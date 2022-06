Iliad Internet non funziona : segui la guida di SOStariffe.it per tornare a navigare alla massima velocità su fisso o mobile e se necessario potenziare il segnale Wi-Fi

Iliad e Internet che non funziona: come risolvere a Giugno 2022

Nei suoi primi giorni in Italia diversi utenti di Iliad hanno lamentato problemi di connessione a Internet. Col tempo l’operatore di telefonia mobile ha ampliato la sua rete fino a rendere i disservizi talmente sporadici da essere quasi irrilevanti. Dallo scorso gennaio poi l’azienda francese ha debuttato nel mercato della rete fissa con un’offerta fibra ottica dal prezzo altamente competitivo, soprattutto per chi è già suo cliente per il mobile. Cosa fare però se Iliad Internet non funziona? Di seguito potete trovare una serie di istruzioni da seguire per riprendere a navigare come sempre sul cellulare o dal PC in Wi-Fi.

Iliad Internet non funziona: la guida per la telefonia mobile

INTERNET BLOCCATO PER CREDITO INSUFFICENTE COME RISOLVERE Come verificare il credito Dall’Area Personale sul sito da web nella sezione Consumi e credito

Inviando un SMS con scritto “credito” o chiamando il numero 400. Entro pochi secondi si riceverà un SMS gratuito con le informazioni sul credito e il rinnovo della tariffa Come acquistare una ricarica Dall’Area Personale

Sul sito web

Nei 26 Iliad Store in tutte le grandi città e in oltre 1.200 Iliad Corner presso centri commerciali e GDO tramite Simbox

Nei 350 lliad Point (bar, edicole, tabaccherie)

Recandosi in un punto vendita aderente al circuito Snaipay

Nei rivenditori Sisal – Puntolis

Nei supermercati Esselunga Come attivare l’addebito automatico Dall’Area Personale > I Miei Dati Personali > Modifica in Il Mio Metodo di Pagamento.

Iliad blocca la navigazione quando si esauriscono i Gigabyte inclusi nel piano mobile. Al momento, infatti, non è possibile acquistare opzioni che consentono di aumentare la quantità di minuti, SMS o Megabyte. Per tornare a navigare si deve quindi attendere il successivo rinnovo dell’offerta. L’alternativa è quella di pagare la tariffa a sovrapprezzo di 90 cent ogni 100 MB.

L’operatore blocca la navigazione anche quando il credito non è sufficiente a coprire il costo del rinnovo. Per evitare il problema alla radice si può attivare in ogni momento l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito o in alternativa acquistare una ricarica nei tagli da 5, 10, 15, 20, 25, 30 e 50 euro.

COME RISOLVERE I PROBLEMI DI CONNESSIONE MOBILE iPhone Android Attivare la connessione dati Aprire il Centro di controllo scorrendo con le dita dalla parte alta dello schermo verso il basso

Se non attiva cliccare sull’icona a forma di antenna cellulare Aprire il Centro di controllo scorrendo con le dita dalla parte alta dello schermo verso il basso

Se non attiva cliccare sull’icona “Con, dati” con due frecce che puntano in direzioni diverse Configurare APN Cliccare su Impostazioni

Cellulare

Reti dati e cellulare

Alla voce APN inserire “iliad” Cliccare su Impostazioni

Connessione

Reti mobili

Profili

Aggiungi

Inserire “iliad” alla voce Nome e APN, sotto Tipo APN deve comparire “default, supl, mms, dun”

Cliccare sull’icona dei tre puntini e poi Salva Configurazione automatica della rete Cliccare su Impostazioni

Cellulare

Selezione rete

Attivare “Automatica” Cliccare su Impostazioni

Connessioni

Reti mobili

Operatori di rete

Attivare “Automatica” Ripristinare le impostazioni di rete Cliccare su Impostazioni

Generali

Trasferisci o inizializza iPhone

Ripristina

Ripristina impostazioni rete Cliccare su Impostazioni

Gestione dispositivo o Generale

Connessione condivisione o Backup e ripristino

Ripristina impostazioni di rete

Ripristina impostazioni

L’APN o Access Point Name è il sistema attraverso cui il telefono si connette a Internet e permette di ricevere e inviare le informazioni trasmesse sulla rete mobile. Solitamente si configura in automatico non appena la SIM viene inserita nello smartphone ma si possono sempre inserire i parametri corretti manualmente.

Per evitare di dover smanettare tra le impostazioni del cellulare si può inviare un SMS gratuito con scritto “CONF” al 2049 ed avviare così la configurazione automatica dell’APN. Per salvare le nuove impostazioni basta cliccare su Ok e poi riavviare il dispositivo. Se invece avete in tasca uno smartphone Android o Huawei potete scaricare gratuitamente l’app Mobile Config per la configurazione automatica dell’APN. L’app è supportata da device Android 5.1 o successivi o Huawei P40 e modelli successivi.

Il ripristino delle Impostazioni di rete è la scelta più drastica ma potrebbe risolvere il problema in via definitiva. Effettuare questa procedura cancella però la connessione automatica alle reti Wi-Fi conosciute e tutti i dispositivi Bluetooth associati vengono rimossi. In seguito, si dovranno quindi reinserire la password del Wi-Fi e abbinare nuovamente cuffie, altoparlanti e tutti gli altri terminali prima collegati al telefono.

SEGNALE ASSENTE – COME RISOLVERE Verificare la copertura di Iliad Verificare la copertura di Iliad in 5G (se si dispone di uno smartphone compatibile) Spostarsi in una zona libera da ostacoli come montagne, grandi edifici o qualunque cosa possa creare interferenze Forzare la ricerca della rete attivando/disattivando la modalità Aereo

A volte non è possibile navigare sul telefono semplicemente perché l’operatore non garantisce la copertura nel luogo in cui ci si trova. Va sottolineato che Iliad raggiunge in 4G/4G+ il 99,6% del territorio mentre la copertura 5G è limitata ad alcune aree dei Comuni di:

Alessandria

Bari

Bologna

Brescia

Cagliari

Como

Ferrara

Firenze

Genova

La Spezia

Latina

Messina

Milano

Modena

Padova

Perugia

Pesaro

Pescara

Piacenza

Prato

Ravenna

Reggio Calabria

Reggio Emilia

Roma

Torino

Verona

Vicenza

Restando in tema di 5G, solo chi dispone di uno smartphone supportato può connettersi alla rete di ultima generazione. Iliad lavora costantemente per aggiungere sempre più telefoni tra quelli oggi supportati:

Huawei : P40, P40 Pro, P40 Pro +

: P40, P40 Pro, P40 Pro + Oppo : Reno4 5G, Reno4 Pro 5G, Find X2 Lite, Find X2 Neo, Find X2 Pro, Find X3 Lite, Find X3 Neo

: Reno4 5G, Reno4 Pro 5G, Find X2 Lite, Find X2 Neo, Find X2 Pro, Find X3 Lite, Find X3 Neo Xiaomi : MI 10T Lite 5G, Mi 10, Mi 10T, Mi 10T Pro, Mi 10 Pro, Mi 11, Mi 11 Lite 5G, Mi 11i, Redmi Note 9T 5G, Redmi Note 10 5G

: MI 10T Lite 5G, Mi 10, Mi 10T, Mi 10T Pro, Mi 10 Pro, Mi 11, Mi 11 Lite 5G, Mi 11i, Redmi Note 9T 5G, Redmi Note 10 5G Motorola : Edge, Edge+, Moto G 5G, Moto G 5G Plus, Moto Razr 5G, Moto g50, Moto g100

: Edge, Edge+, Moto G 5G, Moto G 5G Plus, Moto Razr 5G, Moto g50, Moto g100 Nokia : Nokia 8.3 5G, Nokia X10, Nokia X20, Nokia G50, Nokia XR20

: Nokia 8.3 5G, Nokia X10, Nokia X20, Nokia G50, Nokia XR20 Apple : iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Mini

: iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Mini Google : Pixel 5, Pixel 4a 5G

: Pixel 5, Pixel 4a 5G OnePlus : OnePlus 8T

: OnePlus 8T Poco : Poco F3

: Poco F3 Samsung : Galaxy Tab S7 FE 5G, Galaxy Note20 5G, Galaxy Note20 Ultra 5G, Galaxy S20 5G, Galaxy S20+ 5G, Galaxy S20 Ultra 5G, Galaxy Z Fold3 5G, Galaxy S21 5G, Galaxy S21+ 5G, Galaxy S21 Ultra 5G, Galaxy A51 5G, Galaxy A52 5G, Galaxy M52 5G

: Galaxy Tab S7 FE 5G, Galaxy Note20 5G, Galaxy Note20 Ultra 5G, Galaxy S20 5G, Galaxy S20+ 5G, Galaxy S20 Ultra 5G, Galaxy Z Fold3 5G, Galaxy S21 5G, Galaxy S21+ 5G, Galaxy S21 Ultra 5G, Galaxy A51 5G, Galaxy A52 5G, Galaxy M52 5G Sony : Xperia 5 II

: Xperia 5 II Vivo : X51 5G

Iliad Internet non funziona: la guida per la rete fissa

IL MODEM NON FUNZIONA COME RISOLVERE Se il problema è nel primo dispositivo provare ad aggiornare il sistema operativo, aggiornare i driver di rete o disattivare eventuali programmi di sicurezza (antivirus)em e quest’ultimo a una presa di corrente funzionante Utilizzare preferibilmente solo gli accessori in dotazione

Assicurarsi che la presa di corrente sia funzionante Verificare che i problemi di connessione non derivino dal dispositivo utilizzato per navigare Provare a connettersi al Wi-Fi con un altro dispositivo

Se il problema è nel primo dispositivo provare ad aggiornare il sistema operativo, aggiornare i driver di rete o disattivare eventuali programmi di sicurezza (antivirus) Scollegare il modem dalla presa di corrente e poi ricollegarlo In questo modo è possibile forzare il riavvio del modem

Iliad per la sua offerta fibra ottica prevede l’installazione della rete al prezzo di 39,99 euro una tantum. Un tecnico di Open Fiber previo appuntamento si occupa quindi della consegna a domicilio del modem IliadBox e della sua configurazione. Al tecnico si può anche chiedere di effettuare altre operazioni utili all’installazione come il ribaltamento delle prese o il prolungamento ottico. Questo servizio dovrebbe garantire una connessione stabile e veloce e il corretto funzionamento del modem. In ogni caso, se non riuscite a connettervi al Wi-Fi potete sempre collegare il PC al modem utilizzando un cavo Ethernet, preferibilmente di categoria Cat-5.

SEGNALE DEBOLE DEL WI-FI COME RISOLVERE Riposizionare il modem Metterlo nella zona più centrale della casa

Sollevato da terra di circa un metro

Non chiuderlo all’interno di mobili

Tenerlo lontano da dispositivi che possono creare interferenze (microonde, acquari, muri spessi, etc.) Acquistare un Wi-Fi Extender Se il Wi-Fi Extender non si collega in automatico con la IliadBox si può configurarlo manualmente con l’app IliadBox Connect

Se il led è di colore arancione e senza simbolo del Wi-Fi si può avvicinarlo alla IliadBox o un altro Wi-Fi Extender

La migliore posizione è tra la stanza in cui il segnale è debole e quella in cui è collegato il modem

Per trovare la posizione migliore potete utilizzare un dispositivo connesso alla rete di Iliad

Il Wi-Fi Extender è un dispositivo che permette di ampliare la portata del segnale wireless in modo da raggiungere anche quelle zone della casa non coperte. Iliad al momento dell’attivazione dell’offerta ma anche successivamente permette di acquistarne uno in locazione al prezzo di 1,99 euro al mese. Alla stessa linea si possono abbinare fino a 4 Wi-Fi Extender.

Iliad Internet non funziona per down della rete

In casi molto rari potrebbe risultare impossibile navigare su Internet semplicemente perché la rete di Iliad è caduta. Quando succede si dice che l’operatore ha subito un down o blackout. Nella maggior parte dei casi il disservizio riguarda comunque zone molto limitate, come un quartiere o al massimo una città, e dura per un periodo non superiore a qualche ora. Le cause del down possono essere molteplici. La rete, ad esempio, potrebbe avere subito un guasto tecnico o un attacco hacker.

Quando la rete di Iliad è in down l’unica cosa che si possa fare è attendere speranzosi che i tecnici dell’operatore trovino al più presto la soluzione del problema. Per sollecitare le riparazioni o aiutare l’azienda a capire la natura del disservizio è possibile aprire una segnalazione utilizzando i classici canali di contatto (Servizio clienti).

Per conoscere lo stato dei lavori di riparazione, invece, si possono controllare a cadenza regolare i canali sociali di Iliad ed in particolare Facebook e Twitter. Solitamente l’operatore utilizza queste piattaforme per aggiornare gli utenti quando il down è stato risolto. L’alternativa è consultare siti come downdetector.it, che offrono il vantaggio di poter confrontare la propria esperienza con quella di altri utenti.

Iliad Internet non funziona: come chiedere assistenza

Per qualsiasi problema con Internet su mobile o fisso potete sempre richiedere maggiori informazioni e assistenza al Servizio clienti di Iliad al numero 177. La chiamata è gratuita dal proprio numero di telefono del gestore low cost. Il team di assistenza è disponibile da lunedì a domenica, inclusi giorni festivi, dalle ore 8:00 alle ore 22:00. Se siete all’estero il numero da chiamate è +39 3518995177.

In questo caso il costo della chiamata dipende dalla tariffa di roaming prevista dalla vostra offerta. È inoltre possibile contattare Iliad tramite i sistemi di messaggistica interni ai profili ufficiali dell’azienda su Facebook, Twitter e Instagram. Via chat si può anche richiedere di essere contattati telefonicamente da un operatore. Se avete la necessità di condividere dei documenti con Iliad potete inviare una raccomandata A/R all’indirizzo Iliad Italia S.p.A. Casella postale 14106 – 20146 Milano.