Le offerte TIM tutto compreso di luglio 2019

Il mese di luglio 2019 prenderà il via con una nuova gamma di offerte TIM per smartphone. Si tratta di soluzioni tariffare “tutto compreso” che possono garantire un bel po’ di vantaggi ai clienti che scelgono l’operatore, compresa la possibilità di sfruttare la nuova rete 5G, accessibile per gli utenti da pochi giorni. Ecco, quindi, tutti i dettagli relativi alle nuove offerte TIM di luglio 2019 .

Con il mese di luglio TIM rende disponibile per i suoi clienti una nuova gamma di offerte “tutto compreso” per smartphone che includono un gran numero di vantaggi e permettono anche di sfruttare la nuova rete 5G che garantisce una velocità massima sino a 2 Gbps, più del doppio della velocità massima garantita dalla rete 4.5G dell’operatore, che arriva a 700 Mbps (2 Gbps equivalgono a poco più di 2000 Mbps).

Per una panoramica completa sulle offerte TIM di luglio 2019 è possibile dare un'occhiata al comparatore di SosTariffe.it, disponibile cliccando sul box qui di sotto. Di seguito, invece, vedremo tutti i dettagli delle migliori tariffe TIM per smartphone da attivare in questo periodo.

Confronta le offerte TIM per smartphone

In particolare, per questo mese, TIM lancia la nuova gamma TIM Advance con tariffe che permettono l’accesso alla rete 4.5G ed alla rete 5G dell’operatore (è necessario avere smartphone compatibili a questi standard per poter sfruttare la rete). Le tariffe TIM Advance presentano l’opzione Giga First Class che garantisce ai clienti che attivano l’offerta una priorità d’accesso alla rete, anche in luoghi molto affollati ed in condizioni di alto traffico.

Ricordiamo che, per ora, la rete 5G di TIM è in fase di attivazione in alcune aree delle città di Torino e Roma ed in fase di sperimentazione a Bari, Matera e nella Repubblica di San Marino. La copertura del 5G di TIM continuerà a crescere nel corso delle prossime settimane con un numero sempre maggiore di aree raggiunte dal servizio.

TIM Advance 4.5G

La prima soluzione proposta dall’operatore di telefonia mobile è TIM Advance 4.5G. Si tratta di un’offerta che permette di sfruttare al massimo la rete 4.5G di TIM garantendo la possibilità di navigare in mobilità sino ad una velocità massima di 700 Mbps. Per chi sceglie questa tariffa, il provider offre minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia e 40 GB di traffico dati ogni mese sotto rete 4.5G di TIM.

TIM Advance 4.5G presenta un costo periodico di 19,99 Euro al mese con addebito automatico su conto corrente o carta di credito. E’ possibile, inoltre, attivare l’offerta con rinnovo su credito residuo. In questo caso, però, la tariffa includerà solo 20 GB di traffico dati al mese, risultando quindi meno conveniente. L’offerta prevede un contributo di attivazione di 15 Euro.

L’offerta prevede la possibilità di utilizzare i bonus inclusi anche in roaming gratuito in UE (il massimo di GB utilizzabili è di 8 GB al mese). Da notare, inoltre, che il cliente che sceglie TIM Advance 4.5G avrà la possibilità di abbinare alla propria tariffa anche uno smartphone a rate, con condizioni più vantaggiose rispetto ad altre tariffe ricaricabili e rate mensili a partire da 3 Euro.

TIM Advance 5G

Per poter sfruttare la nuova rete 5G di TIM è necessario puntare sull’offerta TIM Advance 5G. In questo caso, ci troviamo di fronte ad una tariffa ancora più completa rispetto a quella vista in precedenza. Attivando questa tariffa, infatti, l’utente avrà a sua disposizione minuti ed SMS senza limiti in Italia oltre a 50 GB di traffico dati con la possibilità di accedere anche alla rete 5G di TIM.

TIM Advance 5G presenta un costo periodico di 29,99 Euro al mese. A differenza di quanto visto con l’offerta precedente, in questo caso è possibile attivare la tariffa solo scegliendo l’addebito su di un sistema di pagamento automatizzato come il conto corrente o la carta di credito. Non è possibile scegliere l’addebito sul credito residuo. La tariffa prevede un contributo di attivazione di 9 Euro.

Anche in questo caso troviamo la possibilità di sfruttare i bonus inclusi nell’offerta anche in roaming gratuito in UE (sino a 12 GB di traffico dati ogni mese) e di abbinare uno smartphone a rate, con condizioni più vantaggiose rispetto ad altre tariffe, a partire da 3 Euro al mese di rata. Inclusi nel prezzo ci sono anche i servizi LoSai e ChiamaOra.

TIM Advance 5G TOP

Per gli utenti più esigenti, l’offerta TIM da attivare è TIM Advance 5G TOP. Questa tariffa va ad arricchire, ulteriormente, i bonus inclusi in TIM Advance 5G garantendo sempre la possibilità di accedere alla rete 5G dell’operatore che, ribadiamo, permette di navigare sino ad una velocità massima di 2 Gbps.

Con TIM Advance 5G TOP si avranno a disposizione minuti ed SMS illimitati in Italia oltre a 100 GB di traffico dati. La tariffa include anche 250 minuti di chiamate ogni mese verso l’estero (Europa, Usa e Canada). Resta anche in questo caso il roaming gratuito in UE (minuti ed SMS illimitati e sino a 20 GB di traffico dati) e si aggiunge la possibilità di sfruttare 250 minuti ( 125 minuti per chiamare e 125 minuti per ricevere), 250 SMS e 3 GB al mese in roaming extra UE (Svizzera, Monaco, USA e Canada).

TIM Advance 5G TOP ha un costo periodico di 49,99 Euro al mese con attivazione gratuita. Anche in questo caso, l’offerta è disponibile esclusivamente con l’addebito dei rinnovi su carta di credito o conto corrente. Non è possibile addebitare i rinnovi sul credito residuo. Nel canone sono inclusi i servizi LoSai e ChiamaOra.

Per chi sceglie quest’offerta troviamo la possibilità di accedere al servizio di streaming TIM Games, accessibile tramite applicazione per smartphone Android e iPhone, per giocare in mobilità ad un gran numero di titoli come MotoGP 19, Ride 3, GRID Autosport Complete, Rise of the Tomb Raider e molti altri. Il cliente può abbinare uno smartphone alla propria offerta con sconti esclusivi sui dispositivi 5G, disponibili a 0 Euro al mese.

Scegliendo TIM Advanced 5G TOP si potrà acquistare uno smartphone 5G a rate con condizioni particolarmente favorevoli. Ecco i modelli disponibili:

Samsung Galaxy S10 5G: anticipo di 199 Euro e 10 Euro al mese per 30 mesi per una spesa complessiva di 599 Euro;

anticipo di 199 Euro e 10 Euro al mese per 30 mesi per una spesa complessiva di 599 Euro; Xiaomi Mi Mix 3 5G: anticipo di 199 Euro e rate da 0 Euro al mese;

A breve il listino TIM si arricchirà con un terzo smartphone 5G, l’OPPO Reno.

Promo 5G ON

Tutti i clienti TIM mobile, a meno che non espressamente indicato nelle condizioni contrattuali, possono sfruttare i propri Giga esclusivamente navigare sotto rete 4G sino a 150 Mbps o su tecnologie precedenti come il 3G. Per sfruttare al massimo la rete mobile di TIM ed accedere al 4.5G ed al 5G è necessario attivare l’opzione Promo 5G ON. Con quest’opzione si potrà sfruttare la navigazione 5G e 4.5G. Ecco i dettagli:

Navigazione 5G fino a 2 Gbps in download e 300 Mbps in upload;

fino a 2 Gbps in download e 300 Mbps in upload; Navigazione 4,5G fino a 700 Mbps in download e 130 Mbps in upload.

Il costo della Promo 5G ON è di 10 Euro in più al mese con addebito su credito residuo. Non sono presenti costi di attivazione. L’opzione potrà essere disattivata in qualsiasi momento.

TIM Young Senza Limiti Top Edition: l’offerta per gli Under 30

Per i clienti più giovani, ovvero con meno di 30 anni, è possibile attivare TIM Young Senza Limiti Top Edition. L’offerta in questione prevede minuti ed SMS senza limiti e 60 GB di traffico dati in 4G con navigazione senza consumare Giga su app di chat, su social network e con le app di musica in streaming come Spotify.

Il costo di TIM Young Senza Limiti Top Edition è di 14,99 Euro al mese con addebito su carta di credito o conto corrente. L’offerta è disponibile anche con addebito su credito residuo ma con solo 30 GB di traffico dati disponibile ogni mese. A prescindere dalla tipologia di metodo di pagamento scelta, l’offerta prevede esclusivamente la possibilità di navigare sotto rete 4G fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload. Per poter navigare sfruttando la rete 4.5G e la rete 5G di TIM sarà necessario attivare la Promo 5G On al costo di 10 Euro al mese.

20 GB, minuti ed SMS illimitati a 15 Euro al mese per chi attiva la fibra TIM

Attivando una delle offerte TIM per la linea fissa di casa, come TIM Super Fibra, è possibile attivare un’apposita opzione aggiuntiva che metterà a disposizione del cliente la possibilità di sfruttare sullo smartphone una tariffa promozionale con minuti ed SMS illimitati e 20 GB in 4G (sino a 6 GB in roaming gratuito in UE) al costo di 15 Euro al mese.

Quest’opzione include la possibilità di navigare senza consumare Giga con le applicazioni di chat e permette di sfruttare anche i servizi LoSai e ChiamaOra. Quest’offerta non ha vincoli (non è legata all’abbonamento del fisso) ed include 10 GIGA in regalo ogni mese e altri 5 GIGA al mese per un anno se si sceglie di attivare il servizio TIM Ricarica Automatica.

In listino, TIM propone la tariffa TIM Super Fibra per chi è raggiunto dalla fibra FTTH, disponibile a 30 Euro al mese per un anno, per chi è raggiunto dalla fibra ottica FTTH che garantisce una navigazione illimitata sino a 1 Gbps.

