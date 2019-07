Le offerte fibra di Luglio 2019 a confronto

I piani per avere la fibra a 1 Gigabit partono da 25 € e spesso includono una serie di extra: chiamate illimitate, una sim con un tot di Giga per il vostro smartphone. Ecco le offerte di Luglio

L’Italia, nonostante gli sforzi compiuti negli ultimi anni per adeguarsi al resto d’Europa, in termini di digital divide resta indietro rispetto al resto della Comunità europea. I dati raccolti e pubblicati ogni anno dalla Commissione europea per rilevare i progressi degli Stati aderenti alla Comunità europea su connettività, uso internet e integrazione dei servizi digitali dà il Bel Paese in 24esima posizione su 28 paesi presi in esame. L’indice di cui parliamo è il DESI (Digital economy and Society index) e tiene conto di 5 dati:

sviluppo della banda larga

sviluppo competenze necessarie a cogliere opportunità società digitale

attività svolte grazie a Internet, connettività e digital skills

digitalizzazione aziendale e livello di utilizzo del canale online

digitalizzazione delle PA

L’attuale posizionamento dell’Italia mostra quanto sia ampio il divario tra Italia e paesi del Nord Europa, che occupano la parte alta di questa classifica. Peggio di noi solo Bulgaria, Romania, Polonia e Grecia. Nel corso dell’ultimo anno l’Italia ha registrato un lieve miglioramento passando dal 25 al 24esimo posto. Il programma di Agenda digitale e Open Fiber sta contribuendo quindi a migliorare l’integrazione delle tecnologie digitali e dei servizi pubblici digitali sul territorio nazionale.

La pervasività della fibra ottica in Italia ad esempio è uno dei fattori che contribuiscono al calcolo dell’indice DESI, così come il lancio del 5G. Per quanto riguarda la fibra sono 60 le città in tutta Italia in cui il servizio è già garantito da molti operatori.

Le 5 promozioni per avere la Fibra a 1 Gigabit

L’estate riserva delle offerte speciali a chi voglia attivare le tecnologie di fibra ottica. Dalla Super Fibra di Tim alle tariffe tutto incluso di Vodafone e Fastweb, ecco tutte le proposte tra cui scegliere a Luglio 2019.

1. Tim Super Fibra a 25 €

Fino al 31 Luglio si può attivare la nuova super Fibra di Tim , che promette una navigazione fino a 1 Gigabit con la tecnologia FTTH illimitata per un anno, a 25 € anziché 45€. Questa promozione è valida per chi attiva l’offerta on line. Sempre per chi utilizza il web come canale ci sarà uno sconto anche sul secondo anno di super Fibra, si pagheranno 35 € e dal terzo si passerà al prezzo standard di 45 € al mese. Per i clienti Tim il primo anno in realtà l’offerta costa 35 € al mese che passano a 45 € dal secondo anno.

In realtà c’è questi prezzi sono validi se includete nel pacchetto il modem Tim, se decidete di rinunciare a questa opzione, che sia già cliente o meno, il prezzo sarà di 40 €. Il modem incluso nel piano è il Fritz! Box 7590 con configurazione automatica e garanzia per 5 anni comprese nell’offerta. È previsto un contributo iniziale di 29 €.

Il costo di attivazione è di 15€ al mese per un anno, ma è compreso nel piano. Se però recedete il contratto prima di un anno dovrete pagare 30 € come contributo per la disattivazione della linea. Se invece si richiede il passaggio ad un altro operatore la spesa sarà di 5 €.

Incluso anche l’abbonamento a Tim Vision, la televisione di Tim. E poi si potrà scegliere tra uno dei seguenti servizi:

Safe Web Plus : navigazione sicura (anti-phishing e malware) e parental control

: navigazione sicura (anti-phishing e malware) e parental control Smart Home: 2 telecamere Wi-Fi Tim Cam a noleggio con servizio di assistenza e manutenzione incluso

Chiamate senza limiti verso i numeri nazionali

verso i numeri nazionali Assistenza tecnica telefonica fino a 4 interventi all’anno (massimo 2 al mese)

fino a 4 interventi all’anno (massimo 2 al mese) TIMVISION Plus contenuti in HD. L’offerta prevede anche la funzione multistreaming, assenza di interruzioni pubblicitarie, modalità offline e la possibilità di accedere ai contenuti senza consumare i GB

Tra i servizi accessori attivabili c’è il Doctor Tim Start, è riservato ai clienti che acquistano un modem e costa 99€.

Se attivate solo un servizio è gratuito, mentre se ve ne interessa più di uno potete richiederlo pagando 5€ al mese.

Tra gli altri extra abbinabili a questa promozione si potrà anche attivare un’offerta per il mobile da 10 € al mese. in promozione, che prevede:

Chiamate e sms illimitati

20 GB di traffico Internet (6 GB da spendere in UE)

Se si scelgono le opzioni Tim 100% e Tim Ricarica Automatica si ottengono altri 15 GB

2. FIBRA 1000 di Wind a 26.98 €

Questa offerta include i servizi internet e anche quelli di linea fissa. È attivabile solo via web sul sito Wind -Infostrada e per altre 24 ore al prezzo speciale di 26.98€ anziché di 31.98€. Il costo sarà diverso solo per chi attiverà l’offerta in una zona servita solo da ADSL, in quel caso si pagheranno 33.90 € al mese. La promozione include:

Chiamate illimitat e ma con scatto alla risposta di 0.18€

e ma con di 0.18€ Modem Wi-Fi con servizio di assistenza incluso per 2 anni

100 GB in regalo per gli smartphone della famiglia

in regalo per gli smartphone della famiglia sim a 7.99 €al mese con minuti illimitati e 150 GB di traffico per navigare in Internet

Il costo di attivazione di questa promozione sarebbe di 120 € ed è già incluso nella quota mensile, se però si dovesse rescindere il contratto prima dei 2 anni si dovranno coprire le spese di attivazione pagando 5€ al mese per 24 mesi.

3. Internet Unlimited di Vodafone a 27.90 €

L’offerta base di Vodafone ha un costo di 20.90 € al mese, ad alzare il prezzo è l’aggiunta delle rate per la Vodafone Ready. Cos’è Vodafone Ready? È un servizio aggiuntivo, nel caso specifico è una soluzione che vi permette di ricevere un modem Vodafone e l’assistenza dell’operatore. Tutto ciò però ha un costo di 288 € ed ecco spiegato il significato aumento dal prezzo di 20.90 € ai 27.90 € segnalati.

La promozione Internet Unlimited promette una navigazione con tecnologia FTTH fino ad un 1 Gigabit in download, questo servizio è soggetto alla verifica della disponibilità di zona. Se si attiva online la promozione include le chiamate illimitate nel piano. Invece di solito a questa offerta è associato un piano tariffario a consumo:

chiamate verso i numeri fissi nazionali con scatto alla risposta di 0.19 €

chiamate verso i numeri mobili nazionali a 0.19 € al minuto + 0.19 € di scatto alla risposta

chiamate verso i numeri fissi internazionali a 0.19 € al minuto + 0.19 € di scatto alla risposta (UE, USA e Canada)

Il costo di questa promozione e di attivazione del servizio sarà di 27.90 € euro al mese per i primi 4 anni. Dopo i primi 2 anni l’offerta scenderà a 26.90€ al mese e dopo i 48 mesi vincolati arriverà al prezzo di 20.90 € mensile.

L’offerta di rete fissa prevede un vincolo contrattuale di 24 mesi, con rinnovo in automatico, in caso di recesso anticipato si dovranno pagare i servizi extra di cui si è usufruito; costo di disattivazione sarà di 28 € in caso di passaggio ad altro operatore o cessazione della linea fissa; si dovranno pagare le eventuali rate residue del costo di attivazione e, se lo hai attivato, di Vodafone Ready.

4. FIBRA 1000 Unlimited Wind a 31.98 €

Wind-Infostrada offre la fibra a 31.98 € al mese ma solo per chi attiva la promozione online. Se non siete raggiunti dalle tecnologie fibra ma dal solo ADSL a 7 Mb/s per voi il piano sarà più costoso, 33.98 € al mese

Come per l’altra tariffa di Wind anche in Fibra 1000 Unlimited è incluso nel prezzo l’acquisto del modem Wi Fi a 5.99€ al mese per 4 anni. E sono comprese anche l’assistenza e la sostituzione in caso di guasti dell’apparecchio.

Sono compresi:

Chiamate illimitate senza scatto alla risposta

senza scatto alla risposta Modem Wi-Fi con servizio di assistenza incluso per 2 anni

100 GB in regalo per gli smartphone della famiglia

Sim a 7.99 € al mese con minuti illimitati e 150 GB di traffico per navigare in Internet

con minuti illimitati e di traffico per navigare in Internet L’attivazione che avrebbe un costo di 120 € che è incluso, ma in caso di recesso si dovranno pagare 24 rate da 5€ al mese.

5. Fastweb Casa + Mobile a 39.87 €

La promozione Fastweb Casa ha un costo di 34.95€ al mese e nel piano include:

chiamate illimitate verso fissi e cellulari

modem FASTGate

costi di attivazione

assistenza My Fastweb

l’attivazione e il servizio Ultra Fibra con le stesse limitazioni e condizioni legate alla disponibilità territoriale descritte qui di seguito.

con le stesse limitazioni e condizioni legate alla disponibilità territoriale descritte qui di seguito. I clienti Sky ed Eni gas e luce avranno anche in questo caso un trattamento speciale, rispettivamente potranno attivare la promo a 22.95€ al mese (prezzo bloccato) e a 29.95 € mensili (per 2 anni).

avranno anche in questo caso un trattamento speciale, rispettivamente potranno attivare la promo a 22.95€ al mese (prezzo bloccato) e a 29.95 € mensili (per 2 anni). I regali che Fastweb offre con questa altra soluzione sono: un servizio del pacchetto Digital a tua scelta gratuito per 1 anno oppure, se scegliete Chili Cinema, un buono da 100€. Ricordatevi di richiedere questi benefici aggiuntivi entro un mese dall’attivazione

La fibra FTTH è disponibile in 30 città: Ancona, Bari, Bergamo, Bologna, Brescia, Casalecchio di Reno, Catania, Firenze, Genova, Martellago, Messina, Milano, Modena, Monza, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Perugia, Pescara, Prato, Reggio Emilia, Roma, Salerno, San Lazzaro di Savena, Torino, Trento, Trieste, Venezia e Verona. Nelle altre città si potrà attivare la fibra ma la navigazione sarà fino a 100 Mbit/s in download e fino a 50 Mbit/s in upload.

Inoltre sarà abbinata alla promozione base Casa anche Fastweb Mobile, costo 9.95€ al mese. In questa offerta è inclusa una Sim con minuti illimitati e 50 GB per navigare con il vostro smartphone.

