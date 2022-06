Offerte Luce e gas Sorgenia: come risparmiare

Offerte in evidenza Next Energy Sunlight Luce Dual 1.061,22 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Next Energy Luce Dual 1.555,35 €/anno con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Risparmio calcolato rispetto al regime di Maggior Tutela.

Per contrastare il caro bollette è possibile valutare la convenienza delle offerte luce e gas Sorgenia, energy company di riferimento del mercato libero. Il fornitore mette a disposizione diverse offerte in grado di garantire un risparmio netto rispetto alla Maggior Tutela ed un conseguente taglio delle bollette.

Tutte le offerte sono attivabili direttamente online, seguendo una semplice procedura di sottoscrizione dal sito del fornitore. Per chi sceglie Sorgenia sia per la luce che per il gas è, inoltre, disponibile un bonus aggiuntivo. In questi casi, infatti, il fornitore propone un Buono Amazon in regalo.

La gamma di offerte Sorgenia è particolarmente ricca. Il fornitore propone, in particolare, Next Energy Sunlight Luce e Gas. Si tratta di un’offerta a prezzo indicizzato che consente l’accesso diretto al prezzo del mercato all’ingrosso. Per l’energia elettrica si fa riferimento al PUN (Prezzo Unico Nazionale) mentre per il gas naturale si considera il PSV (Punto Virtuale di Scambio).

Accedere alle tariffe proposte dal fornitore consente agli utenti di poter contare su una vasta gamma di servizi digitali, con la possibilità di gestire online qualunque aspetto della propria fornitura anche grazie all’App MySorgenia, oltre che sull’assenza di spese aggiuntive. Ad arricchire i servizi del fornitore c’è il Programma Greeners.

I clienti luce e gas di Sorgenia hanno anche la possibilità abbinare alle forniture energetiche un abbonamento in fibra ottica che consente di sfruttare la fibra FTTH (Fiber to the Home) fino a 2.5 Gbps di velocità massima. L’offerta per la connessione Internet di casa è disponibile a prezzo scontato.

Un approccio sostenibile grazie all’energia da fonti rinnovabili

Aderire all’offerta luce e gas di Sorgenia permette di beneficiare di diversi vantaggi. Senza dubbio, risulta particolarmente interessante la possibilità di usufruire di elettricità da fonti rinnovabili per la propria casa. Il ricorso all’energia green, infatti, ad oggi è il solo modo per ridurre gli effetti che l’approvvigionamento da fonti fossili ha sull’ecosistema.

Consapevole di questa necessità, la digital energy company investe da tempo nell’energia elettrica pulita, con l’obiettivo di favorire il passaggio verso modelli di produzione e consumo più efficienti e sostenibili, nel rispetto delle risorse, dell’ambiente e degli individui.

Nel dettaglio, allo stato attuale l’azienda può contare su numerosi impianti all’avanguardia in grado di sfruttare le fonti di energia rinnovabili, come quelli basati su sistemi di generazione eolica, che si avvalgono di tecnologie efficienti e in continuo aggiornamento.

Il monitoraggio dei consumi con Beyond Energy

L’offerta luce e gas formulata da Sorgenia include anche una serie di risorse smart pensate per offrire supporto concreto nel quotidiano. Innanzitutto, per aumentare la consapevolezza dei consumatori sull’impatto che le scelte comportamentali hanno sull’ambiente, il fornitore offre la possibilità di monitorare i consumi energetici quotidiani e prendere atto di tutte quelle cattive abitudini che possono impattare negativamente sulla bolletta.

Per raggiungere quest’obiettivo è possibile affidarsi Beyond Energy, un servizio innovativo che analizza i consumi domestici dell’utenza, fornendo una panoramica dettagliata sull’efficienza dei singoli dispositivi presenti in casa. Inoltre, rispondendo a un piccolo questionario è possibile ricevere consigli personalizzati, così da individuare le buone abitudini da adottare per abbracciare uno stile di vita più sostenibile.

Greeners: la community per i clienti che premia i comportamenti virtuosi

Per i clienti che scelgono le tariffe luce e gas del fornitore c’è la possibilità di accedere al programma Greeners. Si tratta di una community sostenibile, dove vengono premiati i comportamenti più virtuosi. L’accesso al programma è completamente gratuito ed offre la possibilità di avviare un vero e proprio viaggio nella sostenibilità.

Livello dopo livello, è possibile ottenere con un certo quantitativo di punti, i Green Coins, che possono poi essere convertiti per riscuotere dei premi messi a disposizione da partner del fornitore con un catalogo in costante aggiornamento.

È anche possibile scegliere di supportare iniziative solidali, per offrire un aiuto concreto a chi ne ha più bisogno, oppure richiedere oggetti sostenibili, con cui favorire l’uso di risorse a basso impatto ambientale anche nel quotidiano.

Un’esperienza al 100% digitale

Sorgenia è una compagnia che nasce per essere 100% digital: difatti, dalla sottoscrizione al monitoraggio dell’utenza, tutto può essere gestito comodamente online. Nelle fasi successive, a favorire l’esperienza digitale è l’App ufficiale MySorgenia.

L’applicazione consente di accedere a tutto ciò che concerne la singola fornitura attraverso i dispositivi mobili: si può ad esempio consultare lo storico delle bollette, lo status di tutti i pagamenti e ricevere un alert nel caso in cui si verifichino irregolarità.

In aggiunta, è sempre possibile ottenere assistenza e gestire ogni singola richiesta ed eventualmente interagire con un operatore online anche tramite servizio di web chat. Tale servizio è disponibile anche tramite il sito ufficiale dell’operatore.

Sorgenia come fornitore unico

Sorgenia permette di avvalersi di tutti i vantaggi offerti da un operatore unico. Poter contare su una sola compagnia per la fornitura di gas e luce aiuta infatti ad avere una maggiore chiarezza sulla spesa per l’energia e a risparmiare del tempo prezioso, con un’ulteriore riduzione di tutte quelle pratiche burocratiche od organizzative spesso inevitabili nel caso in cui sia necessario rivolgersi al servizio assistenza.

In più, la digital energy company mette a disposizione il programma Porta un Amico, con cui è possibile usufruire di un bonus economico per ogni amico presentato che scelga di sottoscrivere un contratto con il fornitore. Lo sconto raddoppia proprio nel caso in cui la decisione ricada su una tariffa dual fuel ed è previsto sia per il cliente promotore che per il neo-sottoscrittore dell’offerta luce e gas.

Per gli utenti c’è anche la possibilità di abbinare le offerte luce e gas di Sorgenia alla fibra ottica, con la possibilità di attivare un abbonamento per la connessione Internet di casa a prezzo scontato. In questo modo, l’azienda diventa fornitore di tre servizi con condizioni tariffarie particolarmente agevolate.