Le 10 offerte TIM mobile di Settembre 2021

Se quello che stai cercando è una rete 5G tra le più veloci o una delle migliori coperture in Italia, ecco 10 offerte TIM mobile che fanno al caso tuo. Il gestore ha delle promozioni speciali riservate ai clienti in portabilità o a chi attiva un piano TIM e ha meno di 25 anni. Puoi attivare in pochi minuti online le principali tariffe di questo operatore e puoi gestire le tue offerte con l'app

Il catalogo delle offerte TIM per mobile è molto ampio e ci sono diverse categorie che ti possono aiutare a trovare un piano adatto a te. Le promozioni più convenienti sono senza dubbio quelle per i clienti che tornano in TIM o che attivano una tariffa in portabilità provenendo da un altro gestore.

Tra i piani particolarmente popolari questo mese ci sono anche le nuove offerte mobile per chi vuole passare al 5G o ai pacchetti con Giga illimitati. Se decidi di passare a questo operatore è difficile che tu lo faccia per poter risparmiare sul canone mobile, questo è uno dei gestori più cari soprattutto se paragoni le sue tariffe con quelli dei MVNO che stanno conquistando fette sempre più grandi di clientela.

Tra i punti di forza di TIM ci sono di certo la copertura e l’assistenza clienti, il gestore come ex monopolista conta su una rete di punti vendita, di tecnici e di infrastrutture che non ha paragoni. Gli sforzi per sviluppare la rete 5G e la qualità della linea 4G e 4G+ permettono a questo provider di contendersi il primo posto nella classifica di nPerf (società specializzata nel monitoraggio di reti fissi e mobili) con Vodafone.

Come passare a TIM

Per attivare una delle offerte TIM disponibili a Settembre devi registrarti online oppure recarti in uno dei negozi TIM o convenzionati con il gestore. I documenti necessari per poter sottoscrivere un contratto sono:

carta di identità o patente (vale anche passaporto)

codice fiscale

dati per il pagamento

(in caso di portabilità) codice ICCID della sim

indirizzo per la consegna (solo per attivazioni online)

L’operatore sta incentivando i clienti a scegliere l’app o il sito internet come strumento principale sia per le attivazioni che per le richieste di supporto e premia chi sceglie questi canali con promozioni ad hoc.

Per conoscere tutte le tariffe più vantaggiose per passare a TIM per il mobile puoi utilizzare il comparatore di SOStariffe.it, lo strumento gratuito e senza vincoli che ti permette di velocizzare il confronto tra le promozioni. Questo servizio ti permette di verificare se il gestore ha in serbo delle offerte speciali per te, nella colonna dei filtri infatti puoi selezionare il tuo attuale operatore e quello verso il quale vuoi migrare.

Potrai anche selezionare una serie di altre voci per poter scremare i risultati della ricerca: minuti, costo mensile, Giga inclusi, SMS, ecc. È disponibile anche un filtro che ti indica solo le offerte con telefono incluso e ti consente anche di selezionare il modello di cellulare che vuoi acquistare con il piano mobile calcolando il costo mensile che andrai a pagare (canone + rata smartphone).

Le 10 offerte TIM mobile

In questa tabella riassumiamo le 10 promozioni più vantaggiose disponibili per chi passa a TIM a Settembre.

Offerte Canone Minuti, SMS e Giga Servizi Note Wonder 9,99 euro al mese Chiamate senza limiti in Italia SMS a consumo (0,29 euro l’uno) 50 Giga in 4G Giga illimitati per chattare e per usare app preferite Attivazione 25 euro (di cui 20 euro di ricarica) Puoi attivarla solo se sei un cliente ho. Mobile o Lycamobile Wonder Six 9,99 euro al mese 70 Giga in 4G Chiamate illimitate in Italia SMS senza limiti Giga illimitati per chat, app di musica e mappe Per clienti Iliad, PosteMobile e altri operatori virtuali 25 euro per attivare (20 euro di credito telefonico) Cross L 9,99 euro al mese (primo mese e attivazione gratuiti) Minuti illimitati verso numeri nazionali SMS senza limiti verso numeri Italia 50 Giga in 4G o 4G+ Puoi attivare TIM Unica e avere Giga illimitati sulla SIM mobile Solo se sei cliente TIM Casa Super 4G 14,99 euro al mese Chiamate e SMS illimitati in Italia 50 Giga in 4G (ma se attivi con addebito su credi TIMMusic servizio incluso Giga illimitati per usare le tue app preferite 25 euro per l’attivazione (20 euro di credito sulla SIM) attivazione 9 euro online Super Young 5G 11,99 euro al mese Chiamate e SMS senza limiti 50 Giga alla massima velocità (bundle dimezzato se attivi rinnovo su credito residuo) Giga illimitati per le app di social, chat, gaming, e-learning e musica TIMMusic incluso TIMGames incluso Puoi attivarla solo se hai meno di 25 anni Super 5G 19 euro al mese Chiamate senza limiti e SMS illimitati 100 Giga con una velocità massima fino a 2,5 Gigabit/s con ricarica automatica (50 Giga con addebito sul credito) Priorità in chiamata 119 MultiSIM e possibilità di condividere i Giga TIMMusic attivo gratuitamente Giga illimitati sulle app preferite Se attivi online 9 euro, se sei un cliente TIM il cambio offerta ti costerà 19 euro Super Unlimited 5G 39,99 euro al mese Giga Illimitati in 5G Chiamate e SMS in Italia senza limiti 250 minuti verso l’estero Priorità di contatto con il 119 MultiSIM TIMMusic Attivazione gratuita Junior 7,99 euro al mese disponibile anche in versione 6 mesi a 39 euro o annuale 69 euro Chiamate senza limiti verso 2 numeri TIM 200 minuti per chiamare tutti i numeri nazionali 200 SMS al mese 10 Giga in 4G Giga illimitati per le chat TIM I Love Games incluso TIM Safe Web Plus incluso Promozione per gli under 16 anni Attivazione 5 euro o 3 euro se abbinata ad un numero con TIM Unica attiva 60+ 12,99 euro al mese per clienti con TIM come operatore di rete fissa 9,99 euro Minuti e SMS verso numeri italiani senza limiti 6 Giga per navigare in 4G (si riducono a 4Giga se scegli addebito su credito telefonico) Internet Sicuro Doctor Mobile Giga illimitati sulle principali app Attivazione 5 euro International Promo 8,88 euro al mese Minuti illimitati verso numeri nazionali 1000 SMS 888 minuti per chiamare in Cina 300 minuti verso l’estero 60 minuti per telefonate in Egitto, Filippine, Moldavia, Nigeria, Ucraina Lo Sai e Chiama Ora Giga illimitati per le chat Attivazione e costo del primo mese gratuiti

I servizi di TIM

Nella tabella sono riportati in modo molto sintetico alcuni dei servizi compresi nelle offerte descritte. Ecco qualche informazione in più su quelle che sono le funzioni più popolari e usate da chi ha una SIM TIM.

Per i più giovani c’è il TIMGames, le promozioni con questo servizio ti consentono di accedere ad una piattaforma con oltre 200 giochi che potrai usare sia sul tuo smartphone, che su tablet e TV. Ogni mese il catalogo dei titoli viene aggiornato, non ti servirà una memoria aggiuntiva e non rallenterà il tuo smartphone perché non dovrai scaricare nessun file. Tutto viene salvato in cloud. Se attivi il servizio TIMGames non utilizzerai Giga quando usi la piattaforma.

Se questo è un servizio per soddisfare i giovani clienti, ecco una funzione che invece è apprezzata da genitori e adulti: la Safe Web Plus . Con l’attivazione di questo strumento potrai contare su una serie di azioni di protezione della tua navigazione online e avrai anche delle specifiche funzionalità di Parental Control che potrai gestire dal cellulare.

Puoi impostare i tuoi parametri personalizzati e modificarli dal sito o dalla tua app MyTIM, oppure potrai rivolgerti al centralino chiamando il 119.

Ecco quali sono le principali operazioni che il servizio attuerà per proteggere i tuoi dispositivi:

Blocco automatico dei servizi a sovrapprezzo

Monitoraggio e analisi della sicurezza dei siti

Parental control puoi impostare un livello di sicurezza alto, medio e basso, programmare la disconnessione dei cellulari dei minori ad un orario, bloccare siti

Report mensile sulle attività di controllo

Un altro servizio di protezione molto richiesto e più completo è il Protect, in questo caso oltre al Parental Control e al monitoraggio delle attività online potrai avere una specifica protezione con virus e malware. Sarà attivo con questa opzione anche una protezione contro furti o smarrimento del tuo cellulare che ti consentirà di rintracciare il dispositivo.

Nel pacchetto Over 60 è incluso un servizio per l’assistenza dedicata, il Doctor Mobile. Questa opzione puoi attivarla se hai più di 60 anni, chiama il numero dedicato (800.500.500) e richiedi il servizio. Una volta che l’operazione sarà completata potrai avere il supporto di un tecnico per configurare il tuo smartphone. In alternativa potrai attivare e gestire la prenotazione dell’assistenza anche tramite l’app Doctor TIM.

Il 5 G di TIM

Tra le offerte TIM di Settembre ci sono anche i suoi piani 5G, la rete più veloce del gestore non è ancora disponibile in tutta Italia. Se sei interessato o interessata a questa linea ecco un elenco delle città già coperte da questo servizio:

Baranzate,

Beinasco,

Bologna,

Bonate Sopra,

Benevento,

Brescia,

Busalla,

Cascinette d’Ivrea,

Cortina,

Courmayeur,

Crosio della Valle,

Ferrara,

Firenze,

Genova,

Gessate,

Ivrea,

Livigno,

Milano,

Napoli,

Osio Sotto.

Paderno d’Adda,

Portofino,

Portovenere,

Roma,

Sanremo,

San Martino Siccomario,

San Vincenzo,

Selva di Val Gardena,

Torino,

Verona,

Vedano al Lambro

Venaria Reale,

Villadossola.