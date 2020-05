Redmi 10X Pro 5G: prezzi, caratteristiche e offerte a rate

Sino a poco più di un anno fa, il marchio Redmi era quasi sconosciuto in Europa tra chi non segue il settore di telefonia. Lo scorso anno, Redmi è diventato un marchio indipendente di Xiaomi, il colosso cinese che punta alla leadership del mercato europeo degli smartphone nel corso dei prossimi anni, ed è sinonimo di convenienza e di un rapporto qualità/prezzo sempre al top. In questi ultimi giorni, Redmi ha svelato in Cina i nuovi Redmi 10X e Redmi 10X Pro , smartphone 5G da un prezzo davvero ottimo.

Pochi giorni fa, in Cina, il marchio Redmi ha svelato i nuovi Redmi 10X e Redmi 10X Pro, due nuovi smartphone 5G che puntano a conquistare il mercato (prima cinese e poi internazionale) grazie ad un rapporto qualità/prezzo davvero ottimo. I nuovi dispositivi sono, ad oggi, tra gli smartphone 5G più economici sul mercato ma non rinunciano ad offrire prestazioni di altissimo livello nonostante un prezzo di venduta contenuto.

Entrambi gli smartphone possono contare su di un display AMOLED da 6.57 pollici con risoluzione Full HD+ e foro per la camera frontale. A gestire il funzionamento dei due smartphone di Redmi c’è il nuovo SoC MediaTek Dimensity 820 che offre un supporto completo al 5G, anche in modalità Dual SIM (una funzione non ancora disponibile per i SoC di Qualcomm, azienda americana leader del mercato dei processori per smartphone Android). Il Dimensity 820 è una novità del mercato di telefonia mobile e verrà messo alla prova proprio grazie ai nuovi smartphone Redmi appena presentati.

A completare le specifiche tecniche dei nuovi Redmi 10X e 10X Pro troviamo una batteria da 4.520 mAh con ricarica rapida da 22,5 W (33 W per il Pro) ed il sistema operativo Android 10 con MIUI 11. La dotazione tecnica include anche un sensore di impronte digitali sotto al display, un jack audio da 3.5 mm, una porta USB-C e la certificazione IP53. Solo il Pro ha il chip NFC. I due smartphone si differenziano per il comparto fotografico e per la dotazione di RAM e memoria interna.

Il Redmi 10X presenta:

6/8 GB di memoria RAM e 64/128/256 GB di storage interno

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 Megapixel, sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel e sensore di profondità da 2 Megapixel; fotocamera anteriore da 16 Megapixel

Il Redmi 10X Pro presenta

8 GB di memoria RAM e 128/256 GB di storage interno

quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 Megapixel, sensore teleobiettivo (zoom ottico 3x, ibrido 5x e digitale 30x) da 8 Megapixel, sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel e sensore macro da 5 Megapixel; la fotocamera anteriore è da 20 Megapixel

Per quanto riguarda le dimensioni, i nuovi Redmi 10X e 10X Pro sono praticamente identici (le misure ufficiali sono 164,16 x 75,75 x 8,9 mm) mentre per il peso ci sono differenze minime (205 grammi contro 208 grammi) legate a qualche componente in più presente sulla variante Pro.

Esteticamente, i due smartphone si differenziano per il modulo fotografico posteriore (con il Pro che ha un quarto sensore ed il flash LED posizionato più in basso). Per il resto, invece, il display è praticamente identico (c’è il notch a goccia) così come è la stessa la disposizione dei tasti lungo il bordo laterale.

Redmi 10X e 10X Pro: i prezzi

Presentati questa settimana, i nuovi Redmi 10X e 10X Pro arriveranno sul mercato cinese nel corso di questa settimana. Il Redmi 10X parte da 1.599 yuan (circa 205 Euro) con la variante da 6 GB di memoria RAM e 64 GB di storage interno. Il Redmi 10X Pro, invece, parte da 2.299 yuan (circa 295 Euro) con la variante da 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage interno.

Sul mercato cinese è prevista la commercializzazione anche di un Redmi 10X 4G (con specifiche completamente differenti e senza il supporto al 5G) che sarà proposto ad appena 999 yuan (meno di 130 Euro) con la variante da 4 GB di memoria RAM e 128 GB di storage interno. Si tratta, di fatto, di un modello entry level della nuova gamma 10X.

Redmi 10X e 10X Pro in Italia

Per il momento, Xiaomi non ha ancora confermato il lancio dei nuovi Redmi 10X e Redmi 10X Pro in Europa. I due nuovi smartphone, molto probabilmente, saranno commercializzati anche in Italia dove daranno un contributo significativo alla riduzione dei prezzi degli smartphone 5G, permettendo agli utenti di poter acquistare un dispositivo in grado di accedere alle reti mobili di nuova generazione ad un prezzo decisamente più conveniente.

Probabilmente, in Europa, i nuovi smartphone di Redmi arriveranno con il marchio Xiaomi (come già avvenuto in passato con diversi altri progetti come, ad esempio, il Redmi K20 diventato Xiaomi Mi 9T) e saranno disponibili solo in alcune configurazioni di RAM e storage.

Attualmente, la gamma di smartphone 5G di Xiaomi parte da 369,90 Euro, prezzo relativo alla versione base dello Xiaomi Mi 10 Lite 5G (smartphone annunciato ufficialmente per il mercato italiano ma non ancora entrato in fase di commercializzazione). I nuovi smartphone 5G di Redmi potrebbero abbassare, ulteriormente, il prezzo necessario per acquistare un dispositivo in grado di accedere alle reti mobili di nuova generazione.

Maggiori dettagli in merito al possibile arrivo in Italia dei nuovi Redmi 10X e 10X Pro potrebbero emergere già nel corso delle prossime settimane.

Smartphone Xiaomi e Redmi: le offerte per l’acquisto a rate

I principali operatori di telefonia mobile in Italia includono in listino un gran numero di smartphone Xiaomi e Redmi, dispositivi che oramai rappresentano delle opzioni concrete per chi è in cerca di prodotti completi ad un prezzo conveniente. La gamma di smartphone della casa cinese è molo articolata e comprende dispositivi di fascia alta, di fascia media e di fascia bassa proponendo così soluzioni per tutte le esigenze.

In particolare, per chi cerca un top di gamma, segnaliamo la possibilità di acquistare lo Xiaomi Mi 10, smartphone dotato del SoC Qualcomm Snapdragon 865 con supporto al 5G, 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage interno. Il Mi 10 ha un comparto fotografico di primissimo livello con una quadrupla fotocamera posteriore ed un sensore principale da 108 Megapixel che è stato promosso a pieni voti dalla critica internazionale.

Lo Xiaomi Mi 10 è presente nei listini di TIM, Vodafone e WINDTRE. Ecco le offerte per i clienti con SIM ricaricabile:

TIM: anticipo zero e 30 rate mensili da 25 Euro

Vodafone: anticipo di 99,99 Euro e 30 rate mensili da 12,99 Euro

WINDTRE: anticipo zero e 24 rate mensili da 12,99 Euro (scegliendo l’offerta Unlimited con minuti, SMS e Giga illimitati); la rata mensile aumenta in base all’offerta attivata

Tra gli smartphone 5G di Xiaomi da acquistare a rate con gli operatori troviamo anche lo Xiaomi Mi 10 Lite. Lo smartphone può contare sul SoC Snapdragon 765G e sul supporto 5G. Al momento, il dispositivo è incluso nel listino di WINDTRE che lo propone con anticipo zero e con 24 rate mensili da 1,99 Euro al mese (per chi attiva l’offerta Unlimited). Anche in questo caso, l’importo della rata aumenta in base all’offerta mobile attivata.

Da segnalare anche le offerte dedicate allo Xiaomi Mi Note 10, smartphone di fascia media che si distingue per un eccellente comparto fotografico (al top per la fascia di prezzo) con cinque fotocamere posteriori ed un sensore principale da 108 Megapixel. A gestire il funzionamento dello smartphone c’è lo Snapdragon 730G. Il device è acquistabile a rate con le seguenti offerte:

TIM: anticipo zero e 30 rate mensili da 15 Euro

Vodafone: anticipo di 99,99 Euro e 30 rate mensili da 4,99 Euro

WINDTRE: anticipo zero e 24 rate mensili da 1,99 Euro (scegliendo l’offerta Unlimited con minuti, SMS e Giga illimitati); la rata mensile aumenta in base all’offerta attivata

Tra i dispositivi da acquistare c’è anche lo Xiaomi Mi Note 10 Lite che riprende buona parte della scheda tecnica del Mi Note 10, a partire dal SoC Snapdragon 730G, ma propone un comparto fotografico di fascia più bassa. Il dispositivo è acquistabile a rate con Vodafone con anticipo di 39,99 Euro e rate a partire da 5,99 Euro al mese per 30 mesi.

Per quanto riguarda la gamma di smartphone Redmi da acquistare a rate, il punto di riferimento è, senza dubbio, rappresentato dal Redmi Note 8T, probabilmente uno dei migliori smartphone in assoluto per chi vuole contenere al minimo i costi. Lo smartphone ha l’ottimo SoC Snapdragon 665 ed una quadrupla fotocamera con sensore principale da 48 Megapixel. Il Redmi Note 8T è disponibile a rate con:

TIM: anticipo zero e 30 rate mensili da 5 Euro

Vodafone: anticipo di 9,99 Euro e 30 rate mensili da 2,99 Euro

WINDTRE: anticipo zero e nessuna rata mensile (scegliendo l’offerta Unlimited con minuti, SMS e Giga illimitati oppure le offerte XLarge e Large)

A sostituire il Redmi Note 8T sono appena arrivati in Italia i nuovi Redmi Note 9 e Redmi Note 9 Pro. I due smartphone saranno presto inclusi nei listini degli operatori e diventeranno, molto probabilmente, la soluzione principale per chi è in cerca di un buon smartphone economico in grado di garantire ottime prestazioni.