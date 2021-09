Le migliori tariffe Iliad per tablet

Alcuni tablet sono dotati di un modulo Wi-Fi integrato mentre altri, detti Cellular, consentono di connettersi a Internet e utilizzare le app che richiedono una connessione dati inserendo al loro interno una SIM mobile. In questo caso sarebbe più efficace associare alla scheda telefonica un’offerta solo dati, in quanto su tablet non è possibile effettuare telefonate se non utilizzando un servizio VoIP (Voice over IP) come Skype o le funzioni di chiamata vocale e videochiamata di app di messaggistica come WhatsApp o Telegram. Questo tipo di proposte infatti includono a un prezzo fisso mensile un quantitativo determinato di traffico dati ma non minuti e SMS. Al momento non sono disponibili tariffe Iliad tablet ma questo non significa che le promozioni dell’operatore low cost non possano essere utilizzate anche su iPad, di cui il 14 settembre scorso è stato presentato un nuovo modello da 10,2″, e tavolette smart con Android come sistema operativo.

Le migliori offerte Iliad tablet

Le tariffe Iliad tablet non prevedono vincoli di durata né costi nascosti. L’utente può recedere dal piano in ogni momento senza dover pagare costi di disattivazione o penali. Il costo dell’offerta rimarrà lo stesso per tutta la durata del contratto, in quanto Iliad non prevede rimodulazioni. Inoltre, l’operatore low cost non applica nemmeno limitazioni alla velocità di navigazione:

1. Giga 120

Minuti e SMS illimitati

120 GB di traffico per navigare su Internet in 4G, 4G+ o 5G (6 GB in roaming in Ue)

La tariffa ha un costo di 9,99 euro al mese per sempre. La SIM ha un prezzo di 9,99 euro una tantum.

Iliad stando all’ultimo Mobile Network Experience Report della società di analisi indipendente Opensignal è il secondo gestore in Italia per download speed experience. L’azienda in 4G raggiunge oltre il 99% della popolazione italiana mentre in 5G consente di navigare fino a 855 Mbps in download in alcune aree dei Comuni di:

Alessandria

Bari

Bologna

Brescia

Cagliari

Como

Ferrara

Firenze

Genova

La Spezia

Latina

Messina

Milano

Modena

Padova

Perugia

Pesaro

Pescara

Piacenza

Prato

Ravenna

Reggio Calabria

Reggio Emilia

Roma

Torino

Verona

Vicenza

Iliad sta ampliando i dispositivi in grado di connettersi alla sua rete 5G. Al momento nella lista non sono presenti tablet ma non ci dovrebbero essere problemi nell’utilizzare le sue SIM su questi terminali. I modelli ufficialmente compatibili ad oggi sono:

Huawei : P40, P40 Pro, P40 Pro +

: P40, P40 Pro, P40 Pro + Oppo : Reno4 5G, Reno4 Pro 5G, Find X2 Lite, Find X2 Neo, Find X2 Pro, Find X3 Lite, Find X3 Neo

: Reno4 5G, Reno4 Pro 5G, Find X2 Lite, Find X2 Neo, Find X2 Pro, Find X3 Lite, Find X3 Neo Xiaomi: MI 10T Lite 5G, Mi 10, Mi 10T, Mi 10T Pro, Mi 10 Pro, Mi 11, Mi 11 Lite 5G, Mi 11i, Redmi Note 9T 5G, Redmi Note 10 5G

MI 10T Lite 5G, Mi 10, Mi 10T, Mi 10T Pro, Mi 10 Pro, Mi 11, Mi 11 Lite 5G, Mi 11i, Redmi Note 9T 5G, Redmi Note 10 5G Motorola : Edge, Edge+, Moto G 5G, Moto G 5G Plus, Moto Razr 5G, Moto g50, Moto g100

: Edge, Edge+, Moto G 5G, Moto G 5G Plus, Moto Razr 5G, Moto g50, Moto g100 Nokia : Nokia 8.3 5G, Nokia X10, Nokia X20

: Nokia 8.3 5G, Nokia X10, Nokia X20 Apple : iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max

: iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max Google : Pixel 5, Pixel 4a 5G

: Pixel 5, Pixel 4a 5G OnePlus : OnePlus 8T, OnePlus 8T+ 5G

: OnePlus 8T, OnePlus 8T+ 5G Poco : Poco F3

: Poco F3 Samsung : Galaxy Tab S7 FE 5G, Galaxy Note20 5G, Galaxy Note20 Ultra 5G

: Galaxy Tab S7 FE 5G, Galaxy Note20 5G, Galaxy Note20 Ultra 5G Sony : Xperia 5 II

: Xperia 5 II Vivo: X51 5G

2. Giga 80

Minuti e SMS illimitati

80 GB di traffico per navigare su Internet in 4G o 4G+ (4 GB in roaming in Ue)

La tariffa ha un costo di 7,99 euro al mese per sempre. La SIM ha un prezzo di 9,99 euro una tantum.

3. Giga 40

Minuti e SMS illimitati

40 GB di traffico per navigare su Internet in 4G o 4G+ (4 GB in roaming in Ue)

La tariffa ha un costo di 6,99 euro al mese per sempre. La SIM ha un prezzo di 9,99 euro una tantum.

In tutte le offerte Iliad sono inoltre inclusi:

Segreteria telefonica visiva

Mi Richiami

Nessuno scatto alla risposta

Piano tariffario

Hotspot

Controllo credito residuo

Disattivazione servizi a sovrapprezzo

Visualizza numero di chiamate

Controllo consumi

Avviso di chiamata se numero occupato

Blocco numeri nascosti

Chiamate rapide

Filtro chiamate e SMS

Inoltro verso segreteria telefonica all’estero

Per tutte le tariffe, una volta esaurito il traffico dati incluso e previo espresso consenso, la navigazione costa 90 cent ogni 100 MB. In Europa si applica invece la tariffa sovrapprezzo di 0,00427 euro ogni 1 MB.

E’ infine possibile gestire tutti i principali aspetti dalla linea accedendo all’Area Personale dal sito dell’operatore da mobile o web. Per il login servono ID utente e password ricevuti da Iliad alla conclusione del processo di registrazione. Dall’Area Personale si può monitorare il credito residuo, visualizzare i Gigabyte consumati in ogni momento, effettuare una ricarica online nel taglio che si preferisce, attivare l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito, modificare i dati personali o recedere dalla promozione. Chi ha sottoscritto un’offerta differente da Giga 120 può passare alla tariffa superiore gratuitamente sempre dall’Area Personale.

Offerte Iliad tablet: come acquistarle

Per attivare le offerte Iliad tablet esistono due modalità. La prima è quello di farlo online direttamente sul sito dell’operatore. Una volta trovata la tariffa desiderata basta cliccare su Registrati per procedere all’acquisto. Vi verrà richiesto di inserire alcuni dati personali come nome, cognome e indirizzo email. La SIM verrà spedita gratuitamente a casa tramite Poste Italiane o corriere Bartolini in 2-5 giorni lavorativi. Il pagamento avviene con carta di credito/debito/prepagata dei circuiti Visa e Mastercard.

Nel primo caso non è necessaria la firma alla consegna e per l’attivazione si dovrà prima effettuare la videoidentificazione. Questa procedura, che prevede un video selfie per la verifica dell’identità dell’intestatario della SIM, richiede un massimo di 3 minuti. Scegliendo la consegna con corriere, invece, si dovrà essere presenti personalmente alla consegna in quanto non sono ammesse deleghe. All’addetto dovranno essere presentati l’originale e la copia fronte/retro del documento d’identità utilizzato per l’acquisto online.

L’alternativa è acquistare le offerte Iliad tablet in modalità self service tramite le Simbox. I distributori di SIM, che non prevedono scambio di denaro o documenti, sono oltre 1.300 e sparse per l’Italia tra i 19 Iliad Store, posizionati nei centri storici delle principali città, o in oltre 600 Iliad Corner presso la GDO e centri commerciali, tra cui 200 punti vendita di Unieuro. L’attivazione avverrà entro poche ora dalla conferma dell’identità dell’utente.

Chi preferisce pagare in contanti può acquistare le tariffe Iliad tablet in bar, edicole e tabaccai collegati ai sistemi Snaipay della rete Iliad Point o in supermercati, ipermercati, bookstore e negozi di elettronica di consumo del canale di vendita Iliad Express. Le SIM si trovano alla barriera alle casse tra le ricariche o in appositi espositori. Per l’attivazione si dovrà prima inserire il PIN e il codice ICCID della SIM sul sito www.iliad.it/attiva e procedere poi alla videoidentificazione.