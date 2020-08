Migliori offerte adsl agosto 2020

Da Marzo 2016 a Marzo 2020 gli accessi da rete fissa sono cresciuti, sono passati da 15,13 milioni a 17,69 milioni. Se 4 anni fa le statistiche mostravano che 12 milioni di contatti erano avvenuti tramite rete domestica Adsl, nel Marzo del 2020 la situazione registrata è molto differente: 6,82 milioni di accessi da Adsl e 10,87 connessioni con tecnologie FTTH e VSDL o FWA.

Le reti internet casa collegate ancora tramite tecnologia in rame sono state il 44,3% di quelle attive a Marzo di quest’anno. L’AGCOM nel suo rapporto trimestrale sull’andamento delle comunicazioni in Italia ha segnalato un incremento complessivo nell’uso delle reti in fibra, sia FTTC che FTTH (insieme le due tecnologie hanno raggiunto il 48,8% delle linee totali).

L’Osservatorio del Garante ha anche evidenziato come TIM sia stato l’unico tra i gestori di rete fissa a perdere quote di mercato:

46,1% TIM (-3,1%)

15,6% Vodafone (+1,1%)

Fastweb 13,7% (+0,6%)

WindTre 13,6% (+0,3%)

Covid 19: gli effetti sul mercato internet casa

I mesi di Marzo, Aprile e Maggio hanno segnato un’impennata nei consumi quotidiani degli italiani sia del traffico dati da rete fissa che di quello da rete mobile. La crescita dei consumi era iniziata anche nei mesi precedenti la pandemia: a Gennaio e Febbraio 2020 era stato registrato un aumento nel traffico internet casa del 17,4% e del 22,2% rispetto agli stessi mesi del 2019.

Nei 3 mesi di lockdown la differenza tra Marzo, Aprile e Maggio 2019 e lo stesso periodo del 2020 è schizzato alle stelle. A Marzo 2020 l’incremento del traffico dati è stato del 90,2%, il mese successivo dell’83,3% e a Maggio è stato registrato un +54%.

Come risparmiare sul canone di rete fissa

Se state cercando un’offerta internet casa più conveniente di quella che avete attiva o se siete tra coloro che non avevano ancora la connessione domestica, ecco quali sono le migliori tariffe casa del mese di Agosto.

Per poter individuare il piano che meglio si adatta alle vostre esigenze e a quelle della vostra famiglia, utilizzate il comparatore di SosTariffe.it. Lo strumento passerà al setaccio i cataloghi e le promozioni offerte dai diversi operatori e vi restituirà solo quelle che si adattano ai parametri di ricerca che avete selezionato.

Potete indicare delle velocità minime della rete fissa che volete attivare, se state cercando una promozione con una sim per il traffico mobile. E ancora tra i filtri disponibili c’è anche quello che vi aiuterà a trovare le offerte solo internet o quelle con internet e telefono fisso.

Le migliori offerte Adsl di Agosto

Ecco quali sono ad Agosto le promozioni Adsl più vantaggiose per i consumatori e quali condizioni pongono i gestori per questi piani:

Fastweb Casa + Mobile

Internet 20 Unlimited di WindTre

Internet Unlimited di Vodafone

Eolo più

TIM Super Adsl

1. Fastweb Casa + Mobile a 25,95 euro

L’attuale promozione Fastweb Casa avrebbe un costo mensile di 29,95 euro per l’Adsl domestica, se però si attiva sia il piano di rete fissa che una sim mobile si otterrà uno sconto sul canone. Per chi scelga di avere sia Fastweb Casa che Mobile, la spesa per l’abbonamento internet sarà di 25,95 euro al mese a cui andranno poi aggiunti 8,95 euro per i rinnovi dell’offerta mobile.

L’operatore è stato quello che ha registrato i migliori risultati a livello di performance di linea, sia come Adsl che con la fibra ottica. La rete di Fastweb, in particolare, ha segnato il valore di latenza più basso del 2019, la media del ping è stata di 19 ms. Questo indicatore segnalata il ritardo di trasmissione e ricezione dei pacchetti dati.

Questa caratteristica tecnica rende questa linea internet la migliore per chi è appassionato di gaming o utilizzi la rete per vedere spettacoli in live streaming di alta qualità. Con Fastweb Casa i clienti che acquisteranno i servizi dell’operatore online avranno:

il modem FASTgate

internet fino a 20 Mega

traffico voce illimitato verso fissi e mobili nazionali

connessione anche fuori casa con linea fissa WOW FI, grazie ad un sistema di condivisione delle reti fisse

Wow Space, il cloud illimitato in prova gratis per un anno (al termine della promozione 9,95 euro l’anno)

3 mesi di NOW TV gratis

assistenza My Fastweb

Con la sim mobile associata al piano Adsl i clienti avranno:

minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali e verso 60 paesi straniei

500 minuti in roaming verso i fissi e mobili UE e svizzeri

50 GB per navigare in 4 G

in UE e in Svizzera 4 GB per connettersi

100 sms

Per chi attivi entrambi i piani online saranno azzerati anche i costi iniziali per avviare la promozione, fuori promo la spesa sarebbe di 15 euro.

2. Internet 20 Unlimited a 26,98 euro

Con WindTre avere l’Adsl a casa vostra vi costerà 26,98 euro al mese, la promozione Internet 20 Unlimited garantirà ai clienti:

connessione in fibra fino a 20 Mega

chiamate gratis verso tutti i fissi e mobili nazionali e i fissi internazionali

attivazione e modem

Giga illimitati sulla vostra sim mobile Wind-Tre se si ha attiva una delle offerte Unlimited Special, Xlarge, Large, Medium, Senior, Junior, Young, Call your country, All Inclusive o Wind Smart

sulla vostra sim mobile Wind-Tre se si ha attiva una delle offerte Unlimited Special, Xlarge, Large, Medium, Senior, Junior, Young, Call your country, All Inclusive o Wind Smart possibilità di attivare Giga senza limiti su altri due numeri mobili della famiglia

Il nuovo colosso di telefonia fissa e mobile, nato dall’unione tra Wind e Tre, è l’unico gestore che ha incluso una specifica clausola nel contratto che impone un costo maggiorato ai clienti raggiunti solo da Adsl a 7 Mega.

Se in fase di installazione e attivazione della linea domestica i tecnici dovessero rendersi conto che questa tecnologia è l’unica disponibile nella vostra zona, il servizio internet vi costerà 33,98 euro al mese. Per evitare queste brutte sorprese è sempre meglio che i clienti prima di sottoscrivere un’offerta effettuino una verifica della copertura del servizio.

Chi acquista questa promozione di WindTre avrà un vincolo con il gestore di 24 mesi, se recederà in anticipo dal contratto dovrà pagare una mensilità extra come penale e versare le restanti rate per il modem (sono pari a 5,99 euro al mese per 4 anni).

3. Internet Unlimited a 27,90 euro

La promozione Adsl di Vodafone resta la tariffa consigliata dagli esperti di SosTariffe.it. La soluzione studiata dal gestore britannico mantiene un rapporto tra qualità dei servizi e convenienza del canone che ancora nessun operatore ha raggiunto.

Anche se per i primi 4 anni il canone della promozione sarà più elevato di quello proposto da alcuni concorrenti, l’Adsl di Vodafone vi costerà 26,90 euro, dal 5° anno la spesa mensile scenderà a 20,90 euro. Nel piano casa del gestore sono compresi:

attivazione

chiamate illimitate verso tutti i fissi e mobili nazionali

una connessione illimitata con Adsl 20 Mega

una SIM dati con 30 GB al mese per navigare da dispositivi mobile (anche in hotspot)

per navigare da dispositivi mobile (anche in hotspot) Vodafone Ready con Vodafone Station

La riduzione del canone sarà possibile perché al termine dei 48 mesi di abbonamento i clienti finiranno di pagare le quote per il modem e il servizio Vodafone Ready. Questa opzione che comprende la consegna della Power Station e dell’assistenza dedicata ha infatti un costo mensile di 6 euro.

Con Vodafone Casa è possibile attivare anche il servizio Vodafone TV, per i clienti con un collegamento FTTH il costo di attivazione della streaming tv sarà gratuito mentre per gli utenti Adsl comporta una spesa di 2 euro per 48 mesi.

Con l’acquisto dei questo pacchetto sono inclusi:

6 mesi di Infinity

30 film al mese su Chili

6 mesi di Amazon Prime

Gli abbonamenti possibili sono a NOW TV Intrattenimento e serie tv, costo 10 euro al mese, o allo Sport di Sky, in promozione a 20 euro al mese. La combinazione di entrambi i piani tv avrà un costo scontato di 30 euro per chi ha la FTTH e di 40 euro per gli altri abbonati.

4. Eolo Più a 27,90 euro

Eolo offre la sua Adsl a 30 Mega allo stesso canone di Vodafone, 27,90 euro al mese. Ecco quali saranno i servizi che vi propone questo gestore con Eolo Più:

Internet senza limiti fino a 30 Mbit/s.

il servizio per navigare alla massima velocità Ultra velocità di Eolo

chiamate senza limiti e senza scatto alla risposta sia verso i numeri fissi che i mobili

Con questo gestore è prevista una spesa di attivazione del servizio di 30 euro, se i clienti richiederanno un’attivazione rapida – entro 5 giorni dalla richiesta – il costo del servizio sarà di 69,90 euro.

Nei mesi del lockdown l’operatore ha studiato anche dei pacchetti per fornire assistenza e strumenti per:

Intrattenimento

Studio e lavoro

Sicurezza

Ognuna di queste soluzioni garantirà al cliente dei servizi e dei pacchetti di programmi o supporto ad hoc per le specifiche necessità dell’utente. Si potrà effettuare un periodo di prova di 2 mesi e poi decidere se attivare o meno i piani.

Nel pacchetto Intrattenimento, al costo di 5 euro al mese, vi viene proposta una soluzione per ottimizzare la rete per lo streaming e il gaming. Il canone vi permetterà di effettuare un upgrade del modem di connessione, il gestore vi permetterà di passare alla versione evoluta del router Eolo. Sono inclusi anche 6 mesi di NOW TV e di DAZN gratis.

Il piano Studio o Lavoro ha un costo mensile di 5 euro e include i servizi per agevolare lo smart working o la didattica a distanza:

12 mesi del pacchetto Microsoft 365 Personal

Eolo router Evo

1 mese di servizio gratuito

Per avere un supporto nella protezione della vostra rete e della navigazione, infine, c’è il pacchetto Sicurezza. A 3 euro al mese Eolo vi offre:

antivirus

parental control

5. TIM Super Adsl a 29,90 euro

Siamo all’ultima offerta del mese, la promozione di TIM a un canone fisso di 29,9o euro al mese. La Super Adsl vi garantisce:

attivazione e modem Smart con garanzia illimitata del dispositivo

servizi di TIMVision, la tv in streaming dell’operatore

Disney + per 6 mesi includo nel canone e poi al prezzo scontato di 3 euro al mese

solo con richiesta di attivazione online saranno comprese anche le chiamate gratuite verso fissi e cellulari

Anche se non è prevista una rimodulazione automatica del costo del piano di TIM, in realtà i client potrebbero usufruire di uno sconto al termine dei primi 4 anni di offerta. Coloro che acquistano online questa tariffa avranno diritto a 2 anni di chiamate gratuite e questa opzione potrà essere riattivata per altri 24 mesi senza costi.

Se dal 5° anno di abbonamento all’Adsl di TIM il cliente vorrà continuare a chiamare senza limiti dovrà attivare l’opzione Voce a 5 euro al mese. Ma non è una condizione obbligatoria.

Nello stesso lasso di tempo i clienti TIM avranno terminato di versare il contributo mensile, incluso nel canone, per il modem TIM HUB (5 euro al mese per 4 anni). Quindi chi deciderà di non riattivare le chiamate gratuite potrà avere una riduzione del canone di 5 euro al mese.

La tariffa per le telefonate in questo caso sarà di 0,19 euro al minuto e con uno scatto alla risposta di 0,19 euro per le chiamate verso i numeri nazionali.

