Migliori offerte fibra ottica Febbraio 2021

La fibra ottica è la tecnologia di connessione Internet terrestre migliore per velocità e latenza. A livello di copertura tutte le grandi città sono raggiunte dalla fibra ottica ma potrebbe non essere disponibile nei piccoli centri. Molte delle offerte Internet casa che prevedono questa tecnologia includono un modem ad hoc e anche servizi aggiuntivi, soprattutto per aumentare la portata del segnale Wi-Fi o l’intrattenimento televisivo.

Migliori offerte fibra ottica di febbraio

Scegliendo un’offerta fibra casa è possibile disporre di una linea fissa veloce e stabile. La fibra ottica è disponibile in diverse varianti ma quelle principali sono la FTTH (Fiber to the Home) e FTTC (Fiber to the Cabinet). Nel primo caso il segnale raggiunge direttamente il modem dell’utente e si può arrivare fino a 1 Gigabit al secondo in download. Fastweb a febbraio ha introdotto una nuova tecnologia con prestazioni fino a 2,5 Gigabit al secondo. Con la FTTC una parte del percorso dei dati fino all’abitazione dell’utente avviene sulla rete in doppini in rame. E’ possibile raggiungere una velocità fino a 200 Mbps ma le prestazioni dipendono dalla distanza dalla cabina stradale. Potete verificare la copertura disponibile nel vostro Comune gratuitamente e con estrema facilità grazie allo strumento apposito di SOStariffe.it.

1. Tim Super Fibra

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo in download e 100 Mbps in upload in FTTH

Chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali per 24 mesi (solo con attivazione online). Se si mantiene l’offerta le chiamate sono estese ad altri 24 mesi

Modem TIM HUB+ con Wi-Fi 6 incluso (5 euro al mese per 48 mesi)

Attivazione inclusa (10 euro al mese per 24 mesi)

TIMVISION incluso

Google Nest Hub a 1 euro al mese per 48 mesi invece di 89 euro

L’offerta di Tim ha un costo di 29,90 euro al mese con vincolo di 24 mesi per i nuovi clienti entro il 27/2/21. In caso di disattivazione della linea è previsto un addebito di 30 euro mentre in caso di passaggio ad altro operatore la spesa è di 5 euro.

All’offerta è possibile aggiungere il noleggio del TIMVISION Box al costo di 3 euro al mese. Il decoder è necessario per accedere ai contenuti di TIMVISION nel caso in cui l’apposita app non sia compatibile con la smart TV. Il software è disponibile per Smart TV Samsung (modelli del 2014 e successivi), Smart TV LG con sistema operativo WEBOS, Smart TV Hisense e Smart TV Android.

Chi è già cliente di Tim per la telefonia mobile e sottoscrive Tim Super Fibra ha la possibilità di attivare gratuitamente Tim Unica, l’offerta per avere Gigabyte illimitati per tutta la famiglia (massimo 6 SIM) e 6 mesi di Disney+ (poi 4,99 euro al mese). Il pagamento di entrambe le linee avviene direttamente in bolletta.

Il pacchetto Mondo Intrattenimento permette di avere Disney+, TIMVISION Plus e un piano standard di Netflix al prezzo di 14 euro al mese. Il TIMVISION Box è incluso fino al mantenimento dell’offerta, poi 3 euro al mese se non disattivato.

2. Fastweb NeXXt Casa

Navigazione illimitata in fibra ottica (FTTH e FTTN) fino a 1 Gigabit al secondo

Chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali senza scatto alla risposta

Modem Wi-Fi FASTGate incluso

Attivazione inclusa

DAZN incluso per 3 mesi (poi 8,99 euro al mese)

WOW Fi

WOW Space

Assistenza MyFastweb

L’offerta di Fastweb ha un costo di 25,95 euro al mese per 12 mesi (poi 29,95 euro al mese) con attivazione online fino al 4/2/21. L’operatore permette però di provare il suo servizio per 30 giorni, al termine dei quali si può decidere di disattivare la linea. L’operatore vi rimborserà tutti i costi sostenuti nel primo mese. Decorso tale termine il costo di disattivazione è di 29,95 euro una tantum per il ristoro delle spese sostenute dal provider per la dismissione o trasferimento della linea.

Attivando ora l’offerta si prenota automaticamente il passaggio alla fibra ottica FTTH NGN GPON fino a 2,5 Gigabit al secondo in download e 200 Mbps in upload. La migrazione alla nuova tecnologia avverrà gratuitamente e in automatico a partire da questo mese. Attualmente la copertura per questa tecnologia è disponibile a:

Milano

Roma

Torino

Napoli

Genova

Palermo

Bari

Bologna

Firenze

Verona

Parma

Pescara

Modena

Bergamo

Brescia

Venezia

Catania

Messina

Padova

Trieste

Reggio di Calabria

Monza

Salerno

Trento

Perugia

Prato

Casalecchio di Reno

Ancona

Reggio nell’Emilia

San Lazzaro di Savena

WOW Fi è il servizio che consente di connettersi gratuitamente e in sicurezza quando si è fuori casa alla rete wireless sfruttando oltre 1 milione di punti di accesso in Italia. Per quanto riguarda le chiamate, nel pacchetto sono inclusi anche i servizi:

Chi chiama

Avviso di chiamata

Nascondi Numero

Disabilitazione chiamate

Trasferimento di chiamate

WOW Space offre spazio illimitato per lo storage nel cloud di qualsiasi tipo di documento, foto e video. Il servizio normalmente avrebbe un prezzo di 9,95 euro l’anno.

All’offerta è poi possibile aggiungere:

1.000 minuti verso numeri internazionali a 5 euro al mese

NOW TV Intrattenimento + NOW TV Smart Stick gratis per 3 mesi (poi 9,99 euro al mese)

Kit Sempre a Casa: per rimanere connessi con la propria casa a 4 euro per 24 rate

Kit Casa Smart: per rendere smart l’abitazione e il risparmio energetico a 8 euro per 24 rate

Fastweb insieme alla tariffa per la linea fissa permette di sottoscrivere anche un piano energia con Eni Gas e Luce. L’offerta ha un costo di partenza 20,95 euro al mese per 24 mesi, poi 29,95 euro al mese. Per chi è già cliente Eni Gas e Luce il prezzo è di 25,95 euro al mese.

Gas e Luce – sconto 5 euro per 24 mesi – 20,95 euro al mese

Gas – sconto 2,5 euro per 24 mesi – 23,45 euro al mese

Luce – sconto 2,5 euro per 24 mesi – 23,45 euro al mese

Con addebito su conto corrente e bolletta digitale è disponibile un ulteriore sconto del 10% sui corrispettivi per 24 mesi. Tutta l ‘energia è prodotto da impianti green alimentati da fonti rinnovabili.

L’offerta convergente Fastweb NeXXt Casa + Fastweb Mobile 5G permette di aggiungere alla linea fissa una SIM con:

Minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali e oltre 60 destinazioni all’estero (500 minuti in roaming in Ue e Svizzera)

100 SMS

50 GB per navigare in Internet in 4G o 5G (4 GB in roaming in Ue e Svizzera)

Il costo del piano è di 25,95 euro al mese per 12 mesi con attivazione online più 8,95 euro al mese per l’offerta mobile. L’attivazione e la spedizione della SIM sono gratuite se l’offerta viene sottoscritta online (altrimenti 10 euro di attivazione + 5 euro per la consegna della SIM). Terminati gli SMS il costo per ogni messaggio è di 5 cent mentre quando si esaurisce il traffico dati è possibile acquistare 1 GB extra a 6 euro (massimo 10 GB al mese) o l’opzione 10 GIGA per 6 euro al mese. Anche in questo caso non sono previsti vincoli o penali per la disattivazione. L’utente può lasciare l’operatore in ogni momento. Nel piano sono inoltre inclusi i seguenti servizi:

Segreteria telefonica

Scatto alla risposta

Ti ho chiamato gratuito

Controllo Credito Residuo

Fastweb attualmente offre copertura in 5G nelle città di Milano, Bologna, Roma e Napoli. L’obiettivo è di raggiungere il 90% della popolazione entro il 2025.

3. Internet Unlimited di Vodafone

fibra ottica (FTTH) fino a 1 Gigabit al secondo in dowload e 200 Mbps in upload

Vodafone Wi-Fi 6 Station inclusa

Minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali

Attivazione inclusa (1 euro al mese per 24 mesi)

Vodafone Ready incluso

Modem Wi-Fi optimizer

Vodafone TV incluso con attivazione online (altrimenti 2 euro al mese per 48 mesi)

L’offerta di Vodafone ha un costo di 29,90 euro al mese con vincolo di 24 mesi. La spesa per la disattivazione del servizio è di 28 euro.

4. Super Fibra di WindTre

fibra ottica (FTTH) fino a 1 Gigabit al secondo in download

Chiamate illimitate

Modem incluso

Nessun costo di attivazione

12 mesi di Amazon Prime inclusi

Giga illimitati sulle SIM mobili WindTre

Possibilità di sottoscrivere Unlimited Special con minuti e Gigabyte illimitati a 9,99 euro al mese

La tariffa di WindTre ha un costo di 26,99 euro al mese per i nuovi clienti fino al 8/2/21. L’offerta in Fibra FTTH Aree Bianche costa 29,99 euro al mese e prevede un costo di primo allaccio di 99 euro. L’operatore permette di acquistare un Wi-Fi extender per ampliare la copertura del segnale in casa al costo di 2 euro. L’addebito per la disattivazione è pari a una mensilità dell’offerta.

6. Sky Wi-Fi + Sky TV

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo e 300 Mbps in upload in FTTH

Chiamate verso fissi nazionali con scatto alla risposta di 19 cent

Chiamate verso mobili nazionali a 19 cent al minuto più 19 cent di scatto alla risposta

Modem Sky Wifi Hub incluso

Attivazione Sky Wi-Fi inclusa (49 euro)

Attivazione Sky TV inclusa (148 euro)

App Sky WiFi inclusa

App My Sky inclusa

Sky Q via Internet incluso

My Team incluso

L’offerta di Sky è disponibile solo per chi ha una linea FTTH o FTTC già attiva e ha un costo di 10 euro per il primo mese poi 39,90 euro al mese per i 17 mesi successivi invece di 57,90 euro al mese. I costi per la migrazione o dismissione della linea sono gratuiti per i primi 36 mesi. Successivamente per la spesa in caso di cambio di operatore è di 11,53 euro e di 20,90 euro per la cessazione della linea.

My Team è un servizio di assistenza che mette a disposizione dell’utente un gruppo di esperti pronto a fornirgli supporto per tutti gli aspetti tecnici, amministrativi e commerciali. Per accedere al servizio basta chiamare il numero gratuito 170.

Ultra WiFi è il servizio che permette di ampliare e ottimizzare la copertura del segnale wireless in ogni angolo della casa. Aggiungendovi 2-3 Sky WiFi Pod è possibile garantire una connessione al massimo delle performance per abitazioni superiori ai 120 mq o su più piani.

L’app Sky WiFi, disponibile per iOS e Android, consente di:

Personalizzare il nome della rete

Cambiare la password

Attivare/disattivare la navigazione protetta

Creare profili personali per ogni membro della famiglia con impostazioni specifiche

Conoscere il tempo trascorso su Internet per ciascun profilo e Parental Control

Mettere in pausa il Wi-Fi

8. Eolo Più

Navigazione illimitata fino 1 Gigabit al secondo e 300 Mbps in upload con FTTH (standard – 30 Mbps in download e 3 Mbps in upload)

Chiamate illimitate

EOLOrouter incluso

Assistenza entro 3 minuti

L’offerta di Eolo ha un costo di partenza di 24,90 euro al mese senza vincoli invece di 34,90 euro al mese fino al 8/2/21. La velocità della connessione dipende dalla copertura e dal pacchetto sottoscritto tra:

Intrattenimento

Streaming e gaming alla massima velocità

Massim velocità

EOLOrouterEVO

IP Statico Pubblico

6 mesi di DAZN (poi 9,99 euro al mese)

Studio e Lavoro

Lavoro e didattica a distanza

Massima velocità

EOLOrouterEVO

12 mesi di Microsoft 365

Sicurezza

Antivirus

Parental control

I pacchetti “Intrattenimento” e “Studio e Lavoro” hanno un costo di 5 euro al mese mentre “Sicurezza” costa 3 euro al mese ma per tutti il primo mese è offerto dal provider. In alternativa è possibile provarli gratuitamente tutti e tre insieme per un mese e pagare poi 10 euro al mese dopo il periodo promozionale. Per l’installazione rapida sono richiesti 49,90 euro. E’ possibile aggiungere un Ripetitore Wi-Fi per estendere il segnale a tutte le stanze della casa (massimo 3 dispositivi) al costo di 3 euro ciascuno. Il costo per la disattivazione del servizio è di 54,90 euro.

