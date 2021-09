Le 5 offerte luce più convenienti a Roma a Settembre 2021

Stanno per arrivare degli importanti rincari sulle bollette di luce e gas, il governo ha annunciato che gli aumenti saranno del 40% per l'energia e del 30% per il gas. In questa breve guida vedremo come puoi risparmiare sul servizio elettrico se vivi a Roma, ecco quali sono le 5 offerte luce più convenienti e come puoi attivarle in pochi minuti.

In un anno una famiglia di tre persone (o tre conviventi) può arrivare a spendere per le bollette luce fino a 619 euro circa se vive a Roma e se consuma 2690 kWh di energia. Questa stima si basa su un profilo tipo e corrisponde più o meno all’elettricità usata se si adoperano con regolarità lavatrice, forno e frigo. La spesa indicata è quella che tu e i tuoi coinquilini paghereste se foste ancora clienti del mercato tutelato, con le tariffe del mercato libero della luce potreste ridurre la spesa di un centinaio di euro come minimo.

Un taglio niente male, sopratutto se consideri le recenti dichiarazioni del ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, che ha annunciato rincari del 40% sulle bollette dell’elettricità e del 30% su quelle del gas. Cingolani ha anche cercato di rassicurare i consumatori dicendo: «Siamo fortemente impegnati per la mitigazione dei costi delle bollette, dovuti a congiunture internazionali, e per fare in modo che la transizione verso le energie più sostenibili sia rapida e non penalizzi le famiglie». Resta da capire come fare.

L’ARERA, Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, aveva proposto una soluzione già tempo fa: eliminare alcuni oneri di sistema che non hanno a che fare con i consumi. La tua bolletta è infatti composta da diverse voci di spesa, oltre all’effettiva luce o gas che hai utilizzato paghi delle quote per sostenere il sistema di distribuzione e quello di produzione e poi ci sono le varie tasse che paghi sulla bolletta. Nello specifico quello che vorrebbe ARERA sarebbe eliminare dalle fatture per i consumatori le spese per lo smantellamento delle centrali nucleari e un contributo speciale per RFI.

Le tue soluzioni per ridurre le bollette

Tu nel frattempo però ti starai chiedendo: Come posso risparmiare sulla bolletta luce? Innanzitutto puoi fare molto anche adottando dei comportamenti di consumo più consapevoli: usa lampadine al LED, avvia gli elettrodomestici (lavatrice e lavastoviglie) con programmi ecologici e durante le ore serali o nei weekend, passa a prodotti di classe energetica superiore. Possono sembrarti delle cose banali e sei convinto che non cambieranno poi molto la tua spesa ed invece anche con queste accortezze potresti dimezzare i tuoi consumi.

Un’altra fonte di risparmio potrebbe essere passare a delle offerte energia più convenienti, soprattutto se sei ancora un cliente del mercato a Maggior tutela. Non sai da che parte cominciare a cercare? Puoi utilizzare il comparatore di SOStariffe.it, uno strumento gratuito e veloce che confronta per te le promozioni e ti restituisce uno schema contenente tutte le principali informazioni su costi e condizioni delle tariffe degli operatori.

Puoi svolgere tranquillamente la tua ricerca delle migliori promozioni energia di Settembre, l’analisi non ti impegna all’acquisto dei servizi o dei prodotti ma ti aiuta a capire quali potrebbero essere le soluzioni più adatte a te. Puoi scaricare l’app di SOStariffe.it oppure utilizzare il sito internet, seleziona dai menu il servizio da mettere a confronto: in questo caso Luce e Gas. A questo punto potrai iniziare a restringere il campo indicando le caratteristiche che descrivono il tuo profilo e ciò che stai cercando, quindi offerte luce per una famiglia di 3 persone che consuma ogni anno 2690 kWh di energia e abita a Roma.

La stima del consumo si basa su un calcolo approssimativo di quanta energia utilizzano tre persone che hanno in casa lavatrice, forno e frigo e che trascorrono la maggior parte delle giornate durante la settimana fuori casa concentrando i lavori domestici e altre attività di sera e nei weekend.

Le 5 migliori offerte luce

Ed ecco che in qualche secondo l’algoritmo trova le tariffe vantaggiose e ti indica anche quanto potresti risparmiare scegliendo un piano piuttosto che l’altro se sei un cliente del mercato tutelato. In questa guida analizziamo insieme le 5 offerte più convenienti di Settembre 2021 per chi vive nella città di Roma (sì i costi in bolletta sono influenzati anche dal posto in cui abiti), ecco quali sono:

Pulsee ZeroVentiquattro Luce Fix

E.ON Luce e Gas Insieme

VIVI energia web Flex Luce Gas Monorario

Sorgenia Next Energy Luce Dual

Link

1. Pulsee ZeroVentiquattro Luce Fix

Una promozione monoraria con un prezzo dell’energia elettrica fisso per 1 anno, questo ti propone Pulsee con la sua ZeroVentiquattro Luce Fix. Se scegli questa offerta pagherai per la luce che utilizzi 0,04627 euro/kWh, a queste condizioni e se corrispondi al profilo tipo (famiglia di 3 persone, ecc…) la tua spesa annuale per l’elettricità diventerà di 440 euro circa in 12 mesi. Il risparmio che potrai ottenere quindi sarà quasi di 179 euro in un anno.

La proposta è così vantaggiosa grazie allo sconto sulla componente energia pari al 65%, il gestore applicherà questa promozione al tuo contratto se attiverai il servizio online e se userai il codice SOSL65. Questa stessa promozione è disponibile anche nella versione bioraria, cioè con una formula di tariffa che ti offre dei prezzi differenti per l’energia che consumi. Un costo per le ore diurne dei giorni lavorativi (F1) e un prezzo diverso per l’elettricità usata nei feriali e di sera (F2/3), per la fascia 1 la tariffa è di 0,049 euro/kWh mentre per le ore in F 2 e 3 l’energia consumata ti costerà 0,045 euro/kWh.

2. E.ON Luce e Gas Insieme

Si tratta di una tariffa dual fuel, cioè un piano per chi attiva con lo stesso gestore sia il servizio di fornitura energia che quello del gas. E.ON ti propone come migliore offerta luce del mese la sua promozione monoraria a prezzo fisso per 1 anno. Il costo dell’energia elettrica se scegli questa soluzione per te sarà di 0,0615 euro/kWh. Al tuo conto mensile sarà applicato uno sconto del 10% sulla componente elettrica e potrai avere anche una riduzione di 18 euro se chiedi di ricevere la bolletta nella versione elettronica.

Per quei cliente che passano ad E.ON sia per la fornitura luce che per quella del gas naturale c’è anche un altro bonus: uno sconto in bolletta pari al 15% di ciò che hanno speso su Amazon. Con le attuali condizioni del mercato luce la famiglia presa ad esempio scegliendo questo piano potrebbe risparmiare fino a 128 euro. Inoltre E.ON ti consente di pagare le tue bollette con RID o con bollettino postale.

3. VIVI energia web Flex Luce Gas Monorario

Con VIVI energia potrai attivare una delle offerte più convenienti del mese a patto che tu scelga come metodo di pagamento la domiciliazione del servizio. La promozione dell’operatore è un pacchetto monorario con un prezzo dell’energia indicizzato, cioè che segue l’andamento del costo della materia prima del mercato dell’energia. L’offerta è un’esclusiva web e la tariffa attualmente applicata sarà di 0,0852 euro/kWh. Con queste condizioni puoi risparmiare fino a 121 euro sul conto annuale per l’energia consumata.

Per chi attiva sia VIVI energia che la promozione gas è disponibile uno sconto di 50 euro. Puoi anche avere delle altre riduzioni sulla bolletta se partecipi al programma porta un amico in VIVI, il massimo degli sconti che puoi cumulare è pari a 600 euro.

4. Sorgenia Next Energy Luce Dual

Anche Sorgenia ha una buona promozione luce per è alla ricerca di un’offerta ad energia verde che significa che puoi contare sul consumo di elettricità prodotta da fonti rinnovabili per i tuoi consumi. Il pacchetto studiato dal gestore ti propone una tariffa monoraria a prezzo fisso per 1 anno (0,06870 euro/kWh). La tua famiglia tipo scegliendo questa soluzione potrà ridurre il conto annuale delle bollette almeno di 118 euro.

Poi se riesci a convincere amici e conoscenti a passare con Sorgenia per i servizi luce o gas potrai anche ottenere un buono Amazon e sconti in bolletta, del valore massimo per te e i nuovi clienti di 3.000 euro.

5. Link

L’ultima promozione del mese è quella di Eni Gas e Luce, il cane a sei zampe ha nel suo catalogo un’offerta a prezzo bloccato per 12 mesi e con tariffa monoraria. Con Link potrai contare su uno sconto speciale per il primo anno di fornitura, il gestore infatti ti promette un 10% in meno sul costo della componente energia. Il costo dell’energia elettrica proposto con questo piano è di 0,07220 euro/kWh. Il risparmio annuo per te se passi a questa offerta del libero mercato dalle tariffe tutelate potrà essere di circa 113 euro in 12 mesi.

Potrai anche ridurre di più le tue bollette, ad esempio per chi attivare questa soluzione e decide di domiciliare le bollette sul conto corrente è previsto un 20% di sconto sull’energia. Uno dei servizi aggiuntivi che può aiutare ad utilizzare in modo più consapevole le risorse e quindi a diminuire i consumi è Genius, sono delle guide e dei consigli da esperti Eni che ti guidano nell’uso di elettrodomestici ed elettricità per abbattere il tuo impatto energetico.

