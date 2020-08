TIM smartphone incluso: le offerte di agosto 2020

Uno dei punti di forza del listino di offerte TIM è rappresentato dalle offerte smartphone incluso che consentono ai clienti dell’operatore di acquistare un nuovo smartphone con pagamento rateale e, in molti casi, con anticipo zero. Si tratta di un’ottima soluzione per massimizzare i vantaggi offerti dall’operatore ai suoi clienti. Ecco quali sono le migliori offerte TIM con smartphone incluso di agosto 2020.

I clienti TIM che vogliono acquistare un nuovo smartphone hanno la possibilità di valutare l’acquisto a rate con l’operatore. A disposizione della sua clientela, infatti, TIM propone svariate offerte smartphone incluso che permettono di accedere ad un nuovo dispositivo con condizioni economiche particolarmente vantaggiose.

Il listino TIM presenta smartphone di tutte le principali marche (Samsung, Apple, Xiaomi, Huawei etc.) con la possibilità di poter contare su offerte in costante evoluzione. In linea di massima, l’acquisto a rate di uno smartphone con TIM prevede un anticipo e il pagamento di 30 rate mensili con addebito su carta di credito (sono accettate solo le carte a saldo) o, in alcuni casi, su conto corrente. Da notare, inoltre, che per alcuni modelli è possibile sfruttare anche l’acquisto con finanziamento a condizioni agevolate.

Per attivare una delle offerte smartphone incluso di TIM, i già clienti dell’operatore hanno la possibilità di recarsi in un negozio TIM e verificare i modelli disponibili e i relativi costi. L’elenco di smartphone ed i relativi prezzi è in continua evoluzione. E’ necessario, quindi, verificare con il rivenditore la presenza di offerte in linea con le proprie esigenze, sia per quanto riguarda l’importo da pagare che il modello da acquistare a rate.

Alcuni smartphone, inoltre, sono disponibili a rate solo per un determinato target di clienti. Ad esempio, i clienti TIM Young potranno accedere a offerte specifiche. Ci sono, inoltre, alcune promozioni esclusive per i clienti che stanno per terminare un pagamento rateale e che, quindi, hanno la possibilità di cambiare smartphone attivando una nuova offerta con smartphone incluso.

Offerte “Passa a TIM” per acquistare uno smartphone a rate

Chi non è cliente TIM ha la possibilità di attivare una delle offerte in listino per poi scegliere lo smartphone da acquistare a rate in base alle proprie esigenze. Ricordiamo che non tutte le offerte TIM supportano l’accesso alla rete 5G che necessita di uno smartphone 5G (nel listino TIM ci sono svariati modelli 5G).

Tra le offerte disponibili per l’acquisto a rate con TIM troviamo:

Nome offerta Minuti ed SMS Giga al mese Costo mensile Contributo di attivazione TIM Young Senza Limiti per Under 30 minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia 60 GB al mese in 4G,4.5G e 5G con Giga illimitati su tutte le principali app di chat e social network e app di musica in streaming 14,99 Euro al mese 9 Euro TIM Advance 4.5G minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia 40 GB al mese in 4G e 4.5G 19,99 Euro al mese 15 Euro TIM Advance 5G minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia 50 GB al mese in 4G, 4.5G e 5G 29,99 Euro al mese 9 Euro TIM Advance 5G Unlimited minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia; 250 minuti dall’Italia verso l’estero ogni mese Giga illimitati in 4G, 4.5G e 5G 39,99 Euro al mese Gratis

Smartphone incluso per under 25

Oltre alle offerte viste in precedenza, TIM propone un’altra tariffa con offerte esclusive per l’acquisto di uno smartphone a rate. Per gli utenti più giovani, infatti, TIM propone l’offerta TIM Young Student Edition. Si tratta di una soluzione riservata a clienti “under 25”, ovvero con età inferiore ai 25 anni, che cercano una tariffa completa con tutto quello di cui si ha bisogno per sfruttare al massimo il proprio smartphone. Da notare che TIM Young Student Edition è anche un’offerta “smartphone incluso”. Gli utenti che attivando questa tariffa, infatti, hanno la possibilità di accedere ad una serie di agevolazioni per abbinare uno smartphone con acquisto a rate.

Andiamo con ordine. Come prima cosa, vediamo quali sono le caratteristiche di TIM Young Student Edition:

minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia

40 GB di traffico dati in 4G ogni mese con giga illimitati su tutte le principali app di chat, social network, musica e e-learning; in caso di addebito su credito residuo, i GB disponibili ogni mese sono 20 GB (resta la possibilità di usare le app indicate senza consumare traffico dati)

di traffico dati in 4G ogni mese con giga illimitati su tutte le principali app di chat, social network, musica e e-learning; in caso di addebito su credito residuo, i GB disponibili ogni mese sono 20 GB (resta la possibilità di usare le app indicate senza consumare traffico dati) 3 mesi di Video Card (per guardare video senza consumare Giga del proprio piano tariffario) e 6 mesi di TIM Music Platinum inclusi nel canone

LoSai e ChiamaOra di TIM inclusi

in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e sino a 15 GB al mese senza costi aggiuntivi

TIM Young Student Edition è attivabile da tutti gli utenti che rispettano il vincolo d’età. L’offerta, con le stesse condizioni tariffarie, può essere attivata sia richiedendo un nuovo numero di cellulare che effettuando la portabilità del numero da un altro operatore. Il costo periodico della tariffa è di 9,99 Euro al mese con addebito su carta di credito o conto corrente (con addebito su credito residuo, i GB dell’offerta diventano 20 GB mensili). Il contributo di attivazione è di 9 Euro una tantum (12 Euro optando per l’addebito su credito residuo).

I clienti che attivano TIM Young Student Edition hanno la possibilità di optare per promozioni smartphone incluso esclusive. A disposizione dell’utente, infatti, c’è la possibilità di abbinare alla tariffa uno dei seguenti smartphone da acquistare a rate:

Huawei P40 Lite: anticipo zero e 0 e 30 rate mensili da 5 Euro

anticipo zero e 0 e 30 rate mensili da 5 Euro Huawei P40 Lite E: anticipo zero e 0 e 30 rate mensili da 3 Euro

anticipo zero e 0 e 30 rate mensili da 3 Euro Redmi Note 9: anticipo zero e 0 e 30 rate mensili da 3 Euro

anticipo zero e 0 e 30 rate mensili da 3 Euro iPhone SE 2020: anticipo zero e 0 e 30 rate mensili da 13 Euro

Offerte smartphone incluso per clienti di rete fissa TIM

C’è un altro modo per acquistare uno smartphone a rate con TIM. L’operatore, infatti, propone ai clienti di rete fissa di acquistare smartphone con pagamento rateale. Le rate mensili dei dispositivi acquistati saranno addebitate sul Conto TIM, insieme all’importo dell’abbonamento di rete fissa attivato dall’utente. Questa soluzione è particolarmente conveniente, sia per quanto riguarda i prezzi degli smartphone acquistabili a rate che per i vantaggi offerti da TIM per i clienti che attivano sia un’offerta di rete fissa che una di rete mobile.

Chi ha già un abbonamento Internet casa attivo può accedere recarsi sul sito dell’operatore e visitare la sezione smartphone per verificare i modelli disponibili per l’acquisto a rate. Successivamente, sarà possibile formalizzare l’acquisto a rate con l’addebito delle rate sul Conto TIM tramite procedura online. Basta accedere all’area MyTIM con il proprio account e seguire la semplice procedura prevista per il completamento di quest’operazione.

Se, invece, non si ha ancora un abbonamento Internet casa con TIM è possibile valutare l’attivazione di TIM Super Fibra. L’offerta presenta le seguenti condizioni tariffarie:

linea telefonica fissa con chiamate gratis (0 centesimi al minuto e senza scatto alla risposta) verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali; le chiamate illimitate sono incluse, senza costi aggiuntivi, solo per chi si abbona online

(0 centesimi al minuto e senza scatto alla risposta) verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali; le chiamate illimitate sono incluse, senza costi aggiuntivi, solo per chi si abbona online connessione illimitata ad Internet tramite rete fissa; l’accesso ad Internet avviene tramite la rete in fibra ottica FTTH dell’operatore che permette di raggiungere una velocità massima di 1000 Mega in download; dove non disponibile la copertura della rete FTTH, l’abbonamento prevederà una connessione ad Internet tramite rete in fibra mista FTTC con velocità massima di 200 Mega oppure tramite rete ADSL con velocità massima di 20 Mega

ad Internet tramite rete fissa; l’accesso ad Internet avviene tramite la rete in fibra ottica FTTH dell’operatore che permette di raggiungere una velocità massima di 1000 Mega in download; dove non disponibile la copertura della rete FTTH, l’abbonamento prevederà una connessione ad Internet tramite rete in fibra mista FTTC con velocità massima di 200 Mega oppure tramite rete ADSL con velocità massima di 20 Mega Disney+ e TIM VISION PLUS disponibili gratuitamente per i primi 6 mesi; successivamente, l’offerta si rinnoverà con un costo periodico di 3 Euro al mese (invece che 11,99 Euro) ma l’utente avrà la possibilità di richiederne l’annullamento in qualsiasi momento, senza vincoli, penali o costi aggiuntivi di qualsiasi tipo

disponibili gratuitamente per i primi 6 mesi; successivamente, l’offerta si rinnoverà con un costo periodico di 3 Euro al mese (invece che 11,99 Euro) ma l’utente avrà la possibilità di richiederne l’annullamento in qualsiasi momento, senza vincoli, penali o costi aggiuntivi di qualsiasi tipo possibilità di acquistare Google Nest Hub in promozione a 1 Euro al mese per 48 mesi (anziché 89 Euro)

in promozione a 1 Euro al mese per 48 mesi (anziché 89 Euro) promozione TIM Unica: portando il costo dell’offerta TIM per smartphone all’interno del Conto TIM si riceveranno Giga illimitati gratuitamente sulla propria SIM ogni mese; TIM Unica è disponibile per un massimo di 6 SIM per ogni Conto TIM; potenzialmente, tutta la famiglia può avere Giga illimitati senza alcun costo extra

TIM Super Fibra presenta un costo periodico di 29,90 Euro al mese. Nel canone mensile sono inclusi sia il contributo di attivazione (10 Euro al mese per 24 mesi) che il costo del modem Wi-Fi (5 Euro al mese per 48 mesi). In caso di recesso, però, andranno pagate le rate residue non ancora saldate. Per attivare l’offerta è possibile seguire la procedura online attivabile dal link qui di sotto.

Verifica la copertura ed attiva TIM Super Fibra

Ecco la lista completa degli smartphone che possono essere acquistati a rate (tutti con anticipo zero) con addebito della spesa mensile sul Conto TIM:

iPhone 11 Pro: anticipo zero e 48 rate mensili da 24,99 Euro

anticipo zero e 48 rate mensili da 24,99 Euro Xiaomi Mi 10 : anticipo zero e 30 rate mensili da 20 Euro

: anticipo zero e 30 rate mensili da 20 Euro Huawei P40 Pro : anticipo zero e 30 rate mensili da 26 Euro

: anticipo zero e 30 rate mensili da 26 Euro Huawei P40 : anticipo zero e 30 rate mensili da 20 Euro

: anticipo zero e 30 rate mensili da 20 Euro Samsung Galaxy S20 5G: anticipo zero e 30 rate mensili da 26 Euro

anticipo zero e 30 rate mensili da 26 Euro Samsung Galaxy S20+ 5G: anticipo zero e 32 rate mensili da 26 Euro

anticipo zero e 32 rate mensili da 26 Euro iPhone SE 2020: anticipo zero e 30 rate mensili da 17 Euro

