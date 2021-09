iPhone 13 a rate con Iliad: prezzi e offerte disponibili

A distanza di pochi giorni dalla presentazione ufficiale, i nuovi iPhone 13 sono disponibili in preordine per i clienti Iliad . L'operatore di telefonia mobile mette a disposizione dei suoi clienti i nuovi smartphone di Apple con acquisto a rate e senza alcun vincolo di permanenza. Ecco, quindi, quali sono le offerte per acquistare uno dei nuovi iPhone 13 con Iliad e come fare a completare l'acquisto in pochi passaggi.

Le offerte telefono incluso di Iliad sono sempre più convenienti. I clienti Iliad, da questa settimana, hanno la possibilità di acquistare uno dei nuovi iPhone 13, 13 Mini, 13 Pro e 13 Pro Max abbinandolo alla propria tariffa e senza alcun vincolo. La promozione è riservata ai clienti Iliad da almeno 3 mesi che non hanno ancora attivato un’offerta con telefono incluso a rate. La nuova gamma di smartphone di Apple è disponibile in preordine con consegne dal 24 settembre.

Ecco i prezzi:

Come acquistare i nuovi iPhone 13 con Iliad

Per acquistare uno dei nuovi iPhone 13 con Iliad è sufficiente accedere al sito ufficiale dell’operatore (iliad.it) ed effettuare il login con le credenziali del proprio account. L’acquisto dello smartphone desiderato potrà essere completato visitando la sezione “Smartphone” del portale dove è possibile scegliere tra vari modelli, tra cui c’è spazio anche per i nuovi iPhone 13, attualmente disponibili in pre-ordine con consegna a partire dal 24 settembre.

L’acquisto a rate prevede un anticipo e 30 rate mensili. Ecco i prezzi dei nuovi iPhone 13 con Iliad:

iPhone 13 Mini: 169 euro di anticipo e 22 euro al mese per 30 mesi

169 euro di anticipo e 22 euro al mese per 30 mesi iPhone 13: 179 euro di anticipo e 25 euro al mese per 30 mesi

179 euro di anticipo e 25 euro al mese per 30 mesi iPhone 13 Pro: 279 euro di anticipo e 30 euro al mese per 30 mesi

279 euro di anticipo e 30 euro al mese per 30 mesi iPhone 13 Pro Max: 319 euro di anticipo e 32 euro al mese per 30 mesi

I prezzi indicati si riferiscono alle versioni da 128 GB. Alcuni modelli sono ordinabili anche con tagli di memoria più grandi. Da notare che è possibile scegliere tra tutte le colorazioni della scocca dei nuovi iPhone il modello più in linea con le proprie preferenze. Al completamento dell’ordine, è necessario aggiungere un contributo di 9,99 euro per la spedizione all’indirizzo fornito dall’utente.

Come avere uno smartphone a rate con Iliad

Le offerte con iPhone incluso di Iliad presentano un funzionamento molto semplice. Tali offerte, infatti, sono attivabili dai clienti Iliad da almeno 3 mesi che hanno la possibilità di scegliere ed acquistare lo smartphone direttamente dal sito dell’operatore, dopo aver effettuato l’accesso al proprio account. Al momento del completamento dell’ordine è previsto il pagamento dell’anticipo a cui si somma il contributo di spedizione di 9,99 euro.

Successivamente, l’utente dovrà pagare 30 rate mensili dello stesso importo. Le rate potranno essere pagate con carta di credito o con carta di debito (con addebito su conto corrente quindi). Non è prevista alcuna rata finale. Da notare che non ci sono vincoli per le offerte con iPhone a rate di Iliad. Il cliente ha la possibilità di recedere o di cambiare operatore in qualsiasi momento. Il pagamento rateale è indipendente dall’offerta mobile e continuerà anche in caso di disattivazione.

Le offerte Iliad da attivare per acquistare un iPhone a rate

Tutte le offerte Iliad in listino permettono di acquistare un iPhone a rate. Per completare l’acquisto, però, è necessario aver attivato l’offerta da almeno tre mesi. È possibile, per i nuovi clienti, attivare oggi una nuova offerta ed acquistare lo smartphone tra tre mesi. Tra le soluzioni disponibili in listino, Iliad propone Giga 120. L’offerta è l’unica tra le proposte dell’operatore che consente di sfruttare il 5G.

Giga 120 include:

minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia

minuti illimitati dall’Italia verso l’estero

120 GB in 4G e 5G ogni mese

Mi Richiami, controllo del credito residuo, hotspot, segreteria telefonica già inclusi nel canone senza costi ulteriori

in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e fino a 6 GB al mese senza costi aggiuntivi oltre al solo canone mensile dell’offerta

Giga 120 presenta un costo periodico di 9,99 euro al mese con un contributo di attivazione di 9,99 euro una tantum. Da notare che l’offerta è disponibile per tutti. I nuovi clienti hanno la possibilità di attivare l’offerta con o senza portabilità del numero. Per i già clienti Iliad c’è la possibilità di passare a Giga 120 in qualsiasi momento e senza alcun costo, direttamente dall’Area Personale del sito Iliad.

Per attivare l’offerta è possibile seguire la procedura online disponibile qui di sotto:

Iliad propone in listino anche Giga 80:

minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia

minuti illimitati dall’Italia verso l’estero

80 GB in 4G ogni mese

Mi Richiami, controllo del credito residuo, hotspot, segreteria telefonica già inclusi nel canone senza costi ulteriori

in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e fino a 6 GB al mese senza costi aggiuntivi oltre al solo canone mensile dell’offerta

L’offerta presenta un costo di 7,99 euro al mese con attivazione di 9,99 euro una tantum ed è disponibile per tutti i nuovi clienti. L’offerta è attivabile direttamente dal sito ufficiale Iliad:

