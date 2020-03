iPhone 9 e iPhone SE 2: novità e prezzi

Apple avrebbe intenzione di lanciare quest’anno un nuovo modello di smartphone “economico”. La conferma arriva dall’analisi del codice di iOS 14, l’ultimo aggiornamento del sistema operativo Made in Cupertino che verrà svelato a giugno durante la WWDC 2020. Ricordiamo che la Worldwide Developers Conference, ovvero la conferenza per gli sviluppatori, si terrà solo online a causa dell’emergenza Coronavirus.

Il telefono low cost dovrebbe chiamarsi iPhone 9 o iPhone SE 2 e molto probabilmente sarà disponibile anche nella variante Plus. Oggi abbiamo pochissime certezze in merito a questo dispositivo, ma dai rumors che si rincorrono sul web possiamo avere un idea di come sarà. Il design sarà molto simile ad iPhone 8 con tanto di tasto Home fisico e Taptic Engine. Questo significa che iPhone 9-SE 2 potrebbe utilizzare la scansione delle impronte digitali tramite Touch ID come principale sistema di autenticazione, anche se non ci sono conferme dell’esclusione di Face ID. Anche l’NFC dovrebbe essere presente.

iPhone 9 e iPhone 9 Plus integreranno il processore Bionic A13 di ultima generazione già utilizzato per la famiglia iPhone 11. Il display dovrebbe essere da 4.7 pollici per la versione base e da 5,5 pollici per quella Plus. In termini di qualità dovrebbe trattarsi di un pannello LCD.

Il nuovo iPhone low cost stando alle voci sarà svelato il prossimo 31 marzo ma a causa della pandemia da Coronavirus, che sta condizionando il lavoro dei fornitori di Apple, la presentazione potrebbe essere posticipata al secondo trimestre. Foxconn, uno dei principali partner cinesi della Mela, ritiene infatti di poter riprendere la piena produzione solo entro la fine del mese.

Non avendo certezze sulle caratteristiche tecniche è piuttosto complicato ipotizzare un prezzo definitivo. L’unica certezza è che il costo sarà inferiore a iPhone 11. La spesa per avere iPhone 9 o iPhone SE 2 nella versione standard dovrebbe quindi aggirarsi sui 399 dollari (circa 364 euro).

iPhone 9 e iPhone SE 2: possibili caratteristiche tecniche

Display LCD da 4,7″ (5,5″ per la versione Plus)

Processore A13 Bionic

Touch ID

NFC

Sistema operativo: iOS 14

Le offerte iPhone incluso

In attesa di scoprire quali saranno prezzo e caratteristiche di iPhone 9 o iPhone SE 2 in via definitiva, ecco le migliori offerte di telefonia mobile per l’acquisto a rate dei più recenti modelli di smartphone Apple:

1. Unlimited

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

Giga illimitati per navigare in Internet alla massima velocità

5G Ready

L’offerta di WINDTRE ha un costo di 29,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è azzerata per i nuovi clienti invece di 44,99 euro se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi. Il costo della SIM è di 10 euro. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS di ricevuta di ritorno

Alla tariffa è poi possibile aggiungere:

iPhone 11 da 64 GB – 14,99 euro al mese per 30 rinnovi

da – 14,99 euro al mese per 30 rinnovi iPhone 11 da 128 GB – 16,99 euro al mese per 30 rinnovi

da – 16,99 euro al mese per 30 rinnovi iPhone 11 da 256 GB – 18,99 euro al mese per 30 rinnovi

da – 18,99 euro al mese per 30 rinnovi iPhone 11 Pro da 64 GB – 27,99 euro al mese per 30 rinnovi

da – 27,99 euro al mese per 30 rinnovi iPhone 11 Pro da 256 GB – 32,99 euro al mese per 30 rinnovi

da – 32,99 euro al mese per 30 rinnovi iPhone 11 Pro da 512 GB – 36,99 euro al mese per 30 rinnovi

da – 36,99 euro al mese per 30 rinnovi iPhone 11 Pro Max da 64 GB – 30,99 euro al mese per 30 rinnovi

da – 30,99 euro al mese per 30 rinnovi iPhone 11 Pro Max da 256 GB – 35,99 euro al mese per 30 rinnovi

da – 35,99 euro al mese per 30 rinnovi iPhone 11 Pro Max da 512 GB – 37,99 euro al mese per 30 rinnovi

da – 37,99 euro al mese per 30 rinnovi iPhone XR da 64 GB – 11,99 euro al mese per 30 rinnovi

da – 11,99 euro al mese per 30 rinnovi iPhone XR da 128 GB – 12,99 euro al mese per 30 rinnovi

2. XLarge con Easy Pay

Minuti illimitati per chiamare

200 SMS

60 GB per navigare in Internet alla massima velocità

L’offerta ha un costo di 16,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 6,99 euro invece di 44,99 euro se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi. Il costo della SIM è di 10 euro. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS di ricevuta di ritorno

Alla tariffa è poi possibile aggiungere:

iPhone 11 da 64 GB – 19,99 euro al mese per 30 rinnovi

da – 19,99 euro al mese per 30 rinnovi iPhone 11 da 128 GB – 22,99 euro al mese per 30 rinnovi

da – 22,99 euro al mese per 30 rinnovi iPhone 11 da 256 GB – 23,99 euro al mese per 30 rinnovi più 39,99 euro di anticipo

da – 23,99 euro al mese per 30 rinnovi più 39,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 64 GB – 32,99 euro al mese per 30 rinnovi

da – 32,99 euro al mese per 30 rinnovi iPhone 11 Pro da 256 GB – 37,99 euro al mese per 30 rinnovi

da – 37,99 euro al mese per 30 rinnovi iPhone 11 Pro da 512 GB – 40,99 euro al mese per 30 rinnovi più 179,99 euro di anticipo

da – 40,99 euro al mese per 30 rinnovi più 179,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 64 GB – 35,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo

da – 35,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 256 GB – 39,99 euro al mese per 30 rinnovi più 79,99 euro di anticipo

da – 39,99 euro al mese per 30 rinnovi più 79,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 512 GB – 41,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo

da – 41,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo iPhone XR da 64 GB – 17,99 euro al mese per 30 rinnovi

da – 17,99 euro al mese per 30 rinnovi iPhone XR da 128 GB – 17,99 euro al mese per 30 rinnovi

3. Large

Minuti illimitati per chiamare

200 SMS

40 GB per navigare in Internet alla massima velocità

L’offerta ha un costo di 14,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 6,99 euro invece di 44,99 euro se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi. Il costo della SIM è di 10 euro. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS di ricevuta di ritorno

Alla tariffa è poi possibile aggiungere:

iPhone 11 da 64 GB – 20,99 euro al mese per 30 rinnovi

da – 20,99 euro al mese per 30 rinnovi iPhone 11 da 128 GB – 23,99 euro al mese per 30 rinnovi

da – 23,99 euro al mese per 30 rinnovi iPhone 11 da 256 GB – 24,99 euro al mese per 30 rinnovi più 39,99 euro di anticipo

da – 24,99 euro al mese per 30 rinnovi più 39,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 64 GB – 33,99 euro al mese per 30 rinnovi

da – 33,99 euro al mese per 30 rinnovi iPhone 11 Pro da 256 GB – 38,99 euro al mese per 30 rinnovi

da – 38,99 euro al mese per 30 rinnovi iPhone 11 Pro da 512 GB – 40,99 euro al mese per 30 rinnovi più 179,99 euro di anticipo

da – 40,99 euro al mese per 30 rinnovi più 179,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 64 GB – 36,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo

da – 36,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 256 GB – 40,99 euro al mese per 30 rinnovi più 79,99 euro di anticipo

da – 40,99 euro al mese per 30 rinnovi più 79,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 512 GB – 41,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo

da – 41,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo iPhone XR da 64 GB – 18,99 euro al mese per 30 rinnovi

da – 18,99 euro al mese per 30 rinnovi iPhone XR da 128 GB – 18,99 euro al mese per 30 rinnovi

4. Medium

Minuti illimitati per chiamare

200 SMS

20 GB per navigare in Internet alla massima velocità

L’offerta ha un costo di 12,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è di 6,99 euro invece di 44,99 euro se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi. Il costo della SIM è di 10 euro. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS di ricevuta di ritorno

Alla tariffa è poi possibile aggiungere:

iPhone 11 da 64 GB – 21,99 euro al mese per 30 rinnovi

da – 21,99 euro al mese per 30 rinnovi iPhone 11 da 128 GB – 24,99 euro al mese per 30 rinnovi

da – 24,99 euro al mese per 30 rinnovi iPhone 11 da 256 GB – 25,99 euro al mese per 30 rinnovi più 39,99 euro di anticipo

da – 25,99 euro al mese per 30 rinnovi più 39,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 64 GB – 34,99 euro al mese per 30 rinnovi

da – 34,99 euro al mese per 30 rinnovi iPhone 11 Pro da 256 GB – 39,99 euro al mese per 30 rinnovi

da – 39,99 euro al mese per 30 rinnovi iPhone 11 Pro Max da 64 GB – 37,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo

da – 37,99 euro al mese per 30 rinnovi più 49,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 256 GB – 41,99 euro al mese per 30 rinnovi più 79,99 euro di anticipo

da – 41,99 euro al mese per 30 rinnovi più 79,99 euro di anticipo iPhone XR da 64 GB – 18,99 euro al mese per 30 rinnovi

da – 18,99 euro al mese per 30 rinnovi iPhone XR da 128 GB – 19,99 euro al mese per 30 rinnovi

Per tutte le offerte telefono incluso di WINDTRE è previsto un costo di attivazione di 3 euro una tantum. Il pagamento avviene con carta di credito o addebito su conto corrente SSD.

Offerte iPhone incluso di Tim

1. Tim Next

Il servizio di Tim permette di tenere, cambiare o restituire lo smartphone. E’ previsto un costo attivazione di 9.99 euro per avere:

iPhone 11 da 64 GB – 25 euro al mese per 30 rinnovi più 99 euro di anticipo

da 25 euro al mese per 30 rinnovi più 99 euro di anticipo iPhone 11 da 128 GB – 25 euro al mese per 30 rinnovi più 149 euro di anticipo

da 25 euro al mese per 30 rinnovi più 149 euro di anticipo iPhone 11 da 256 GB – 30 euro al mese per 30 rinnovi più 119 euro di anticipo

da 30 euro al mese per 30 rinnovi più 119 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 64 GB – 35 euro al mese per 30 rinnovi più 149 euro di anticipo

da 35 euro al mese per 30 rinnovi più 149 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 256 GB – 39 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo

da 39 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 64 GB – 35 euro al mese per 30 rinnovi più 249 euro di anticipo

da – 35 euro al mese per 30 rinnovi più 249 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 256 GB – 39 euro al mese per 30 rinnovi più 299 euro di anticipo

E’ prevista la sottoscrizione per la protezione dello smartphone da danni accidentali a 6,9 euro al mese o a 9,9 euro al mese se incluso il furto. La riparazione del telefono per danni accidentali o da liquidi prevede il ritiro e consegna a domicilio con corriere espresso entro massimo 7 giorni lavorativi dall’approvazione della richiesta di assistenza a fronte di un contributo di 138 euro. Nel caso di aggiunta dell’opzione per il furto il contributo è di 249 euro.

2. Tim telefono incluso Ricaricabile

Tim permette di associare l’acquisto di uno smartphone a tutte le sue offerte Ricaricabile con un piano dati attivo. E’ possibile scegliere tra i seguenti modelli:

iPhone 11 da 64 GB – 25 euro al mese per 30 rinnovi più 99 di anticipo

da 25 euro al mese per 30 rinnovi più 99 di anticipo iPhone 11 da 128 GB – 25 euro al mese per 30 rinnovi più 149 euro di anticipo

da 25 euro al mese per 30 rinnovi più 149 euro di anticipo iPhone 11 da 256 GB – 26 euro al mese per 30 rinnovi più 239 euro di anticipo

da 26 euro al mese per 30 rinnovi più 239 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 64 GB – 35 euro al mese per 30 rinnovi più 149 euro di anticipo

da 35 euro al mese per 30 rinnovi più 149 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 256 GB – 39 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo

da 39 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 512 GB – 39 euro al mese per 30 rinnovi più 429 euro di anticipo

da 39 euro al mese per 30 rinnovi più 429 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 64 GB – 35 euro al mese per 30 rinnovi più 249 euro di anticipo

da – 35 euro al mese per 30 rinnovi più 249 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 256 GB – 39 euro al mese per 30 rinnovi più 299 euro di anticipo

da – 39 euro al mese per 30 rinnovi più 299 euro di anticipo iPhone XS da 64 GB – 20 euro al mese per 30 rinnovi

da – 20 euro al mese per 30 rinnovi iPhone XS da 512 GB – 30 euro al mese per 30 rinnovi più 89 euro di anticipo

da – 30 euro al mese per 30 rinnovi più 89 euro di anticipo iPhone XS Max da 64 GB – 30 euro al mese per 30 rinnovi più 169 euro di anticipo

da – 30 euro al mese per 30 rinnovi più 169 euro di anticipo iPhone XR da 64 GB – 20 euro al mese per 30 rinnovi più 99,90 euro di anticipo

Con Tim Advance 4.5G e 5G si ha in esclusiva:

iPhone 11 da 64 GB – 15 euro al mese per 30 rinnovi più anticipo di 199 euro

Con Tim Advance 5G TOP è possibile acquistare in promozione i seguenti modelli:

iPhone 11 Pro da 64 GB – 10 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo

da – 10 euro al mese per 30 rinnovi più 199 euro di anticipo iPhone 11 da 128 GB – 199 euro di anticipo

Offerte iPhone incluso di Vodafone

1. Infinito

Minuti illimitati per chiamare (1.000 minuti extra Ue)

SMS illimitati

Giga illimitati per navigare in Internet fino a 2 Megabit al secondo anche in 5G

Roaming Extra Ue – 1 GB + 100 minuti

12 mesi di Tidal Premium

La tariffa di Vodafone ha un costo di 26,99 euro al mese invece di 36,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione dedicata ai nuovi clienti è di 5 euro in promozione (22,5 euro per i già clienti Vodafone) invece di 31 euro se si consumano almeno 384 euro di ricariche.

Alla tariffa è possibile associare l’acquisto di:

iPhone 11 da 64 GB – 16,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

da – 16,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo iPhone 11 da 128 GB – 16,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo

da 128 GB – 16,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo iPhone 11 da 256 GB – 19,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

da – 19,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 64 GB – 28,99 euro al mese per 30 rinnovi più 129,99 euro di anticipo

da – 28,99 euro al mese per 30 rinnovi più 129,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 256 GB – 29,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo

da – 29,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 512 GB – 33,99 euro al mese per 30 rinnovi più 299,99 euro di anticipo

da – 33,99 euro al mese per 30 rinnovi più 299,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 64 GB – 29,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

da – 29,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 256 GB – 31,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo

da – 31,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 512 GB – 33,99 euro al mese per 30 rinnovi più 399,99 euro di anticipo

2. Infinito Gold Edition

Minuti illimitati per chiamare (1.000 minuti extra Ue)

SMS illimitati

Giga illimitati per navigare in Internet fino a 10 Megabit al secondo anche in 5G

Roaming Extra Ue – 2 GB + 300 minuti

12 mesi di Sky Sport Mix

12 mesi di NOW TV Mobile

La tariffa ha un costo di 29,99 euro al mese invece di 39,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione dedicata ai nuovi clienti è di 5 euro in promozione (22,5 euro per i già clienti Vodafone) invece di 31 euro se si consumano almeno 575 euro di ricariche.

Alla tariffa è possibile associare l’acquisto di:

iPhone 11 da 64 GB – 16,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

da – 16,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo iPhone 11 da 128 GB – 16,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo

da – 16,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo iPhone 11 da 256 GB – 19,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

da – 19,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 64 GB – 28,99 euro al mese per 30 rinnovi più 129,99 euro di anticipo

da – 28,99 euro al mese per 30 rinnovi più 129,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 256 GB – 29,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo

da – 29,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 512 GB – 33,99 euro al mese per 30 rinnovi più 299,99 euro di anticipo

da – 33,99 euro al mese per 30 rinnovi più 299,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 64 GB – 29,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

da – 29,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 256 GB – 31,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo

da – 31,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 512 GB – 33,99 euro al mese per 30 rinnovi più 399,99 euro di anticipo

3. Infinito Black Edition

Minuti illimitati per chiamare (1.000 minuti extra Ue)

SMS illimitati

Giga illimitati per navigare in Internet fino a 1 Gigabit anche in 5G

Roaming Extra Ue – 5 GB + 500 minuti

12 mesi di Sky Sport Mix

12 mesi di NOW TV Mobile

12 mesi di Tidal Premium

La tariffa ha un costo di 39,99 euro al mese invece di 59,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione dedicata ai nuovi clienti è di 5 euro in promozione (22,5 euro per i già clienti Vodafone) invece di 31 euro se si consumano almeno 575 euro di ricariche.

Alla tariffa è possibile associare l’acquisto di:

iPhone 11 da 64 GB – 16,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

da – 16,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo iPhone 11 da 128 GB – 16,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo

da – 16,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo iPhone 11 da 256 GB – 19,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

da – 19,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 64 GB – 28,99 euro al mese per 30 rinnovi più 129,99 euro di anticipo

da – 28,99 euro al mese per 30 rinnovi più 129,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 256 GB – 29,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo

da – 29,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 512 GB – 33,99 euro al mese per 30 rinnovi più 299,99 euro di anticipo

da – 33,99 euro al mese per 30 rinnovi più 299,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 64 GB – 29,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

da – 29,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 256 GB – 31,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo

da – 31,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 512 GB – 33,99 euro al mese per 30 rinnovi più 399,99 euro di anticipo

4. Shake it Easy

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

60 GB di traffico in 4.5G o 5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 14,99 euro al mese senza vincoli ed è in esclusiva per chi ha fino a 30 anni compiuti. Pagando con carta di credito o IBAN i Gigabyte a disposizione passano da 30 a 60. 10 GB possono essere utilizzati per navigare in Unione Europea. La spesa per l’attivazione per i nuovi clienti è di 3 euro. La promozione permette di accedere a social network, app di messaggistica, mappe e piattaforme di streaming musicale senza consumare traffico. Nella tariffa sono inoltre inclusi:

Numero assistenza 414

Segreteria telefonica

Servizi Chiamami e Recall

Hotspot

Abbonamento di 6 mesi alla piattaforma di streaming musical Tidal

Alla tariffa è possibile associare l’acquisto di:

iPhone 11 da 64 GB – 22,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

da – 22,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo iPhone 11 da 128 GB – 22,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo

da – 22,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo iPhone 11 da 256 GB – 24,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

da – 24,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 64 GB – 33,99 euro al mese per 30 rinnovi più 129,99 euro di anticipo

da – 33,99 euro al mese per 30 rinnovi più 129,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 256 GB – 34,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo

da – 34,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 512 GB – 39,99 euro al mese per 30 rinnovi più 299,99 euro di anticipo

da – 39,99 euro al mese per 30 rinnovi più 299,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 64 GB – 34,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

da – 34,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 256 GB – 37,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo

da – 37,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 512 GB – 39,99 euro al mese per 30 rinnovi più 399,99 euro di anticipo

5. RED Unlimited Smart

Minuti illimitati per chiamare (anche verso l’Ue)

1.000 minuti per chiamare fuori Ue

SMS illimitati

40 GB di traffico in 4.5G o 5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 18,99 euro al mese invece di 24,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione dell’offerta per i nuovi clienti è di 3 euro (22,5 euro per chi è già utente Vodafone) se si consumano almeno 269 euro di credito telefonico, altrimenti sono 29 euro. Inoltre, è possibile navigare sulle app social e di messaggistica, mappe e piattaforme di streaming musicale senza consumare dati.

Alla tariffa è possibile associare l’acquisto di:

iPhone 11 da 64 GB – 20,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo

da – 20,99 euro al mese per 30 rinnovi più 99,99 euro di anticipo iPhone 11 da 128 GB -20,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo

da -20,99 euro al mese per 30 rinnovi più 149,99 euro di anticipo iPhone 11 da 256 GB – 20,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

da – 20,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 64 GB – 32,99 euro al mese per 30 rinnovi più 129,99 euro di anticipo

da – 32,99 euro al mese per 30 rinnovi più 129,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 256 GB – 32,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo

da – 32,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 512 GB – 37,99 euro al mese per 30 rinnovi più 299,99 euro di anticipo

da – 37,99 euro al mese per 30 rinnovi più 299,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 64 GB – 33,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo

da – 33,99 euro al mese per 30 rinnovi più 199,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 256 GB – 35,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo

da – 35,99 euro al mese per 30 rinnovi più 249,99 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 512 GB – 37,99 euro al mese per 30 rinnovi più 399,99 euro di anticipo

6. RED Unlimited Ultra

Minuti illimitati per chiamare (anche verso l’Ue)

1.000 minuti per chiamare fuori Ue

SMS illimitati

30 GB di traffico in 4.5G o 5G per navigare in Internet

1 GB e 200 minuti in roaming extra Ue

La promozione ha un costo di 24,99 euro al mese invece di 34,99 euro con addebito su carta di credito o conto corrente SSD. La spesa per l’attivazione dell’offerta per i nuovi clienti è di 3 euro (22,5 euro per chi è già utente Vodafone) se si consumano almeno 359 euro di credito telefonico, altrimenti sono 29 euro. Inoltre, è possibile navigare sulle app social e di messaggistica, mappe e piattaforme di streaming musicale senza consumare dati.

Alla tariffa è possibile associare l’acquisto di: