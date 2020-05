Promozioni WINDTRE: le migliori offerte di maggio 2020

Sono davvero tante le offerte che WINDTRE ha ideato per i clienti che lo scelgono come operatore per la telefonia mobile: dalle promozioni 5G Ready ai piani dedicati agli studenti o ai giovani, vediamo quali sono le tariffe al prezzo più basso e quali i vantaggi che si ottengono scegliendone una.

Una rete di qualità e al passo coi tempi e un numero di offerte che segue perfettamente l’evoluzione del mercato e si interfaccia con i bisogni degli utenti: chi sceglie WINDTRE come gestore per la telefonia mobile ci azzecca sempre.

Le soluzioni tariffarie proposte dal nuovo operatore, nato dalla fusione delle società Wind e Tre, sono davvero numerose: passeremo in rassegna le più interessanti, esaminando quelli che sono i costi e i vantaggi che comprendono.

Trovare quella più adatta alle proprie esigenze sarà abbastanza semplice: basterà mettere insieme la cifra massima che si è disposti a spendere mese per mese con i benefici dei quali non si potrebbe assolutamente fare a meno.

Scopri tutti i vantaggi di WINDTRE

1. WINDTRE MEDIUM

Medium è la prima di una linea di soluzioni tariffarie di tipo all inclusive, ovvero che comprendono al contempo chiamate, SMS e dati per connettersi da mobile. La tariffa prevede un costo una tantum per la SIM, pari a 10 euro, mentre il contributo di attivazione è pari a zero.

Al costo di 12,99 euro al mese, il piano comprende:

chiamate illimitate;

200 SMS;

20 Giga di Internet.

2. WINDTRE LARGE

Si tratta di una promozione che, a un costo leggermente superiore rispetto a quello della tariffa precedente, permette di avere accesso a un numero maggiore di Giga. Il contributo di attivazione è gratuito, ma sono previsti 10 euro per il costo della nuova SIM.

Al costo di 14,99 euro al mese, il piano comprende:

chiamate illimitate;

200 SMS;

40 Giga di Internet.

3. WINDTRE XLARGE

XLARGE è, come suggerisce il nome stesso, la versione top di gamma della linea costituita dalle tariffe Medium, Large e XLarge, in quanto è quella che ha il prezzo più alto, ma al contempo permette di disporre di un numero maggiore di Giga di traffico mensile. Anche in questo caso, il contributo di attivazione della promozione è gratuito, ma sono previsti 10 euro per il costo della nuova SIM.

Al costo di 16,99 euro al mese, il piano comprende:

chiamate illimitate;

200 SMS;

60 Giga di Internet.

4. WINDTRE UNLIMITED

Unlimited viene definita dallo stesso operatore come la migliore fra le sue tariffe. Si tratta di una promozione unica nel suo genere: da un lato perché permette di poter disporre dei vantaggi della rete 5G, dall’altro perché permette di avere accesso a una connessione da mobile di tipo illimitato, elemento per niente scontato in quanto è un tratto che in genere contraddistingue le promozioni Internet casa.

Al costo di 29,99 euro al mese, il piano comprende:

l’opzione 5G Ready;

Giga Illimitati per navigare senza limiti alla massima velocità.

5. Under 20 – Student con Easy Pay

Un’azienda attenta a tutti i suoi clienti è in grado di personalizzare la sua offerta sulla base delle fasce di età: è proprio quello che WINDTRE è stata perfettamente in grado di fare con le proposte tariffarie che analizzeremo di seguito.

La prima è dedicata ai clienti che hanno meno di 20 anni e ha un costo di 9,99 euro al mese. Si tratta di una tariffa che dal punto di vista del prezzo si sposa perfettamente con questa tipologia di pubblico, che non ha grande potere d’acquisto e di conseguenza vuole spendere il meno possibile sulla telefonia mobile, senza rinunciare a ciò di cui ha bisogno, in primis Internet.

La promozione include nel piano mensile:

chiamate illimitate;

SMS illimitati;

80 Giga di Internet.

Questo piano è disponibile soltanto con l’opzione Easy Pay, ovvero se si sceglie di pagare la tariffa mensile tramite addebito su carta di credito o conto corrente. In alternativa, nel caso in cui si dovesse scegliere l’opzione con addebito su credito residuo, si potrebbe disporre di:

chiamate illimitate;

SMS illimitati;

40 Giga di Internet.

6. Under 30 – Young

Young con Easy Pay è un piano molto simile a quello presentato nel paragrafo precedente, ma è riservato ai chi ha meno di 30 anni. Il suo costo mensile è di 11,99 euro e il piano comprende:

chiamate illimitate;

SMS illimitati;

80 Giga di Internet.

Qualora si dovesse scegliere l’opzione con addebito su credito residuo, e non quella Easy Pay, si potrebbe disporre di:

chiamate illimitate;

SMS illimitati;

40 Giga di Internet.

7. Start

Start è una promozione disponibile al costo di 11,99 euro al mese che può essere attivata fino al 21 giugno 2020 solo per nuovi numeri. Si tratta, dunque, di una limited edition da attivare in modalità Easy Pay per poter disporre di:

chiamate illimitate;

200 SMS;

20 Giga di traffico mensile.

Qualora si dovesse scegliere l’opzione con addebito su credito residuo, e non quella Easy Pay, si potrebbe disporre di:

chiamate illimitate;

200 SMS;

10 Giga di Internet.

8. Junior

Junior è una tariffa pensata per gli under 14 che può essere attivata con Easy Pay al costo di 6,99 euro al mese. Il piano mensile comprende:

minuti illimitati verso i numeri WINDTRE;

100 minuti verso i numeri di tutti gli altri operatori e i fissi;

60 Giga di Internet;

l’app WINDTRE Family Protect inclusa, con la quale è possibile avviare il blocco dei contenuti in appropriati per fare in modo che chi si collega a Internet con questa promozione possa navigare da mobile in modo sicuro.

9. Junior+

In alternativa, esiste anche la versione Junior+ con Easy Pay che al costo mensile di 2 euro in più, ovvero di 8,99 euro al mese, prevede anche gli SMS e le chiamate verso tutti.

Nello specifico, in questo abbonamento sono inclusi:

minuti illimitati verso i tutti;

200 SMS;

60 Giga di Internet;

l’app WINDTRE Family Protect inclusa, con la quale è possibile avviare il blocco dei contenuti in appropriati per fare in modo che chi si collega a Internet con questa promozione possa navigare da mobile in modo sicuro.

10. Senior

Ultima, ma non per ordine di importanza, WINDTRE ha ideato anche una promozione destinata agli over 60, denominata Senior con Easy Pay. La promozione ha un costo di 9,99 euro al mese e include:

minuti illimitati;

200 SMS;

6 Giga di internet che permettono di navigare alla massima velocità

Qualora si dovesse scegliere l’opzione con addebito su credito residuo, e non quella Easy Pay, si potrebbe disporre di:

chiamate illimitate;

200 SMS;

3 Giga di Internet, sempre al costo di 9,99 euro al mese.

Offerte telefono incluso di WINDTRE

Tutte le promozioni elencate finora possono essere integrate con l’aggiunta di uno smartphone, che può essere pagato a rate oppure in un’unica soluzione. Le offerte telefono incluso sono molto convenienti in quanto in genere permettono di acquistare un telefono di ultima generazione a prezzi davvero molto competitivi.

Tra i modelli che è possibile scegliere, ci sono per esempio:

Huawei XS 5G , che permette di navigare alla velocità del 5G e che può essere associato a diverse promozioni, in particolare a Unlimited: in questo caso il telefono avrà un costo di 499,99 euro + 24 rate mensili da 49,99 euro;

, che permette di navigare alla velocità del 5G e che può essere associato a diverse promozioni, in particolare a Unlimited: in questo caso il telefono avrà un costo di 499,99 euro + 24 rate mensili da 49,99 euro; Samsung S20 Ultra 5G , che può essere acquistato con le tariffe Medium, Large e Xlarge con anticipi e rate di diverso importo;

, che può essere acquistato con le tariffe Medium, Large e Xlarge con anticipi e rate di diverso importo; iPhone 11 Pro Max , che può essere associato alla promozione Unlimited al costo di 49,99 euro + 24 rate mensili da 30,99 euro;

, che può essere associato alla promozione Unlimited al costo di 49,99 euro + 24 rate mensili da 30,99 euro; Xiaomi Mi 10 , che può essere acquistato con anticipo zero con la tariffa Unlimited, pagando 24 rate mensili da 12,99 euro;

, che può essere acquistato con anticipo zero con la tariffa Unlimited, pagando 24 rate mensili da 12,99 euro; Oppo A91, disponibile al costo di 329,90 euro se comprato in un’unica soluzione.

WINDTRE prevede poi ulteriori offerte solo Internet o solo voce: si consiglia, a prescindere dalla tariffa che si sceglierà di attivare sulla base del proprio profilo di utilizzo, di approfittare dei vantaggi dell’attivazione online, che spesso è caratterizzata da sconti aggiuntivi e che può essere portata a termine in pochissimi minuti.