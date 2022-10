Passa da Vodafone a TIM, WindTre, Iliad e altri operatori: le offerte di Ottobre 2022

Scopri le offerte per chi passa da Vodafone a un altro operatore. Si possono avere anche minuti illimitat i e fino a 160 GB in 5G a meno di 10 euro al mese

Vodafone è tra i primi operatori di telefonia mobile in ambito internazionale ma non si può dire che sia il più economico sulla piazza. Chi passa da Vodafone a TIM, WindTre, Iliad o altri operatori può scegliere tra tantissime offerte con differenti caratteristiche. Se avete uno smartphone 5G potete navigare alla massima velocità a meno di 10 euro al mese. Sono poi in corso diverse promozioni che permettono di avere uno sconto sul prezzo dei piani o servizi aggiuntivi gratuiti.

Passa da Vodafone a Iliad, TIM e WindTre: le offerte di ottobre 2022

Offerte di Iliad, TIM e WindTre Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile 1 Giga 80 di Iliad illimitati 80 GB in 4G/4G+ 7,99 euro 2 TIM 5G Power Smart illimitati 50 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica (25 GB online per nuovi clienti) primo mese gratuito, poi 14,99 euro 3 Di Più Full 5G con Easy Pay di WindTre minuti illimitati e 200 SMS 100 GB in 5G con Priority Pass 14,99 euro

Chi passa da Vodafone a Iliad può attivare offerte senza vincoli di durata, costi nascosti e rimodulazioni. La migliore oggi disponibile è Giga 80 con minuti e SMS illimitati e 80 GB in 4G/4G+ (di cui 7 GB in roaming n Ue) a 7,99 euro al mese per sempre. L’attivazione è gratuita mentre la SIM costa 9,99 euro.

Attiva Giga 80 di Iliad »

Fino al 10/11/22 è però disponibile una nuova tariffa chiamata Flash 160 con minuti e SMS illimitati e 160 GB in 4G/4G+ o 5G (di cui 9 GB in roaming in Ue) a 9,99 euro al mese per sempre. L’attivazione è gratuita mentre la SIM costa 9,99 euro. Attivando questa offerta potete avere uno sconto di 5 euro sull’offerta fibra ottica di Iliad. Al prezzo di 19,99 euro al mese per sempre potrete quindi avere navigazione illimitata fino a 5 Gbps in download complessivi, chiamate illimitate, modem e attivazione inclusi.

Chi passa a Vodafone da TIM invece ha a disposizione diverse offerte ma tra le tante quella con il miglior rapporto qualità prezzo è TIM 5G Power Smart con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 5G con navigazione prioritaria sulla rete dell’operatore fino a 2 Gbps in download (di cui 13 GB in roaming in Ue) a 14,99 euro al mese. Nella tariffa sono anche inclusi 100 GB di spazio su Google One per 3 mesi (poi 9,99 euro al mese) per salvare foto, video e documenti nella qualità originale e condividere l’account fino a 5 persone oltre a tutta la protezione di TIM Safe Web Plus con Parental Control.

Attiva TIM 5G Power Smart

Primo mese e attivazione sono gratuiti per chi acquista il piano online. Chi passa da Vodafone a TIM ma è già cliente del secondo operatore per la rete fissa può avere Giga illimitati per gli smartphone di tutta famiglia (massimo 6 SIM) ogni mese con TIM Unica. La promozione gratuita resta valida fino a quando si mantiene la connessione di casa e permette di avere anche una seconda SIM con TIM 5G Power Smart a 9,99 euro al mese, sconti fino a 500 euro su alcuni smartphone con vincolo di 30 mesi per il mobile, TIMVISION con Disney+ per 3 mesi (poi 9,99 euro al mese) e la possibilità di vincere un volo per Las Vegas o Los Angeles con TIM Party. Con TIM Unica si paga con domiciliazione in bolletta tramite TIM Ricarica Automatica.

Chi passa da Vodafone a WindTre ha altrettanta scelta in termini di offerte 5G ma tra tutte spicca Di Più Full 5G con minuti illimitati, 200 SMS e 100 GB in 5G alla massima velocità con il Priority Pass a 14,99 euro al mese. Tali condizioni sono previste con l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito con Easy Pay. Il piano incluse anche blocco dei servizi a sovrapprezzo, accesso prioritario al servizio clienti al 159 senza attese e uno smartphone Samsung Galaxy A13 5G da 64 GB.

Il vantaggio in questo caso è la possibilità di provare l’offerta gratis per 30 giorni. Dopo un mese, potete scegliere se continuare con WindTre o disattivare il piano gratuitamente senza penali. Acquistando la promozione online l’attivazione da 49,99 euro si può dividere in 24 rate da 2,08 euro al mese. La SIM costa 10 euro.

Confronta le offerte di WindTre »

Passa da Vodafone a un operatore low cost a ottobre 2022

Offerte degli operatori low cost Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile 1 Spusu 50 di Spusu 2000 minuti e 500 SMS 50 GB in 4G 5,98 euro 2 Easy di Elimobile minuti illimitati e 100 SMS 60 GB in 4.5G primo mese gratuito, poi 6,99 euro 3 Fastweb Mobile minuti illimitati e 100 SMS 90 GB in 5G 7,95 euro 4 Creami Extra WOW 150 di PosteMobile illimitati 150 GB in 4G+ 9,99 euro 5 Kena 11,99 100GB Gold minuti illimitati e 1000 SMS 100 GB in 4G fino a 60 Mbps 11,99 euro 6 Very 11,99 di Very Mobile illimitati 50 GB in 4G fino a 30 Mbps primo mese a 1,99 euro, poi 11,99 euro 7 ho. 13,99 di ho. Mobile illimitati 150 GB in 4G fino a 30 Mbps 13,99 euro

Chi passa da Vodafone a un operatore low cost in linea di massima non può accedere alle offerte più economiche nel listino di questi marchi in quanto queste sono riservate a chi arriva da altri MVNO (Mobile Virtual Network Operator). Detto questo chi arriva da Vodafone troverà comunque tariffe a un prezzo più basso a parità di Gigabyte inclusi e alcune condizioni migliori (assenza di rimodulazioni, etc.). A chi effettua il passaggio di operatore in molti casi è richiesta la portabilità del numero, che viene comunque eseguita gratuitamente da qualsiasi gestore entro 3 giorni lavorativi.

Postemobile ad esempio propone Creami Extra WOW 150 con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G+ a 9,99 euro al mese. La SIM costa 20 euro con 20 euro di traffico incluso acquistandola online.

Attiva Creami Extra WOW 150 di Postemobile »

Anche Spusu non obbliga alla portabilità e con la sua Spusu 50 include 2000 minuti, 500 SMS, 50 GB in 4G e 100 GB di riserva a 5,98 euro al mese. Il traffico dati di riserva si può utilizzare solo dopo aver esaurito quello incluso nel piano. Con Riserva Dati invece potete accumulare minuti, SMS e Megabyte non consumati durante il mese e poi convertirli a partire dal mese successivo in Giga aggiuntivi che non hanno scadenza. E’ possibile cambiare offerta in ogni momento gratuitamente.

Confronta le offerte di Spusu »

Elimobile è tra gli operatori che per chi passa a Vodafone include diversi servizi aggiuntivi. La sua tariffa Easy prevede minuti illimitati, 100 SMS e 60 GB in 4.5G (60 minuti e fino a 1 GB di roaming in Ue) e 70 elicoin a 6,99 euro al mese. Attivazione a 9,99 euro. È possibile cambiare offerta in ogni momento gratuitamente.

Gli elicoin sono monete digitali per acquistare contenuti a pagamento come esperienze uniche con i VIP come Carlo Cracco, virtual masterclass, interviste e altro sull’app gratuita Elisium. Ad ogni rinnovo l’operatore regala 70 elicoin ma permette di ottenerne altri anche attivando l’addebito automatico o utilizzando il servizio Run With Me (10 elicoin per ogni chilometro percorso). Nel piano è anche inclusa la nuova serie TV Maccioverse di Maccio Capatonda.

Attiva Easy di Elimobile »

Fastweb Mobile è oggi il solo operatore virtuale che permette di attivare un’offerta 5G. La sua proposta, tra l’altro, è la più economica sul mercato per quanto riguarda l’accesso alla rete mobile di nuova generazione. Fastweb Mobile include minuti illimitati, 100 SMS e 90 GB anche in 5G (di cui 8 GB in roaming in Ue) a 7,95 euro al mese. SIM a 10 euro con attivazione e consegna gratuite. Nel piano sono inclusi anche i corsi della Fastweb Digital Academy per apprendere nuove competenze digitali da spendere sul mercato del lavoro.

Attiva Fastweb Mobile »

Kena Mobile richiede la portabilità del numero e con Kena 11,99 100GB Gold include minuti illimitati, 1000 SMS e 100 GB in 4G fino a 60 Mbps (di cui 10 GB in roaming in Ue) a 11,99 euro al mese. Attivazione, SIM e consegna sono gratuite. Per le nuove attivazioni è possibile anche aggiungere a 29,99 euro al mese senza attivazione l’offerta Kena TIMVISION per la visione su mobile di TIMVISION, DAZN, Infinity+ e 1 Gb di traffico dati in 4G. È possibile cambiare offerta in ogni momento gratuitamente.

Attiva Kena 11,99 100GB Gold »

Very Mobile fino al 27/10/22 permette di utilizzare il primo mese delle sue offerte al prezzo di 1,99 euro con portabilità. Per chi passa da Vodafone è disponibile una tariffa con minuti illimitati e 50 GB in 4G fino a 30 Mbps (di cui 11 GB in roaming in Ue) a 11,99 euro al mese. Attivazione, SIM e consegna sono gratuite.

Confronta le offerte di Very Mobile »

ho. Mobile è proprio il marchio low cost di Vodafone e punta sulla massima trasparenza. Con Soddisfatti ho. Rimborsati potete provare gratis le sue offerte per 30 giorni. Se dopo la conclusione del periodo promozionale non siete soddisfatti potete chiedere online il rimborso di tutte le spese sostenute con due clic.

Per chi arriva da Vodafone è disponibile una tariffa con obbligo di portabilità che include minuti e SMS illimitati, 150 GB in 4G fino a 30 Mbps (di cui 11,5 GB in roaming in Ue) a 13,99 euro al mese più 14 euro una tantum per una ricarica da cui sarà scalato il primo mese di offerta. Attivazione a 29,99 euro ma SIM e spedizione sono gratuite.

Confronta le offerte di ho. Mobile »