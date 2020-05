Le migliori tariffe telefoniche per il fisso di maggio 2020

Le offerte con le quali si possono chiamare in modo gratuito e illimitato i numeri fissi sono molte di più di quelle che si può immaginare: da un lato ci sono le offerte Internet casa con chiamate incluse , dall’altro tariffe per la telefonia mobile che prevedono minuti illimitati verso tutti . Vediamo di seguito quali sono le migliori da prendere in considerazione.

Chi pensa che le chiamate verso i numeri fissi appartengano al passato si sbaglia: se è vero che ormai chiunque possieda uno smartphone, lo è anche il fatto che la maggior delle famiglie italiane possieda ancora un telefono fisso in casa.

La vera novità, rispetto al passato, è che se un tempo chiamare da casa significava dover pagare necessariamente il canone Telecom, oggi non è più così. Da un lato ci sono infatti le proposte Internet + telefono che utilizzano la tecnologia Voip per garantire le chiamate verso i numeri fissi, dall’altro ci sono numerosissime offerte legate alla telefonia mobile che prevedono le chiamate illimitate sia verso i fissi sia verso i cellulari.

Andiamo allora alla scoperta delle migliori tariffe telefoniche verso i numeri fissi fra quelle disponibili a maggio 2020.

Le migliori promozioni Internet casa più telefono

La maggior parte delle promozioni Internet casa disponibili oggi, con le quali navigare alla velocità della fibra FTTH, ovvero fino a 1 Giga in download, includono, oltre alla connessione Internet di tipo illimitato, anche le chiamate verso i numeri fissi e mobili italiani.

Alcune promozioni sono davvero interessanti, ma le chiamate sono a pagamento. Attraverso un’analisi di tipo comparativo, è stato possibile individuare quali sono le migliori offerte Internet casa con le quali si possono chiamare gratuitamente i numeri fissi, ovvero:

1. SuperFibra Unlimited a 26,98 euro;

2. Internet Unlimited a 27,90 euro;

3. Super Fibra a 29,90 euro;

4. Fastweb Casa a 29,95 euro.

Si tratta di promozioni che possono essere attivare anche con la fibra FTTC, che raggiunge la velocità massima di 200 Mega in download, o con l’ADSL, che raggiunge invece la velocità massima di 20 Mega in upload, qualora non si fosse raggiunti dalla fibra FFTH. A tal proposito, si consiglia di effettuare uno speed test prima di procedere con l’attivazione della promozione.

1. SuperFibra Unlimited di WINDTRE

La promozione Internet casa di WINDTRE ha attualmente un prezzo scontato di 26,98 euro al mese, invece di 37,98 euro, che è il prezzo di listino.

L’abbonamento mensile include:

la connessione Internet illimitata, con la quale navigare fino a 1 Giga in download;

le chiamate illimitate e gratuite verso tutti i numeri fissi e mobili su tutto il territorio nazionale;

e mobili su tutto il territorio nazionale; il modem e il contributo di attivazione inclusi;

Giga illimitati, che sono attivi fin da subito sul proprio smartphone;

Unlimited Special, un’opzione con la quale aggiungere una SIM al costo di 9,99 euro al mese, che prevede minuti e Giga illimitati.

Quella proposta da WINDTRE è una promozione che prevede un vincolo contrattuale di 24 mesi, in base al quale in caso di recesso anticipato bisognerà pagare le rate relative al costo del modem, che sono incluse per 48 mesi nel costo del piano mensile e che corrispondono a rate da 5,99 euro.

2. Internet Unlimited di Vodafone

L’offerta Internet casa di Vodafone ha un costo di 27,90 euro al mese, invece di 38,90 euro, per i primi 4 anni. Anche la promozione dell’operatore britannico prevede un vincolo contrattuale di 24 mesi: quindi nel caso di recesso anticipato, si dovranno pagare il contributo di attivazione e quello del modem, inclusi nel canone mensile per i primi quattro. Questa è la motivazione per la quale dal quinto anno in poi la tariffa avrà un costo di 20,90 euro al mese.

Il piano mensile prevede:

Internet illimitato per viaggiare alla velocità massima di 1 Giga in download;

le chiamate incluse in tutta Italia, per chiamare sia i numeri fissi s ia quelli mobili;

ia quelli mobili; la Vodafone Station con Wi-Fi Optimizer, in grado di migliorare l’esperienza di navigazione;

una SIM dati con 15 Giga al giorno prima che l’offerta sia installata, che poi diventano 30 Giga al mese in seguito alla sua installazione effettiva.

6 mesi di Amazon Prime, rinnovabili dopo il periodo in omaggio al costo di 3,99 euro al mese;

i servizi di Vodafone Ready, che comprendono la Vodafone Station;il contributo di attivazione.

Solo nel caso in cui si attivasse l’offerta con la fibra FTTH, si riceverebbe la Vodafone TV, con la quale sono inclusi 6 mesi di abbonamento a Infinity e 30 film al mese su Chili;

3. Super Fibra di TIM

La promozione Internet casa di TIM, Super Fibra, ha una costo fisso di 29,90 euro al mese, nel quale è incluso il contributo di attivazione e il modem di ultima generazione con Wi-Fi 6 TIM HUB+.

Nel piano mensile sono previsti:

Internet illimitato per navigare fino a 1 Giga in download con la fibra FTTH;

TIMVISION PLUS, la piattaforma di contenuti streaming di TIM con la quale avere accesso a tanti contenuti esclusivi;

le chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, ma solo nel caso di attivazione dell’offerta online;

e mobili nazionali, ma solo nel caso di attivazione dell’offerta online; Disney+ gratis per 6 mesi, al termine dei quali potrà essere mantenuto al costo di 3 euro al mese in più.

4. Fastweb Casa: paghi quello che vedi

La promozione Fastweb Casa si differenzia dalle altre perché non ha vincoli di durata e può dunque essere disattivata in qualsiasi momento. Non ci saranno, inoltre, né costi nascosti in fattura né rimodulazioni future.

La promozione ha un costo di 29,95 euro al mese, nel quale sono inclusi i seguenti servizi:

il contributo di attivazione e il modem FASTGate;

Internet con accesso illimitato per navigare alla velocità massima disponibile di 1 Giga in download;

le chiamate illimitate verso tutti i numeri di rete fissa nazionale , senza lo scatto alla risposta;

, senza lo scatto alla risposta; le chiamate illimitate verso tutti i numeri mobili nazionali, senza lo scatto alla risposta;

12 mesi di abbonamento a XBOX LIVE GOLD, con cui giocare in modalità multiplayer e accedere a ulteriori giochi e sconti online;

il servizio di assistenza clienti MyFastweb a costo zero;

il WOW FI, ovvero la rete Wi-Fi dell’operatore, che ha più di 1 milione di punti di accesso in tutta Italia e con la quale è possibile connettersi a Internet anche da remoto;

1 mese di WOW Space, un cloud illimitato in cui salvare tutti i propri documenti e che potrà essere attivato dopo il primo mese in omaggio al costo annuale di 9,95 euro al mese.

Sono inoltre già presenti i servizi:

Chi chiama;

Avviso di chiamata;

Nascondi Numero;

Disabilitazione chiamate;

Trasferimento di chiamate.

Le migliori promozioni per chiamare i numeri fissi da mobile

La tendenza da parte degli operatori di telefonia mobile di prevedere promozione da mobile con le chiamate illimitate incluse è sempre più diffusa. Quello che di solito fa davvero la differenza è il fatto che la promozione possa essere attivata:

solo per nuovi numeri;

solo per clienti che effettuano il passaggio da determinati gestori;

per tutti i clienti.

Tra le migliori offerte per chiamare i numeri fissi da mobili, disposte in ordine di prezzo, ci sono:

Very Mobile , che al costo di 4,99 euro al mese include chiamate e messaggi illimitati e 30 Giga di Internet;

, che al costo di 4,99 euro al mese include chiamate e messaggi illimitati e 30 Giga di Internet; Kena Flash , che al costo di 5,99 euro al mese include chiamate e messaggi illimitati e 70 Giga di Internet;

, che al costo di 5,99 euro al mese include chiamate e messaggi illimitati e 70 Giga di Internet; Ho., che al costo di 5,99 euro al mese include chiamate e messaggi illimitati e 70 Giga di Internet.

Le tre promozioni in elenco non possono essere attivate da tutti i numeri, ma prevedono delle restrizioni. Un’offerta che, al contrario, si rivolge proprio a tutti i clienti è Giga 50 di Iliad, che al costo di 7,99 euro al mese include chiamate e messaggi illimitati e 50 Giga di Internet;

