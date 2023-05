Su SOStariffe.it i consigli degli esperti su come orientarsi tra i fornitori energetici del Mercato Libero e una mappa delle offerte luce e gas più competitive del regime in libera concorrenza a maggio 2023 .

Le famiglie italiane a caccia di risparmio in bolletta si chiedono con sempre maggior frequenza quale siano i top fornitori energetici del Mercato Libero che consentano loro di spendere meno per l’energia e il metano, a parità di consumi. Tuttavia, per questa domanda non esiste una risposta univoca: alcune offerte proposte dai gestori luce e gas del Mercato Libero sono convenienti per i clienti domestici “affamati” di energia e metano, ma in sovrapprezzo per chi di elettricità o di gas ne consumi poco, e viceversa.

Come fare, allora, per capire quale sia il brand dell’energia che, più di altri, aiuti a tenere sotto controllo le fatture domestiche? Gli esperti di SOStariffe.it raccomandano, prima di far ricadere la scelta su un fornitore, di avere il polso dei consumi annui della propria fornitura (espressi in costo kWh per l’energia e costo metano al metro cubo per il gas).

Una volta ottenuta questa informazione (sempre consultabile in bolletta), è possibile inserirla, gratuitamente, nel comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas. Avviando quindi il confronto delle offerte, il tool di SOStariffe.it restituirà un elenco delle soluzioni per illuminare e riscaldare casa più convenienti per quel determinato profilo di consumo.

La classifica “personalizzata” delle offerte consentirà agli utenti di restringere il campo di scelta, concentrandosi solo sulle promozioni più cucite sul fabbisogno energetico di quel determinato nucleo familiare.

Al link di seguito è possibile avviare il confronto tra tariffe con il comparatore di SOStariffe.it:

I top fornitori di energia elettrica e gas del Mercato Libero a Maggio 2023

NOME FORNITORE NOME OFFERTA PREZZO LUCE/GAS SPESA IN BOLLETTA 1 A2A Easy Luce

Easy Gas 0,1349 €/kWh

0,4753 €/Smc 75,41 €/mese

100,15 €/mese 2 wekiwi Energia alla Fonte

Gas alla Fonte 0,1479 €/kWh

0,5253 €/Smc 72,48 €/mese

105,98 €/mese 3 Pulsee Luce Relax Index

Gas Relax Index 0,1349 €/kWh

0,4753 €/Smc 75,48 €/mese

105,32 €/mese

Grazie al comparatore di SOStariffe.it, abbiamo individuato i gestori di energia e gas del Mercato Libero le cui offerte sono le più convenienti a maggio 2023 per una “famiglia tipo” che consumi, in un anno, 2.700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW) e 1.400 Smc di gas, con fornitura attiva nel Comune di Milano.

Qualora questo non sia lo specchio del proprio consumo energetico, è possibile calcolare tale dato grazie ai filtri integrati nel comparatore di SOStariffe.it, accessibili cliccando al widget qui sotto:

Prima di tratteggiare l’identikit di ciascuna proposta, ricordiamo che le quattro offerte luce e gas sono tutte a prezzo indicizzato: esse assicurano l’accesso al prezzo della materia prima all’ingrosso agganciato all’indice PUN (Prezzo Unico Nazionale) per l’energia elettrica e all’indice PSV per il gas. Sono proprio i valori di PUN e PSV ad aprile 2023 (eventualmente maggiorati di un contributo al consumo previsto dal fornitore) quelli associati a ciascuna offerta in tabella.

Easy Luce e Gas di A2A

Ecco la soluzione che A2A Energia propone ai propri clienti per la loro fornitura di energia elettrica e metano:

prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso PUN senza costi aggiuntivi ;

; prezzo del gas all’ingrosso PSV senza alcuna maggiorazione ;

; 12,50 euro al mese (a fornitura) a copertura dei costi di commercializzazione: la spesa annuale totale è pari a 150 euro a fornitura;

(a fornitura) a copertura dei costi di commercializzazione: la spesa annuale totale è pari a 150 euro a fornitura; molteplici canali di attivazione dell’offerta: online, tramite Whatsapp o chiamando il numero verde gratuito (800 090 770 o 800 031 688). Infine, di persona, in uno degli sportelli A2A;

App MyA2A per consultare le bollette e verificare lo storico degli importi, effettuare le principali operazioni (come l’autolettura) o trovare le risposte ai principali dubbi dei clienti;

per consultare le bollette e verificare lo storico degli importi, effettuare le principali operazioni (come l’autolettura) o trovare le risposte ai principali dubbi dei clienti; possibilità di attivare la doppia fornitura (luce e gas) in contemporanea;

energia prodotta al 100% da fonti rinnovabili.

La “famiglia tipo” che scegliesse di affidarsi ai servizi di A2A spenderebbe 75,41 euro al mese per le bollette della luce e 100,15 euro al mese per quelle del gas.

Clicca al link di seguito per essere reindirizzato al sito internet che A2A Energia dedica a questa offerta:

Energia e Gas alla Fonte di wekiwi

La web company wekiwi scommette sulle seguenti condizioni tariffarie, in esclusiva per i lettori di SOStariffe.it:

prezzo dell’energia all’ingrosso PUN + 0,013 €/kWh di contributo al consumo;

di contributo al consumo; prezzo del gas all’ingrosso PSV + 0,050 €/Smc di contributo al consumo;

di contributo al consumo; bonus di benvenuto di 30 euro in bolletta per i nuovi clienti che attivino l’offerta combinata luce + gas (il codice sconto da inserire online è SOSW22);

in bolletta per i nuovi clienti che attivino l’offerta combinata luce + gas (il codice sconto da inserire online è SOSW22); costo fisso mensile per spese di commercializzazione: 7,50 euro al mese per la fornitura luce e 5,61 euro al mese per quella del gas;

al mese per la fornitura luce e al mese per quella del gas; sconto del 10% sull’acquisto di prodotti in vendita sull’e-shop wekiwi (oggetti per la casa, illuminazione Led, gadget elettronici);

sull’acquisto di prodotti in vendita sull’e-shop wekiwi (oggetti per la casa, illuminazione Led, gadget elettronici); sistema di fatturazione basato sulla “ carica mensile “: si scelgono importo e periodicità della carica in acconto, per ricevere conguagli solo su consumi reali;

“: si scelgono importo e periodicità della carica in acconto, per ricevere conguagli solo su consumi reali; energia verde inclusa.

La fornitura luce di wekiwi costerebbe alla “famiglia tipo” 72,48 euro. Ulteriori dettagli sono consultabili al link di seguito:

Scegliendo, invece, la fornitura di metano firmata wekiwi, la “famiglia tipo” dovrebbe preventivare un budget di 105,98 euro al mese. Per saperne di più, clicca sul pulsante verde qui sotto:

Luce e Gas Relax Index di Pulsee

Anche Pulsee sale sul podio dei fornitori “ambasciatori” del risparmio a maggio 2023 grazie a un’offerta luce e gas dalle seguenti caratteristiche:

prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso PUN senza costi extra ;

; prezzo del gas all’ingrosso PSV senza costi aggiuntivi ;

; contributo fisso mensile scontato del 20% (12 euro al mese anziché 15), per una spesa annuale complessiva di 144 euro a fornitura;

(12 euro al mese anziché 15), per una spesa annuale complessiva di 144 euro a fornitura; gestione da remoto della propria fornitura grazie all’ App Pulsee Energy e all’area clienti del sito web;

e all’area clienti del sito web; possibilità di personalizzare l’offerta con opzioni aggiuntive a pagamento: Cost Sharing (a 1,50 euro in più al mese) consente ai coinquilini di un appartamento di ricevere bollette dagli importi già suddivisi. Con Zero Carbon Footprint (+3 euro rispetto all’offerta standard) è possibile azzerare le emissioni inquinanti prodotte dai propri stili di vita.

Sottoscrivendo Luce Relax Index, la “famiglia tipo” spenderebbe 75,48 euro al mese. Per maggiori informazioni sulla promozione luce di Pulsee, ecco il link di riferimento:

Per Gas Relax Index, la “famiglia tipo” dovrebbe mettere a budget 105,32 euro al mese. Clicca sul pulsante verde di seguito per procedere con l’attivazione:

