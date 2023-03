Le 3 migliori offerte Internet senza linea fissa di Marzo 2023

Offerte in evidenza Illumia Wifi 19,99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Sky Wifi con Sky Q 24,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Internet Unlimited 24,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Anche chi non ha una linea telefonica attiva può accedere senza problemi alle migliori offerte Internet. Oggi infatti sono disponibili tecnologie che non richiedono l’utilizzo di cavi per trasmettere i dati come avviene ad esempio con l’ADSL basata sui doppini in rame. Le prestazioni poi sono sostanzialmente simili alla fibra ottica, in alcuni casi anche nella variante più performante (FTTH – Fiber to the Home).

Le migliori offerte Internet per navigare senza la linea fissa di marzo 2023

Offerte Internet senza linea fissa Navigazione Costo mensile 1 Fastweb Casa Light FWA fino a 1 Gbps in Ultra FWA 22,95 euro al mese 2 Super Internet Casa di WindTre fino a 300 Mbps in FWA 22,99 euro al mese per i già clienti di WindTre 3 Linkem 5G Senza Limiti fino a 1 Gbps in FWA+ 24,90 euro al mese

Per avere una connessione Internet a casa pur non avendo una linea telefonica fissa attiva la scelta migliore è quella di attivare un’offerta FWA (Fixed Wireless Access). Questa particolare tipologia di reti prevede un collegamento iniziale in fibra ottica ma per l’ultimo tratto il segnale viaggia sulle frequenze del 4G per raggiungere il modem finale dell’utente. Per questo motivo viene chiamata anche fibra misto radio.

Una connessione in FWA permette di coprire una fetta più ampia di territorio, comprese quelle zone che non sono raggiunte dalle reti terrestri tradizionali. Per questo motivo sono ideali per chi abita nei piccoli Comuni. A seconda delle copertura viene fornito dall’operatore un apparato da interno, direttamente collegato al modem, o un’antenna da esterno, che viene solitamente posizionata nella parte più alta dell’abitazione per evitare interferenze. Per verificare la copertura potete utilizzare gratis l’apposito strumento di SOStariffe.it.

Le migliori offerte Internet per un collegamento in FWA sono le seguenti:

1. Super Internet Casa di WindTre include una connessione illimitata fino a 100 Mbps in download insieme a modem Wi-Fi 6 e antenna, Giga illimitati per tutte le SIM mobile della famiglia e 12 mesi di Amazon Prime. Il prezzo è di 22,99 euro al mese per chi è già cliente di WindTre per la telefonia mobile. Il costo per l’installazione è di 99,99 euro ma si può dividere in 24 rate da 3,99 euro al mese facendone richiesta al servizio clienti al 159.

All’offerta potete aggiungere anche l’opzione Assistenza Facile da 4,99 euro al mese, che permette di richiedere fino a sei interventi l’anno da parte di professionisti come idraulici, elettricisti o tecnici di elettrodomestici e PC.

2. Fastweb Casa Light FWA di Fastweb include una connessione illimitata fino a 1 Gbps in download in Ultra FWA insieme a modem Internet Box NeXXt con Wi-Fi 6 e Alexa integrata, installazione dell’antenna e i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy. Il prezzo è di 22,95 euro al mese.

All’offerta potete aggiungere l’opzione Plus da 3 euro al mese per avere Assistenza Plus, che consente di avere un contatto più diretto con l’operatore, e FastwebUP Plus con inclusi:

un film su CHILI

due biglietti al prezzo di uno nei cinema UCI

un mese di abbonamento a Corriere.it con accesso illimitato agli articoli

un mese di abbonamento a Fitprime Smart, l’app per allenarsi dove si vuole

Al costo di 4 euro al mese potete poi avere anche un Wi-Fi Booster per potenziare il segnale e raggiungere ogni stanza della casa.

3. Linkem 5G Senza Limiti di Linkem include una connessione illimitata fino a 1 Gbps in download in FWA+ insieme a apparato MyLink Box da esterno o interno a seconda della copertura. Il prezzo è di 24,90 euro al mese. L’Attivazione è gratuita. All’offerta potete aggiungere l’opzione Parla & Naviga da 2 euro al mese con chiamate illimitate da fisso verso numeri nazionale tramite tecnologia VoIP.

Le migliori offerte mobile per navigare anche senza la linea fissa a marzo 2023

Le migliori offerte mobile con tanti Giga Giga inclusi Costo mensile 1 Flash 130 di Iliad 130 GB in 4G/4G+ 8,99 euro 2 Fastweb Mobile 150 GB anche in 5G 7,95 euro 3 TIM Power Supreme Web Easy 150 GB in 4G primo mese gratuito, poi 7,99 euro 4 Giga 150 di Iliad 150 GB anche in 5G 9,99 euro 5 Creami Extra WOW 150 di Postemobile 150 GB in 4G+ 9,99 euro 6 ho. 9,99 di ho. Mobile 200 GB in 4G fino a 30 Mbps 9,99 euro 7 Kena 9,99 230GB STAR di Kena Mobile 230 GB in 4G fino a 60 Mbps + 50 GB con autoricarica 9,99 euro 8 Creami Extra WOW 300 di Postemobile 300 GB in 4G+ 11,99 euro 9 Dati 300 di Iliad 300 GB in 4G/4G+ 13,99 euro

Se non avete la linea fissa potete comunque navigare su PC e altri dispositivi in Wi-Fi acquistando SIM mobile e abbinandola a una chiavetta Internet o un modem portatile. A marzo si possono infatti attivare diverse offerte di telefonia mobile che includono tanti Giga, più che sufficienti anche per gli utenti più esigenti e per garantire una connessione a tutti i membri della famiglia, a prezzi davvero convenienti.

Per confrontare le promozioni dei vari operatori e trovare quella più conveniente come alternativa alla linea fissa in base ai vostri consumi medi potete utilizzare il comparatore di SOStariffe.it.

Tra le migliori offerte Internet, anche con solo traffico dati incluso, potete scegliere tra:

1. Flash 130 di Iliad con minuti e SMS illimitati e 130 GB in 4G o 4G+ a 8,99 euro al mese per sempre. Attivazione gratuita e SIM a 9,99 euro. Per navigare in roaming in Ue avete 9 GB. L’offerta, salvo proroghe, è disponibile fino al 9/3/23

2. Fastweb Mobile con minuti illimitati, 100 SMS e 150 GB anche in 5G a 7,95 euro al mese. Attivazione gratuita con acquisto online e SIM a 10 euro. Per navigare in roaming in Ue avete 8 GB. Sono anche inclusi i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy.

3. TIM Power Supreme Web Easy di TIM con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G con TIM Ricarica Automatica a 7,99 euro al mese. Primo mese e attivazione sono gratuiti con acquisto online. SIM a 25 euro con 20 euro di traffico incluso. Per navigare in roaming in Ue avete 8 GB. La promozione è però riservata a richiede la portabilità da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come Fastweb Mobile, Coop Voce, Postemobile e altri.

4. Giga 150 di Iliad con minuti e SMS illimitati e 150 GB anche in 5G a 9,99 euro al mese per sempre. Attivazione gratuita e SIM a 9,99 euro. Per navigare in roaming in Ue avete 10 GB.

5. Creami Extra WOW 150 di Postemobile con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G+ per navigare fino a 300 Mbps in download a 8,99 euro al mese. SIM a 10 euro più 10 euro per una prima ricarica. Per navigare in roaming in Ue avete 8,19 GB.

6. ho. 9,99 di ho. Mobile con minuti e SMS illimitati e 200 GB in 4G per navigare fino a 30 Mbps in download a 9,99 euro al mese. Dovrete anche acquistare una ricarica da 10 euro da cui verrà poi scalato il costo del primo rinnovo dell’offerta. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite. Per navigare in roaming in Ue avete 9,1 GB. La promozione è però riservata a richiede la portabilità da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come Fastweb Mobile, Coop Voce, Postemobile e altri.

Grazie all’iniziativa Soddisfatti ho. Rimborsati potete provare l’offerta per un mese e se poi non vi ha soddisfatto disattivarla senza costi aggiuntivi. In più avete la possibilità di richiedere il rimborso di tutte le spese sostenute direttamente online con due clic.

7. Kena 9,99 230GB STAR di Kena Mobile con minuti illimitati, 1000 SMS e 230 GB in 4G fino a 60 Mbps in download più 50 GB attivando il servizio di ricarica automatica a 9,99 euro al mese. Attivazione a 4,99 euro con SIM e spedizione gratuita. Per navigare in roaming in Ue avete 9,5 GB. La promozione è però riservata a richiede la portabilità da Iliad o alcuni operatori virtuali selezionati come Fastweb Mobile, Coop Voce, Postemobile e altri.

8. Creami Extra WOW 300 di Postemobile con minuti e SMS illimitati e 300 GB in 4G+ per navigare fino a 300 Mbps in download a 11,99 euro al mese. SIM a 10 euro più 20 euro per una prima ricarica. Per navigare in roaming in Ue avete 10,92 GB.

9. Dati 300 di Iliad con chiamate e SMS a consumo e 300 GB in 4G o 4G+ a 13,99 euro al mese per sempre. Attivazione gratuita e SIM a 9,99 euro. Per navigare in roaming in Ue avete 13 GB.

