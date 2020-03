Pagamento utenze e affitti e Coronavirus: sospensione bollette gas, luce e cosa sapere

Aumentano i contagi, si attende di capire nelle prossime ore quali saranno le nuove disposizione da parte del Governo e l’approvazione di un nuovo decreto che chiarisca anche provvedimenti fiscali e di supporto a famiglie e imprese per far fronte all’emergenza coronavirus

Le notizie sul coronavirus si rincorrono e cresce la preoccupazione dei cittadini, i timori non riguardano purtroppo solo la salute. Carceri in rivolta, aziende costrette alla chiusura, l’Italia sottoposta a misure di contenimento del contagio sempre più stringenti. Il bollettino fornito ieri ha visto salire a 9.172 i casi di contagio e i morti per l’infezione da Covid-19 sono arrivati a 463. I guariti sono 724. In tutto questo però aumentano anche i dubbi dei cittadini per quel che riguarda il pagamento di tributi e utenze.

Coronavirus, sintomi e numeri utili

Le prescrizioni mediche e di prevenzione del contagio consigliano di mantenere una distanza di un metro tra le persone, di lavarsi spesso le mani con saponi o igienizzanti, di pulire con alcol e candeggina le superfici, di tossire o starnutire nel gomito o in un fazzoletto usa e getta, di evitare i luoghi affollati. Se si ha febbre o tosse non recarsi nei pronto soccorso o dal proprio medico ma telefonare al dottore e chiedere istruzioni o chiamare i numeri per le emergenze.

I sintomi del Covid-19 a cui prestare attenzione sono: febbre alta, tosse secca, fiato corto, mal di testa. Se si hanno dubbi i numeri da contattare sono il 1500 per informazioni o il 112 per emergenze sanitarie. Sono stati attivati anche degli appositi numeri verdi in ciascuna regione:

Abruzzo: 800 860 146

Calabria: 800 76 76 76

Campania: 800 90 96 99

Emilia-Romagna: 800 033 033

Friuli Venezia Giulia: 800 500 300

Lazio: 800 11 88 00

Lombardia: 800 89 45 45

Marche: 800 93 66 77

Piemonte: 800 333 444

Provincia autonoma di Trento: 800 86 73 88

Sicilia: 800 45 87 87

Toscana: 800 55 60 60

Trentino Alto Adige: 800 751 751

Umbria: 800 63 63 63

Val d’Aosta: 800 122 121

Veneto: 800 46 23 40

Covid-19: nuovi provvedimenti del Governo

Visto lo stop forzato di molte attività o gli incassi praticamente azzerati in tanti si stanno chiedendo come riusciranno a pagare le bollette, le rate dei mutui e gli affitti alla fine del mese. In attesa di capire cosa accadrà dopo il Decreto del presidente del Consiglio che ha allargato le restrizioni per contenere l’emergenza anche al resto del territorio nazionale vediamo quali sono le ultime novità.

Secondo le dichiarazioni di Laura Castelli, viceministro all’Economia, il Governo starebbe valutando di sospendere la prossima scadenza fiscale del 16 Marzo. La sospensione che si sta valutando dovrebbe interessare sia le attività che le famiglie e dovrebbe riguardare anche le tasse oltre alle rate di mutui e finanziamenti. Anche ii ministro dello Sviluppo Patuanelli ha affermato che il Governo deve ragionare su provvedimenti per tutto il territorio nazionale. Per poter garantire l’interruzione temporanea dei pagamenti delle utenze sarà necessario aumentare il deficit, che secondo le stime arriverà intorno al 3% del Pil nel 2020.

I decreto per le zone rosse e la sospensione dei tributi

Questi però sono degli sviluppi ancora in corso e che si definiranno nei prossimi giorni. Per ora di certo ci sono solo i provvedimenti già compresi nel decreto del 28 Febbraio è che riguardano le prime zone rosse in Lombardia e Veneto. Nei 14 comuni che sono stati interessati dalle misure restrittive più stringenti nelle scorse settimane è stata già disposta la sospensione del pagamento dei tributi e delle utenze di luce, gas e acqua fino al 30 Aprile.

Inizialmente era circolata la notizia che questa misura straordinaria avrebbe potuto liberare da scadenze e pagamento delle bollette gli utenti per 6 mesi, poi il tutto è stato ridimensionato e nel testo approvato il termine della sospensione è stato fissato a 2 mesi circa.

L’Arera e la gestione del blocco delle bollette di luce e gas

L’Arera avrà il compito di gestire questa situazione straordinaria. Non è di certo il primo caso di sospensione delle fatture, ma come è stato ricordato anche dal Presidente dell’Autorità, Stefano Besseghini, negli altri casi si trattava di eventi diversi. Questa misura ad esempio è stata applicata in caso di calamità naturali e per sismi come quello che colpì il Centro Italia, in quella situazione particolare la sospensione è andata avanti dal 2016 al 2020.

Come riporta il Corriere della Sera, Bessghini ha sottolineato come qualsiasi misura per contrastare iò Covid-19 “si applichi nei confronti di consumatori e imprese, infatti, produce effetti sull’equilibrio complessivo del sistema, che vanno previsti e misurati. A differenza di altre emergenze, come alluvioni e terremoti, non ci sono danni strutturali alle utenze e la continuità del servizio è assicurata. L’elemento da valutare in questi casi, come si sta facendo, è limitato ai rapporti contrattuali tra gestori e utenti e alle misure di riconoscimento della parte economica”

Intanto per i comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e V0’ Euganeo sono stati sospesi i pagamenti delle bollette fino al termine del 30 Aprile. Resterà da vedere quali saranno poi le condizioni con riprenderanno i pagamenti e soprattutto quali saranno le successive misure adottate dal Governo nei prossimi giorni, settimane.

Si attende il Dpcm dell’11 Marzo

L’Arera attende come tutti i cittadini che sia approvato domani un nuovo decreto legge per poter capire come muoversi e come riuscire anche a studiare dei piani per la successiva rateizzazione delle utenze non versate. Quello di cui si parla infatti è solo un posticipo delle fatture dato che i consumi non si sono bloccati in queste settimane.

Il Governo con il nuovo decreto si occuperà di recuperare nuove risorse per far fronte alle necessità economiche per far fronte a questa emergenza sanitaria senza precedenti. Occorre stanziare praticamente in maniera istantanea diversi miliardi per poter sostenere i bisogni in termini di macchinari, personale, le forniture per gli ospedali e per le forze dell’ordine e la protezione civile coinvolte nelle operazioni di controllo e soccorso della popolazione.

Misure a sostegno dei lavoratori e delle famiglie

Ci sono poi da considerare i fondi necessari a sostenere le misure straordinarie per sostenere i lavoratori e le imprese. Per le famiglie potrebbe essere prevista una sospensione sui mutui per la prima casa e per coloro che hanno figli minori e che sono comunque costretti a recarsi al lavoro di voucher baby-sitter. Sono anche contenute nel decreto delle importanti decisioni in merito ad ammortizzatori sociali e le azioni straordinarie a livello fiscale e tributario per le famiglie. Nel decreto vengono stabiliti i criteri per accedere alla cassa integrazione e ai Fondi speciali, come il Fondo di integrazione salariale. Restano da chiarire i provvedimenti presi per lavoratori autonomi e stagionali.

Un’attenzione particolare sarà posta verso le attività del settore turistico, alberghiero e per i trasporti, in quanto si prospetta che saranno quelle più penalizzate da questa emergenza. Al vaglio anche in questo caso delle misure di esenzione o quanto meno delle moratorie sia per le tasse da versare che per i contributi da pagare. Si valuta anche un incremento dei Fondi per l’accesso e la ristrutturazione dei crediti.

Fino all’approvazione definitiva di questo nuovo decreto queste restano solo delle ipotesi e si attendono dei chiarimenti precisi sulle modalità di accesso alle misure di aiuto che il Governo metterà in atto per supportare i cittadini e le aziende.

Resta da capire come si comporterà il Governo verso quei cittadini che sono costretti a rimanere a casa o che vengono licenziati e che si trovano a dover pagare l’affitto. In tutti i comunicati si parla di mutui e prestiti ma non è ancora stato fatto un chiaro riferimento a quali saranno gli eventuali sostegni per gli inquilini.

I divieti a cui attenersi per contenere i contagi

Il decreto diffuso il 9 Marzo nel frattempo ha posto dei precisi divieti e delle norme di comportamento indispensabili per cercare di uscire il più rapidamente possibile dallo stato d’emergenza in cui il Paese è venuto a trovarsi. Ecco in breve cosa è permesso fare e cosa no in tutta Italia: