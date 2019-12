Le migliori promozioni di Vodafone per il Natale 2019

Natale è tempo di offerte anche per gli utenti di telefonia mobile, nel mese di Dicembre come tradizione gli operatori lanciano le ultime promozioni del vecchio anno. Per questo 2019 ci sono tariffe Vodafone con sconti, Giga e servizi accessori inclusi. Ecco quali sono le migliori offerte dell’operatore britannico e come attivarle

Ci sono ancora pochi giorni per attivare le promozioni natalizie di telefonia mobile dei principali operatori. Il mese di Dicembre come ogni anno è stato ricco di incentivi per i clienti che hanno deciso di cambiare operatore o di attivare nuovi piani tariffari.

Le offerte di Natale 2019 di Vodafone sono varie, alcune si contraddistinguono per i prezzi competitivi altre per i regali abbinati al canone mensile. Le strategie di promozione sono varie: Giga aggiuntivi, mesi di canone gratis, attivazione di servizi di streaming tv in omaggio. Ogni operatore ha scelto una strada diversa, oppure è rimasto con la sua offerta base come nel caso di Iliad.

Le tariffe Vodafone di Natale 2019

L’operatore britannico ha due tipi di tariffe molto convenienti a Dicembre, le offerte della linea RED Unlimited e quelle Infinito. Le prime sono state lanciate come prime proposte tutto incluso e come prime promozioni per navigare in 5G. Le nuove Infinito sono l’evoluzione di questi piani e sono tutte tariffe che consentono di usare la nuova rete.

Oltre alle promozioni dirette dell’operatore principale ci sono anche le proposte del gestore virtuale ho. mobile. Questa società è l’operatore low cost di Vodafone e le sue offerte premettono alla società di concorrere con Kena, Iliad e gli altri MVNO.

Con le sue proposte Unlimited Vodafone infatti offre un’ottima rete e dei servizi competitivi e di qualità ma i prezzi vanno dai 19 euro ai 25 euro. Anche le Infinito sono delle soluzioni costose, anche se con piani voce e sms illimitati, anche in roaming, i canoni però sono più esosi (tra i 27 euro fino a quasi 40 euro).

Come sfruttare la rete Vodafone spendendo meno di 15 euro

Le offerte ho. mobile consentono però di ovviare al problema costi e di avere accesso alla rete 4 G di Vodafone. Le tariffe di ho. mobile sono di tre categorie di prezzo, ma in ogni caso inferiori ai 15 euro al mese. Iniziamo ad analizzare le tre promozioni dell’operatore virtuale di Vodafone.

1. Ho. mobile a 5.99 euro al mese

La risposta di Vodafone con il suo operatore virtuale ho. è una promozione gemella per canone mensile (5.99 euro) e per condizioni di traffico voce, sms e internet. Quindi anche ho. mobile vi garantirà:

chiamate senza limiti

sms illimitati

70 GB in 4 G

Nessuna variazione o incentivo natalizio in questo caso, si pagheranno quindi i soliti 0.99 euro per l’attivazione del piano mentre i 9.99 euro per la consegna della sim sono azzerate. Per quanto riguarda l’utilizzo all’estero con questo gestore in UE potrete utilizzare chiamate e sms, mentre per la navigazione in roaming avete fino a 4.8 GB.

2. Ho. mobile a 8.99 euro al mese

Quasi lo stesso piano ho. da 5.99 euro è proposto ad un costo mensile maggiorato per chi chieda il passaggio da Kena o da Daily Telecom. In questo caso il canone proposto dal gestore virtuale è di 8.99 euro. Il costo per attivare questa offerta è di 9.99 euro, compresa la consegna della sim.

La prima attivazione quindi vi costerà circa 19 euro, 8.99 euro per il primo canone più i 9.99 necessari per avviare il rapporto con ho. A questo prezzo avrete:

chiamate senza limiti

sms illimitati

50 GB in 4 G di cui 4.8 GB in roaming in UE

Inclusi anche i servizi:

avviso di chiamata

trasferimento di chiamata

sms ho. chiamato

3. Ho. Tutto chiaro a 12.99 euro al mese

L’ultima proposta di ho. è pari a 13 euro come canone e può essere acquistata da tutti i clienti che non rientrano nelle condizioni precedenti. In questo piano sono compresi nell’abbonamento mensile:

chiamate e sms senza limiti

50 GB in 4 G a 30 Mbit/s

In questo caso non ci sono sconti sui costi di attivazione, il primo mese quindi si pagheranno i 13 euro di ricarica e altri 9.99 euro per la consegna della sim e la gestione della pratica.

Le tariffe Vodafone: Unlimited e Infinito

Come accennato le offerte di Vodafone si differenziano in due versioni: RED Unlimited e Infinito. Le prime possono essere attivate nelle versioni Smart o Ultra, mentre Infinito propone tre opzioni: Infinito, Gold Edition e Black Edition.

1. RED Unlimited Smart a 18.99 euro al mese

La tariffa ha un costo di attivazione di 5 euro e offre:

chiamate e sms illimitati

minuti senza limiti anche all’estero

40 GB per navigare in Internet (offerta speciale, fuori promo 20 GB)

Questo almeno è il prezzo del canone per chi sceglie di domiciliare su conto corrente o su carta di credito il servizio, mentre gli altri utenti il canone mensile sarà di 24.99€.

Ogni nuova offerta di Vodafone permette di non consumare i GB compresi nella promozione quando si usano i social o si ascolta musica. Oltre ai costi visti sin qui ci sono altre spese extra per servizi aggiuntivi:

Servizio Richiama Se lo attivi 0.12€ al giorno quando lo utilizzi

Servizio Ti ho cercato 0.20 € al giorno in caso di utilizzo

Segreteria Telefonica 1.50 € al giorno, solo quando la utilizzi

Controllo del credito SMS: 0.29€ / Voce: 0.20 € scatto + 0.20€/min

Costo di disattivazione tra i 26 e i 45 €

Penale recesso anticipato 26 €

2. RED Unlimited Ultra a 24.99 euro al mese

Nella versione con navigazione in 5G sono incluse:

chiamate e sms illimitati

30 GB di internet (1 GB in roaming) con la rete

1000 minuti voce da spendere verso Paesi extra UE (Australia, Brasile, Canada, Cina, Corea del Sud, Hong Kong, Giappone, India, Israele, Malesia, Messico, Singapore, Thailandia, USA)

Smart Passport +

Segreteria telefonica inclusa

Giga illimitati da usare su social e app

Se deciderete di pagare con rinnovi su credito residuo il canone per voi sarà di 34.99€ al mese. A cui in fase di prima attivazione andranno aggiunti altri 5€, questo costo viene azzerato se l’utente nel primo anno farà ricariche per almeno 359 €.

Le condizioni di utilizzo dei minuti e del traffico internet all’estero sono le seguenti:

13 GB per navigare in Internet in paesi UE

minuti illimitati in territorio Unione europea

in paesi Extra Ue: 1GB e 200 minuti in roaming se siete in Albania, Australia, Brasile, Canada, Cina, Hong Kong, India, Israele, Giappone, Malesia, Messico, Monaco, Singapore, Thailandia, Turchia, USA

Le promozioni Infinito

Sono tre le possibilità offerte da Vodafone ai clienti che vogliano dei piani per sfruttare la rete 5G dell’operatore. Le proposte Infinito, come visto, sono tre. A cambiare e quindi ad influenzare le variazioni di prezzo di questi piani è la quantità di dati internet e traffico voce utilizzabile all’estero, ma soprattutto i servizi di pay tv inclusi nel canone.

1. Infinito a 26.99 euro

In questa tariffa molte voci sono illimitate, lo sono i minuti di traffico voce in Italia, quelli in Ue, ma lo sono anche gli sms e la navigazione in 5G. Oltre a questo però Vodafone rinforza il suo piano con minuti e Giga da usare anche in Paesi extra UE.

In dettaglio attivare Infinito vi costerà 26.99 euro (per gli utenti che scelgano l’addebito su credito 36.99 euro) e vi offrirà:

minuti e sms senza limiti

minuti voce in Ue illimitati

Giga in Italia senza limiti

1000 minuti extra UE

1 Giga extra UE

200 minuti extra Ue

abbonamento Tidal

2. Infinito Gold Edition

A 3 euro in più al mese c’è anche la possibilità di avere la Infinito ma con in più 2 GB di traffico internet in 5G e 300 minuti da usare nei viaggi nei paesi extra comunitari. Il vero extra però è dato dall’aggiunta dei servizi di Vodafone Tv per 12 mesi con incluso con Sky Sport Mix, le Serie Tv tramite Now Tv. Il canone quindi darà di 29.99 euro al mese oppure di 39.99 euro in base al sistema di pagamento prescelto.

3. Infinito Black Edition

Altra evoluzione della promozione di Vodafone. Aumentano ancora i minuti e i dati in roaming in 5G: salgono a 5 GB di traffico internet e 500 minuti voce. Il costo al mese di questa offerta cresce fino a 39.99 euro al mese in promozione, a prezzo pieno starebbe a 59.99 euro. In questo piano ci sono entrambi i servizi di streaming tv: Tidal avrebbe un costo di 9 euro al mese e Now Tv con Sport Mix (5 euro mensili).

E all’estero…

In tutte e tre le Infinito è incluso nel canone anche Smart Passport +, questa opzione ha delle soglie di traffico voce, sms e internet da utilizzare nei paesi extra UE, in USA e nel resto del mondo. Si va da 60 minuti, 60 sms e 200 MB che possono essere spesi in Albania, Turchia, Canada, Svizzera e Principato di Monaco. Negli Stati Uniti il traffico internet passa a 500 MB al giorno e si attiva solo in caso di utilizzo.

Nel resto del mondo invece con Passport + si avranno 30 minuti (15 in entrata e 15 in uscita), 30 messaggi e 500 MB al giorno per una serie di altre destinazioni. Le soglie extra prevedono un pagamento di 3 euro ogni 25, 50, 100 o 200 MB. E si può arrivare a navigare fino a 1 GB con queste tariffe speciali.

Come trovare l’offerta più conveniente

Se nessuno dei piani descritti soddisfa le vostre ricerche potrete personalizzare la ricerca tramite il comparatore di SosTariffe.it. Dovrete solo selezionare dei filtri in linea con i vostri bisogni in termini di minuti o di Giga, potrete anche porre dei limiti sul canone mensile, e avviare l’analisi. Lo strumento confronterà per voi le condizioni e le classificherà anche in base alla convenienza della proposta.

Per le offerte smartphone incluso, in genere non troppo chiare rispetto al costo mensile reale pagato dal cliente, potrete avere una stima precisa tariffa per tariffa delle promozioni per il modello di telefono prescelto.