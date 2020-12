Kena Mobile lancia il suo cashback su tutte le offerte per i nuovi clienti

Mentre l'economia italiana registra il debutto del cashback di Stato, con un rimborso del 10% per le spese fatte in negozio con carta invece che con contanti, anche il settore di telefonia mobile registra il suo cashback. Da questa settimana e sino al prossimo 8 gennaio, infatti, chi passa a Kena Mobile, attivando una delle offerte in listino, riceverà un rimborso integrale del costo del primo mese s otto forma di ricarica extra del credito. Ecco le offerte Kena Mobile disponibili per sfruttare il cashback.

Scegliere una delle offerte Kena Mobile conviene sempre di più. A partire da questa settimana e sino al prossimo 8 gennaio, infatti, chi passa a Kena Mobile potrà contare su un vero e proprio cashback. Il costo del primo mese dell’offerta, infatti, verrà rimborsato al 100% dall’operatore. Il rimborso avverrà direttamente su credito residuo e il cliente potrà utilizzare tale importo per coprire i costi dei mesi successivi dell’offerta.

La promozione cashback è disponibile su tutte le offerte Kena Mobile attualmente disponibili in listino. Effettuato il passaggio all’operatore, l’erogazione del rimborso dopo il primo mese di offerta sarà automatica. Ecco quali sono le offerte da attivare in questo momento per sfruttare la nuova promozione con cashback del primo mese:

Le offerte Kena Mobile con cashback

Tra le principali proposte dell’operatore troviamo Kena 5,99. L’offerta in questione è riservata ad un target selezionato di clienti e mette a disposizione condizioni tariffarie davvero molto vantaggiose. L’offerta presenta:

minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia

70 GB in 4G con velocità limitata a 30 Mbps in download ed in upload ogni mese

con velocità limitata a 30 Mbps in download ed in upload ogni mese in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati senza costi aggiuntivi e sino a 3 GB al mese senza costi aggiuntivi

Kena 5,99 presenta un costo periodico di 5,99 euro al mese con addebito su credito residuo e contributo di attivazione di 3,99 euro. Il cashback previsto per quest’offerta è, quindi, pari a 5,99 euro. Non sono previsti ulteriori costi per la SIM e per la spedizione nel caso in cui si scelga l’attivazione online.

L’offerta in questione può essere attivata esclusivamente richiedendo la portabilità del numero da:

Iliad

un operatore virtuale tra Poste Mobile, Lycamobile, 1Mobile, BT Mobile, BT ENIA Mobile, Daily Telecom, Digi Mobil, Enegan Mobile, Green, Intermatica, Noitel, NTmobile, Optima, Plintron, Rabona, Spusu, Welcome Italia, Withu Mobile

Per attivare Kena 5,99 è possibile seguire la procedura online disponibili al link qui di sotto:

Attiva Kena 5,99 »

Un’altra ottima offerta per passare a Kena Mobile a dicembre 2020 è Kena 7,99. Ecco i dettagli:

minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia

50 GB in 4G con velocità limitata a 30 Mbps in download ed in upload ogni mese

con velocità limitata a 30 Mbps in download ed in upload ogni mese in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati senza costi aggiuntivi e sino a 4 GB al mese senza costi aggiuntivi

Anche in questo caso, l’offerta non è disponibile per tutti ma solo richiedendo la portabilità da ho. Mobile, Fastweb, Tiscali, CoopVoce. Da notare che Kena 7,99 presenta un costo periodico di 7,99 euro al mese con attivazione di 3,99 euro. Non sono previsti costi aggiuntivi per la SIM e la spedizione. Il cashback sarà di 7,99 euro.

Per attivare l’offerta è possibile fare riferimento al link seguente.

Attiva Kena 7,99 »

A completare la gamma di offerte Kena Mobile del momento troviamo Kena 13,99. Ecco i dettagli:

minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia

70 GB in 4G con velocità limitata a 30 Mbps in download ed in upload ogni mese

con velocità limitata a 30 Mbps in download ed in upload ogni mese in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati senza costi aggiuntivi e sino a 7 GB al mese senza costi aggiuntivi

Kena 13,99 presenta un costo periodico di 13,99 euro al mese con attivazione di 3,99 euro. L’offerta in questione è attivabile sia richiedendo la portabilità del numero, da qualsiasi operatore, che richiedendo un nuovo numero di cellulare. Il cashback è di 13,99 euro. L’offerta è attivabile online, dal link qui di sotto, senza costi aggiuntivi.

Attiva Kena 13,99 »

Come passare a Kena Mobile

Le offerte Kena Mobile con cashback sono disponibili tramite attivazione online, sfruttando i link forniti in precedenza che indirizzano direttamente al sito dell’operatore. Le nuove tariffe con rimborso del primo mese saranno disponibili sino al prossimo 8 di gennaio per tutti i nuovi clienti.

La procedura online di sottoscrizione è molto semplice e non prevede costi aggiuntivi (la spedizione della SIM è sempre gratuita). Per completare il passaggio, infatti, basta fornire:

i dati anagrafici, un documento di identità e il codice fiscale dell’intestatario della SIM

l’indirizzo dove verrà spedita la SIM senza alcun costo aggiuntivo

il numero di cellulare da passare a Kena Mobile in caso di portabilità del numero

il codice seriale ICCID della SIM (ecco come recuperare il codice seriale della SIM)

Per un confronto completo tra le offerte Kena Mobile con cashback e tutte le altre proposte disponibili sul mercato è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte di telefonia mobile oppure scaricare l’App di SOStariffe.it, disponibile gratuitamente su smartphone e tablet Android, iPhone e iPad.