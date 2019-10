Le migliori offerte TIM per avere uno smartphone a rate incluso a ottobre 2019

Le offerte per acquistare uno smartphone a rate sono sempre più convenienti e, in molti casi, garantiscono un considerevole risparmio sui costi che va a sommarsi alla comodità di poter dilazionare (sino ad un massimo di 30 mesi) il costo d’acquisto di uno smartphone. Ecco, quindi, quali sono le migliori offerte TIM per avere uno smartphone a rate incluso per il mese di ottobre 2019.

Tra le offerte TIM di ottobre 2019 sono disponibili un gran numero di soluzioni che permettono di acquistare uno smartphone a rate, abbinandolo al costo mensile della tariffa mobile scelta. Per i nuovi clienti, TIM propone diverse opzioni molto interessanti con la possibilità di sfruttare la rete 5G oppure con promozioni speciali riservate ai clienti under 30. C’è poi da sottolineare la possibilità di sfruttare la promozione TIM Next che permette di cambiare smartphone ogni anno potendo utilizzare sempre un modello nuovo.

Ecco quali sono le migliori offerte TIM di ottobre per acquistare uno smartphone a rate:

1) Smartphone 5G con TIM Advance 5G TOP

TIM ha reso disponibile da pochi mesi la sua rete 5G, limitata per ora a poche città italiane ma con una copertura in costante crescita e con l’obiettivo di raggiungere un numero molto elevato di utenti nel corso del 2020. Per avere uno smartphone 5G a rate con condizioni estremamente favorevoli (il risparmio rispetto all’acquisto in un’unica soluzione è molto elevato) è possibile attivare TIM Advance 5G TOP.

Ecco i dettagli della tariffa:

minuti ed SMS senza limiti verso tutti i numeri italiani;

100 GB di traffico dati ogni mese con la possibilità di navigare sia tramite rete 5G che tramite rete 4.5G e 4G;

opzione Giga First Class che offre una connessione alla massima performance anche in movimento, nei luoghi più affollati e in condizioni di alto traffico con una navigazione Internet fluida, stabile, potente;

assistenza dedicata al numero 119;

accesso al servizio TIM Games;

roaming in UE senza costi aggiuntivi (come previsto dalla normativa vigente) e 3 GB extra per navigare nei Paesi extra UE;

250 minuti al mese per chiamare dall’Italia verso l’estero;

servizi LoSai e ChiamaOra inclusi nel prezzo;

TIM Advance 5G TOP ha un costo di 49,99 Euro al mese con addebito automatico su carta di credito o conto corrente. I clienti che attivano quest’offerta hanno la possibilità di abbinare alla tariffa anche uno smartphone da acquistare a rate scegliendo tra i modelli presenti nel listino dell’operatore. Attualmente, gli smartphone 5G disponibili sono i seguenti:

Samsung Galaxy S10 5G: anticipo di 199 Euro e 10 Euro al mese per 30 mesi per un costo complessivo di 499 Euro; il risparmio rispetto al prezzo di listino è di 780 Euro;

OPPO Reno 5G: anticipo di 199 Euro e nessuna rata mensile aggiuntiva; il risparmio rispetto al prezzo di listino è di 700 Euro;

Xiaomi Mi Mix 3 5G 128 GB: anticipo di 199 Euro e nessuna rata mensile aggiuntiva; il risparmio rispetto al prezzo di listino è di 800 Euro;

Ricordiamo che la rete 5G di TIM, per ora, è disponibile solo in alcune aree di alcune città italiane (Roma, Torino, Napoli e Firenze). L’operatore, in ogni caso, prevede di registrare una massiccia espansione su scala nazionale del 5G. Entro fine 2019, infatti, il 5G arriverà anche a Milano, Bologna, Verona, Matera e Bari oltre a 30 destinazioni turistiche e 50 distretti industriali.

TIM, entro il 2021, punta a raggiungere con la sua rete 5G 120 città, 200 le destinazioni turistiche, 245 i distretti industriali e 200 i progetti specifici per le grandi imprese. Attualmente la velocità della connessione 5G può arrivare a 2 Gbps ma, in futuro, tale limite crescerà sino a raggiungere i 10 Gbps. Per il 2021 la copertura del 5G raggiungerà il 22% della popolazione italiane.

2) TIM Advance 5G

Un’altra ottima tariffa per sfruttare la rete 5G ed acquistare uno smartphone a rate, scegliendo tra tutti i modelli presenti nel listino dell’operatore (le offerte per gli smartphone 5G sono riservate a TIM Advance 5G TOP) è TIM Advance 5G. Ecco i dettagli dell’offerta:

minuti ed SMS senza limiti verso tutti i numeri italiani;

50 GB di traffico dati ogni mese con la possibilità di navigare sia tramite rete 5G che tramite rete 4.5G e 4G;

opzione Giga First Class che offre una connessione alla massima performance anche in movimento, nei luoghi più affollati e in condizioni di alto traffico con una navigazione Internet fluida, stabile, potente;

assistenza dedicata al numero 119;

roaming in UE senza costi aggiuntivi (come previsto dalla normativa vigente) e 3 GB extra per navigare nei Paesi extra UE;

servizi LoSai e ChiamaOra inclusi nel prezzo;

TIM Advance 5G è disponibile ad un costo mensile di 29,99 Euro con addebito automatico su conto corrente o carta di credito.

3) TIM Advance 4.5G

Per chi non è interessato alla possibilità di accedere alla rete 5G (almeno per il momento) c’è la possibilità di attivare TIM Advance 4.5G, una tariffa completa che offre diversi vantaggi aggiuntivi. Ecco i dettagli:

minuti ed SMS senza limiti verso tutti i numeri italiani;

40 GB di traffico dati ogni mese con la possibilità di navigare tramite rete 4.5G e 4G fino a 700 Mbps;

opzione Giga First Class che offre una connessione alla massima performance anche in movimento, nei luoghi più affollati e in condizioni di alto traffico con una navigazione Internet fluida, stabile, potente;

TIM Advance 4.5G è disponibile con un costo mensile di 19,99 Euro con addebito su carta di credito o conto corrente. In alternativa, l’offerta è attivabile anche con addebito su credito residuo ma con un bundle dati di 20 GB al mese invece che 40 GB. Ricordiamo che è sempre possibile poter accedere alla rete 5G anche non avendo attivando una delle offerte compatibili.

Per accedere alla nuova rete mobile, infatti, è sufficiente attivare l’opzione 5G On che presenta un costo periodico aggiuntivo di 9,99 Euro al mese e garantisce la possibilità di poter sfruttare la nuova rete 5G dell’operatore (disponibile per ora solo in alcune città italiane).

4) TIM Young Senza Limiti

Per i clienti con meno di 30 anni, l’offerta da tenere sott’occhio più di ogni altra è TIM Young Senza Limiti. Si tratta di una tariffa promozionale davvero molto interessante che, oltre ad offrire ricchi bonus per navigare, inviare SMS e chiamare, permette di acquistare uno smartphone a rate a condizioni esclusive recandosi in un negozio TIM.

Ecco quali sono le caratteristiche di TIM Young Senza Limiti:

minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia;

60 GB di traffico dati in 4G ogni mese scegliendo l’addebito automatico su conto corrente o carta di credito oppure 30 GB di traffico dati ogni mese scegliendo l’addebito su credito residuo;

Giga illimitati sulle app social e chat oltre che sulle app di musica per ascoltare le canzoni in streaming senza consumare il bundle dati a disposizione ogni mese;

accesso a TIM Music Platinum incluso sino a fine 2019;

TIM Pay (carta prepagata Mastercard) inclusa e gratuita che include anche la possibilità di sfruttare 5 GB extra al mese per un anno;

LoSai e ChiamaOra di TIM inclusi;

TIM Young Senza Limiti presenta un costo periodico di 14,99 Euro al mese con contributo di attivazione di 9 Euro in caso di domiciliazione su carta di credito o conto corrente postale/bancario o TIM Pay. In caso di rinnovi su credito residuo, invece, il contributo di attivazione da affrontare sarà di 12 Euro.

5) TIM Next

I clienti TIM con un’offerta dati già attiva possono attivare l’opzione TIM Next, una soluzione che permette di acquistare uno smartphone a rate con la possibilità di sostituirlo con un modello nuovo o di restituirlo dopo i primi 6 mesi di sottoscrizione dell’opzione.

Per acquistare i modelli di smartphone (Apple, Samsung e Huawei) inclusi nell’opzione TIM Next è necessario affrontare un costo iniziale e il pagamento di una rata mensile. Gli importi dell’anticipo e della rata dipendono dal modello di smartphone acquistato con TIM Next.

Da notare, inoltre, che è prevista una sottoscrizione aggiuntiva per la protezione dello smartphone da danni accidentali a 6,90 Euro al mese o a 9,90 Euro al mese se incluso il furto. Per sottoscrivere l’offerta è previsto, inoltre, il pagamento di un contributo di attivazione pari a 9,99 Euro. E’ possibile sfruttare questa promozione solo utilizzando la carta di credito per l’addebito delle rate.

Smartphone a rate per i già clienti TIM

Chi è già cliente TIM e non vuole cambiare offerta per passare ad una delle tariffe illustrate in precedenza ha la possibilità di sfruttare le promozioni dell’operatore per acquistare uno smartphone a rate. La formula per l’acquisto è sempre la stessa e prevede un anticipo e 30 rate mensili addebitate su carta di credito.

L’acquisto a rate di uno smartphone con TIM comporta un contributo di attivazione di 9,99 Euro e la sottoscrizione di un vincolo di 30 mesi. Gli importi dell’anticipo e delle rate mensili saranno, invece, legati al modello di smartphone che si desidera acquistare. Per poter scoprire tutti i prezzi ed i modelli disponibili è consigliabile recarsi in un negozio TIM.

E’ molto importante valutare con attenzione costi periodici e modello da acquistare a rate considerando che le offerte TIM prevedono la sottoscrizione di un vincolo di lunga durata (30 mesi) con costi aggiuntivi, che variano in base al modello scelto, in caso di recesso anticipato.