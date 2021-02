Con l'inizio della nuova settimana, Kena Mobile ha aggiornato il suo listino di offerte. Quasi tutte le tariffe in listino sono state confermate ma si registra un'importante novità. L'operatore di telefonia mobile, infatti, garantisce ora che le sue offerte sono "per sempre" . Si tratta, quindi, di un'importante assicurazione per tutti gli utenti alla ricerca di tariffe vantaggiose con condizioni contrattuali fisse e immutabili nel tempo e senza rimodulazioni. Ecco i dettagli:

Il listino di offerte Kena Mobile si aggiorna e diventa ancora più conveniente. Da questa settimana, infatti, le offerte dell’operatore virtuale di TIM per l’erogazione dei suoi servizi sono “per sempre”. Le condizioni contrattuali delle varie tariffe disponibili per i nuovi clienti non cambieranno nel corso del tempo. Kena Mobile garantisce, quindi, l’assenza di rimodulazioni e modifiche contrattuali unilaterali in grado di peggiorare le condizioni tariffarie ed aumentare i costi per gli utenti.

A chiarire al meglio, Kena Mobile riporta sul suo sito quanto segue:

In deroga all’Art. 8.1 delle Condizioni Generali di Contratto e Condizioni d’Uso della SIM Kena Mobile, le Condizioni Economiche di questa Offerta non verranno modificate rinunciando pertanto TIM ad avvalersi della possibilità prevista dalla Normativa vigente (Art. 70/4, D.Lgs. 259/2003 – Art. 6 Del. 519/CONS).

Si tratta, quindi, di un aspetto davvero molto vantaggioso. Kena Mobile, che ricordiamo è l’operatore virtuale di TIM, rinuncia alla possibilità di modificare le condizioni contrattuali in modo unilaterale e, quindi, di fatto rinuncia alle rimodulazioni tariffarie che da tempo caratterizzano il mercato. Attivando una delle offerte Kena Mobile, quindi, si avrà la certezza che le condizioni tariffarie non subiranno modifiche e saranno davvero “per sempre”.

Ecco, quindi, le migliori offerte su cui puntare:

Kena 9,99

Il punto di riferimento della gamma di offerte Kena Mobile è rappresentato dalla nuova Kena 9,99. Si tratta di una delle tariffe più complete del momento tra le proposte caratterizzate da un prezzo inferiore ai 10 euro al mese. Ecco le caratteristiche dell’offerta:

minuti illimitati verso tutti in Italia

SMS illimitati verso tutti in Italia

100 GB in 4G ogni mese ; la velocità di navigazione in 4G è limitata 30 Mbps in download e in upload

; la velocità di navigazione in 4G è limitata 30 Mbps in download e in upload in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e sino a 5,5 GB al mese senza costi aggiuntivi oltre al canone mensile

Per quanto riguarda i costi, Kena 9,99 presenta un canone di 9,99 euro al mese con attivazione e SIM gratis.

Da notare, in ogni caso, che la tariffa è attivabile esclusivamente richiedendo la portabilità da Iliad o da un operatore virtuale MVNO (Poste Mobile, Ho.Mobile, Lycamobile, Coopvoce, Fastweb, Tiscali, 1Mobile, BT Mobile, BT ENIA Mobile, Daily Telecom, Digi Mobile, Enegan Mobile, Green, Intermatica, Noitel, Optima, Plintron, Rabona, Spusu, Welcome Italia, Withu Mobile).

Kena 9,99 è disponibile tramite sottoscrizione online con consegna gratuita della SIM all’indirizzo fornito dall’utente. Per richiedere l’attivazione dell’offerta è possibile utilizzare il link seguente:

Kena 7,99

Un’altra ottima offerta di Kena Mobile è Kena 7,99. Si tratta, in questo caso, di una tariffa disponibile esclusivamente per chi richiede un nuovo numero. Non è possibile attivare l’offerta con portabilità da un altro operatore. Ecco le caratteristiche di Kena 7.99:

minuti illimitati verso tutti in Italia

SMS illimitati verso tutti in Italia

50 GB in 4G ogni mese ; la velocità di navigazione in 4G è limitata 30 Mbps in download e in upload

; la velocità di navigazione in 4G è limitata 30 Mbps in download e in upload in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e sino a 4,5 GB al mese senza costi aggiuntivi oltre al canone mensile

L’offerta presenta un canone mensile di 7,99 euro al mese con attivazione e SIM gratis. Richiedendo l’attivazione online, dal link qui di sotto, la SIM sarà spedita gratuitamente all’indirizzo di casa dell’utente.

Kena 12,99

A completare il listino di offerte Kena Mobile troviamo Kena 12,99. Si tratta di un’offerta disponibile per tutti, senza alcuna limitazione. Ecco i dettagli:

minuti illimitati verso tutti in Italia

SMS illimitati verso tutti in Italia

70 GB in 4G ogni mese ; la velocità di navigazione in 4G è limitata 30 Mbps in download e in upload

; la velocità di navigazione in 4G è limitata 30 Mbps in download e in upload in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e sino a 7,5 GB al mese senza costi aggiuntivi oltre al canone mensile

Kena 12,99 si caratterizza per un canone di 12,99 euro al mese con attivazione e SIM gratis. Anche in questo caso è possibile puntare sull’attivazione online con consegna gratuita della SIM.

Promo “porta un amico” in Kena Mobile

La convenienza delle offerte Kena Mobile aumenta grazie alla promozione “porta un amico”. I già clienti Kena, direttamente tramite l’applicazione per smartphone, disponibile su Android e iOS, dell’operatore possono invitare altri utenti a passare a Kena Mobile condividendo il proprio codice amico che dovrà essere usato al momento dell’attivazione di una nuova offerta.

Per i già clienti Kena Mobile, la promozione consente di ottenere 5 euro di ricarica omaggio per ogni amico che passa a Kena Mobile, sino ad un massimo di 50 euro. Per l’amico invitato, oltre alla possibilità di sfruttare i vantaggi delle offerte “per sempre” e a sua volta la promo “porta un amico”, ci sarà una ricarica bonus di 5 euro.

Tale promozione è valida per tutte le offerte presenti nel listino dell’operatore.