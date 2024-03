Il piano di Infratel per Internet piccoli Comuni è in grave ritardo. Poco più della metà delle case è raggiunta dalla fibra ottica . Scopri le migliori offerte per la rete fissa anche per Aree Bianche

C’è un preoccupante ritardo nella fornitura della connessione a Internet nei piccoli Comuni distanti dalle grandi città. Stando alle analisi della Corte dei Conti, ad oggi sono state collegate solo 3,8 milioni di case, poco meno della metà rispetto a quelle previste inizialmente pari a 8,4 milioni di abitazioni. La situazione risulta problematica considerando che la scadenza del progetto nelle mani di Infratel, società controllata da Invitalia, è fissata per il prossimo settembre. Sarà quindi difficile rispettare la tabella di marcia del ministero dell’Economia e portare la banda ultralarga con una velocità di almeno 30 Mbps in download anche nei piccoli centri.

Scopri le offerte fisso »

Internet piccoli Comuni: gli ultimi dati sulla copertura a marzo 2024

I dati della Corte dei Conti sulla copertura in banda ultralarga 1 L’obiettivo di Infratel è portare una connessione Internet in 8,4 milioni di case, soprattutto nelle Aree bianche e bianchissime 2 3,4 milioni di case sono raggiunte in fibra FTTH (54% dell’obiettivo) 3 400mila case sono raggiunte in FWA (20% dell’obiettivo) 4 le Regioni più indietro in termini di copertura sono Liguria, Sardegna, Valle d’Aosta e Puglia

Il compito principale di Infratel è quello di portare una connessione Internet veloce nelle cosiddette Aree bianche e bianchissime. Si tratta di zone del Paese a bassa densità abitativa e dove il collegamento in banda larga è difficoltoso se non addirittura assente. Si parla quindi di aree “a fallimento di mercato” in quanto gli operatori non hanno l’interesse a da investire. Quindi per portare una connessione a Internet ad alta velocità a chi le abita serve l’intervento dello Stato.

A livello operativo il progetto è stato affidato a Open Fiber, uno dei principali wholesaler di banda larga in Italia. L’azienda controllata da Enel e Cassa Depositi e Prestiti si è infatti aggiudicata tutti bandi per i lavori di estensione della rete con un’offerta da 1,6 miliardi di euro, ovvero con una riduzione di circa il 43% rispetto al valore complessivo. Open Fiber non vende direttamente al cliente finale ma effettua i cablaggi e poi offre accesso alla rete agli operatori, che a loro volta propongono le rispettive offerte agli utenti.

Il progetto interessa 7.413 Comuni italiani per un totale di 8,4 milioni di case. Di queste, 6,3 milioni prevedono un collegamento in fibra FTTH (Fiber to the Home) mentre le restanti con tecnologia FWA (Fixed Wireless Access) o fibra misto radio, in particolare nelle aree bianchissime. Alla fine del 2023, come confermano le rilevazioni della Corte dei Conti, sono state collegate 3,4 milioni di case in fibra ottica, ovvero il 54% dell’obiettivo fissato, e 18.616 sedi della pubblica amministrazione e aree industriali, cioè il 62% del previsto. In FWA sono invece state collegate 400mila case, circa il 20% dell’obiettivo.

Le Regioni con la copertura FTTH più bassa rispetto agli obiettivi sono la Liguria, con solo il 25% delle case previste raggiunte con la banda ultralarga, seguita da Sardegna e Valle D’Aosta (entrambe al 30%) e la Puglia (31%). La Sicilia invece è un caso positivo con l’88% delle abitazioni raggiunte dalla fibra ottica e quasi tutti i 204 Comuni nelle Aree bianchissime collegati.

La Corte dei Conti ha rilevato che Open Fiber ha modificato il programma in diverse occasioni e che i ritardi si sono accumulati soprattutto nella fase di progettazione e realizzazione dei cablaggi, che sono costate all’azienda 54,6 milioni di euro di penali. Il rallentamento dei lavori è dovuto a vari fattori a partire dalla difficoltà ad ottenere autorizzazioni e permessi in Comuni piccoli o piccolissimi, dove i dipendenti dell’amministrazione sono pochi e spesso i municipi sono aperti per pochi giorni a settimana. Il ddl Semplificazioni approvato dal Governo nel 2020 ha in parte lenito il problema.

I rallentamenti sono dovuti anche all’aumento del prezzo del materiale tecnologico usato da Open Fiber a seguito dell’invasione russa dell’Ucraina e il fatto che la maggior parte della manodopera specializzata è stata dirottata sui progetti del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). L’ANIE SIT, l’associazione delle imprese che si occupano delle infrastrutture telematiche, ritiene che siano necessari altri 15mila lavoratori oltre ai 35mila già in servizio. Il Governo ha tentato la strada di inserire il settore delle telecomunicazioni nel ddl Flussi, in modo da attirare lavoratori stranieri, ma i risultati non sono stati eccezionali.

Al fine di aiutare Open Fiber a raggiungere gli obiettivi entro la scadenza prefissata, la Corte dei Conti ha invitato il ministero delle Imprese e del Made in Italy a vigilare con maggiore attenzione sui cantieri e di impegnarsi con Infratel per realizzare un nuovo programma per accelerare i lavori.

Internet piccoli Comuni: le migliori offerte fisso dei nostri partner di marzo 2024

Offerte fibra Navigazione Chiamate Costo mensile Attivazione Internet Unlimited di Vodafone fino a 2,5 Gbps in download in FTTH illimitate 24,90 €/mese

22,90 €/mese per i già clienti mobile Gratis con acquisto online Super Fibra di WindTre fino a 2,5 Gbps in download in FTTH illimitate 24,99 €/mese

22,99 €/mese per i già clienti mobile 39,99 €

19,99 € in promozione nelle Aree Bianche IliadBox fino a 5 Gbps in download in FTTH EPON illimitate 24,99 €/mese per sempre

19,99 €/mese per sempre con attiva un’offerta mobile da 9,99 €/mese 39,99 € per l’installazione della linea TIM WiFi Power Smart fino a 2,5 Gbps in download in FTTH illimitate (con acquisto online) 27,90 €/mese con la Promo Primavera fino all’ 1 /4/24

con la fino all’ 24,90 €/mese con attiva un’offerta dati mobile da 9,99 €/mese Gratis fino al 30/3/24

Se state cercando un’offerta Internet Casa per una connessione in fibra FTTH avete a disposizione diverse soluzioni a prezzi convenienti. Nella maggior parte dei casi, poi, gli operatori propongono in alternativa un collegamento in fibra misto rame o FTTC (Fiber to the Cabinet) fino a 300 Mbps in download in base alla distanza tra l’abitazione e la cabina stradale. A marzo potete scegliere tra:

Internet Unlimited di Vodafone

navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download in FTTH

chiamate illimitate

modem con Wi-Fi Optimizer

attivazione inclusa (5 euro al mese per 24 rate)

L’offerta di Vodafone costa 24,90 euro al mese, invece di 27,90 euro al mese. Se invece siete già clienti dell’operatore per il telefonia mobile il prezzo per la fibra è di 22,90 euro al mese. Il contributo iniziale per l’attivazione è gratis, invece di 39,90 euro, con acquisto online.

Attiva Internet Unlimited di Vodafone »

Se avete la rete fissa e una SIM con Vodafone potete attivare Infinito Insieme per avere Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM senza costi aggiuntivi. Per il pagamento si può scegliere tra domiciliazione in bolletta o addebito su borsellino, carta di credito e conto corrente.

Super Fibra di WindTre

navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload in FTTH

chiamate illimitate

modem Wi-Fi 6 incluso (5,99 euro al mese per 48 mesi già incluso nel canone mensile)

Giga illimitati fino a 3 SIM della famiglia

possibilità di abbinare Unlimited Special con minuti e Giga illimitati al costo di 7,99 euro al mese dopo l’attivazione della fibra

Dopo aver verificato gratis la copertura su SOStariffe.it, potrete attivare l’offerta di WindTre al costo di 24,99 euro al mese, invece di 26,99 euro. Se invece siete già clienti dell’operatore per il mobile il prezzo per la fibra è di 22,99 euro al mese con 12 mesi di Amazon Prime inclusi.

Attiva Super Fibra di WindTre »

IliadBox

navigazione senza limiti fino a 5 Gbps in download e 700 Mbps in upload in FTTH EPON o fino a 2,5 Gbps in download e 500 Mbps in upload in FTTH GPON (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi)

chiamate illimitate

attivazione inclusa

modem IliadBox in comodato d’uso gratuito

L’offerta di Iliad costa 24,99 euro al mese per sempre. Se però è attiva un’offerta mobile da 9,99 euro al mese con pagamento automatico su conto corrente o carta di credito, il prezzo per la fibra è di 19,99 euro al mese per sempre. Il contributo per l’installazione della linea è di 39,99 euro.

Attiva l'offerta fibra di Iliad »

Per avere lo sconto di 5 euro al mese sulla fibra ma non siete ancora clienti di Iliad per il mobile potete oggi attivare Flash 200 con minuti e SMS illimitati e 200 GB anche in 5G in oltre 3mila Comuni in tutta Italia a 9,99 euro al mese per sempre. Sono inclusi anche 11 GB per il roaming in Ue. Il contributo per l’attivazione è di 9,99 euro mentre SIM e spedizione sono gratuite. In alternativa si può acquistare online un’eSIM al costo di 9,99 euro. L’offerta, salvo proroghe, è disponibile solo fino al 4/4/24.

Attiva Flash 200 di Iliad »

TIM WiFi Power Smart

navigazione illimitata fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload in FTTH (suddivisi tra porte Ethernet e Wi-Fi)

chiamate illimitate (solo con acquisto online)

modem TIM Hub+ Executive (10 euro al mese per 24 rate)

TIM Navigazione Sicura

L’offerta di TIM costa 27,90 euro al mese con domiciliazione e conto online fino all’1/4/24 con la Promo Primavera, invece di 30,90 euro al mese. Se però avete attiva un’offerta dati a partire da 9,99 euro al mese, il prezzo per la fibra è di 24,90 euro al mese. L’attivazione è gratis acquistandola online entro il 30/3/24, invece di 39,90 euro.

Attiva TIM WiFi Power Smart »

I clienti di TIM per mobile e rete fissa possono avere Giga illimitati in 5G fino a 6 SIM (anche se non intestate al titolare dalla connessione di casa) e 6 GB in più al mese per il roaming in Ue con l’attivazione di TIM Unica Power. La promozione costa 1,90 euro al mese, che vi verranno addebitati direttamente in bolletta, ma se si abbinano almeno 3 SIM entro il 27/4/24 il prezzo è azzerato.

Le offerte FWA per i piccoli Comuni

Caratteristiche offerta FWA Fastweb Casa Light FWA Navigazione fino a 1 Gbps in Ultra FWA Chiamate non incluse Costo mensile 24,95 €/mese Attivazione Gratis

Se invece non siete raggiunti dalla fibra, una delle migliori soluzioni per avere Internet piccoli Comuni è attivare un’offerta FWA (Fixed Wireless Access). La fibra misto radio infatti permette una copertura superiore rispetto alle connessioni terrestri in quanto il segnale raggiunge il modem finale dell’utente sfruttando le bande del 4G o in alcuni casi anche del 5G. Tra le migliori offerte FWA oggi disponibili c’è:

Fastweb Casa Light FWA

navigazione fino a 1 Gbps in download in Ultra FWA

modem Internet Box NeXXt One con Wi-Fi 6 incluso

installazione antenna

i corsi e workshop della Fastweb Digital Academy

L’offerta di Fastweb Casa costa 24,95 euro al mese senza vincoli. Avete la possibilità di provarla per un mese e decidere poi se continuare con l’operatore oppure richiedere direttamente online il recesso senza costi aggiuntivi o penali insieme al rimborso di tutte le spese sostenute. All’offerta potete aggiungere anche un Wi-Fi Booster per potenziare la portata del segnale al costo di 3 euro al mese.

Attiva Fastweb Casa Light FWA»

