carnet di assegni. Il pacchetto Premium vi permetterà di includere nel canone due carte di debito internazionali e di avere anche:

Bonifici SEPA

Prelievi di contante presso ATM altre banche Italia/estero

Commissione pagamento fattura Telepass

Spese di invio estratto conto cartaceo

Nel piano Gold, oltre a quello incluso in Silver, si avrà anche una carta di credito a canone azzerato se si spenderanno almeno 2000 euro in un anno. Il modulo Platinum permetterà di compiere un maggior numero di operazioni gratis e di avere anche due carte di debito internazionali.

I costi dei moduli possono essere azzerati con un sistema di bonus studiato da Unicredit, i clienti ricevono dei buoni da 2 o 3 euro per alcune attività connesse ai proprio conti correnti. Ad esempio se ci sono domiciliazioni attive la banca riconosce un bonus di 2 euro, buono che può essere poi speso per pagare il canone dei moduli My Genius. Stesso discorso per l’accredito dello stipendio e i clienti under 30 hanno diritto ad un ulteriore buono di 2 euro.

2. Conto Illimity

Illimity è una delle banche online nata in Italia lo scorso anno. Chi sceglie il prodotto offerto da questo istituto lo fa principalmente per i servizi digitali innovativi proposti da Illimity. I conti sono stati pensati per essere completamente gestiti tramite l’app e per incentivare i nuovi clienti la banca propone di sobbarcarsi l’onere dell’imposta di bollo sul conto, si tratta di una tassa fissa (34,20 euro per le persone fisiche, 100 euro per le società) che pagano i correntisti.

I costi applicati da Illimity ai conti Smart sono:

per i primi 3 prelievi di almeno 100 euro non si pagano commissioni nei paesi UE

prelievi inferiori a 100 euro commissione di 1.50 euro

prelievi in paesi extracomunitari 2 euro ad operazione

Potrete richiedere una carta di credito con un canone annuo di 20 euro se si ha un conto Smart (a zero spese annue), per i clienti Plus invece la carta è inclusa nel canone di 8,50 euro al mese.

Per i clienti Plus il canone per il primo anno è azzerato e si potranno avere:

prelievi di contante da 100 euro in su gratuiti in tutto il mondo

carta di credito a canone zero

bonifici istantanei a 0 euro

Illimity dà l’opportunità mantenere il conto Plus a canone zero se si rispettano almeno due di queste condizioni:

accredito di stipendio o pensione (minimo 750 euro)

attivazione di due domiciliazioni

300 euro di spese mensili con carta di debito o credito

Per tutti i nuovi clienti la banca offre la possibilità di accumulare credito con il programma Porta un amico, la promozione consiste in un buono di 25 euro per ogni cliente che presentate a Illimity (offerta cumulabile fino a 250 euro).

I correntisti avranno anche la possibilità di aprire conti deposito liberi o vincolati associati al conto Illimity, L’offerta del mese è un conto vincolato a 24 mesi con interessi dell’1.75%.

3. WeBank

La soluzione della banca online del Banco BPM offre la possibilità di avere sia carte di debito che carte di credito gratuite. Il conto WeBank è a zero spese, i bonifici online saranno gratis.

La carta di credito che si può associare a questo conto senza pagare il canone è Cartaimpronta One, le caratteristiche di questo prodotto sono:

zero commissioni sui prelievi in Italia e UE

carta internazionale

contacless per spese fino a 25 euro

servizio di notifiche dei movimenti via sms

3D Secure

estratto conto consultabile online gratis

Le condizioni del conto We Bank vi permetteranno di effettuare bonifici gratis solo online, se invece vi recate agli sportelli dovrete pagare una commissione di 3 euro. Avrete un libretto degli assegni e potrete richiedere di usufruire del servizio di trasloco del conto (la banca si occuperà del trasferimento dei vecchi prodotti finanziari nel nuovo conto). Incluso nel canone anche il servizio di trading, potrete operare sia dal vostro profilo personale che dall’app.

I clienti We Bank possono concordare delle condizioni per ottenere un fido extra, dei prestiti agevolati fino a 30 mila euro o delle polizze ad hoc.

4. Conto N26

La banca tedesca N26 propone una gamma di servizi online e un conto totalmente gestibile tramite l’app associata. Per aprire il conto N26 occorrono pochi minuti, una web cam e i vostri dati personali, la verifica dell’identità avverrà con una videochiamata.

L’operatore propone ai nuovi clienti tre tipologie di conto corrente. Il piano base è N26 ed è un conto a canone zero che offrirà agli utenti:

carta di debito

internet banking gratis

bonifici SEPA gratuiti online

domiciliazione utenze

prelievi gratuiti illimitati nell’area euro

Le due versioni a pagamento, You e Metal, hanno dei canoni mensili rispettivamente di 9,90 euro e di 16,90 euro. Con il piano You si avrà una carta senza commissioni sui vostri pagamenti, sia in Italia che all’estero. Con il conto N26 You inoltre i clienti avranno una polizza viaggio Allianz con coperture mediche, assicurazione in caso di smarrimento o ritardo nella consegna bagagli e con la garanzia in caso di annullamento del viaggio.

Per i clienti You e Metal e grazie alla collaborazione con Transfer Wise i clienti della banca tedesca potranno anche effettuare bonifici all’estero al tasso di cambio reale.

Una delle opzioni compresa in tutti i conti N26 è il sistema Spaces, questa funzione permette agli utenti di mettere da parte una porzione dei loro risparmi. Le somme accantonate saranno disponibili in qualsiasi momento e saranno conteggiate nel saldo, ma potrete destinarli in una sorta di salvadanaio per dei progetti di spesa. I versamenti per raggiungere la somma prefissata per acquistare un bene o un servizio potranno anche essere programmati dal cliente ogni mese o settimana.

5. Tinaba

L’ultima soluzione che analizziamo è il conto Tinaba, un conto corrente a canone zero e che si offre di pagare per i clienti l’imposta di bollo annuale. Il prodotto della Banca Profilo permette ai clienti un’operatività illimitata e gratuita online e associa al conto un account per l’home banking e per il mobile banking senza costi aggiuntivi.

Non saranno applicate commissioni ai bonifici effettuati verso altri conti italiani e verso i Paesi SEPA, sia se operati dai canali digitali che tramite telefono. La carta associata al conto Tinaba è una prepagata che opera sul circuito Mastercard.

In fase di registrazione si dovrà indicare l’indirizzo presso il quale si vuole ricevere la carta. Per le operazioni di ricarica della carta di debito potrete trasferire le somme dal vostro conto sia online che tramite l’app, o recandovi agli sportelli di Banca Profilo.

Non sono previste commissioni su prelievi e pagamenti online o con il POS, né saranno applicati costi di servizio per ricaricare la carta da app o dal conto. Per i prelievi presso ATM di altre banche, prelievi all’estero e agli sportelli il costo delle operazioni sarà di 2 euro.

A Luglio a tutti i nuovi clienti Tinaba viene offerto un bonus di 10 euro al momento dell’apertura di un conto.

