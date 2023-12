Vodafone è sempre stato tra gli operatori di telefonia mobile più convenienti quando si tratta di acquistare uno smartphone a rate. Uno dei modelli ancora molto richiesti dagli utenti è iPhone 14 Pro Max, ovvero la versione di fascia più alta della precedente generazione di prodotti di Apple, ma con l’arrivo di iPhone 15 sul mercato lo scorso settembre è stato eliminato dal listino dell’operatore in rosso.

iPhone 14 Pro Max: le offerte a rate di Vodafone a dicembre 2023

Smartphone disponibili Prezzo a rate con Vodafone Prezzo di mercato iPhone 15 a partire da 33,99 €/mese per 24 rate

per 24 rate anticipo di 99,99 €

98,24 euro di risparmio 989,99 € iPhone 15 Plus a partire da 39,99 €/mese per 24 rate con Family+

per 24 rate con anticipo di 99,99 €

103,25 euro di risparmio 1.139,99 € iPhone 15 Pro a partire da 39,99 €/mese per 24 rate con Family+

per 24 rate con anticipo di 199,99 €

114,24 euro di risparmio 1.249,99 € iPhone 15 Pro Max a partire da 44,99 €/mese per 24 rate con Family+

per 24 rate con anticipo di 299,99 €

144,24 euro di risparmio 1.499,99 €

Oggi quindi non è più possibile acquistare iPhone 14 Pro Max con Vodafone ma in compenso l’operatore propone i migliori e più recenti modelli dei principali produttori, ovviamente Apple compresa. Con le offerte smartphone incluso di Vodafone potete quindi avere un nuovo telefono al giusto prezzo con pagamento a rate. Il gestore in rosso richiede il pagamento di un anticipo, che dipende dal modello e dal taglio di memoria desiderato. La spedizione è gratuita e verrà completata nei giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) in tutta Italia.

Se stavate pensando di mettervi in tasca iPhone 14 Pro Max, perché non virare sul più recente iPhone 15 o iPhone 15 Pro dotati rispettivamente di uno schermo Super Retina XDR da 6,1″ e 6,7″ con tecnologia Promotion. Entrambi sono dotati di una scocca più resistente in metallo e vetro e Dynamic Island per un’interazione più rapida con il telefono. Il modello base monta un processore proprietario A16 Bionic con GPU 5-core e un sistema evoluto a doppia fotocamera mentre iPhone 15 Pro dispone di un chip A17 Pro con GPU 6-core e un sistema di lenti fino a 48 Megapixel.

Potete quindi acquistare iPhone 15 a rate a partire da 33,99 euro al mese per 24 rate più 99,99 euro di anticipo. Con Vodafone Smart Change potete dare in permuta un vecchio telefono e ricevere o un acconto pari alla valutazione fatta dall’operatore direttamente sul conto corrente o uno sconto fino a 600 euro sulle rate per acquistare iPhone 15 Pro.

Potete avere un prezzo più vantaggioso sul nuovo telefono se attivate l’offerta Family+ da 9,99 euro al mese. Avrete inclusi minuti, SMS e Giga illimitati in 5G alla massima velocità. Attivazione, SIM e spedizione sono gratuite acquistandola online. La tariffa è pero riservata solo a chi è già cliente di Vodafone per la rete fissa.

Internet Unlimited Dettagli Navigazione fino a 2,5 Gbps in download in FTTH Chiamate illimitate Costo mensile 24,90 €/mese o 22,90 €/mese per i già clienti mobile Attivazione Gratuita entro l’11/12/23

I clienti mobile dell’operatore, però, possono attivare la sua offerta Internet Casa a prezzo scontato. Con Vodafone potete navigare alla massima velocità sulla fibra FTTH (Fiber to the Home) e giocare online, lavorare da remoto o guardare contenuti in streaming anche in 4K senza problemi grazie a un ridotto tempo di risposta da parte della rete (latenza). In alternativa potete accedere a una connessione in fibra misto rame o FTTC (Fiber to the Cabinet) fino a 300 Mbps in download in base alla distanza tra l’abitazione di casa e la cabina stradale. Potete verificare gratis la copertura su SOStariffe.it.

Internet Unlimited

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

chiamate illimitate

modem con Wi-Fi Optimizer

attivazione inclusa (5 euro al mese per 24 rate già incluso nel canone mensile)

Il prezzo è di 24,90 euro al mese, invece di 27,90 euro al mese, o 22,90 euro al mese per i già clienti mobile. L’attivazione è gratis acquistandola online entro l’11/12/23. Con Infinito Insieme i clienti fisso e mobile possono avere Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM senza costi aggiuntivi. Si può pagare con domiciliazione in bolletta o addebito su carta di credito, borsellino o conto corrente.

