Microsoft lancia il guanto di sfida a Zoom con Meet Now di Skype . La nuova piattaforma permette di partecipare a videconferenze anche a chi non dispone di un account o non ha scaricato il software. Inoltre, il link di accesso al meeting non ha scadenza e le riunioni non hanno limiti di tempo. Ecco come funziona il nuovo servizio

Meet Now di Skype: come funziona e come fare videoconferenze su Skype

Durante la quarantena per contenere il contagio da Coronavirus, diversi utenti sono stati costretti ad affidarsi alle app per videoconferenze per poter lavorare, studiare e restare in contatto con amici e parenti. Skype per anni è stato un punto di riferimento in questo settore ma ha perso un po’ di smalto in favore di software alternativi come Zoom.

Microsoft ha quindi tentato di rilanciarsi con Meet Now, una nuova funzione di Skype che consente di partecipare alle videoconferenze senza iscrizione o download.

Meet Now di Skype: tutti i dettagli

Meet Now offre le stesse funzionalità di Skype ma apre la possibilità di accedere alla videoconferenza anche a chi non dispone di un account Microsoft o non ha scaricato il software. Con pochi click si genera un collegamento unico e gratuito alla chiamata da condividere con chi si vuole.

Al contrario di Zoom, la riunione in remoto ha una durata illimitata e il link per accedervi non ha scadenza e può essere utilizzato in ogni momento.

La piattaforma consente anche di sfocare lo schermo prima dell’inizio del meeting per una maggiore privacy avere il tempo di rassettare la casa per non non fare brutta figura o di condividerlo con tutti i partecipanti per mostrargli documenti di lavoro, presentazioni o qualsiasi altro tipo di file multimediale, che possono anche essere modificati e gestiti in modalità collaborazione. In più, Meet Now permette di registrare la riunione per riascoltarla successivamente e avere tempo di prendere appunti. I meeting vengono conservati per un massimo di 30 giorni.

Il collegamento a Meet Now di Skype si aprirà dall’app di Skype su qualsiasi dispositivo, fisso o mobile. Se non si è iscritti alla piattaforma si potrà utilizzare il link da client web tramite browser come Microsoft Edge o Google Chrome.

Una volta effettuato l’accesso all’apposita pagina web, basta cliccare su “Crea una riunione gratuita” per ottenere il link da inviare ai partecipanti al meeting, premendo il tasto “Condividi invito” o tramite app di messaggistica, email o altro. Per chi riceve il link ed è quindi solo un invitato, basta cliccarci sopra per vedersi aprire la videoconferenza direttamente sul proprio browser.

Zoom vs Skype

Si diceva che Meet Now di Skype nasce come alternativa a Zoom. Il software creato dall’omonima società statunitense offre funzioni interessanti per videoconferenze anche sottoscrivendo un profilo gratuito (Premium da 14 dollari al mese).

Il software è disponibile come programma per PC (MacOS, Windows) e app per dispositivi mobili (iOS, Android e Windows Phone). Zoom permette di effettuare videochiamate anche con chi non ha scaricato il software e di creare sessioni online fino a 100 partecipanti. Se si tratta di una conversazione tra due persone non c’è limite di tempo. Con 3 persone o più, invece, la videoconferenza dura un massimo di 40 minuti poi si interrompe.

Zoom offre funzioni avanzate come:

Sistema di rilevamento per alzata di mano

Condivisione schermo

Chat per la condivisione di file

Registrazione del meeting in formato MP4

Reaction

Passaggio da videoconferenza a meeting solo audio

Programmazione meeting in termini di orari e date con notifiche e email allo scopo di reminder

Sfondo virtuale con un immagine a piacere

Zoom: problemi con la privacy

Zoom durante questa fase di lockdown globale ha avuto una crescita esponenziale in termini di utilizzo ma pare che l’aumento degli utenti (oltre 200 milioni nel mondo) non sia stato accompagnato da una maggior impegno da parte dello sviluppatore del software sul lato sicurezza. Il New York Times ha infatti denunciato un nuovo fenomeno chiamato “zoobombing”.

In sostanza alcuni hacker si ingegnano per trovare il numero che identifica una specifica videoconferenza e con questo accedono alla sessione per condividere materiale pornografico, propaganda nazista e altro materiale osceno o di certo non gradito alla maggior parte degli utenti. Pare esistano decine di pagine sui social network e chat sulle principali app di messaggistica dove si organizzano questi raid.

Nelle scorse settimane si è anche scoperto che l’azienda condivideva i dati degli utenti con servizi di terze parti e che il software fosse caratterizzato da numerosi bug, in quanto le conversazioni non sarebbero protette da crittografia end-to-end. Inoltre, secondo quanto riporta Citizenlab, Zoom avrebbe più volte dirottato parte del traffico su server cinesi. Ciò significa che se le autorità di Pechino lo volessero, potrebbero richiedere le chiavi crittografiche per accedere ai dati delle videoconferenze.

L’azienda si è scusata per i numero problemi di sicurezza ma questi sono certamente ottimi motivi per utilizzare altri software per videoconferenze come Meet Noow di Skype o WeSchool per gli studenti che devono partecipare alla didattica a distanza. “Zoom ha implementato controlli interni stingenti e validati per impedire l’accesso non autorizzato ai contenuti che gli utenti condividono durante le riunioni”, ha scritto in un post il CEO della piattaforma, Eric Yuan.

Videoconferenze: le migliori offerte Internet casa

Per poter sostenere ripetute videoconferenze è necessario disporre di una connessione Internet casa stabile e potente. Questo vale ancora di più se si utilizza lo smartphone per parlare con colleghi, amici o parenti. Di seguito sono descritte nel dettaglio le migliori offerte per fibra ottica e ADSL oggi disponibili:

1. Internet Unlimited di Vodafone

L’offerta prevede:

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit sulla Giga Network di Vodafone con FTTH. In alternativa sono disponibili anche FTTC e ADSL

SIM dati per tablet e chiavette con 30 GB di traffico al mese

Vodafone Ready incluso: servizio di assistenza, installazione e manutenzione dei dispositivi associati alla fibra. Il servizio normalmente avrebbe un costo di 6 euro al mese

Chiamate illimitate gratuite verso numeri fissi e mobili nazionali se l’attivazione avviene online. Altrimenti, il prezzo è di 5 euro al mese

Modem Vodafone Station incluso

Rete Sicura, il servizio per la protezione dalle principali minacce del web, in prova per 3 mesi

Vodafone TV Intrattenimento (NOW TV Intrattenimento) incluso per 3 mesi, poi 10 euro al mese

Vodafone Insieme: per chi attiva una linea FTTH i primi 2 mesi di offerta sono in regalo (sconto pari a 56 euro a partire dalla seconda fattura ed esaurimento dell’importo)

L’offerta di Vodafone ha un costo di 27,90 euro al mese in promozione invece di 38,90 euro. Il costo di attivazione è incluso ma in caso di recesso anticipato il contributo di 1 euro per 24 mesi dovrà essere corrisposto in un’unica soluzione. In caso di passaggio ad altro operatore o cessazione della linea è previsto un addebito per la disattivazione di 28 euro.

Attiva Internet Unlimited di Vodafone

2. Superfibra di WINDTRE

Navigazione illimitata in fibra ottica fino a 1 Gigabit in download e 200 Mbps in upload con FTTH by Open Fiber (disponibili anche FTTC e ADSL)

Chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali e verso fissi internazionali di Europa Occidentale, USA e Canada

Giga illimitati per gli smartphone di tutta la famiglia

Unlimited Special – minuti e Gigabyte illimitati a 9,99 euro al mese

Assistenza gratuita

L’offerta di WINDTRE ha un costo di 19,99 euro al mese. In caso di ADSL a 7 Mbps il prezzo sale a 27,99 euro al mese. Il modem Super Wi-Fi è proposto in vendita abbinata a 5,99 euro al mese per 48 mesi con assistenza e servizio di sostituzione gratuiti. L’attivazione è inclusa. In caso di recesso prima dei 24 mesi è previsto il pagamento di un importo pari ad una mensilità dell’offerta più le rate rimanenti per l’acquisto del modem. Alla tariffa è possibile aggiungere:

Family Protect: piattaforma per proteggere i dispositivi della famiglia da malware, virus, phishing e siti potenzialmente pericolosi. Il primo mese è incluso poi 99 cent al mese

Call Your Country Home: chiamate illimitate verso l’estero a 5 euro al mese

Attiva SuperFibra di WINDTRE

Altre offerte per Internet a casa:

Internet 200 (in FTTC): fino a 200 Mb/s in download e 20 Mb/s in upload

Internet 100 (in FTTC): fino a 100 Mb/s in download e 20 Mb/s in upload

Internet 20 (in ADSL): fino a 20 Mb/s in download e 1 Mb/s in upload

Internet 7 (in ADSL): fino a 7 Mb/s in download e 256 Kb/s in upload

3. Fastweb Casa + Mobile

Navigazione illimitata in fibra ottica (FTTH e FTTN) o ADSL

Chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali

Modem Wi-Fi FASTGate incluso

WOW Fi: servizio che consente di connettersi gratuitamente e in sicurezza quando si è fuori casa alla rete wireless sfruttando oltre 1 milione di punti di accesso in Italia.

WOW Space: cloud storage illimitato per conservare foto, video e musica in modo facile e sicuro. Primo mese gratuito poi 9,95 euro all’anno.

Assistenza MyFastweb

PlayStation Plys incluso per 12 mesi

L’offerta di Fastweb ha un costo di 25,95 euro al mese. La spesa per l’attivazione della rete fissa è inclusa nel prezzo. In caso di disattivazione del servizio è previsto un addebito di 29,95 euro IVA inclusa per il ristoro dei costi sostenuti dall’operatore per la dismissione o trasferimento della linea. Alla tariffa è possibile aggiungere:

1.000 minuti verso numeri internazionali a 5 euro al mese

DAZN incluso per 3 mesi poi 9,99 euro al mese

NOW TV intrattenimento + NOW TV Smart Stick + 12 mesi di Cinema a 9,99 euro al mese

Prodotti smart home per la sicurezza domestica come le telecamere Ezviz C6T RF EDITION (9 euro al mese per 24 rate + 7 euro di spedizione – 3 rate in regalo) o Ezviz Mini O Plus (4 euro al mese per 24 rate + 7 euro di spedizione – 3 rate in regalo)

L’offerta è disponibile solo online fino a 7/4/20.

Attiva Fastweb Casa