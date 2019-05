Le migliori offerte Tim telefono incluso (anche senza anticipo)

Tim consente di associare alle sue offerte anche l’acquisto di smartphone di brand come Apple , Samsung e Huawei . Ecco illustrate nel dettaglio le proposte telefono incluso dell’operatore italiano e tutti i servizi per mettere mano sui telefoni di ultima generazione più apprezzati dagli utenti

Tim come molti altri operatori di telefonia mobile permette di acquistare anche gli smartphone top di gamma di importanti brand del settore come Apple, Samsung, Huawei, Honor e Xiaomi. Il secondo operatore per numero di clienti in Italia, in particolare, offre quattro diverse possibilità ai suoi clienti:

Tim Next

Tim Party

Associare il telefono alle tariffe ricaricabili Tim Special

Smartphone per Under 30

Di seguito sono illustrate nel dettaglio tutte le modalità con cui è possibile ottenere un telefono top di gamma dei grandi produttori con Tim:

Tim Next

Il servizio permette di tenere, cambiare o restituire lo smartphone dopo un anno. E’ previsto costo attivazione di 9.99 euro per avere:

Apple iPhone XS da 64 GB – 35 euro al mese per 30 rinnovi più 149 euro di anticipo

da – 35 euro al mese per 30 rinnovi più 149 euro di anticipo Apple iPhone XS da 256 GB – 35 euro al mese per 30 rinnovi più 319 euro di anticipo

da – 35 euro al mese per 30 rinnovi più 319 euro di anticipo Apple iPhone XS da 512 GB – 39 euro al mese per 30 rinnovi più 429 euro di anticipo

da – 39 euro al mese per 30 rinnovi più 429 euro di anticipo Apple iPhone XS Max da 64 GB – 39 euro al mese per 30 rinnovi più 129 euro di anticipo

da – 39 euro al mese per 30 rinnovi più 129 euro di anticipo Apple iPhone XS Max da 256 GB – 39 euro al mese per 30 rinnovi più 299 euro di anticipo

da – 39 euro al mese per 30 rinnovi più 299 euro di anticipo Apple iPhone XS Max da 512 GB – 39 euro al mese per 30 rinnovi più 529 euro di anticipo

da – 39 euro al mese per 30 rinnovi più 529 euro di anticipo Apple iPhone XR da 64 GB – 25 euro al mese per 30 rinnovi più 149 euro di anticipo

da – 25 euro al mese per 30 rinnovi più 149 euro di anticipo Apple iPhone XR da 128 GB – 25 euro al mese per 30 rinnovi più 209 euro di anticipo

da – 25 euro al mese per 30 rinnovi più 209 euro di anticipo Apple iPhone XR da 256 GB – 30 euro al mese per 30 rinnovi più 169 euro di anticipo

da – 30 euro al mese per 30 rinnovi più 169 euro di anticipo Samsung Galaxy S10 da 128 GB – 20 euro al mese per 30 rinnovi più 99 euro di anticipo

da – 20 euro al mese per 30 rinnovi più 99 euro di anticipo Samsung Galaxy S10+ da 128 GB – 25 euro al mese per 30 rinnovi più 89 euro di anticipo

da – 25 euro al mese per 30 rinnovi più 89 euro di anticipo Samsung Galaxy S10e – 19 euro al mese per 30 rinnovi più 49 euro di anticipo

– 19 euro al mese per 30 rinnovi più 49 euro di anticipo Huawei P30 – 15 euro al mese per 30 rinnovi più 29 euro di anticipo

– 15 euro al mese per 30 rinnovi più 29 euro di anticipo Huawei P30 Pro – 20 euro al mese per 30 rinnovi più 29 euro di anticipo

Tim Next Unlimited

Minuti illimitati per chiamare

20 GB di traffico per navigare su Internet in 4G

Il servizio permette di scegliere tra:

Apple iPhone XS da 64 GB – 59,9 euro al mese per 24 rinnovi più 239 euro di anticipo

da – 59,9 euro al mese per 24 rinnovi più 239 euro di anticipo Apple iPhone XS Max da 64 GB – 59,9 euro al mese per 30 rinnovi più 339 euro di anticipo

E’ prevista la sottoscrizione per la protezione dello smartphone da danni accidentali a 5,9 euro al mese o a 8,9 euro al mese se incluso il furto.

Offerte Senza Limiti con telefono incluso

1. Tim Senza Limiti Silver Limited Edition

Minuti illimitati per chiamare

19 cent per SMS

20 GB di traffico per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 15 euro ed è riservata a chi è già cliente Tim. Pagando con Tim Pay, carta di credito o conto corrente i Gigabyte passano da 15 a 20. La spesa per l’attivazione è di 15 euro. La promozione consente di navigare su app social, di messaggistica e piattaforme di streaming musicale senza consumare traffico e di ottenere ulteriori 5 GB se si ha attiva una rete fissa di Tim.

Attiva Tim Senza Limiti Silver Limited Edition

2. Tim Senza Limiti Gold

Minuti illimitati per chiamare

19 cent per SMS

18 GB di traffico per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 18 euro al mese pagando con Tim Pay, carta di credito o conto corrente nei negozi ufficiali dell’operatore altrimenti sono 25 euro. Per i nuovi clienti che sottoscrivono l’offerta online non è prevista alcuna spesa per l’attivazione e il primo mese è gratis ma l’utente deve comunque acquistare una nuova SIM per 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

La promozione consente di navigare su app social, di messaggistica e piattaforme di streaming musicale senza consumare traffico e di ottenere ulteriori 5 GB se si ha attiva una rete fissa di Tim.

Attiva Tim Senza Limiti Gold

3. Tim Senza Limiti Platinum

Minuti illimitati per chiamare

19 cent per SMS

Traffico illimitato per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 49 euro al mese pagando con Tim Pay, carta di credito o conto corrente nei negozi ufficiali dell’operatore altrimenti sono 59 euro. Per i nuovi clienti che sottoscrivono l’offerta online non è prevista alcuna spesa per l’attivazione e il primo mese è gratis ma l’utente deve comunque acquistare una nuova SIM per 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

La promozione consente di navigare su app social, di messaggistica e piattaforme di streaming musicale senza consumare traffico. Superati i 50 GB la velocità si riduce a 32 Kbps.

Attiva Tim Senza Limiti Platinum

A tali tariffe è possibile associare i seguenti smartphone:

Smartphone per Under 30

Offerta disponibile nei negozi di Tim per gli under 30 che permette di accedere a: