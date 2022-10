Miglior offerta fibra ottica Ottobre 2022

Offerte in evidenza Illumia Wifi 19,99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Sky Wifi con Sky Q 24,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Internet Unlimited 27,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Quali sono le promozioni fibra ottica più convenienti a Ottobre 2022 per poter contare su una connessione stabile, affidabile e veloce a casa? Grazie al comparatore per offerte fibra ottica di SOStariffe.it, abbiamo scattato un’istantanea delle soluzioni più vantaggiose proposte dai principali operatori Tlc.

Le migliori offerte fibra per navigare da casa a Ottobre 2022

NOME OFFERTA NAVIGAZIONE E CHIAMATE COSTO MENSILE 1 Illumia Wifi fino a 1 Gbps in download

chiamate non incluse 19,99 euro per 12 mesi (poi 26,99 euro) 2 Vodafone Internet Unlimited fino a 2,5 Gbps in download

chiamate non incluse per l’opzione per già clienti

chiamate illimitate per l’opzione per tutti i clienti 22,90 euro per già clienti Vodafone mobile

27,90 euro per tutti gli altri clienti 3 Super Fibra Unlimited di WindTre fino a 1 Gbps in download

chiamate con scatto alla risposta per già clienti

chiamate illimitate per l’opzione per tutti i clienti 22,99 euro per già clienti WindTre

26,99 euro per tutti gli altri clienti 4 TIM Premium Fibra fino a 1 Gbps in download

chiamate illimitate solo con attivazione della promozione online, altrimenti chiamate a consumo 24,90 euro per i già clienti mobile

29,90 euro per tutti gli altri clienti

Prima di passare ai raggi X le promozioni selezionate dal comparatore di SOStariffe.it, è bene ricordare che la verifica della copertura di Rete all’indirizzo della propria abitazione è un passaggio fondamentale in vista della sottoscrizione di un’offerta fibra. Questo step, infatti, permette di avere un quadro preciso (e in anticipo) delle velocità di navigazione che potranno essere raggiunte.

Illumia Wifi

Illumia, la energy company di riferimento per 350mila titolari di utenze domestiche in Italia e ora attiva anche nel comparto Telco, punta ad attrarre nuovi clienti con una promozione online considerata vantaggiosa dal comparatore di SOStariffe.it: la fibra veloce Illumia (fino a 1 Gbps in download) entra nelle case al costo di 19,99 euro al mese per 12 mesi (poi 26,99 euro al mese), con attivazione dell’offerta entro il 31 Ottobre 2022.

Ecco l’identikit della promozione:

navigazione illimitata con velocità fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload su rete FTTH;

in download e 300 Mbps in upload su rete FTTH; chiamate non incluse;

modem gratuito per i primi 12 mesi, poi 2,99 euro al mese per tutta la durata della fornitura;

per i primi 12 mesi, poi 2,99 euro al mese per tutta la durata della fornitura; nessun vincolo di durata e possibilità di disdetta senza penali;

pagamento esclusivo tramite domiciliazione bancaria;

contributo di attivazione gratuito per i clienti Illumia per luce e/o gas. Altrimenti 39,90 euro una tantum (anziché 69,90).

Per un quadro completo dell’offerta, clicca al link di seguito:

Vodafone Internet Unlimited

Questa offerta prevede un doppio listino prezzi: uno per i già clienti mobile di Vodafone, l’altro per chi non ha ancora usufruito dei servizi Telco messi a disposizione dall’operatore. Vediamo nel dettaglio il doppio binario sui cui viaggia la soluzione Internet casa fibra di Vodafone.

Per coloro che sono già in possesso di una SIM Vodafone, Internet Unlimited prevede un costo di 22,90 euro al mese e ha le seguenti caratteristiche:

navigazione fino a 2.5 Gbps in download in fibra ottica FTTH sulla GigaNetwork Fibra;

in fibra ottica FTTH sulla GigaNetwork Fibra; chiamate non incluse;

Vodafone Wi-Fi 6 Station con Wi-Fi Optimizer per ottimizzare la connessione di più dispositivi;

nessun costo di attivazione e nessun vincolo di permanenza: Vodafone offre la possibilità di disdetta in qualsiasi momento senza costi aggiuntivi (con restituzione della Vodafone Station).

Per i non clienti di Vodafone, invece, il prezzo dell’offerta Internet Unlimited sale a 27,90 euro al mese (anziché 29,90 euro al mese, con esclusiva online). Se velocità di navigazione e caratteristiche del modem restano le stesse rispetto alla versione per già clienti Vodafone mobile (così come la possibilità di disdetta), ciò che cambia riguarda il piano voce: in questo caso, infatti, sono incluse le chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali.

Ad accomunare le due versioni di Internet Unlimited è la possibilità di personalizzazione dell’offerta. Come? Con l’aggiunta di alcune opzioni. Per esempio: Vodafone TV (con NOW Intrattenimento e/o NOW Sport incluso) a partire da 12 euro al mese e la possibilità di attivare una SIM dati da 150 GB al mese al costo di 4 euro in più.

Per avere una panoramica dell’offerta Vodafone e per richiederne l’attivazione online, clicca sul link di seguito:

Super Fibra Unlimited di WindTre

Anche l’operatore di telefonia WindTre propone una promozione “cucita su misura” sui già clienti, i quali potranno beneficiare di una connessione Internet casa al costo di 22,99 euro al mese:

navigazione illimitata fino a 1 Gbps in download su rete FTTH;

su rete FTTH; chiamate con scatto alla risposta (23 centesimi);

modem Wi-Fi 6 incluso con configurazione gratuita e assistenza KASKO;

Giga illimitati gratis ogni mese per 3 SIM mobile;

12 mesi di Amazon Prime gratis (valido sia per i nuovi clienti sia per i già iscritti ad Amazon Prime).

Clicca al link di seguito per maggiori informazioni sull’offerta:

La promozione Super Fibra Unlimited può essere sottoscritta (solo online) anche da quanti non sono ancora clienti WindTre, a un costo di 26,99 euro al mese. Essa prevede le stesse condizioni dell’offerta per già clienti WindTre, con l’aggiunta delle chiamate illimitate.

Clicca al link di seguito per verificare la copertura e attivare l’offerta Super Fibra:

TIM Premium Fibra per clienti mobile

TIM Premium Fibra porta la fibra ultraveloce TIM a casa dei già clienti TIM mobile (o ai nuovi clienti che attivino un’offerta mobile da almeno 9,99 euro al mese) per navigare in Rete al prezzo esclusivo di 24,90 euro al mese (anziché 29,90 euro), con domiciliazione bancaria e conto online.

Ecco i pilastri dell’offerta:

velocità di navigazione fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload su rete FTTH (Fiber to the Home);

e 300 Mbps in upload su rete FTTH (Fiber to the Home); chiamate illimitate (verso fissi e mobili nazionali) incluse con attivazione online della promozione, altrimenti chiamate a consumo (19 cent al minuto e 19 cent di scatto alla risposta) a meno che non si attivi l’opzione Voce a 5 euro al mese;

(verso fissi e mobili nazionali) incluse della promozione, altrimenti chiamate a consumo (19 cent al minuto e 19 cent di scatto alla risposta) a meno che non si attivi l’opzione Voce a 5 euro al mese; contributo di attivazione incluso (10 euro al mese per 24 mesi);

modem TIM Hub+ con Wi-Fi 6 incluso.

Per avere maggiori informazioni sulla promozione TIM Premium Fibra per già clienti mobile e non, clicca sul link di seguito:

