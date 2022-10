Passa da TIM a Vodafone, WindTre, Iliad e altri operatori: le offerte di Ottobre 2022

Ecco tutte le offerte per chi passa da TIM a un altro operatore a ottobre. Si possono avere minuti illimitati e fino a 160 GB in 5G . Di seguito le tariffe dei vari gestori

Non tutti i clienti di TIM possono essere pienamente soddisfatti del servizio offerto dall’operatore di telefonia mobile. Altri invece ritengono che ci siano alternative più economiche ma senza perdere in termini di qualità. Cambiare operatore diventa quindi una necessità. Chi passa da TIM a un altro gestore può trovare offerte 5G a meno di 8 euro al mese o avere fino a 160 GB a un prezzo di poco superiore senza vincoli e costi nascosti (anche se bisogna affrettarsi).

Passa da TIM a Iliad, Vodafone e WindTre: le offerte di ottobre 2022

Offerte di Iliad, Vodafone e WindTre Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile 1 Giga 80 di Iliad illimitati 80 GB in 4G/4G+ 7,99 euro 2 RED Pro di Vodafone illimitati 50 GB in 5G 14,99 euro 3 Di Più Full 5G con Easy Pay di WindTre minuti illimitati e 200 SMS 100 GB in 5G con Priority Pass 14,99 euro

TIM è stato tra i primi operatori a proporre agli utenti italiani delle offerte 5G ma oggi è possibile trovarne di più economiche. Chi passa da TIM a Iliad ad esempio fino al 10/11/22, salvo proroghe da parte del gestore low cost, può attivare Flash 160 con minuti e SMS illimitati e 160 GB in 4G/4G+ o 5G a 9,99 euro al mese per sempre. Attivazione gratuita e SIM a 9,99 euro. In roaming in Ue è possibile navigare fino a 9 GB. Una volta esaurito il traffico dati incluso si può continuare a navigare al costo di 90 cent ogni 100 MB.

Vi ricordiamo che chi attiva un’offerta di Iliad da 9,99 euro al mese può avere la fibra ottica al prezzo Scontato di 19,99 euro al mese per sempre. IliadBox include navigazione senza limiti fino a 5 Gbps suddivisi tra Wi-Fi e porte Ethernet, chiamate illimitate da fisso, modem IliadBox e attivazione. È previsto un costo di installazione di 39,99 euro.

Un’altra offerta ugualmente interessante di Iliad, che non prevede la navigazione 5G, è invece Giga 80 con minuti e SMS illimitati e 80 GB in 4G/4G+ a 7,99 euro al mese per sempre. Attivazione gratuita e SIM a 9,99 euro. In roaming in Ue è possibile navigare fino a 7 GB.

Chi passa da TIM a Vodafone può avere anche minuti, SMS e Giga illimitati in 5G ma se cercate un’offerta davvero conveniente potete attivare RED Pro con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 5G con 5G Priority Pass, che in caso di assenza di segnale in condizioni di traffico congestionato passa in automatico a una connessione 4G garantita. Il prezzo è di 14,99 euro al mese con Smart Pay.

L’addebito automatico su conto corrente o carta di credito permette di avere numerosi vantaggi. Tra i tanti abbiamo la possibilità di evitare l’acquisto di una ricarica manuale ogni mese, 10 GB aggiuntivi e accesso a Vodafone Club gratuito invece di 3,99 euro al mese. Il programma riservato ai clienti dell’operatore include sconti e promozioni su prodotti e servizi di partner come YOOX.com, Booking.com, Amazon.it, Eveli, Carrefour.it e Q8.

Chi passa da TIM a WindTre può provare alcune tariffe dell’operatore gratuitamente per 30 giorni. Dopo un mese potete scegliere se continuare, pagando il costo mensile e attivazioni previsti dal piano, o recedere senza penali. Tra queste offerte c’è Di Più Full 5G con minuti illimitati, 200 SMS e 100 GB in 5G alla massima velocità grazie al Priority Pass a 14,99 euro al mese con Easy Pay, ovvero l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito. La stessa promozione include anche blocco dei servizi a sovrapprezzo, uno smartphone Samsung Galaxy A13 5G da 64 GB e la possibilità di contattare il servizio clienti 159 senza attese.

Tali condizioni sono previste con l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito con Easy Pay. Il piano incluse anche blocco dei servizi a sovrapprezzo, accesso prioritario al servizio clienti al 159 senza attese e uno smartphone Samsung Galaxy A13 5G da 64 GB.

Se si acquista Di Più Full 5G sul sito l’attivazione è di 49,99 euro, suddivisibile in 24 rate da 2,80 euro al mese. La SIM costa invece 10 euro.

Passa da TIM a un operatore virtuale a ottobre 2022

Offerte degli operatori virtuali Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile 1 Spusu 50 di Spusu 2000 minuti e 500 SMS 50 GB in 4G 5,98 euro 2 Easy di Elimobile minuti illimitati e 100 SMS 60 GB in 4.5G primo mese gratuito, poi 6,99 euro 3 Fastweb Mobile minuti illimitati e 100 SMS 90 GB in 5G 7,95 euro 4 Creami Extra WOW 150 di Postemobile illimitati 150 GB in 4G+ 9,99 euro 5 Kena 11,99 100GB Gold minuti illimitati e 1000 SMS 100 GB in 4G fino a 60 Mbps 11,99 euro 6 Very 11,99 di Very Mobile illimitati 50 GB in 4G fino a 30 Mbps primo mese a 1,99 euro, poi 11,99 euro 7 ho. 13,99 di ho. Mobile illimitati 150 GB in 4G fino a 30 Mbps 13,99 euro

Gli operatori virtuali sono aziende che per erogare servizi voce e Internet si appoggiano alle reti di altri gestori. Molti hanno debuttato sul mercato italiano dopo l’arrivo di Iliad e prevedono offerte molto interessanti. Le più economiche sono però riservate a chi richiede la portabilità da altri MVNO (Mobile Virtual Network Operator). Per chi passa da TIM agli operatori virtuali c’è comunque convenienza in quanto il costo mensile è nettamente inferiore a parità di Gigabyte inclusi.

I MVNO per la maggior parte scelgono di differenziare le offerte in base all’operatore di provenienza. Questi inoltre richiedono la portabilità del numero, che, come prevede la delibera AGCOM sul tema, è sempre gratuita e deve essere completata entro un massimo di tre giorni lavorativi. Le migliori tariffe degli operatori virtuali oggi disponibili per chi arriva da TIM sono:

Creami Extra WOW 150 di PosteMobile con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G+ a 9,99 euro al mese. In roaming in Ue è possibile navigare fino a 8,19 GB. La SIM costa 20 euro con 20 euro di traffico incluso con acquisto online. Non è necessario richiedere la portabilità.

Spusu 50 di Spusu con 2000 minuti, 500 SMS, 50 GB in 4G e 100 GB di riserva da usare una volta esaurito il traffico dati incluso a 5,98 euro al mese. In roaming in Ue è possibile navigare fino a 4,9 GB. L’operatore permette anche di utilizzare il servizio Riserva Dati per trasformare tutti i minuti, SMS e MB non utilizzati nel mese in Gigabyte aggiuntivi che non hanno scadenza e si possono consumare a partire dal successivo rinnovo.

Con Spusu inoltre potete cambiare offerta in ogni momento senza alcun costo aggiuntivo e non è richiesta la portabilità.

Easy di Elimobile minuti illimitati, 100 SMS e 60 GB in 4.5G e 70 elicoin a 6,99 euro al mese. Attivazione a 9,99 euro. In Ue si hanno a disposizione 60 minuti e 1 GB per la navigazione in roaming. Ad ogni rinnovo si ottengono 70 elicoin. Le monete digitali si possono spendere per acquistare contenuti a pagamento sull’app Elisium.

Nell’offerta sono inoltre inclusi la serie Maccioverse di Maccio Capatonda, il servizio Run With Me per ottenere 10 elicoin per ogni chilometro percorso e la possibilità di cambiare offerta (upgrade/downgrade) in ogni momento e senza costi aggiuntivi.

Fastweb Mobile con minuti illimitati, 100 SMS e 90 GB anche in 5G a 7,95 euro al mese. In roaming in Ue è possibile navigare fino a 8 GB. Attivazione e spedizione sono gratuite mentre la SIM costa 10 euro acquistandola online. La promozione include anche i corsi della Fastweb Digital Academy per ottenere nuove competenze digitali che vi renderanno più competitivi sul mercato del lavoro.

Kena Mobile è l’operatore low cost di TIM e a chi arriva dalla “casa madre” richiede la portabilità. La sua offerta dedicata è Kena 11,99 100GB Gold con minuti illimitati, 1000 SMS e 100 GB in 4G fino a 60 Mbps a 11,99 euro al mese. Attivazione, SIM e consegna sono gratuite. In roaming in Ue è possibile navigare fino a 10 GB. I clienti di Kena possono cambiare offerta quando vogliono e senza costi aggiuntivi dall’app Kena o chiamando il servizio clienti.

Very Mobile con minuti illimitati e 50 GB in 4G fino a 30 Mbps a 11,99 euro al mese. Per il primo mese se acquistate l’offerta entro il 27/10/22 è a 1,99 euro. Attivazione, SIM e consegna sono gratuite. In roaming in Ue è possibile navigare fino a 11 GB. L’operatore richiede la portabilità.

ho. Mobile con minuti e SMS illimitati, 150 GB in 4G fino a 30 Mbps a 13,99 euro al mese. In roaming in Ue è possibile navigare fino a 11,5 GB. Attivazione a 9,99 euro con SIM e consegna gratuita. Grazie all’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati potete provare l’offerta gratis per un mese. Dopo 30 giorni, dovete scegliere se continuare o, se pensate che non sia la tariffa giusta per voi, richiedere il rimborso di tutte le spese sostenute direttamente online con due clic. L’operatore richiede la portabilità.

