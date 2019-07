5G Tim e Vodafone: città coperte e migliori offerte

Vodafone e Tim sono stati i primi operatori ad offrire in Italia la possibilità di navigare in 5G sul proprio smartphone ad una velocità fino a 2 Gpbs . Scopri le offerte dei due provider per accedere al nuovo standard di Rete e le differenze in termini di copertura oggi disponibile

Vodafone è stato il primo tra gli operatori di telefonia mobile a lanciare in Italia un’offerta commerciale associata al 5G, il nuovo standard di comunicazione di rete per smartphone che rivoluzionerà la modalità di interazione con il telefono e anche diversi settori industriali come l’Internet of Things e l’automotive. Il 5G non consente solo di scorrere tra le pagine web ad una maggiore velocità ma migliora la qualità delle chiamate, permette di condividere file multimediali online anche in luoghi affollati e di connettere tra loro più dispositivi smart.

L’operatore britannico a giugno ha infatti presentato la sua Giga Network 5G, un nuova infrastruttura che consente di navigare su Internet ad una velocità fino a 2 Gigabit al secondo. Vodafone attualmente con questo servizio copre le città di Milano, Napoli, Bologna, Roma e Torino e alcune aree di Comuni nei pressi del capoluogo lombardo come Assago, Bollate, Bresso, Carugate, Cassina de’ Pecchi, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Cusano Milanino, Garbagnate Milanese, Lainate, Legnano, Melegnano, Novate Milanese, Opera, Parabiago, Pessano con Bornago, Pioltello, Rho, Rozzano, San Donato Milanese, San Giorgio su Legnano, San Giuliano Milanese, Sedriano, Segrate, Senago, Sesto San Giovanni, Solaro e Trezzano sul Naviglio.

L’obiettivo di Vodafone è comunque quello di raggiungere le 100 città entro qualche mese. L’azienda per quanto riguarda le offerte 5G ha pensato di includere gratuitamente la possibilità di sfruttare la Giga Network 5G in alcune sue tariffe come Shake it easy riservata agli Under 30, Unlimited RED Smart, Unlimited RED Ultra, Unlimited RED Black e la promozione convergente fisso e mobile Vodafone One Pro se attivata dopo il 16 giugno 2019. Chi ha sottoscritto un altro piano o sta passando a Vodafone ma è interessato a tariffe differenti rispetto a quelle sopracitate può comunque navigare in 5G sottoscrivendo l’opzione 5G Start da 5 euro al mese con primo mese gratuito.

Tim è stata la seconda azienda ha lanciare un’offerta associata al più recente standard di rete di telefonia mobile. Il primo operatore italiano per numero di linee attive, al contrario del concorrente britannico, non ha però deciso di aggiornare le tariffe già in listino ma di lanciare una nuova linea di offerte chiamata Advance. La versione Top in modalità telefono incluso consente di associare al traffico voce e dati anche l’acquisto di uno smartphone con supporto 5G a rate e in promozione. Chi preferisce altre proposte può accedere comunque alla rete 5G di Tim attivando l’apposita opzione da 10 euro al mese.

Il provider tricolore attualmente offre la possibilità di connettersi al 5G a Roma, Torino e Napoli ma ha obiettivi ambiziosi in termini di copertura. Entro la fine dell’anno verranno raggiunte altre 6 città (Milano, Bologna, Verona, Firenze, Matera e Bari), 30 destinazioni turistiche e 50 distretti industriali. Inoltre, verranno realizzati 30 progetti specifici per le grandi imprese. Entro il 2021 le città coperte saranno 120 a cui si aggiungeranno 200 località turistiche, 245 distretti industriali e 200 progetti per aziende di grandi dimensioni. La velocità di navigazione passerà dagli attuali 2 Gigabit al secondo fino a 10 Gbps. Tim tra 2 anni conta di offrire una copertura 5G al 22% della popolazione italiana.

Le offerte di Vodafone con opzione Promo 5G inclusa

1. Shake it easy

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

60 GB di traffico in 4.5G o 5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 14,99 euro al mese senza vincoli ed è in esclusiva per chi ha fino a 30 anni compiuti. Pagando con carta di credito o IBAN i Gigabyte a disposizione passano da 30 a 60. 10 GB possono essere utilizzati per navigare in Unione Europea. La spesa per l’attivazione per i nuovi clienti è di 3 euro. La promozione permette di accedere a social network, app di messaggistica, mappe e piattaforme di streaming musicale senza consumare traffico. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Numero assistenza 414

Segreteria telefonica

Servizi Chiamami e Recall

Hotspot

Abbonamento di 6 mesi alla piattaforma di streaming musical Tidal

Abbonamento di 3 mesi a Netflix

2. RED Unlimited Smart

Minuti illimitati per chiamare (anche verso l’Ue)

1.000 minuti per chiamare fuori Ue

SMS illimitati

20 GB di traffico in 4.5G o 5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 18,99 euro al mese invece di 24,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione del’offerta per i nuovi clienti è di 3 euro (22,5 euro per chi è già utente Vodafone) se si consumano almeno 269 euro di credito telefonico, altrimenti sono 29 euro. Inoltre, è possibile navigare sulle app social e di messaggistica, mappe e piattaforme di streaming musicale senza consumare dati.

3. RED Unlimited Ultra

Minuti illimitati per chiamare (anche verso l’Ue)

1.000 minuti per chiamare fuori Ue

SMS illimitati

30 GB di traffico in 4.5G o 5G per navigare in Internet

1 GB e 200 minuti in roaming extra Ue

La promozione ha un costo di 24,99 euro al mese invece di 34,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione del’offerta per i nuovi clienti è di 3 euro (22,5 euro per chi è già utente Vodafone) se si consumano almeno 359 euro di credito telefonico, altrimenti sono 29 euro. Inoltre, è possibile navigare sulle app social e di messaggistica, mappe e piattaforme di streaming musicale senza consumare dati.

4. RED Unlimited Black

Minuti illimitati per chiamare (anche verso l’Ue)

1.000 minuti per chiamare fuori Ue

SMS illimitati

Traffico illimitato in 4.5G o 5G per navigare in Internet

5 GB e 500 minuti in roaming extra Ue

La promozione ha un costo di 39,99 euro al mese invece di 59,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione del’offerta per i nuovi clienti è di 3 euro (22,5 euro per chi è già utente Vodafone) se si consumano almeno 575 euro di credito telefonico, altrimenti sono 29 euro.

Tutte le offerte Vodafone RED sopracitate permetto di utilizzare 1 GB di riserva per continuare a navigare e l’opzione Smart Passport+ per quando ci si trova all’estero.

5. Vodafone One Pro

L’offerta prevede:

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit sulla Giga Network di Vodafone con FTTH

sulla di con SIM mobile con minuti illimitati per chiamare e 25 GB di traffico per navigare in Internet anche in 5G. Utilizzare app di messaggistica, social network, mappe e piattaforme di streaming non prevede il consumo del traffico dati incluso nel piano.

L’offerta ha un costo di 37,90 euro al mese con vincolo di 24 mesi. In caso di cessazione del contratto passaggio ad altro operatore prima della scadenza del contratto il costo di attivazione è di 28 euro. Il servizio Vodafone Ready è disponibile a 6 euro al mese per 48 mesi. L’utente può scegliere di pagare nelle seguenti modalità:

288 euro in prima fattura

6 euro al mese per 12 mesi + 216 euro di contributo iniziale in prima fattura

6 euro al mese per 24 mesi + 144 euro di contributo iniziale in prima fattura

In caso di recesso anticipato, l’importo residuo dell’opzione Vodafone Ready può essere corrisposto in un’unica soluzione ovvero in 12, 24 o 48 rate.

Le nuove offerte Tim per il 5G

1. Tim Advance 5G

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico per navigare in Internet alla velocità del 5G fino a 2 Gbps

L’offerta ha un costo di 29,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 9 euro. E’ possibile pagare con carta di credito o conto corrente. L’utente ha la possibilità di fruire di video in HD e Ultra HD e della priorità di Rete. Nel pacchetto sono inclusi anche i servizi LoSai e ChiamaOra invece di 1,90 euro al mese.

2. Tim Advance 5G Top

Minuti illimitati per chiamare (250 minuti verso l’estero)

SMS illimitati

100 GB di traffico per navigare in Internet alla velocità del 5G fino a 2 Gbps

L’offerta ha un costo di 49,99 euro al mese e non è prevista alcuna spesa per l’attivazione. E’ possibile pagare con carta di credito o conto corrente solo in negozio. L’utente ha la possibilità di fruire di video in HD e Ultra HD, della priorità di Rete e di ottenere assistenza tecnica dedicata chiamando il numero gratuito 119. Nel pacchetto sono inclusi anche i servizi LoSai e ChiamaOra invece di 1,90 euro al mese.

Quando si è all’estero in roaming, Tim Advance 5G Top offre:

250 minuti per chiamare

250 SMS

3 GB di traffico per navigare in Internet

Chi sottoscrive questa tariffa ha inoltre accesso gratuito alla piattaforma TimGames fino al 31/12/19. Il servizio per il mobile gaming offre un catalogo di oltre 50 giochi in streaming per smartphone Android da scaricare tramite l’app TimGames disponibile su Google Play come MotoGP19, Ride 3, GRID Autosport Complete, Rise of the Tomb Raider. I primi 1000 clienti che acquistano un telefono 5G entro il 31/12/19 nei negozi Tim aderenti hanno in omaggio il controller Tim Gamepad.

A Tim Advance 5G Top è possibile associare l’acquisto di uno smartphone tra:

Samsung Galaxy S10 5G – 10 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo invece di 1279,99 euro

– 10 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo invece di 1279,99 euro Xiaomi Mi Mix3 5G da 128 GB – 199 euro di anticipo con vincolo di 30 mesi invece di 799,99 euro

da – 199 euro di anticipo con vincolo di 30 mesi invece di 799,99 euro Oppo Reno – in via di disponibilità

Attiva Tim Advance 5G TOP