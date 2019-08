Il mese di agosto 2019 è il momento migliore per attivare le migliori offerte luce e gas del mercato libero dell’energia che permettono di risparmiare diverse centinaia di Euro rispetto al mercato tutelato. Ecco, quindi, quali sono le migliori offerte luce e gas di agosto 2019 e come fare per attivarle.

Ad agosto 2019 il mercato libero dell’energia presenta diverse offerte luce e gas molto vantaggiose che garantiscono all’utente la possibilità di dare un netto taglio alle bollette energetiche, con diverse centinaia di Euro di risparmi rispetto al mercato tutelato, e di poter contare su diversi bonus aggiuntivi che i fornitori riservano ai nuovi clienti.

Per poter quantificare, in modo preciso, il risparmio garantito dalle migliori offerte luce e gas di agosto 2019 fissiamo un profilo di “cliente tipo”:

Energia elettrica: potenza impegnata di 3 KW e un consumo annuo di 3300 kWh, uso Domestico, Residenti e distribuzione dei consumi per fasce pari al 40% in F1 e al 60% in F2/F3;

Gas naturale: consumo annuo di 1410 m³;

Consultando il comparatore di SosTariffe.it per offerte luce e offerte gas è possibile impostare il proprio profilo di consumo e, quindi, scoprire le migliori offerte da attivare in relazione alle proprie esigenze.

Ricordiamo alcuni aspetti fondamentali per l’attivazione delle offerte luce e gas del mercato libero:

non sono previsti costi di attivazione sia per chi è già nel mercato libero e vuole cambiare offerta che per chi è ancora nel mercato tutelato;

non è necessario cambiare contatore se si passa dal mercato tutelato al mercato libero o se si cambia offerta nel mercato libero;

non sono previste interruzioni della fornitura nel passaggio dal mercato tutelato al mercato libero o nel passaggio da un operatore ad un altro nel mercato libero;

Ecco, quindi, quali sono le migliori offerte del mese per luce e gas:

Offerte luce di agosto 2019

Tra le migliori offerte di agosto 2019 segnaliamo la tariffa Energia Prezzo Fisso 12 mesi di wekiwi. Si tratta di un’offerta monoraria (il prezzo non è legato all’orario ed al giorno di utilizzo dell’energia elettrica) che presenta un prezzo dell’energia pari a 0.03799 €/kWh. Tale prezzo, inoltre, è fisso e bloccato per i primi 12 mesi di sottoscrizione e solo al termine del periodo promozionale wekiwi proporrà un nuovo prezzo al cliente che sarà libero di scegliere se accettare le nuove condizioni contrattuali o se passare ad un’altra offerta del mercato libero (senza costi aggiuntivi).

Da notare, inoltre, che l’offerta di wekiwi include la possibilità di utilizzare energia prodotta da sole fonti rinnovabili senza costi aggiuntivi ed utilizza il sistema della “carica mensile” che permette al cliente di scegliere quanto pagare ogni mese per poi, eventualmente, registrare un conguaglio sulla base dei soli consumi reali misurati e non su stime effettuate dal fornitore. Scegliendo l’offerta luce di wekiwi, il “cliente tipo” definito in precedenza andrà a pagare circa 627 Euro all’anno per l’elettricità e potrà sfruttare un risparmio annuale di 85 Euro rispetto ad un cliente ancora in regime di maggior tutela che presenti lo stesso profilo di consumo.

Tra le offerte luce più convenienti del mese di agosto troviamo anche Next Energy Luce di Sorgenia. Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad una tariffa monoraria. Il prezzo dell’energia è pari a 0.05221 €/kWh ed è fisso e bloccato per i primi 12 mesi di sottoscrizione. Scegliendo quest’offerta, il “cliente tipo” andrà a pagare circa 650 Euro all’anno di energia elettrica con un risparmio di circa 65 Euro all’anno rispetto alle tariffe del mercato tutelato.

Da notare che, per chi sceglie Sorgenia, sono disponibili diversi vantaggi aggiuntivi. Attivando Next Energy Luce, infatti, si riceveranno 1800 punti per il programma Italo Più di Italo Treno. Con questi punti è possibile acquistare biglietti gratis per viaggiare con i treni ad alta velocità dell’azienda. Con 1800 punti è possibile acquistare un biglietto gratuito per una tratta breve come Napoli – Roma o Bologna – Firenze.

In aggiunta a questo primo bonus, chi attiva, oltre a Next Energy Luce anche Next Energy Gas, ovvero la tariffa gas di Sorgenia, riceverà anche un buono Amazon da 30 Euro da utilizzare per fare acquisti sul popolare store. A completare i vantaggi offerti da Sorgenia c’è la possibilità di aderire al programma PayBack, il programma fedeltà multipartner italiano, e di sfruttare la promozione Invita un amico per ottenere un buono sconto in bolletta di 30 Euro per ogni amico invitato che passa a Sorgenia.

Un’altra ottima tariffa luce disponibile ad agosto 2019 è ECOCLICK EXTRA Luce di Iberdrola. Si tratta di una tariffa monoraria che presenta un prezzo dell’energia pari a 0.05550 €/kWh. Il prezzo è fisso e bloccato per i primi 12 mesi. Da notare, inoltre, che per i primi 2 mesi di sottoscrizione, è previsto uno sconto extra del 50% sul prezzo. Il “cliente tipo” che attiva quest’offerta spenderà circa 675 Euro all’anno di elettricità con un risparmio di circa 40 Euro all’anno rispetto al mercato tutelato.

Da segnalare che, per chi concentra i consumi nelle ore serali o nei week end, è possibile optare per ECOCLICK EXTRA Luce Bioraria. In questo caso, il costo dell’energia (sempre fisso per 12 mesi e scontato del 50% per i primi 2 mesi) è pari a 0.061 €/kWh in fascia F1 ed a 0.052 €/kWh in fascia F23.

Tra le migliori offerte di agosto segnaliamo anche SCELTASICURA di Eni Gas e Luce. Questa tariffa, a differenza delle altre viste in precedenza, non presenta un prezzo fisso dell’energia elettrica ma offre uno sconto fisso del 20% rispetto ai prezzi praticati nel mercato tutelato. Terminato il regime di Maggior Tutela (che non sarà più attivo da luglio 2020), il cliente potrà contare su altri 6 mesi di prezzo bloccato. Ricordiamo che i prezzi del mercato tutelato vengono aggiornati ogni tre mesi.

Da notare, inoltre, che per chi attiva SCELTASICURA è previsto un interessante regalo di benvenuto. I nuovi clienti Eni Gas e Luce, infatti, riceveranno in regalo un Amazon Echo Dot, l'altoparlante intelligente, dal prezzo di 59,99 Euro, che permette di utilizzare l'assistente virtuale Alexa in casa.

Tra le offerte luce più convenienti di agosto 2019 troviamo anche E-Light di Enel, una tariffa monoraria che presenta un prezzo dell’energia pari a 0.06200 €/kWh. Tale prezzo è fisso e bloccato per i primi 12 mesi di sottoscrizione. Da notare, inoltre, che il cliente che sceglie quest’offerta potrà utilizzare, senza costi aggiuntivi, energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.

Attivando l’offerta, inoltre, si potrà aderire al programma fedeltà EnelpremiaWOW che permette di partecipare a concorsi a premi e garantisce regali e bonus molto vantaggiosi a disposizione del cliente ogni settimana. L’adesione a questo programma fedeltà è, naturalmente, completamente gratuita.

Offerte gas di agosto 2019

Per quanto riguarda la bolletta del gas, per dare un deciso taglio alla bolletta e risparmiare rispetto al mercato tutelato è possibile puntare su ECOCLICK Extra Gas di Iberdrola. Questa tariffa presenta un costo della materia prima gas pari a 0,2300 €/smc. Il prezzo è fisso per i primi 12 mesi e scontato del 50% rispetto a quanto indicato per i primi 2 mesi di sottoscrizione. Scegliendo l’offerta gas di Iberdrola, un cliente “tipo” spenderà circa 910 Euro all’anno di gas con un risparmio di ben 166 Euro all’anno rispetto ad una tariffa analoga del mercato tutelato.

Tra le migliori offerte gas del mese c’è anche Gas Prezzo Fisso 12 mesi di wekiwi, una tariffa che segue la stessa struttura della versione per l’energia elettrica adottando il sistema della carica mensile e proponendo un prezzo fisso per 12 mesi. Il prezzo della materia prima gas è di 0,1799 €/smc. Un “Cliente tipo” che attiva l’offerta di wekiwi pagherà circa 967 Euro all’anno di gas con un risparmio annuale, rispetto al mercato tutelato, di 110 Euro.

Da segnalare anche la tariffa Next Energy Gas di Sorgenia. Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad una tariffa con prezzo bloccato per 12 mesi. Il prezzo della materia prima gas è di 0,2200 €/smc. Un “cliente tipo” che sceglie l’offerta Sorgenia pagherà circa 1000 Euro di gas ogni anno con un risparmio di 78 Euro rispetto al mercato tutelato.

Anche in questo caso, scegliendo Sorgenia si riceveranno 1800 punti Italo Più e, attivando anche Next Energy Luce vista in precedenza, si riceverà un buono Amazon da 30 Euro. A completare i vantaggi proposti da Sorgenia troviamo la possibilità di sfruttare la promozione Porta un Amico e la possibilità di aderire al programma PayBack.

Per dare un taglio alla bolletta è possibile puntare su E-Light Gas di Enel. La tariffa in questione presenta un prezzo della materia prima gas pari a 0,2300 €/smc. Il prezzo è fisso e bloccato per i primi 12 mesi di sottoscrizione. Un “cliente tipo” che sceglie quest’offerta pagherà 1030 Euro all’anno di gas con un risparmio di quasi 50 Euro all’anno. Scegliendo quest’offerta è possibile aderire al programma fedeltà EnelpremiaWOW.

Tra le migliori offerte di agosto 2019 troviamo anche Link Basic Gas di Eni Gas e Luce. Quest'offerta presenta un prezzo della materia prima pari a 0,2430 €/smc. Il prezzo è bloccato per i primi 12 mesi. Il "cliente tipo" che sottoscrive quest'offerta pagherà 1070 Euro all'anno di gas naturale. Per tutti i nuovi clienti che attivano Link Basic Gas di Eni Gas e Luce ci sarà in regalo un Amazon Echo Dot dal valore di 59,99 Euro.