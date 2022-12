iPhone 14 Pro Max con Vodafone: le offerte a rate di Dicembre 2022

Scopri come acquistare a rate iPhone 14 Vodafone e avere anche Giga illimitati in 5G per un anno . Ecco le offerte di dicembre per avere il modello Pro Max

Vodafone è uno degli operatori di telefonia mobile che offre la maggiore possibilità di scelta per quanto riguarda le offerte smartphone incluso. Attivando queste particolari tariffe possono associare al piano le rate per il cellulare. E’ previsto un vincolo di 24 mesi di permanenza minima e il pagamento di un anticipo. Se poi acquistate iPhone 14 Vodafone a Natale si ha incluso anche un anno di Giga illimitati in 5G.

Tra i nuovi modelli di Apple quello con lo schermo più ampio è iPhone 14 Pro Max. Il suo display Super Retina XDR è infatti da 6,7 pollici e offre una risoluzione 2796×1290 pixel a 460 ppi. Uno dei suoi tratti peculiari è la Dynamic Island, che sostituisce il notch e permette di accedere più velocemente alle funzioni del telefono. Altri suoi punti di forza sono il chip proprietario A16 Bionic supportato dall’intelligenza artificiale e la tripla fotocamera posteriore dotata di grandangolo da 48 MP, Ultra-grandangolo da 12 MP, teleobiettivo 2x da 12 MP e teleobiettivo 3x da 12 MP. iPhone 14 Pro Max è poi più resistente rispetto ai modelli precedenti anche per quanto riguarda le infiltrazioni di acqua e polvere e introduce per la prima volta il sistema di SOS emergenze e rilevamento incidenti.

iPhone 14 Vodafone: le offerte per averlo a rate a dicembre 2022

Offerte mobile a cui abbinare un telefono Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile 1 Vodafone Silver illimitati 150 GB in 4G con Smart Pay 5 euro per un mese, poi 7,99 euro 2 Vodafone Silver (prezzo bloccato 24 mesi) illimitati 200 GB in 4G con Smart Pay 5 euro per un mese, poi 9,99 euro 3 RED Max Under 25 illimitati 100 GB in 5G 9,99 euro con Smart Pay 4 RED Max Under 16 illimitati 100 GB in 5G 9,99 euro o 6,99 euro per i già clienti fisso con Smart Pay 5 RED Pro illimitati 50 GB in 5G 14,99 euro con Smart Pay 6 RED Max illimitati 100 GB in 5G 19,99 euro con Smart Pay 7 Infinito illimitati (+1000 minuti Extra Ue e 1 GB in roaming + 200 minuti) illimitati in 5G fino a 10 Mbps 24,99 euro con Smart Pay 8 Infinito Black Edition illimitati (+1000 minuti Extra Ue e 5 GB in roaming + 500 minuti) illimitati in 5G alla massima velocità 39,99 euro con Smart Pay

Tra le offerte più economiche a cui abbinare le rate di iPhone 14 Pro Max ce ne sono due in particolare che si possono acquistare solo online. Queste tariffe poi sono riservate a chi arriva da Iliad o altri operatori virtuali selezionati con portabilità del numero, che Vodafone eseguirà gratuitamente entro tre giorni lavorativi. Attivazione e SIM sono gratuite.

Vodafone Silver con minuti e SMS illimitati e 150 GB in 4G con Smart Pay (altrimenti 100 GB) a 5 euro per un mese, poi 7,99 euro al mese .

con minuti e SMS illimitati e con Smart Pay (altrimenti 100 GB) a 5 euro per un mese, poi . Vodafone Silver con prezzo bloccato per 24 mesi con minuti e SMS illimitati e 200 GB in 4G (altrimenti 150 GB) con Smart Pay a 5 euro per un mese, poi 9,99 euro al mese

Con Smart Pay si addebita il costo mensile del piano in automatico su conto corrente o carta di credito. Questo sistema permette di accedere ad altri vantaggi oltre a quello di non dover più acquistare una ricarica manuale. Ad esempio si ha incluso il 5G Priority Access a garanzia di una connessione stabile e veloce anche se ci si trova in luoghi affollati o in una situazione di traffico congestionato. In più si può accedere gratuitamente al Vodafone Club per avere 10 GB aggiuntivi al mese, navigazione 5G e sconti per l’acquisto di beni e servizi di Pulsee, Everli, Amazon.it, Q8, Carrefour.it e YOOX.com.

Altre offerte di Vodafone invece non presentano alcuna condizione particolare per la loro attivazione. Queste tariffe sono quindi disponibili per tutti, a prescindere dall’operatore di provenienza anche senza mantenere il proprio numero:

RED Pro con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 5G a 14,99 euro al mese con Smart Pay. Nell’offerta è incluso anche un mese di Rete Sicura

con minuti e SMS illimitati e a con Smart Pay. Nell’offerta è incluso anche un mese di Rete Sicura RED Max con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 5G a 19,99 euro al mese con Smart Pay. Nell’offerta è incluso anche un mese di Rete Sicura

con minuti e SMS illimitati e a con Smart Pay. Nell’offerta è incluso anche un mese di Rete Sicura RED Max Under 16 con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 5G a 9,99 euro al mese con Smart Pay. Per chi è già cliente di Vodafone per la rete fissa il costo è di 6,99 euro al mese . Nell’offerta è incluso anche un mese di Rete Sicura

con minuti e SMS illimitati e a con Smart Pay. Per chi è già cliente di Vodafone per la rete fissa il costo è di . Nell’offerta è incluso anche un mese di Rete Sicura RED Max Under 25 con minuti e SMS illimitati e 100 GB in 5G a 9,99 euro al mese con Smart Pay. Nell’offerta è incluso anche un mese di Rete Sicura

con minuti e SMS illimitati e a con Smart Pay. Nell’offerta è incluso anche un mese di Rete Sicura Infinito con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G fino a 10 Mbps (1000 minuti extra Ue + 100 minuti e 1 GB in roaming extra Ue) a 24,99 euro al mese con Smart Pay. Nell’offerta è incluso anche un mese di Rete Sicura

con fino a 10 Mbps (1000 minuti extra Ue + 100 minuti e 1 GB in roaming extra Ue) a con Smart Pay. Nell’offerta è incluso anche un mese di Rete Sicura Infinito Black Edition con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G alla massima velocità (1000 minuti extra Ue + 500 minuti e 5 GB in roaming extra Ue) a 39,99 euro al mese con Smart Pay. Nell’offerta è incluso anche un mese di Rete Sicura

con alla massima velocità (1000 minuti extra Ue + 500 minuti e 5 GB in roaming extra Ue) a con Smart Pay. Nell’offerta è incluso anche un mese di Rete Sicura Family+ con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G a 9,99 euro al mese. L’offerta è riservata a chi è già cliente di Vodafone per la rete fissa e include anche un mese di Rete Sicura e 12 mesi di Pass Cinema e Pass Entertainment di NOW TV per seguire i migliori programmi di Sky senza abbonamento

Per i nuovi clienti l’attivazione per tutte le offerte di Vodafone è di 6,99 euro. Con le offerte Infinito scegliendo Smart Pay si può anche accedere gratuitamente al Vodafone Club+. Rispetto al programma di base si hanno inclusi anche 6 mesi di Infinity+ con 104 partite di Champions League oltre a film, serie TV e documentari anche in 4K e sconti per l’acquisto di alcuni dispositivi elettronici selezionati nei Vodafone Store. Con i piani Infinito avete poi iPhone 14 Pro Max al prezzo più basso.

Rete Sicura è una piattaforma per la sicurezza online che ogni mese blocca circa 500 milioni di attacchi hacker verso i dispositivi connessi. In questo modo sarete protetti da furti d’identità digitali, frodi informatiche, clonazione della carta di credito e altre violazioni dei vostri dati personali e bancari. Con il Parental Control si può poi monitorare l’attività in Rete dei propri figli, limitandone l’accesso a siti non adatti ai minori o mettendo in pausa la navigazione e impostando l’ora della buonanotte.

Chi attiva una delle offerte mobile di Vodafone può inoltre accedere a prezzo agevolato alle sue offerte fibra ottica. Con Internet Unlimited al prezzo di 22,90 euro al mese senza vincoli, invece di 27,90 euro al mese, potete avere navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download sulla rete FTTH (Fiber to the Home) e inclusi anche attivazione e modem Wi-Fi 6 con Wi-Fi Optimizer.

I prezzi per iPhone 14 Vodafone a seconda del taglio di memoria desiderato sono i seguenti:

iPhone 14 Pro Max da 128 GB – a partire da 43,99 euro al mese per 24 mesi + 299,99 euro di anticipo

iPhone 14 Pro Max da 256 GB – a partire da 48,99 euro al mese per 24 mesi + 299,99 euro di anticipo

iPhone 14 Pro Max da 512 GB – a partire da 59,99 euro al mese per 24 mesi + 299,99 euro di anticipo

iPhone 14 Pro Max da 1 TB – a partire da 69,99 euro al mese per 24 mesi + 299,99 euro di anticipo

I colori disponibili sono nero siderale, argento, oro e viola scuro.

Il vostro iPhone 14 vi verrà spedito direttamente a casa e gratuitamente in pochi giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) in tutto il Paese. Per seguire lo stato della consegna potete inserire il numero d’ordine fornito dall’operatore via SMS o email tramite un apposito servizio di tracking.

In caso di passaggio ad altro operatore o recesso dall’offerta prima dei 24 mesi si dovranno comunque corrispondere a Vodafone le rate residue con pagamento in un’unica soluzione o continuando con la rateizzazione e lo stesso metodo di pagamento. Entro 14 giorni dal ritiro del telefono potete invece esercitare il diritto di ripensamento e riconsegnarlo a Vodafone insieme a tutti gli accessori originarli. Il codice IMEI sul dispositivo e sulla confezioni dovranno corrispondere.

