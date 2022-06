Le migliori serie TV da vedere a giugno 2022

Che si tratti di serie TV da vedere in inglese o in un’altra lingua originale, o di serie da guardare in coppia o con gli amici, ecco quali sono le migliori proposte disponibili nel catalogo di Sky, Netflix, Amazon Prime Video e Disney+ nel mese di giugno 2022 (e quanto costa attivare un abbonamento ai servizi citati).

Offerte in evidenza Amazon Prime Video GRATIS con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Disney+ 8,99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Prova Sky Q 9,00 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Attivare un servizio di contenuti in streaming è il modo migliore per vedere le serie TV più interessanti del momento, in grado di raggiungere i gusti di tutta la famiglia, pagando dei costi contenuti. Nelle prossime righe analizzeremo le migliori serie TV proposte da alcune delle piattaforme dedicate all’intrattenimento più in voga del momento. Si tratta di:

Sky, con l’opzione Intrattenimento Plus;

Amazon Prime Video;

Disney+.

Scopri di più sulle piatteforme di streaming TV presenti su SOStariffe.it cliccando sul link in basso.

Confronta le piattaforma di streaming »



Migliori serie TV da vedere a giugno

DOVE VEDERE UNA SERIE TV ONLINE QUANTO COSTA AL MESE Sky Intrattenimento Plus 19,90 euro Amazon Prime Video 3,99 euro al mese Disney+ 8,99 euro al mese

Intrattenimento Plus è uno dei tanti pacchetti messi a disposizione da Sky: è disponibile al costo di 19,90 euro al mese per 18 mesi, invece di 30 euro al mese. Si tratta di un piano davvero molto conveniente, in quanto comprende sia Sky TV, con serie TV italiane e internazionali, più il piano standard di Netflix.

Amazon Prime Video è una piattaforma che permette ai sottoscrittori di un abbonamento a Prime di vedere contenuti online, al costo annuale di 36 euro, oppure al costo di 3,99 euro al mese. In alternativa, si potrà scegliere di sottoscrivere un abbonamento a Disney+, un altro gigante dell’intrattenimento online, che propone contenuti al costo di 8,99 euro al mese, oppure con un abbonamento annuale di 89,99 euro (si risparmierà il 15% rispetto al pagamento mensile).

Vediamo allora di seguito alcune delle migliori proposte che si potranno vedere su queste 3 piattaforma nel mese di giugno 2022, da selezionare sulla base delle proprie preferenze di genere, cast, regia, ambientazione, e così via.

Scopri le migliori piattaforma di streaming TV»

Lista migliori serie TV da vedere su Sky a giugno

Tra le serie Tv che si potranno vedere su Sky questo mese, ricordiamo i nuovi episodi di:

This is Us;

Run – Fuga d’amore;

Magnum P.I.;

Law & Order – Special Victims Unit;

Guerra e Pace;

Hammarvik;

Blocco 181;

Winning Time – L’ascesa della dinastia dei Lakers;

Muteking;

The Son – Il figlio;

Run – Speciale;

Magic Kaito;

Chicago P.D.;

Chicago MED;

I delitti della foresta nera;

Cells at Work! Lavori in corpo;

Ordinary Joe;

House of the Dragon;

C’era una volta Pollon;

Bull;

The Carrie Diaries;

Gomorra;

Catch 22;

Escape at Dannemora;

Deutschland 86.

Clicca sul link per sottoscrivere il piano Intrattenimento Plus e usufruire fin da subito dei vantaggi della proposta di Sky.

Scopri l’offerta Sky e Netflix a 19,90 euro al mese»



Migliori serie TV da vedere su Netflix

Come anticipato nelle righe precedenti, la sottoscrizione di Intrattenimento Plus comporta anche la possibilità di vedere i contenuti disponibili sulla piattaforma Netflix, che da anni offre produzioni originali di altissimo livello.

Su Netflix si potranno vedere non solo serie TV che conosciamo già e che potremmo rivedere in un loop infinito (come per esempio Friends), ma ci sono anche un gran numero di contenuti nuovi, che vengono aggiornati di mese in mese (come la quarta stagione di Stranger Things).

Ecco alcune delle serie che si possono vedere su Netflix a giugno 2022:

Rick and Morty; The Good Doctor; Mindhunter; Arcane; Seinfeld; Arrested Development; Better Caul Saul; Narcos; Mr. Robot; Community; Breaking Bad; Middleditch & Schwartz; Brooklyn Nine-Nine; Suits; The Office (U.S.); Orange Is The New Black; Archer; Star Trek – Serie Classica; When They See US; Final Space; Cobra Kai; The Good Place; The Last Kingdom; Ash vs. Evil Dead; Sacred Games; Star Trek: The Next Generation; Norm Macdonald Has a Show; Love, Death & Robots; Unbelievable; The Big Bang Theory; Narcos: Messico; Atypical; Una mamma per amica; You; Teen Wolf; Tredici; Suburra: La Serie; Le regole del delitto perfetto; Paranormal; Pretty Little Liars; Jane the Virgin; The OA; The Umbrella Accademy; Russian Doll; Gotham; Godless; BoJack Horseman; New Amsterdam; Glow; I Am Not Okay With This.

L’elenco non è esaustivo, quindi basterà fare un salto sulla piattaforma per poter vedere quali sono le altre serie disponibili. Uno dei titoli fortemente consigliati, da vedere assolutamente almeno una volta, è The Good Doctor.

Il protagonista è un dottore affetto da autismo: imparerete a volergli bene fin dal primo episodio, ad affezionarvi a tutti gli altri personaggi, anche quelli che all’inizio vi stavano un po’ antipatici. Non ha niente a che vedere con Grey’s Anatomy, ma è meglio sapere una cosa: piangerete, tanto. E vi farà bene.

Annunci Google

È possibile provare Netflix e Sky per 30 giorni al costo di appena 9 euro grazie all’offerta Prova Sky Q. Per maggiori dettagli è possibile dare un’occhiata al link qui di sotto:

Prova tutto Sky e Netflix a 9 euro per 30 giorni»



Le migliori serie TV da vedere su Amazon Prime Video

Anche Amazon Prime Video negli ultimi anni ha saputo stupire gli appassionati di serie TV con produzioni originali, che riescono a tenere incollati allo schermo dall’inizio alla fine.

Tra le serie disponibili a giugno 2022, ricordiamo per esempio:

la terza stagione di The Boys;

la prima stagione di Night Sky;

la seconda stagione di The Wilds;

la prima stagione di Bosch: Legacy;

la prima stagione di Bang Bang Baby;

la prima stagione di Totems;

la prima stagione di Outer Range;

la seconda stagione di Star Trek: Picard;

la prima stagione di Reacher;

la prima stagione di The Wheel of Time;

la prima stagione di The Boys Presents: Diabolical;

tutte le stagioni di The Expanse;

la quarta stagione di The Handmaid’s Tale e molto altro ancora.

Se volete farvi due risate, vi consigliamo la seconda stagione di LOL. Se volete qualcosa che tenga impegnata la mente e che intrighi, con colpi di scena, grandi attori (guardatelo in inglese) e bei dialoghi e trame, una gran bella serie potrebbe essere Sherlock.

Una serie bomba, della quale non si parla mai abbastanza, con una mega protagonista (Phoebe Waller-Bridge) è Fleabag, che potrete anche vedere in un paio di giorni perché è composta da sole due stagioni da 6 episodi ciascuna.

Non resta che fare un po’ di tour virtuali con il mouse o il telecomando e scegliere la vostra serie TV preferita. Potrete trovare The Good Doctor anche su Prime! Per sottoscrivere subito un abbonamento o saperne di più, potete cliccare subito sul link in basso.

Scopri Amazon Prime Video»

Ricordiamo inoltre che è possibile avere 12 mesi di Amazon Prime Video gratuiti attivando la promozione Internet casa proposta dall’operatore WINDTRE, che prevede anche Internet illimitato e Giga su 3 diverse SIM mobile.

Scopri Super Fibra di WINDTRE con Amazon Prime incluso »

Migliori serie TV da vedere su Disney+

Tra le serie TV che si potranno guardare su Disney+ nel mese di giugno 2022, troviamo per esempio:

l’ultima stagione di Grey’s Anatomy; la quinta stagione di Station 19; Mixed-ish; Star; American Dad; Vida Perfecta; The Orville New Orizon.

Per attivare un abbonamento e poter vedere i contenuti disponibili su Disney+, non resta che cliccare sul link in basso. Il servizio è disponibile a 8,99 euro al mese oppure 89,99 euro all’anno.

Scopri Disney+ a 8,99 euro al mese

In aggiunta, ricordiamo che è possibile attivare un abbonamento a Disney+ con una delle promozioni combinate offerte da TIM, ovvero TIMVISION Gold nella quale, al costo di 10 euro al mese fino al 31 agosto 2022 (che poi diventeranno 30,99 euro al mese per un intero anno e 45,99 euro al mese dal 1° settembre 2023), sono compresi:

Netflix;

Disney+;

DAZN con la serie A TIM;

Infinity+ con la UEFA Champions League;

i contenuti di TIMVISION, la piattaforma di contenuti in streaming di TIM.

Scopri le offerte TIMVISION »

« notizia precedente Offerte Luce e gas Sorgenia: come risparmiare