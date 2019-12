Le migliori offerte fibra ottica se cambi operatore a Natale 2019

Come si valuta un’offerta online in modo da individuare la migliore fibra ottica in Italia? Abbiamo messo a confronto le offerte fibra proposte dai principali operatori, per aiutarti a scegliere tra le tariffe più convenienti proposte da Wind, Vodafone, Tre, Fastweb e TIM.

Cambiare gestore prima di Natale potrebbe essere un gran bel regalo per il tuo portafoglio: sono tante le promozioni da valutare per garantirsi una connessione in casa con la migliore fibra ottica. A quale velocità va la fibra in Italia? Tutto dipende dalla tipologia di rete.

La più all’avanguardia fra tutte è la cosiddetta FFTH, Fiber to the Home, che raggiungere la velocità di massima di 1 Giga in download e di 200 Mega in upload. In alternativa, è molto diffusa la fibra ottica FTTC, Fiber to the Cabinet, che è meno veloce rispetto alla prima, ma comunque molto performante:

raggiunge infatti fra i 100 e i 200 Mega in download;

per quanto riguarda l’upload, si può navigare con velocità che arrivano fino a 20 Mega.

Un fattore importante nella scelta di un gestore, però, non è tanto quanto è veloce la fibra ottica, ma la copertura offerta dalla rete: per questo motivo prima di attivare qualsiasi contratto Internet è bene fare uno speed test (come quello proposto da SosTariffe.it), che consiste in una verifica gratuita della velocità massima che si può raggiungere nel Comune in cui si abita.

Qual è la migliore fibra ottica?

In questo momento sono 5 le migliori offerte fibra ottica in Italia che permettono di sfruttare al massimo gli avanzamenti raggiunti dagli sviluppi tecnologici:

Fibra 1000 di Wind;

Super Fibra di Tre;

Internet Unlimited di Vodafone;

Fastweb Casa di Fastweb;

Super Fibra di TIM.

Qual è la fibra più conveniente?

I prezzi delle offerte fibra proposti da Wind, Tre, Vodafone, Fastweb e TIM sono più o meno molto simili, ma in questo momento gli operatori che propongono il prezzo più conveniente sono Wind e Tre, con la loro offerte fibra a 26,98 euro al mese per i primi 4 anni, che poi diventano 20,99 euro.

Anche l’offerta Fibra di Vodafone ha un costo iniziale di 27,90 euro per i primi 4 anni, che poi si abbassa a 20,90 euro al mese a partire dal quinto anno. I prezzi proposti da Fastweb e TIM sono invece fissi e corrispondono rispettivamente a 27,95 e 29,90 al mese.

1. Offerte fibra Wind: Fibra 1000

Fibra 1000 di Wind può essere attivata nelle città che vengono raggiunte dalla fibra ottica FTTH. È un’offerta che ha un costo mensile di 26,98 euro per i primi quattro anni, che poi diventano 20,99 al mese.

Nella tariffa di Wind sono inclusi:

il costo di installazione e di attivazione;

un modem Wi-Fi di ultima generazione;

chiamate illimitate in tutta Italia;

100 Giga al mese da utilizzare per lo smartphone, da bene 4 diversi numeri di cellulare in famiglia.

La promozione può essere attivata solo dai nuovi clienti Wind, entro il 24 dicembre, e permette di ricevere in omaggio anche l’Amazon Echo Dot, che l’altoparlante intelligente in grado di connettersi a Internet e ai dispositivi elettronici (il dispositivo sarà disponibile solo se si attiva il pacchetto Wind entro il 12 gennaio 2020).

2. Offerte fibra Tre: Super Fibra

La promozione in fibra ottica proposta da Tre è molto simile a quella di Wind in termini di costo, 26,98 euro al mese, e di velocità di connessione. Può essere attivata solo laddove si è raggiunti dalla fibra FTTH.

L’offerta fibra di Tre regala ai nuovi clienti che la scelgono entro il 24 dicembre 2019, prima di Natale:

modem e costi di installazione e attivazione inclusi nel costo mensile;

Giga illimitati da utilizzare per navigare da mobile;

chiamate incluse, verso i numeri mobili e fissi in Italia, con scatto alla risposta di 23 centesimi;

l’assistenza KASKO;

il Super Wi-Fi, disponibile grazie al modem hi-tech di nuova generazione che permette di connettere al contempo fino a 100 dispositivi;

Best Speed, che rappresenta la velocità massima di navigazione raggiungibile;

ALL-IN Super Power, che al costo aggiuntivo di 7,99 euro permette di aggiungere Giga e minuti illimitati verso 3 numeri mobili Tre.

3. Offerte Fibra Vodafone: Internet Unlimited

Quanto costa la fibra di Vodafone? La tariffa Internet Unlimited di Vodafone è disponibile online al prezzo di 27,90 euro al mese per i primi quattro anni, fino all’8 gennaio 2020. Il prezzo diventa di 20,90 euro al mese dal quinto anno in poi. Si tratta di una promozione all inclusive, che comprende anche la linea telefonica fissa, con chiamate illimitate e gratuite verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia.

Gli altri vantaggi ai quali si ha accesso sono:

il modem gratuito, così come il costo di attivazione della nuova linea;

una SIM con 30 Giga al mese per navigare con tablet e chiavette anche quando si è lontani da casa.

4. Offerte fibra Fastweb: Fastweb Casa

Anche la proposta fibra ottica di Fastweb prevede oltre all’attivazione di Internet casa anche la telefonia fissa. Il prezzo, di 27,95 euro è fisso: non ci sono vincoli contrattuali né rischi di pagare di più rispetto a quanto concordato in fase di sottoscrizione.

Se si attiva la promozione online entro il 23 dicembre 2019, si ha diritto a:

Internet illimitato;

chiamate gratuite e illimitate in Italia, senza scatto alla risposta, verso fissi e mobili;

il modem e l’attivazione gratuiti.

5. Offerte fibra TIM: Super Fibra

Quanto costa mettere la fibra TIM? L’offerta fibra di TIM è disponibile al prezzo di 29,90 euro al mese, per sempre. Il modem è gratuito, così come l’attivazione della tariffa.

Si ha diritto:

a una connessione alla velocità della fibra FTTH, che può essere attivata in 100 città italiane ad oggi;

a chiamate illimitate e gratuite verso tutti i numeri fissi e mobili sul territorio nazionale;

ai servizi di intrattenimento di TIMVISION, con i quali si può avere accesso in esclusiva a tanti film in prima visione e serie TV adatte a tutte le fasce di età.

L’offerta Super Fibra di TIM è disponibile online al prezzo proposto, fino al 31 dicembre 2019.

