Miglior gestore luce e gas di Dicembre 2021: le offerte del mese

Scegliere il miglior gestore luce e gas per alcuni è legato solo al risparmio in bolletta, per altri invece è sempre più legato alla sostenibilità delle forniture. Quando analizzi le offerte energia e gas avrai notato le dicitura "energia verde" e "gas naturale", vengono usate per segnalare quelle promozioni che ti garantiscono di consumare elettricità prodotta da fonti rinnovabili o che le tue emissioni vengono compensate con progetti che tutelano l'ambiente

In Italia, secondo le ultime ricerche, più di 1/3 dell’energia viene prodotta da centrali idroelettiche o con pale eoliche ed impianti di geotermia. Azienda, comuni (sono oltre 7.000 gli enti che hanno installato impianti solari o di altro genere per produrre la propria energia) e privati scelgono sempre più spesso di puntare sulle offerte luce e gas green.

L’espressione indica la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (richiedete sempre le certificazioni per essere sicuri che la vostra fornitura sia 100% verde) o che il gestore del gas si impegni a compensare le vostre emissioni di CO 2 . In alcuni casi i fornitori richiedono dei contributi mensili per attivare questi servizi, mentre con altre offerte puoi ottenere il servizio come bonus di benvenuto.

La sostenibilità della tua fornitura quanto è importante per te? Lo consideri un parametro fondamentale nella tua scelta del nuovo gestore luce e gas o punti più sulla tariffa che ti fa spendere meno? Trovare l’offerta energia e gas che reputi più conveniente dipende anche dalla tua risposta a questa domanda. In alcuni casi le promozioni green sono molto convenienti, in altri costano qualche euro in più al mese.

Rendere più sostenibili i tuoi consumi però è nella maggior parte dei casi un ottimo sistema per risparmiare. Se sei attento al tuo modo di utilizzare le materie prime potrai infatti ridurre, anche in modo significativo, le tue bollette. Alcuni esperti sostengono che chi mantiene la temperatura di casa superiore ai 21°C accendendo il riscaldamento, spende circa il 6% in più di chi imposta il termostato tra i 18°C e i 20°C.

Per trovare il miglior gestore luce e gas per te puoi utilizzare il servizio del comparatore online di SOStariffe.it, questo strumento confronterà per te le tariffe energia e gas proposte dai fornitori e individuerà quelle più convenienti. Il sistema ti permette di selezionare alcune caratteristiche della tue promozioni: energia green, gas naturale, pagamenti in RID o con bollettini, tipologia di tariffa (monoraria, bioraria).

Per personalizzare la tua ricerca potrai indicare i dati sul tuo consumo annuale o potrai rispondere a poche domande che aiuteranno il sistema a capire quali sono le tua abitudini e a stimare il tuo consumo in 12 mesi. Per esempio il numero di conviventi è un’informazione necessaria per calcolare quanta energia e gas usi, anche il numero di elettrodomestici che hai così come gli orari in cui di solito sei in casa.

Le fasce orarie di consumo sono particolarmente importanti per trovare la tua offerta luce, i gestori infatti ti possono proporre un piano monorario che all’apparenza è vantaggioso ma che si rivela poco conveniente se per la maggior parte della giornata sei fuori casa. Per chi trascorre poco tempo nella sua abitazione durante la settimana sono più indicate tariffe biorarie o triorarie, queste ti offrono dei prezzi più bassi dell’energia nei weekend e durante le ore serali.

Un elemento che può aumentare la convenienza delle offerte che valuti è l’attivazione con lo stesso gestore sia della fornitura luce che del gas, queste promozioni sono le dual fuel e riservano ai clienti condizioni migliori e servizi esclusivi.

Puoi effettuare la tua prima ricerca con il servizio di comparazione di SOStariffe.it cliccando sul pulsante in basso. Il servizio è gratuito e non ti impegna all’acquisto.

Se prima di procedere vuoi innanzitutto capire se la tua attuale offerta luce e gas è conveniente puoi anche affidarti ad Analisi della Bolletta, tu invii la tua fattura e gli esperti di SOStariffe.it valuteranno se il tuo contratto è il migliore per il tuo stile di consumo.

Promozioni dual fuel di Dicembre 2021

Il risparmio maggiore che puoi ottenere è quello garantito dalle tariffe dual fuel, quindi dalle offerte riservate ai clienti che effettuano l’attivazione dei servizi energia e gas con lo stesso gestore. In questa guida scopriamo insieme quanto puoi risparmiare e quali sono i piani più convenienti che puoi attivare questo mese.

Per calcolare di quanto potrai ridurre la tua spesa annuale per il gas e per la luce abbiamo impostato un profilo tipo:

utente energia consumo annuo medio di 2700 kWh – convive con altre 2 persone – usano forno, frigo e lavatrice – consumi concentrati per lo più nei weekend e di sera – conto con operatore del mercato tutelato quasi 803 euro l’anno

profilo gas consumo medio in 12 mesi 1170 smc – 3 conviventi in un appartamento da 80 mq – riscaldamento, cucina e acqua calda – conto annuale superiore a 1.267 euro

Energia Light 3.0 12 Mesi

Con Engie puoi ottenere un ottimo risparmio sia sulla componente luce che sul gas se scegli l’offerte Energia Light 3.0 luce e gas. La tariffa energia è monoraria a prezzo fisso e il costo della materia prima applicato ai tuoi consumi sarà pari a 0,1002 euro/kWh, il gas sarà a costo fisso per 1 anno e il prezzo proposto questo mese è di 0,3879 euro/smc.

Con la doppia attivazione del pacchetto di Engie potrai risparmiare più di 263 euro sulle bollette della fornitura luce e oltre 198 euro per i tuoi consumi gas.

Il gestore ti propone delle offerte ad energia verde e con bolletta smart.

Extra Black

La promozione Illumia che ti consente di risparmiare di più è Extra Black, il piano è una promozione luce e gas ad energia verde. Con questa promozione puoi risparmiare oltre 307 euro sui tuoi consumi energetici. Come agevolazione per chi attiva l’offerta online sarà gratis la certificazione di energia verde della tua offerta.

Puoi pagare la tua energia 0,0860 euro/kWh e avrai anche diritto ad un buono del valore di 25 euro su Amazon, se attivi sia la fornitura energia che gas il tuo bonus diventerà di 100 euro. Il gestore ti permette di pagare la tua fornitura solo attivando la domiciliazione bancaria.

Per quanto riguarda i corrispettivi gas, il costo della materia prima è fissato per il primo anno di fornitura a 0,75 euro/smc. Con questa offerta potrai ottenere anche un ulteriore bonus di 30 euro che sarà applicato come sconto sulle tue bollette dal 7° al 12esimo mese di fornitura.

Next Energy Dual Luce e Gas

Con Sorgenia potrai attivare la Next Energy ottenendo un buono sconto Amazon del valore di 100 euro se sottoscrivi il piano con doppia attivazione, altrimenti il buono sarà di soli 50 euro. La tariffa energia verde che ti viene proposta è monoraria a prezzo bloccato (non subirai aumenti e rimodulazioni ARERA e il costo dell’elettricità applicato ai tuoi consumi. Il piano è ad energia verde e potrai gestire le tue bollette e la fornitura via app (invio autolettura, comunicazioni con il gestore e pagamenti).

Il prezzo dell’energia proposto questo mese è di 0,09422 euro/kWh e questo porterà la tua spesa annuale a poco più di 506 euro in un anno, potrai risparmiare quasi 296 euro. Anche la componente gas è a prezzo fisso e il costo della materia prima applicata ai tuoi consumi sarà 0,5540 euro/smc.

Puoi richiedere maggiori informazioni su questa offerta Sorgenia o sul programma Porta un amico (puoi ottenere premi e sconti in bolletta fino a 3.000 euro) cliccando sul link in basso.

Le promozioni gas più vantaggiose

Quelle appena descritte sono offerte che propongono ottime condizioni per la componente energia, ma sono meno convenienti quanto si tratta della fornitura gas. Ecco quali sono le tariffe gas che ti permettono di risparmiare di più a Dicembre.

Green Home x The Fork Gas

Con questa offerta di Engie potrai avere un prezzo del gas bloccato per 24 mesi e il costo fissato è di 0,3940 euro/smc. Attivare questa promozione ti consentirà di ottenere un bonus da 25 euro da spendere per le tue prenotazioni sull’app The Fork. Il servizio di comparazione stima che in un anno con questa tariffa potrai risparmiare più di 278 euro rispetto alle attuali offerte del mercato tutelato.

Puoi richiedere maggiori dettagli sulla promozione o attivarla con il team di SOStariffe.it cliccando qui.

Valore Mercato Gas

Se non vuoi che il prezzo del gas della tua offerta sia fisso e preferisci attivare una promozione indicizzata che segua l’andamento dei prezzi del mercato all’ingrosso del gas puoi attivare Valore Mercato di E.ON. Con le condizioni proposte dal gestore a Dicembre potrai pagare il gas che consumi 0,4234 euro/smc, questo porterà il tuo risparmio annuale a più di 180 euro in un anno.

Per i nuovi clienti è disponibile uno sconto in bolletta pari a 56 euro, l’importo sarà suddiviso in parti eguali in 6 bollette. Con questa soluzione potrai decidere di contribuire a ridurre l’impatto ambientale della tua fornitura partecipando a Progetto Boschi, pagando 2 euro al mese ti assicurerai che il fornitore pianti un albero per compensare i tuoi consumi.

