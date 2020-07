Passa a ho. Mobile da Vodafone, Tim, Wind, Tre e Iliad: le offerte di Luglio 2020

ho. Mobile si prepara all’estate, periodo particolarmente interessante per gli utenti di telefonia mobile insieme a quello natalizio, con nuove proposte low cost, senza vincoli o costi nascosti. Alle tariffe tradizionali si è infatti aggiunta una nuova promozione solo dati per evitare di consumare in fretta il traffico dati incluso nel piano mobile associandola all’acquisto di un modem Wi-Fi portatile. Ecco descritte nel dettaglio le offerte per i clienti di Vodafone, Tim, Wind e Iliad e i vantaggi nell’effettuare la portabilità del numero con ho.

Le offerte di ho. Mobile

1. ho. 5,99

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

70 GB di traffico in 4G basic per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 5,99 euro al mese. I nuovi clienti dovranno comunque spendere 99 cent per l’attivazione e l’acquisto di una nuova SIM a cui aggiunge un primo rinnovo di 6 euro. La promozione non prevede nessun costo aggiuntivo né particolari vincoli. In Europa gli utenti potranno utilizzare tutti i minuti e gli SMS previsti dal piano e 2,9 GB di traffico dati. ho. consente di navigare sulla rete 4G di Vodafone ma la banda è limitata a 30 Mbps. L’offerta può essere sottoscritta in tutti i negozi autorizzati dall’operatore.

La tariffa è disponibile per chi arriva da:

Iliad

Coop Voce

Coop Voce (Pre 18/11/2019)

Digitel

Fastweb

Foll-In

Green Telecomunicazioni

Lycamobile

MUND_GSM

NT Mobile (Pre 24/06/2019)

NT Mobile

NV mobile

Noitel

Optima

Plintron

Poste Mobile

Poste Mobile (Pre-2014)

Rabona Mobile (Pre-24/03/19)

Rabona Mobile

Tiscali

UnoMobile – Carrefour

Welcome Italia

BT Italia

Digi Mobil

Withu

ENEGAN S.p.A.

Spusu Italia

2. ho. 9,99

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G basic per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 9,99 euro al mese ed è riservata a chi arriva da Kena Mobile e Daily Telecom. I nuovi clienti dovranno comunque spendere 9,99 euro per l’attivazione e l’acquisto di una nuova SIM a cui aggiunge un primo rinnovo di 10 euro. La promozione non prevede nessun costo aggiuntivo né particolari vincoli. In Europa gli utenti potranno utilizzare tutti i minuti e gli SMS previsti dal piano e 4,7 GB di traffico dati. ho. consente di navigare sulla rete 4G di Vodafone ma la banda è limitata a 30 Mbps. L’offerta può essere sottoscritta in tutti i negozi autorizzati dall’operatore.

3. ho. 12,99

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G basic per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 12,99 euro al mese. I nuovi clienti dovranno comunque spendere 9,99 euro per l’attivazione e l’acquisto di una nuova SIM a cui aggiunge un primo rinnovo di 13 euro. La promozione non prevede nessun costo aggiuntivo né particolari vincoli. In Europa gli utenti potranno utilizzare tutti i minuti e gli SMS previsti dal piano e 6,1 GB di traffico dati. ho. consente di navigare sulla rete 4G di Vodafone ma la banda è limitata a 30 Mbps. L’offerta può essere sottoscritta in tutti i negozi autorizzati dall’operatore. La tariffa è disponibile per chi arriva da:

TIM

Wind3 e Very Mobile

Poste Mobile

Fastweb

Iliad

Coop Voce

Coop Voce (Pre 18/11/2019)

Daily Telecom

Digi Mobil

Digitel

Foll-In

Green Telecomunicazioni

Kena Mobile

Lycamobile

NT Mobile

NT Mobile (Pre 24/06/2019)

NV mobile

Noitel

Optima

Rabona Mobile (Pre-24/03/19)

Rabona Mobile

Tiscali

UnoMobile – Carrefour

Welcome Italia

Poste Mobile (Pre-2014)

BT Italia

Withu

ENEGAN S.p.A.

Spusu Italia

Per chi invece proviene da altri operatori il costo per l’acquisto di una nuova SIM e per l’attivazione è di 29,99 euro.

Attiva ho. 12,99

4. Solo dati

19 cent al minuto per le chiamate

29 cent per SMS

100 GB di traffico in 4G basic per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 12,99 euro al mese. I nuovi clienti dovranno comunque spendere 9,99 euro per l’attivazione e l’acquisto di una nuova SIM a cui aggiunge un primo rinnovo di 13 euro. La promozione non prevede nessun costo aggiuntivo né particolari vincoli. In Europa gli utenti potranno utilizzare 6,1 GB di traffico dati in roaming mentra la tariffazione all’estero per minuti ed SMS è identica a quella italiana. ho. consente di navigare sulla rete 4G di Vodafone ma la banda è limitata a 30 Mbps. L’offerta può essere sottoscritta in tutti i negozi autorizzati dall’operatore.

Nel piano è compreso un buono sconto per l’acquisto di un modem Wi-Fi portatile di Huawei (disponibili anche su Amazon) tra:

Huawei B311-221 – Router Wi-Fi single-band con connessione wireless 2.4GHz: 10 euro di sconto

– Router Wi-Fi single-band con connessione wireless 2.4GHz: 10 euro di sconto Huawei B535-232 – Router Wi-Fi dual-band con connessione wireless 2.4GHz e 5GHz: 15 euro di sconto

I vantaggi di passare a ho. Mobile

L’offerta di ho. Mobile è tra le più interessanti disponibili sul mercato. L’operatore low cost nasce in risposta all’ingresso di Iliad in Italia e infatti la sua proposta ricalca sotto molti aspetti quella del concorrente francese.

Gli utenti di Iliad che intendono passare a ho. sono più fortunati rispetto a quelli di altri operatori. Per loro è stata pensata una tariffa con un maggiore quantitativo in confronto a Giga 50 ma ad un prezzo inferiore. I servizi inclusi nel piano sono invece sostanzialmente identici. La spesa per l’attivazione è trascurabile (99 cent).

I clienti di Vodafone, Tim e Wind interessati a ho. devono invece accontentarsi della tariffa più costosa, il cui addebito mensile è comunque in linea con le proposte più economiche dei rispettivi operatori. Per gli utenti Vodafone c’è un ulteriore ostacolo. Il costo di attivazione è decisamente superiore a quello imposto ai clienti di altri operatori. Il provider britannico ha imposto questo prezzo per evitare di perdere utenti in favore della sua offerta low cost.

Per l’estate alle offerte di ho. si è aggiunta una tariffa solo dati con minuti e SMS a consumo. Questa tariffa è ideale da associare a chiavette Internet o modem Wi-Fi portatile, in modo da avere un punto di accesso alla Rete anche lontano da casa. In più, ho. offre uno sconto sull’acquisto di router portatili di fascia media e alta.

Passare a ho. offre anche altri vantaggi. L’operatore ha tagliato qualsiasi tipo di costo nascosto o extra. Una volta esaurito il traffico dati incluso nel piano, infatti, la navigazione Internet viene bloccata per evitare ulteriori addebiti. E’ comunque possibile ripristinarla in ogni momento allo stesso prezzo facendo ripartire l’offerta con un nuovo ciclo mensile.

ho. inoltre blocca automaticamente l’attivazione di servizi digitali a pagamento come oroscopi e suonerie e le chiamate verso numeri 199 e 899. L’utente può comunque sbloccare dall’app gli SMS a pagamento da parte della propria banca e i servizi di telelavoro. Le chiamate verso altre numerazioni speciali, come quelle associate a servizi di aziende terze o per partecipare a concorsi e trasmissioni televisive, non sono invece incluse nel piano.

Il vero punto di forza di ho. è l’assenza di vincoli. L’offerta si rinnova ogni mese lo stesso giorno, in modo da sapere esattamente quando il credito verrà scalato, e l’operatore non richiede nemmeno la carta di credito o IBAN per il rinnovo della tariffa. L’utente è libero di disattivare la linea in ogni momento, senza spese ulteriori o penali, e di scegliere la modalità di ricarica che preferisce.

La ricarica si può effettuare dall’app, sul sito di ho., nei negozi dell’operatore, nelle tabaccherie, ricevitorie e bar collegati alla rete Lottomatica Italia Servizi, nei punti vendita SisalPay abilitati e le edicole della rete M-Dis Distribuzione abilitate.

ho. grazie alla rete di Vodafone raggiunge oltre il 98% della popolazione con la tecnologia 4G Basic. Questo significa che il suo segnale è diffuso capillarmente sul territorio ma che la velocità di navigazione (30 Megabit al secondo in download) è inferiore a quella prevista da Tim, Vodafone, Iliad e Wind.

ho. come altri operatori permette di gestire tutti i dettagli della linea dalla sua app gratuita, disponibile per iPhone e dispositivi Android. L’utente può quindi effettuare una serie di operazioni in mobilità con pochi tap sullo schermo del telefono. Ad esempio, si può monitorare il consumo di minuti, SMS e Gigabyte, effettuare una ricarica online, verificare il credito residuo, disattivare eventuali opzioni attive sulla linea o cambiare piano.

ho. Mobile ha inoltre predisposto un efficiente piattaforma di assistenza per i propri clienti. Questi possono richiedere supporto gratuitamente via telefono, chiamando il numero 19.21.21, o consultando i consigli degli esperti e i pareri degli altri clienti raccolti nella ho.fficina. Chi chiama per ottenere informazioni e ulteriori dettagli sulle proposte di ho. utilizzando una SIM di altri operatori deve invece chiamare il numero verde 800.688.788.

Una volta diventati clienti dell’operatore low cost si può ottenere un ulteriore vantaggio. Il gestore per ogni amico, parente o conoscente che si convince a passare alla sua offerta regala ad entrambi 5 euro di ricarica fino ad un massimo di 150 euro. Il bonus diventa di 10 euro se l’utente che si porta in ho. arriva da:

Iliad

Coop Voce

Digitel

Fastweb

Fastweb (Pre-2016)

Foll-In

Green Telecomunicazioni

Lycamobile

NT Mobile (Pre 24/06/2019)

NT Mobile

NV mobile

Noitel

Optima Mobile

Optima

Poste Mobile

Poste Mobile (Pre-2014)

Rabona Mobile (Pre-24/03/19)

Rabona Mobile

Tiscali

UnoMobile – Carrefour

Welcome Italia

BT Italia

Digi Mobil

Withu

ENEGAN S.p.A.

Spusu Italia

