Postemobile, torna Creami Wow weekend a 4.99€: offerta valida solo questo weekend

Questo fine settimana tornerà disponibile, solo per due giorni, la promozione Creami Wow Weekend. Poste italiane sta adeguando i suoi piani a quelli dei competitors di telefonia mobile e questa in particolare è un’offerta molto competitiva. Le proposte con cui vuole competere con questa offerta last minute sono le tariffe Kena Flash a 5.99€ al mese che propone minuti e sms illimitati e 70 GB di traffico dati e di certo Iliad con la sua 50 GB a 7.99€.

La convenienza del piano Creami Wow Weekend non sta tanto nella quantità di GB compresi nella tariffa, sono solo 10 GB anche se in 4G, quanto nel traffico voce e messaggi illimitato e di certo nel prezzo di abbonamento mensile proposto. Che poi a voler essere proprio precisi anche 10 GB non sono pochi.

Anzi, stando alla ricerca sui consumi medi degli utenti su internet da mobile fatta da SosTariffe.it in genere 8 GB sono sufficienti per chi usa di frequente la connessione dello smartphone e ne servono 13 GB a chi invece ne fa un utilizzo più intenso. Per il profilo di utilizzatore frequente si intende una persona che guardi 25 video su smartphone, che ascolti 100 canzoni, scarichi 500 documenti e 150 foto, riceva 5000 mail, faccia il download di 4 film e navighi per 300 ore. Se vi rispecchiate in questa descrizione i 10 GB della proposta saranno più che sufficienti per voi.

La proposta di Postemobile come dicevamo ha dalla sua il vantaggio del prezzo, infatti il piano è quello più economico sul mercato mobile da 4.99€. Per valutare la convenienza di questa proposta rispetto a quella dei concorrenti e per conoscere in dettaglio le offerte di telefonia mobile più convenienti usate il comparatore di SosTariffe.it. Inserite le caratteristiche che deve avere il vostro piano tariffario preferito e in pochi secondi lo strumento di confronto vi restituirà i risultati in forma semplice e schematica.

L’offerta Creami Wow Weekend

Se ad attirare la vostra attenzione è stata la tariffa Creami Wow Weekend è il caso di analizzarla un po’ più nello specifico e capire cosa offre in concreto Postemobile con la promozione da 4.99€.

In questo piano sono compresi:

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia

verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia SMS illimitati verso tutti i mobili in Italia

verso tutti i mobili in Italia 10 GB di traffico dati in 4G con velocità massima di 150 Mbit/s

Ci sono anche dei servizi extra che ogni utente potrà utilizzare con i minuti e il traffico internet a propria disposizione e senza costi aggiuntivi, e sono:

servizi “Ti cerco” e “Richiama ora”

avviso di chiamata

chiamate gratuite al 401212 per info su credito residuo

Hotspot

app per Android e iOS

Si tratta di un’offerta per i nuovi clienti e può essere attivata chiamando il 160 (numero gratuito dell’Assistenza clienti di Poste) o tramite il sito web Postemobile.

Attiva Creami Wow Weekend

Tutto il traffico internet non consumato andrà perso e ad ogni rinnovo il conteggio dei consumi ripartirà daccapo.

I rinnovi a data certa e i costi extra

Una delle particolarità delle tariffe di Postemobile sta nel periodo di rinnovo delle offerte. L’operatore ha infatti adottato la strategia del rinnovo a data certa, se non ne avete mai sentito parlare ecco in cosa consiste. In pratica il piano si aggiornerà sempre nella stessa data della prima attivazione, ad esempio dal 15 Agosto al 15 Settembre.

Sarà bene che teniate a mente la data del rinnovo e che vi ricordiate di ricaricare la sim perché se per mancanza di credito non fosse possibile riattivare il piano vi saranno applicate le tariffe straordinarie di Postemobile. Quindi per ogni chiamata e sms sarà applicata la tariffa di 0.18 € al minuto e 0.12 € per ogni sms, per internet invece è previsto un forfait di 3.50€ al giorno per 400 MB (superata questa soglia si pagheranno 0.50 €/MB).

Ci sono diversi sistemi per verificare i credit residui si può accedere alla propria Area Personale, oppure monitorare i consumi tramite l’App PosteMobile, chiamare il 40.12.12 o l’Assistenza Clienti al 160.

I piani Next di Postemobile

Il piano su cui si basa la proposta Creami Wow Weekend fa parte dei tre profili Next di Postemobile. In genere si tratta delle soluzioni componibili che consentono agli utenti di crearsi la propria offerta su misura.

Nel primo come abbiamo visto sono inclusi 5 GB a cui vengono aggiunti altri 5GB al momento dell’attivazione della tariffa e minuti e sms illimitati. Il prezzo fuori promo per chi scelga questo piano sarebbe di 10 € al mese. Ci sono poi il Next 3 e il 6, in queste due tariffe il traffico voce e sms è sempre senza limiti, mentre per quanto riguarda la navigazione internet i pacchetti dati sono rispettivamente di 30 GB e 50 GB. Il costo mensile di Next 3 è di 10 € e quello di Next 6 è 8.3 €.

Tornando alla Creami Wow Weekend, il primo mese per attivare il pacchetto si pagheranno 15 € per la sim, ma si avrà anche un credito di 15 € caricato sul proprio numero.

Cosa sono i credit e come funzionano?

Tutte le proposte di Postemobile in realtà si basano su un sistema di credit, che per comodità e per immediatezza abbiamo tradotto in minuti e GB. Nel prospetto su termini e condizioni della tariffa Postemobile specifica quale sia il rapporto traffico minuti e internet e credit:

1 Credit è uguale a 1 minuto voce o 1 SMS o 1 MB di navigazione

Quindi nel caso della Creami Wow Weekend i 10 GB corrisponderebbero a 10.240 credit, mentre minuti e sms non hanno limiti.

Quanto costerà navigare terminati i GB inclusi nell’offerta? Per la navigazione extra soglia la tariffa applicata sarà di 0.50 €/MB sia che si sia in Italia che in UE. I GB dell’offerta disponibili in roaming con questa promozione sono circa 2, per essere più precisi si avrà diritto a 1,81 GB in UE. Una volta terminati sarà applicato il costo appena visto. Per informazioni e supporto mentre si è in viaggio all’estero si può contattare il centro Assistenza chiamando il +39.37.11.00.02.14.

La Creami Relax 100

La proposta Creami Wow Weekend non è l’unica offerta attivabile con le sim Postemobile, ma è di certo la più conveniente in rapporto al prezzo e al traffico voce e sms inclusi.

Se non siete convinti dalla quantità di GB di questo piano potrebbe far al caso vostro un’altra promozione attivabile sul sito e tramite l’App di Postemobile, si tratta della Creami Relax 100. Il piano per i nuovi clienti include:

chiamate senza limiti

sms illimitati

80 GB di internet (dal secondo anno diventano 100 GB)

Per incentivare i clienti a passare con Postemobile questa offerta prevede uno sconto sul prezzo della tariffa che aumenta con il passare dei rinnovi. Quindi il costo dei primi 3 mesi sarà di 10 €, poi si passerà a 9 € fino al sesto mese e infine si arriverà a pagare 8€ dal settimo rinnovo in poi.

Con questa promozione, come con la precedente i credit illimitati per chiamate e sms non potranno essere utilizzati per i servizi a pagamento, quindi per chiamare le numerazioni speciali o per i servizi bancari che prevedano per contratto un costo.

La forza di questa proposta sono senza dubbio i 100 GB proposti, anche se come visto si tratta di una quantità di traffico dati che praticamente nessun utente arriva a consumare mensilmente. Anche chi rientra nel profilo di consumatore molto intenso, stando alle stime di SosTariffe.it, arriva ad utilizzare in media 25 GB della propria offerta. E in questo caso parliamo di un utente che in 30 giorni scarichi con la connessione mobile 15 film, 1000 documenti, guardi 100 video, navighi per più di 700 ore, riceva 10 mila mail e invii o riceva 400 foto.

La copertura di Postemobile

Se avete ancora dubbi legati all’affidabilità della linea di Postemobile e alla copertura di questo operatore, ecco alcune informazioni utili sull’attività di questo gestore di telefonia mobile. La rete a cui si appoggia Poste per il suo servizio di traffico internet e voce è quella di Wind e la copertura dichiarata è del 99% del territorio nazionale. In ogni caso potete verificare la copertura dell’operatore in pochi secondi avviando lo strumento di monitoraggio di SosTariffe.it.

Wind in ogni caso ha una delle reti più affidabili e veloci attive in Italia, dal 2014 la società si è anche fusa con Tre implementando le proprie infrastrutture e migliorando il servizio offerto. Le velocità di download e upload promesse per la navigazione in 4G di Postemobile sono di 150 Mbit/s per scaricare e di 50 Mbit/s in fase di caricamento dati.