Le offerte Wind casa di marzo 2020

Wind e Tre insieme rappresentano il terzo operatore Internet casa in Italia dopo Tim e Vodafone. Il provider dispone sia di offerte per la fibra ottica nelle sue principali varianti sia di tariffe per ADSL, nel caso in cui la prima non sia disponibile. Alcune proposte sono anche convergenti, ovvero uniscono alla connessione di casa anche un piano mobile conveniente. Ecco descritte nel dettaglio le ultime offerte Wind casa:

Le offerte Wind casa di marzo

1. Fibra 1000 by Infostrada

Navigazione Internet illimitata in fibra ottica o ADSL

Chiamate illimitate

Modem Wi-Fi di ultima generazione con servizio di assistenza incluso per 48 mesi

100 GB in regalo per gli smartphone di tutta la famiglia

SIM a 7,99 euro al mese con minuti illimitati, 100 SMS e 150 GB di traffico per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 25,98 euro al mese se la sottoscrizione avviene online. In caso di ADSL a 7 Mb/s il costo è di 33,98 euro al mese. L’attivazione è inclusa se il contratto non viene rescisso prima di 24 mesi, altrimenti l’addebito è di 5 euro al mese per 24 mesi. In caso di recesso prima di 24 mesi è previsto il pagamento di un importo pari a una mensilità del canone più le eventuali rate residue per il contributo di attivazione.

Velocità di navigazione su base copertura e tecnologia:

Fibra 1000 (in FTTH): fino a 1000 Mb/s in download e 100 Mb/s in upload by Open Fiber

Altre offerte Internet casa:

Internet 200 (in FTTC): fino a 200 Mb/s in download e 20 Mb/s in upload

Internet 100 (in FTTC): fino a 100 Mb/s in download e 20 Mb/s in upload

ADSL: fino a 20 Mb/s in download e 1 Mb/s in upload in ADSL

L’offerta è valida fino al 15/3/20.

Attiva Fibra 1000

2. Wind Absolute

Navigazione illimitata in fibra ottica o ADSL

Chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali e fissi in Europa Occidentale, USA e Canada. In caso di FTTH o FTTC il servizio Voce e veicolato tramite VoIP

100 GB al mese per gli smartphone di tutta la famiglia

L’offerta ha un costo di 25,99 euro al mese ed è riservata ai nuovi clienti. L’attivazione è inclusa se il contratto non viene rescisso prima di 24 mesi, altrimenti l’addebito è di 5 euro al mese per 24 mesi.

L’offerta è valida fino al 15/3/20.

Velocità di navigazione su base copertura e tecnologia:

FTTH: fino a 1000 Mb/s in download e 100 Mb/s in upload by Open Fiber

FTTC: fino a 200 Mb/s in download e 20 Mb/s in upload in FTTC

ADSL: fino a 20 Mb/s in download e 1 Mb/s in upload in ADSL

Attiva Internet 200/100

3. Voce Più

Chiamate illimitate verso tutti fissi e mobili in Italia e numeri fissi verso: Andorra, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Germania, Francia, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Monaco, Olanda, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito

L’offerta ha un costo di 17,99 euro al mese. La spesa per l‘attivazione è di 30 euro in caso di linea già attiva o 50 euro per le nuove linee.

Alle tariffe Wind casa è possibile aggiungere le seguenti opzioni:

Family Protect

Family Protect blocca in automatico l’accesso a siti potenzialmente pericolosi e tentativi di phishing. L’utente se avverte un pericolo può sospendere la connessione in ogni momento. La piattaforma consente poi di creare un profilo personalizzato per ogni membro della famiglia in modo da bloccare specifiche minacce. Ad esempio, si può impedire ai bambini l’accesso a portali per adulti o che possano urtare la loro sensibilità e impostare un tempo massimo per la navigazione Internet.

Family Protect protegge anche i dispositivi connessi (IoT – Internet of Things) grazie all’ausilio dell’intelligenza artificiale, che impara a identificare i comportamenti insoliti nella rete domestica per prevenire le minacce a privacy, pagamenti online, etc. Il servizio ha un costo di 99 cent al mese ma con il primo mese in promozione gratuita.

Voce Unlimited

Chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e fissi di Europa Occidentale, USA e Canada a 5 euro al mese. Non è previsto alcun costo di attivazione. L’opzione comprende anche l’app MyWind per la gestione di ogni aspetto della linea e l’iscrizione gratuita al programma di sconti e vantaggi settimanali WindDay.

Call Your Country Home

Chiamate illimitate verso fissi a 5 euro al mese nei seguenti Paesi: Andorra, Argentina, Australia, Austria, Brasile, Bulgaria, Canada, Cina, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Israele, Lituania, Lussemburgo, Malta, Marocco, Messico, Nuova Zelanda, Olanda, Perù, Polonia, Porto Rico, Portogallo, Regno Unito, Romania, San Marino, Slovacchia, Spagna, Stati Uniti, Stati Uniti – Alaska, Stati Uniti – Freephone, Stati Uniti – Hawaii, Svezia, Svizzera, Ungheria. L’opzione comprende anche l’app MyWind e l’iscrizione a WindDay. Le tariffe verso l’estero non vengono applicate per le chiamate verso: Auditex, numerazioni satellitari, Ascension.

Wind: velocità di navigazione e copertura Internet casa

La tecnologia FTTH (Fiber to the Home) prevede che la fibra ottica raggiunga direttamente il modem dell’utente. Wind con questa tipologia di connessione raggiunge grazie al supporto di Open Fiber una velocità di 1 Gigabit al secondo in download e 100 Megabit al secondo in upload. Con la FTTC (Fiber to the Cabinet), invece, la fibra ottica copre solo il tratto fino alla cabina stradale mentre i dati nel restante percorso viaggiano su doppini in rame. In questo caso la velocità di navigazione arriva fino a 100-200 Megabit al secondo in upload e 20 Megabit al secondo in upload. La migliore offerta ADSL dell’operatore offre una velocità di 20 Megabit al secondo in download e 1 Megabit al secondo in upload. Wind raggiunge in FTTH le città di:

Alessandria

Ancona

Assago

Bari

Basiglio

Beinasco

Bollate

Bologna

Brescia

Bresso

Brindisi

Buccinasco

Busto Arsizio

Cagliari

Casalecchio Di Reno

Castel Maggiore

Castenaso

Catania

Cesano Boscone

Cinisello Balsamo

Collegno

Cormano

Cornaredo

Corsico

Ferrara

Firenze

Foggia

Forlì

Genova

Grosseto

Grugliasco

Imola

La Spezia

L’aquila

Latina

Lecce

Livorno

Matera

Messina

Milano

Moncalieri

Monza

Napoli

Nichelino

Novara

Opera

Orbassano

Padova

Palermo

Parma

Pavia

Pero

Perugia

Pescara

Piacenza

Pioltello

Pisa

Prato

Quartu Sant’Elena

Quartucciu

Ravenna

Reggio nell’Emilia

Rho

Rivoli

Roma

Rozzano

Salerno

San Donato Milanese

San Giuliano Milanese

San Lazzaro Di Savena

Sassari

Segrate

Selargius

Sesto San Giovanni

Settimo Milanese

Settimo Torinese

Siracusa

Sondrio

Taranto

Terni

Torino

Treviso

Trezzano Sul Naviglio

Udine

Varese

Venaria Reale

Venezia

Vercelli

Verona

Vimodrone

Per verificare la copertura disponibile nel vostro Comune vi consigliamo di utilizzare l’apposito strumento gratuito disponibile sul sito di SosTariffe.it. Il comparatore consente anche di confrontare le tariffe dei diversi provider impostando un proprio profilo di consumo. Con pochi click sul mouse o tap sullo schermo dello smartphone, vedrete comparire nella parte alta della pagina le proposte più convenienti non solo in termini di costo ma anche di velocità di navigazione, copertura, servizi inclusi e altro.

Coloro che necessitano di supporto nel passaggio ad altro operatore, invece, troveranno allo stesso modo su SosTariffe.it tutte le informazioni e la documentazione necessaria per completare l’operazione rapidamente e a costo zero.