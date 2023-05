Offerte in evidenza Next Energy Sunlight Luce Dual 821,21 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA NeN Luce Special 48 963,26 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Pulsee Luce RELAX Index 890,77 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

I listini gas al TTF di Amsterdam, il principale hub per la compravendita di metano in Europa, subiscono una nuova frenata: il prezzo del gas naturale all’ingrosso scende ancora, attestandosi a 32,6 euro al megawattora, ai minimi da metà dicembre 2021, quando la guerra in Ucraina non era ancora scoppiata.

In percentuale, da inizio 2023, il prezzo del metano alla Borsa del gas di Amsterdam ha registrato una contrazione del -57,3%. In pratica, il suo valore si è più che dimezzato, complici un inverno e una primavera miti e riserve di metano piene al 60% in Europa (al 66% se si guarda agli stock in Italia a fine aprile 2023).

A ciò si deve aggiungere anche il taglio dei consumi di metano da parte delle famiglie nel tentativo di tenere sotto controllo le bollette: nel primo trimestre 2023, confermano dati Snam, la “fame” di gas è scesa del -19,4% a 20,54 miliardi di metri cubi, con un trend in discesa dei consumi per tutti i comparti di attività (tra cui quello residenziale).

Questo mix di ingredienti ha tranquillizzato gli investitori e favorito così la discesa verso il basso dei prezzi del combustibile. Una “caduta libera” che, secondo alcuni analisti di settore, è destinata a proseguire anche a maggio 2023, con effetti diretti anche sull’indice PSV, che è il valore di riferimento per la compravendita di gas in Italia .

In attesa di capire l’andamento delle quotazioni gas al TTF di Amsterdam, gli esperti di SOStariffe.it hanno tracciato una mappa delle offerte metano del Mercato Libero che garantiscono l’accesso alle condizioni tariffarie all’ingrosso e che traggono, quindi, il massimo vantaggio dal calo dei prezzi.

Per trovare le migliori offerte gas a prezzo indicizzato proposte dai fornitori energetici del Mercato Libero a maggio 2023 basta servirsi delle funzionalità del comparatore di SOStariffe.it, accessibile dal link qui sotto:

Utilizzare il comparatore di SOStariffe.it è facile e intuitivo: basta inserire una stima del proprio consumo annuo per ottenere una classifica delle migliori offerte metano parametrate su quel determinato fabbisogno. Una volta scelta la soluzione da attivare, è possibile sottoscrivere l’offerta direttamente dal sito del fornitore selezionato. Per completare la procedura online non serve far altro che tenere a portata di mano i dati anagrafici dell’intestatario della fornitura e il codice PDR.

Le offerte gas più competitive del Mercato Libero a Maggio 2023

NOME FORNITORE NOME OFFERTA PREZZO GAS SPESA IN BOLLETTA 1 Argos Gas Naturale Variabile 0,4903 €/Smc 96,19 €/mese 2 A2A Energia Easy Gas 0,4753 €/Smc 100,15 €/mese 3 wekiwi Energia alla Fonte 0,5253 €/Smc 105,98 €/mese 4 AGSM AIM Energia Green Gas 0,5053 €/Smc 111,33 €/mese

Ricordiamo che la spesa mensile per ciascuna offerta (indicata nella tabella qui sopra) è parametrata sul consumo di una “famiglia tipo” che utilizzi 1.400 Smc di gas naturale all’anno. Inoltre, segnaliamo che il prezzo del gas (sempre riportato in tabella) fa riferimento al valore dell’indice PSV ad aprile 2023 (l’ultimo dato disponibile), eventualmente maggiorato di un contributo al consumo applicato da ciascun fornitore.

Chi volesse conoscere il proprio consumo annuo di gas può affidarsi ai filtri integrati nel comparatore di SOStariffe.it: per impostarli, basta cliccare sul widget di seguito.

Gas Naturale Variabile di Argos

Argos, il gruppo padovano da 20 anni attivo nel settore del gas naturale e dell’energia elettrica, sale sul gradino più alto del podio della convenienza a maggio 2023 grazie a una promozione gas messa a punto in esclusiva per i lettori di SOStariffe.it. Eccone la carta d’identità:

prezzo del gas all’ingrosso PSV + 0,015 €/Smc di contributo al consumo;

di contributo al consumo; contributo fisso mensile per spese di commercializzazione: 6,67 euro (80 euro all’anno in totale);

(80 euro all’anno in totale); App ArgosConnectEnergy per gestire in modo semplice e veloce la propria fornitura grazie alla possibilità di visualizzare contratti, scaricare bollette, effettuare pagamenti e inviare autoletture.

La “famiglia tipo” che scegliesse l’offerta di Argos spenderebbe 96,19 euro al mese. Per avviare la procedura di attivazione clicca sul pulsante verde di seguito:

Easy Gas di A2A

Anche A2A Energia è tra i gestori gas che attraggono il risparmio a maggio 2023 perché aiuta i propri clienti a ridurre al massimo il costo della materia prima, in vendita allo stesso prezzo del mercato all’ingrosso:

prezzo del gas all’ingrosso PSV senza costi aggiuntivi ;

; 12,50 euro di contributo fisso mensile a copertura dei costi di commercializzazione (indipendenti, quindi, dal consumo). La spesa complessiva annuale si attesta sui 150 euro;

di contributo fisso mensile a copertura dei costi di commercializzazione (indipendenti, quindi, dal consumo). La spesa complessiva annuale si attesta sui 150 euro; possibilità di attivazione della fornitura in modo semplice e veloce, anche con Whatsapp;

La spesa stimata mensile per la “famiglia tipo” che attivasse la promozione gas di A2A si attesterebbe a 100,15 euro al mese. Maggiori informazioni al link di seguito:

Gas alla Fonte di wekiwi

wekiwi, la web company controllata dal gruppo Tremagi Holding, entra nella rosa dei top fornitori di gas del Mercato Libero a maggio 2023 per il profilo di consumo della “famiglia tipo”. Eccone le ragioni:

prezzo del gas all’ingrosso PSV + 0,050 €/Smc di contributo al consumo;

di contributo al consumo; contributo fisso mensile per costi di commercializzazione: 5,61 euro al mese (67,32 euro all’anno):

(67,32 euro all’anno): sconto di 30 euro per i nuovi clienti che attivino la doppia fornitura (luce + gas) online, previo inserimento del codice SOSW22 (in esclusiva con SOStariffe.it);

per i nuovi clienti che attivino la (luce + gas) online, previo inserimento del codice (in esclusiva con SOStariffe.it); bonus extra : sconto del 10% sull’acquisto dei prodotti in vendita sull’e-shop wekiwi, come illuminazione a Led, domotica e altri gadget elettronici;

: sull’acquisto dei prodotti in vendita sull’e-shop wekiwi, come illuminazione a Led, domotica e altri gadget elettronici; sistema di fatturazione basato sulla “carica mensile“: il cliente sceglie sia l’importo mensile della fatturazione, sia la sua periodicità e i conguagli sono solo su consumi reali.

L’attivazione di Gas alla Fonte wekiwi si tradurrebbe in una spesa mensile di 105,98 euro al mese per la “famiglia tipo”. Clicca sul pulsante verde per ulteriori informazioni:

Green Gas di AGSM AIM

AGSM AIM Energia, società con sede a Verona, propone la seguente offerta gas:

prezzo del gas all’ingrosso PSV + 0,030 €/Smc di contributo al consumo;

di contributo al consumo; 9,99 euro di contributo fisso mensile a copertura dei costi di commercializzazione (119,88 euro all’anno);

di contributo fisso mensile a copertura dei costi di commercializzazione (119,88 euro all’anno); gestione in autonomia della fornitura grazie all’ App AGSM AIM Energia , con la quale è possibile, tra l’altro, effettuare il monitoraggio dei propri consumi, il controllo dei pagamenti così come l’evasione di pratiche contrattuali in un filo diretto con il gestore;

, con la quale è possibile, tra l’altro, effettuare il monitoraggio dei propri consumi, il controllo dei pagamenti così come l’evasione di pratiche contrattuali in un filo diretto con il gestore; emissioni di CO₂ compensate attraverso l’acquisto di crediti di carbonio certificati.

Clicca sul link qui sotto per attivare la promozione, che avrebbe un costo mensile per la “famiglia tipo” pari a 111,33 euro al mese. Per conoscere nei dettagli quest’offerta, vai al link qui sotto:

